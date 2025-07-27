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As notícias com João Lourenço.

Muito bom dia. Rumamos neste início de noticiário ao norte do país. A esta hora, há um incêndio no Conselho de Ponte da Barca, na freguesia de Lindoso, segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho. O primeiro alerta foi dado perto das 10 da noite de sábado. As chamas estão numa zona de difícil acesso. Neste momento, segundo a Proteção Civil, estão 56 bombeiros apoiados por 19 meios terrestres no local. Permanecem estes meios desde as 10 da noite a combater este incêndio no Conselho de Ponte da Barca. Luís Montenegro acredita que o Tribunal Constitucional vai validar as alterações à Lei dos Estrangeiros. Isto depois de o presidente da República ter enviado o diploma para fiscalização preventiva. Durante o discurso, na celebração dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar, o primeiro-ministro disse que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa é um procedimento perfeitamente normal, mas o chefe de governo está confiante de que o decreto vai ter luz verde no Palácio Ratton. Sobre as acusações de que o governo está a atuar com base em agenda de outros partidos, Luís Montenegro reitera que o PSD tem um programa próprio. Luís Montenegro, nas celebrações dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar. Durante o discurso, o primeiro-ministro também rejeitou as críticas feitas pelo Partido Socialista de que o governo só se preocupa com alguns jovens. Luís Montenegro utilizou o IRS Jovem e o passe gratuito até aos 23 anos como exemplos de que o partido está empenhado em apoiar todos os jovens. Falando em PS, José Luís Carneiro assume linhas vermelhas na lei da greve e na legislação laboral. O secretário-geral do PS diz estar do lado dos trabalhadores. José Luís Carneiro afirma também que abandonar a chamada agenda do trabalho digno e desvalorizar a contratação coletiva são linhas vermelhas para o Partido Socialista. O líder do partido falava em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, à margem da apresentação das listas autárquicas locais. Carneiro foi também questionado por um jornalista sobre se não considera que o Chega, no plano negocial, estará à frente do PS, uma vez que já convergiu com o governo noutras questões, como no IRS e na imigração. Carneiro respondeu dizendo que, neste caso, é estar atrás e acrescenta que o PS estará à frente na defesa dos trabalhadores, na valorização dos rendimentos e dos salários e também numa economia que cresça, que crie riqueza e que promova a justiça social. A líder da Iniciativa Liberal considera difícil antecipar consensos à direita sobre a lei da greve, porque não se percebe bem a posição do Chega antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca da Caparica, em Almada. Mariana Leitão reagiu ao desafio lançado esta sexta-feira por André Ventura para que haja um consenso alargado à direita para alterar a lei da greve. A líder dos liberais admitiu ter dúvidas. Em causa está o facto de o partido liderado por Ventura defender o direito à greve das forças de segurança, tema com que a Iniciativa Liberal não concorda.

"A minha dúvida em relação a essa questão é que não se percebe bem a posição do Chega quanto à matéria, porque, por exemplo, o Chega, quando se fala em greve das forças de segurança, acha lindamente que as forças de segurança façam greve. Nós aí temos uma visão completamente diferente, considerando que é a segurança das pessoas também que está em causa e que uma eventual lei da greve nessas forças de segurança podia trazer problemas graves para a segurança e bem-estar das pessoas no país. E, portanto, como nunca se sabe muito bem o que esperar do Chega, é difícil antecipar esses consensos."

Mariana Leitão defendeu ainda que devem ser feitas melhorias à greve para que sejam garantidos serviços mínimos e as pessoas não estejam dependentes dos interesses que estão estabelecidos em algumas estruturas sindicais. Também a líder da Iniciativa Liberal acusa o governo de ter perdido tempo ao fazer a lei de estrangeiros a uma velocidade estonteante. Mariana Leitão considera que a decisão do presidente da República de enviar as alterações à Lei dos Estrangeiros para o Constitucional foi sensata e diz que esta decisão teria sido evitada caso o governo tivesse tido respeito pelo processo legislativo.

"Considerando que o processo, de facto, foi muitíssimo mal conduzido pela parte do governo. Parece-nos, inclusivamente, que era evitável esta situação, que vai provavelmente demorar mais tempo do que se tivéssemos originalmente feito um processo bastante mais desenvolvido e trabalhado na Assembleia da República. O governo entendeu fazer isto tudo a uma velocidade estonteante, não se permitiu ouvir uma série de entidades, nem corrigir, eventualmente, algumas situações na lei que levantavam dúvidas exatamente sobre a sua constitucionalidade."

