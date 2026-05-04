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Quatro horas. Boa noite, está com a Rádio Observador. São quatro da manhã, está na hora de atualizar toda a informação. Começamos pela atualidade internacional. O Irão já reagiu à operação anunciada por Donald Trump. Durante esta noite de domingo, o Donald Trump tinha anunciado que vai lançar uma operação para escoltar navios retidos no estreito de Ormuz. Nas redes sociais, o presidente norte-americano escreveu que esta operação se chama Projeto Liberdade e arranca já na manhã de segunda-feira. O Irão, através de um legislador iraniano, diz que a operação anunciada por Trump é uma violação do cessar-fogo. É uma informação dada pela estação Al Jazeera. Ainda sobre esta operação, as Forças Armadas dos Estados Unidos anunciam que vão apoiar a missão naval Trump no estreito de Ormuz. Uma informação dada pelo CENTCOM, o centro de comando das Forças Armadas norte-americanas, através da rede social X. O apoio dos militares vai começar já durante a madrugada. Na publicação, o almirante Brad Cooper explica que o apoio militar dos Estados Unidos vai incluir porta-aviões com mísseis guiados, mais de 100 aeronaves terrestres e marítimas, plataformas não tripuladas, multidomínio e também 15 mil militares estarão nesta operação. É importante também dar conta de que, logo após estas informações, um petroleiro no estreito de Ormuz foi atingido junto da costa dos Emirados Árabes Unidos. Até agora, o projétil que atingiu este petroleiro não tem uma origem conhecida, ainda não se sabe quem atirou este projétil, ainda está em investigação e foi uma informação dada pela CNN Internacional, que também deu uma informação de que esta operação não serve, na realidade, para escoltar navios, citou uma fonte oficial do exército norte-americano. Donald Trump considera a proposta de 14 pontos do Irão como um documento inaceitável. O presidente dos Estados Unidos falou com a Kan News, um meio de comunicação israelita, garantiu já ter analisado a proposta, que diz ser inaceitável. Admite que o Irão está a esforçar-se para chegar a um acordo, mas mostra-se insatisfeito com a proposta oferecida. É uma posição dos Estados Unidos que já chegou a Teerão. A delegação iraniana diz estar a analisar esta proposta. Teerão insiste que vai deixar de fora, para já, as negociações sobre o programa nuclear, um ponto que já se sabe que é uma prioridade na mesa de discussão para Donald Trump. Passamos para a política nacional. António José Seguro promulgou a Lei da Nacionalidade, mas critica não ter existido um maior consenso nesta matéria. É o que se pode ler numa nota no site da presidência. António José Seguro deixa algumas críticas para o presidente da República. Uma lei desta importância deveria assentar num maior consenso por parte dos partidos e critica também o fato destas alterações não se distanciarem daquilo a que chama de marcas ideológicas do momento. O editor de política do Observador explica os avisos deixados por António José Seguro por trás desta promulgação. Rui Pedro Antunes considera que mais do que a Lei da Nacionalidade, são avisos para o futuro.

Quem estava à espera que António José Seguro fosse um completo presidente à esquerda, que na verdade vetasse a lei porque ela não integra nenhum partido à esquerda, ele não fez isso. Quem estava à espera que ele apenas assinasse e não desse nenhum aviso, também errou, porque, na verdade, ele faz estes vários avisos à navegação. Imaginem uma pessoa quando se está a sentar no sofá, onde já estão outras pessoas sentadas, tenta ganhar espaço com o corpo. Está a tentar ganhar espaço no sofá para dizer assim: "Atenção que daqui pra frente, quando forem leis deste gênero, é bom que tentem esse maior consenso". Portanto, é um aviso sobre esta lei, que ele viabiliza, mas também é, na verdade, um aviso pro futuro relativamente a matérias que são aprovadas no Parlamento.

A análise de Rui Pedro Antunes na Rádio Observador. Recordamos que este diploma teve o voto favorável do PSD, do Chega, da Iniciativa Liberal e do CDS, mas voto contra do Partido Socialista. António José Seguro, que avisa que a lei não deve ser permanentemente alterada e pede especial atenção aos menores de idade. A ministra do Ambiente defende que a redução dos impostos generalizados sobre os combustíveis não é a solução mais eficaz para responder ao aumento dos preços. Em entrevista à SIC Notícias, Maria da Graça Carvalho garante estar a acompanhar o aumento dos preços nos combustíveis. No entanto, a ministra do Ambiente prefere a estratégia de ajudar os setores do que criar um desconto generalizado.

Estamos a acompanhar a situação, estamos a fazer o desconto do ISP correspondente ao IVA dos aumentos do combustível e estamos a optar por ajudar os setores. A diminuição dos impostos do combustível não nos parece, para já, a melhor solução. Preferimos ajudar setorialmente, e isto por uma das razões: a ajuda setorial é mais eficiente do que uma ajuda generalizada. A ajuda generalizada tem também o impacto de incentivar a continuar a importar combustível.

