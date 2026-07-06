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Boa noite. Começamos pelos incêndios. O incêndio em Vila Verde, no distrito de Braga, está dominado. Neste momento, estão mais de 100 operacionais no terreno, acompanhados de 34 veículos em operações de rescaldo. Durante a madrugada, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado adiantou à Rádio Observador que a descida das temperaturas estava a ser favorável no combate às chamas. O fogo de Vouzela foi também dominado este domingo. Ainda assim, o perigo mantém-se no terreno. O mapa de ocorrências da Proteção Civil adianta que a esta hora estão mais de 700 operacionais no local que procuram controlar os reacendimentos. A Proteção Civil avançou que no início desta semana vai ser possível baixar os avisos de tempo quente, nomeadamente baixar o nível de aviso vermelho para laranja em alguns distritos do país. Foi o que explicou o segundo comandante nacional da Proteção Civil, José Ribeiro.