Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias com Ricardo Lopes.

Muito boa noite. Começamos este jornal por falar da onda de calor que já se faz sentir em Portugal. Entre hoje e sábado, 12 distritos do país vão estar sob aviso vermelho. Hoje, além de Lisboa, estão em aviso máximo os distritos de Beja, Évora, Portalegre e Santarém. Na sexta-feira, juntam-se ao aviso vermelho os distritos de Leiria, Porto, Aveiro, Coimbra, Braga, bem como Viana do Castelo. Os restantes vão estar sob aviso laranja. Os avisos foram atualizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera ao final da tarde desta quarta-feira. O ministro da Administração Interna avisa que este período vai ser muito duro e, portanto, Luís Neves fez ontem uma série de apelos aos portugueses, a quem pede muita atenção.

Eu quero dizer aos portugueses que vai ser muito duro este período. Não façam queimas, nem queimadas, não utilizem determinadas máquinas agrícolas no terreno, não façam pequenos fogos para fazer uma churrascada, uma sardinhada, façam outro dia. Não levem as viaturas que estão quentes para as matas. Atenção aos fumadores, porque um descuido desses pode levar a um drama de morte e de destruição. Atenção, não façam e não permitam que outros façam comportamentos que possam pôr em causa todos nós.

Aqui escutamos diversos apelos de Luís Neves. O estado de prontidão especial do dispositivo de combate a incêndios vai subir para o nível três, numa escala que vai até quatro. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil justifica a medida com o previsível agravamento muito significativo do perigo de incêndios rurais nos próximos dias. Viramos agora para a política nacional. André Ventura critica a ministra da Justiça por se manter em silêncio sobre a indenização que o Estado terá de pagar a José Sócrates. Em causa está a decisão do Tribunal de Círculo de Lisboa, que condenou o Estado português a pagar cerca de € 15 mil a José Sócrates, no âmbito da Operação Marquês. Em causa está a violação do segredo de Justiça. Uma decisão conhecida esta semana. Ora, o líder do Chega já reagiu por diversas vezes a esta condenação. Esta quarta-feira criticou o governo por se manter em silêncio e visa concretamente a ministra da Justiça, Rita Júdice, por ainda não ter dito uma única palavra.

Eu lamento muito que a senhora ministra da Justiça não tenha tido ainda uma palavra para nos tranquilizar e para nos dizer alguma coisa. Ninguém está a pedir à ministra da Justiça que reverta a decisão. É uma decisão dos tribunais, Portugal tem separação de poderes, não é isso que está em causa, mas a senhora ministra da Justiça é responsável pelo edifício da Justiça em Portugal. Eu acho que era importante que o governo diga se acha que faz sentido termos um regime tal que o José Sócrates acaba a receber indenizações do Estado.

Declarações de André Ventura no Montijo, esta quarta-feira. O presidente do Chega pede respostas ao governo para entender o que pretende fazer para que casos como o de José Sócrates não se repitam. Sobre outro tema, mas mantendo as críticas ao executivo, André Ventura quer a responsabilização do ministro da Educação pelos problemas com os exames nacionais.

Porque é um bocadinho insensato que o governo que lidera as várias matérias em Portugal, nomeadamente a da Educação, faça agora, levante perguntas e auditorias sobre o que é que está a correr mal nos exames, quando é o Ministério da Educação que deve e que está a organizar esses mesmos exames. Quer dizer, há milhares de jovens, centenas de milhares de estudantes que estão agora a fazer os exames com os erros que todos temos vindo a ver nas notícias e o governo mais uma vez desresponsabiliza-se.

Críticas de André Ventura ao ministro da Educação, aqui num registo da Agência Lusa. Mudamos de tema. O embaixador de Portugal na Venezuela diz que Lisboa vai ajudar a reorganizar a vida dos luso-venezuelanos. Frederico Silva diz que se vai realizar o necessário para apoiar a população na Venezuela.

Será feito tudo o que for necessário para minimizar, restabelecer aquilo que é a vida normal das pessoas, dos portugueses, dos lusodescendentes. Tudo será feito. Todos os problemas, as necessidades estão a ser equacionadas, ponderadas e a nível de Portugal, do seu governo, das suas autoridades e até da sua sociedade civil, há um consenso enorme perante esta necessidade de apoiar não apenas a comunidade portuguesa lusodescendente, mas a comunidade venezuelana em geral.