O líder da Iniciativa Liberal disse também que espera que, caso a lei de estrangeiros seja considerada inconstitucional, haja um processo legislativo com o respeito entre as instituições que é suposto haver. Vai ser assinada, já na próxima terça-feira, a primeira parceria público-privada do TGV. O anúncio foi feito pela Infraestruturas de Portugal, a IP, e o consórcio Lusolave, liderado pela Mota-Engil, vão formalizar o contrato do troço Porto-Campanhã até Oiã, perto de Aveiro. O plano original previa uma ponte rodoferroviária de dois tabuleiros sobre o rio Douro, a reformulação da estação de Porto Campanhã e uma nova estação subterrânea em Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia. O consórcio apresentou uma outra alternativa: construir duas pontes e mudar a estação de Gaia para Vilar do Paraíso. Foi detido o alegado autor do falso alarme de bomba num avião da SATA, que obrigou este sábado a uma aterragem de emergência no aeroporto de Lisboa. Fonte da Polícia Judiciária disse que se encontra detida uma pessoa por alegadamente ter causado esta situação e que a mesma será presente a tribunal para primeiro interrogatório. Recordo que este alerta de ameaça de bomba obrigou a uma forte mobilização das autoridades no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e obrigou também à aterragem de emergência de um voo que fazia ligação entre Ponta Delgada, nos Açores, e a cidade espanhola de Bilbau. Lá para fora, nos Estados Unidos, 11 pessoas foram esfaqueadas numa loja no estado do Michigan, de acordo com a Associated Press. O principal suspeito, de 42 anos, foi detido pelas autoridades. A polícia estatal garante que o gabinete do xerife está a investigar o episódio e as motivações do atacante. As 11 vítimas, cuja gravidade dos ferimentos ainda não é conhecida, estão a ser tratadas no maior hospital do norte do estado. Este ataque ocorreu numa loja Walmart, na cidade de Traverse. Vamos ao desporto. A novela Gyökeres chega ao fim. O Sporting anunciou este sábado a venda do jogador ao Arsenal, numa operação de 76 milhões de euros. Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a CMVM, os Leões informam que têm a receber do Arsenal, no imediato, um valor perto de 66 milhões de euros, a que crescem cerca de 10 milhões, caso o craque sueco atinja alguns objetivos desportivos. Nas primeiras palavras com a camisola dos Gunners, Gyökeres acredita que o Arsenal é o clube certo para a carreira. É o clube certo para mim, o que eu pude ouvir do Mikel Arteta e do Andrea Berta e também o que já vi nos últimos anos. Eu senti que era uma boa equipa pela forma como jogam, também pela forma como os enfrentei. Eu escolhi o Arsenal por isso, pela história e também pela massa adepta. As primeiras palavras de Viktor Gyökeres, já como jogador do Arsenal. O craque sueco deixa o Sporting após duas temporadas e também após 97 gols em apenas 102 jogos. Gyökeres assina um contrato válido de cinco temporadas e veste agora a camisola número 14 do Arsenal. O Benfica conquistou esta noite a Eusébio Cup, ao vencer o Fenerbahçe por 3 x 2. O jogo da apresentação aos adeptos marcou também o fim da pré-época dos encarnados. Os gols das Águias foram marcados por Kerem Artur Köögü e Henrique Araújo. A equipa de Bruno Lage ainda beneficiou de um autogolo de Arda Güler, o central do Fenerbahçe de José Mourinho. Nesta partida, os benfiquistas já puderam assistir aos primeiros minutos dos reforços Richard Rios, Enzo Barrenechea, Amar Dedic e também Rafael Obrador. E neste domingo, no Estádio do Restelo, em Lisboa, todas as estrelas vão estar a olhar para eles. É um dos concertos mais aguardados para este ano de 2025 em Portugal. Kendrick Lamar e SZA estão de regresso ao nosso país. Os cantores e produtores norte-americanos trazem ao Restelo a "Grand National Tour", um concerto com as principais colaborações entre os dois artistas, músicas como "Luther" e esta, "All Stars". Esta tour já passou por alguns países da Europa e também dos Estados Unidos. Um desses últimos concertos realizou-se no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e segundo a BBC, esta atuação define um novo padrão na criação da derradeira experiências num estádio. Ainda há bilhetes nos locais habituais, a rondar preços, assim é que é, os 100 €. Está marcado o início deste concerto para às 19h, no Estádio do Restelo, em Belém, mas as portas vão abrir mais cedo, vão abrir às 17h. E é com esta "All Stars" que terminamos este noticiário das 6 da manhã. O meu nome é João Lourenço. Tenha um ótimo domingo. Continue com a Rádio Observador.