Maria da Graça Carvalho defende ainda que não há motivos para alarma em reação à falta de combustível. Diz que o país tem reservas suficientes e cadeias de fornecimento estáveis.

Não nos parece. Isso seria um caso muito extremo, porque nós temos tido os contatos regulares comRefinaria, neste caso a Galp, também com as refinarias espanholas, e não há, neste momento, cenários de falta.

Mesmo que a situação se mantenha durante muito tempo?

Pelo menos até agosto, temos a situação, o que nos diz todas as refinarias, mesmo as da Repsol, as cinco espanholas, a Galp, que não há cenários de falta. Só no fim de agosto poderá haver uma pequena redução do jet fuel.

Declarações de Maria da Graça Carvalho, em entrevista durante esta noite de domingo à Sic Notícias. A ministra do Ambiente garante ainda que não estão previstas restrições no consumo de combustíveis. Ainda a marcar a atualidade nacional, a morte de Cândido Mota. As cerimônias fúnebres do radialista decorrem a partir desta segunda-feira em Lisboa. A informação foi avançada pela família à Agência Lusa. O velório do radialista, que morreu aos 82 anos de idade, realiza-se esta segunda-feira e a cremação está marcada para terça-feira, às 13h. O cortejo fúnebre segue para o Cemitério do Alto de São João, em Lisboa. O antigo locutor de rádio morreu durante a madrugada de domingo no Hospital Santa Maria. Tempo ainda para olharmos para o desporto. No basquetebol, o Sporting venceu o Benfica e conquistou a Taça Hugo dos Santos, com o resultado final de 79 a 77, um encontro jogado no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Depois de conquistarem a prova rainha da modalidade frente ao Porto, os Leões conseguiram agora mais um troféu esta época. No final da partida, o treinador adjunto do Sporting, Sérgio Ramos, fala num jogo difícil, mas diz que a equipa verde e branca ganhou nos detalhes.

Estes jogos ganham-se em detalhes. Foi um jogo muito intenso, talvez também muito difícil de arbitrar, algumas questões difíceis ao longo de todo o jogo. E depois foi a questão de detalhes. Acho que a equipa teve muito coração, conseguiu, nos momentos difíceis, não se desorientar, conseguiu voltar ao jogo e acho que na parte final fomos mais equilibrados, procurámos as melhores soluções e atacáramos por ganhar com alguma justiça.

Declarações aos microfones da RTP. Do outro lado, o treinador dos encarnados, Norberto Alves, admite que faltou eficácia e lamenta uma derrota por dois pontos. Resultado final: Sporting vence a Taça Hugo dos Santos frente ao Benfica por 79 a 77. E no futebol, ainda destaque para os Leões. Rui Borges quer um Sporting mais estável para o encontro com o Vitória de Guimarães. Na conferência de imprensa de antevisão, Rui Borges começou por dar os parabéns aos Dragões pela conquista do campeonato nacional. O treinador do Sporting defende ainda que as últimas semanas não apagam uma época com mérito para os jogadores leoninos. Quer, por isso, uma equipa mais estável.

Há um peso naquilo que é mental em todos, naquilo que era a exigência, naquilo que era onde nós estávamos inseridos e de repente saímos desses desejos e desses objetivos. E é natural que tenha mexido de alguma forma conosco e nós temos que saber dar a volta a isso. Por isso que eu digo que as últimas semanas não identificam aquilo que foi a época toda deste grupo e da excelente época que estão a fazer e que estavam a fazer, não apaga nada daquilo que eles fizeram, nada mesmo. Um orgulho enorme naquilo que eles têm conseguido. Agora há que estabilizar e voltar àquilo que é o nosso real valor naquilo que é os nossos jogos.

Já Gil Lameiras, o treinador do Vitória de Guimarães, diz que a equipa quer jogar olhos nos olhos com o Sporting.

Nós jogamos sempre de igual para igual com qualquer que seja o adversário. Obviamente que por vezes há circunstâncias no jogo que vão alterando e o jogo vai-se alterando, uma equipa com mais crescendo, outra tem que defender mais um bocadinho, mas o ponto de partida será sempre disputar o jogo para vencer nesta casa. E é dessa forma que vamos entrar, como entramos até agora em qualquer jogo, também sempre para ganhar. Obviamente que estamos num momento em crescendo e isso dá-nos mais confiança para disputar os três pontos.

Sporting e Vitória de Guimarães jogam esta segunda-feira em Alvalade, com o apito inicial marcado para as 20h15. Conta com o relato e análises aqui na Rádio Observador, onde pode acompanhar toda a partida. Notícia de fecho deste jornal das 04h. A informação está de regresso às 04h30. Portanto, até já.