Ouvíamos Frederico Silva, o embaixador de Portugal na Venezuela, em declarações à Agência Lusa. Frederico Silva diz que Portugal reagiu com uma rapidez impressionante e em muito menos de 24 horas decidiu formar e enviar uma missão de emergência para uma fase de salvamento de vidas. Isto numa altura em que aumentou o número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos no país. São agora 75, dados do mais recente balanço feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Entre os mortos estão 12 crianças e 63 adultos. Há ainda 66 desaparecidos. O total de mortes na Venezuela subiu para perto de 2300, dados atualizados durante a tarde pelo presidente da Assembleia Nacional do país. Quanto aos feridos, são já mais de 11 mil. Há também quase 13 mil pessoas desalojadas. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, decretou luto nacional por sete dias. No Campeonato do Mundo, Roberto Martínez diz que Portugal vai agora começar um novo mundial. Para o selecionador nacional, os jogos da fase de grupos foram apenas uma preparação para esta nova fase de mata-mata. Agora é praticamente uma nova competição, diz Roberto Martínez.

Terminamos o primeiro mundial, amanhã começamos o segundo mundial e é só quando Termina o mundial que podemos avaliar. Eu posso avaliar agora a atitude, o compromisso, o trabalho dos jogadores, que é exemplar. Esse é o aspecto mais importante. Depois, no relvado, há um adversário, há os aspectos do jogo.

Explicações de Roberto Martínez, que garante que a equipa fez uma boa preparação para o jogo contra a Croácia, um adversário que diz que Portugal conhece muito bem.

A Croácia é uma equipa que conhecemos muito bem. Eles conhecem também os nossos pontos fortes e o nosso talento. Então, um jogo competitivo, com a importância de ser o novo mundial e querer ganhar para continuar o caminho.

Roberto Martínez, em conferência de imprensa. O selecionador nacional destaca ainda a vontade da equipa portuguesa em jogar melhor e garante que todos têm noção que os jogos agora são decisivos. Já Vitinha, que também falou nesta antevisão ao jogo de amanhã, assegura que todo o grupo está imune a críticas e que a seleção nacional vai ter um melhor rendimento nesta fase.

Diria que compreendo perfeitamente as dúvidas, diria que compreendo perfeitamente as críticas. Nós recebemo-las de braços abertos, é normal, não queremos só palminhas nas costas. E sabemos também quando estamos mal, quando estamos bem. Ninguém quer mais ganhar do que nós. Ou seja, nós estamos lá dentro pra nós, pra nossa família, pra nosso país. Não há ninguém que queira fazer melhor figura do que nós, não há ninguém que queira mais passar do que nós e é isso que nós vamos tentar transmitir em campo, mas que acreditem em nós e que nos apoiem até o fim.

Ouvimos as palavras de Vitinha e também de Roberto Martínez, em antevisão ao jogo com a Croácia. O duelo dos 16 avos de final está agendado para a madrugada de sexta-feira, acontece na madrugada de quinta para sexta. A bola começa a rolar à meia-noite e vai ter relato aqui na Rádio Observador. Continuamos a falar do Campeonato do Mundo. Os Estados Unidos estão nos oitavos de final. Venceram a Bósnia por duas bolas a zero, foram a vencer um zero para o intervalo. Entretanto, ficaram reduzidos a 10 jogadores, mas ainda assim conseguem passar aos oitavos de final, onde vão jogar contra a Bélgica. A Bélgica, que também venceu no dia de ontem o Senegal por 3x2. Os belgas estiveram a perder por duas bolas, mas conseguiram carimbar a reviravolta com gol de pênalti apenas aos 120 minutos, quando tudo parecia encaminhado para seguir para uma decisão em grandes penalidades. Um jogo semelhante ao que aconteceu no Inglaterra contra Congo. Inglaterra sofreu, mas também segue em frente para os oitavos de final da prova. A seleção inglesa venceu por 2x1, sendo que estiveram a perder durante grande parte do tempo, mas dois gols de Harry Kane permitiram a reviravolta inglesa. Na próxima fase, Inglaterra vai jogar contra o México. Terminamos desta maneira este jornal das 04h. A informação regressa à Rádio Observador às 05h em ponto. Até lá.