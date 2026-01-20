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São 6 horas. As notícias com Miguel Gato.

A candidatura de António José Seguro à Presidência da República reúne cada vez mais apoios à direita. São já várias as figuras de PSD, CDS, Iniciativa Liberal e também independentes a revelar que estão com o candidato apoiado pelo Partido Socialista na corrida a Belém contra André Ventura. Para Rui Moreira, mandatário da candidatura de Luís Marques Mendes, a escolha é clara.

Estarei com António José Seguro nesta segunda volta. Sem nenhum desprimor para André Ventura, aquilo que é óbvio é que André Ventura disse, em tempo, que não queria ser presidente de todos os portugueses, queria ser presidente apenas de alguns portugueses, o que é perfeitamente legítimo. Eu quero um presidente que seja presidente de todos os portugueses, daqueles que pensam como eu e daqueles que pensam de forma diferente. E, portanto, esta é a minha forma de ver a vida e considero que António José Seguro é, neste momento, uma pessoa que me dá essas garantias e, por isso, irei apoiar firmemente a candidatura de António José Seguro à segunda volta.

O antigo presidente da Câmara Municipal do Porto, em declarações ontem à noite à SIC Notícias, Rui Moreira, afirma também que compreende a neutralidade manifestada pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, que optou por não apoiar diretamente nenhum candidato. Já Isaltino Morais não diz objetivamente em quem vai votar, mas deixa uma pista: não vota em André Ventura. Em declarações à CNN Portugal, o apoiante de Henrique Gouveia e Melo na primeira volta diz que ainda está a digerir os resultados de domingo.

Obviamente, pelo meu percurso, eu nunca votaria em André Ventura, como é óbvio. Para mim, isso está perfeitamente claro.

Portanto, votará António José Seguro.

Não disse que votava, em quem votava ainda. O que estou a dizer é que André Ventura não votarei.

Sabe em quem não vota.

Não, porque as eleições foram esta noite. Eu ainda estou a digerir a tristeza que me deu a votação que o almirante Gouveia e Melo teve e, portanto, eu diria que tenho que ir por os dias, eu direi claramente em quem vou votar.

Já antes, ao início da noite, Carlos Guimarães Pinto e Cecília Meireles, também figuras da direita portuguesa, clarificaram que escolhem António José Seguro, anúncio feito num espaço de comentários na SIC Notícias. O liberal, Carlos Guimarães Pinto, enaltece o perfil do candidato António José Seguro e fala num voto claro, sem hesitações.

Não vou votar em António José Seguro como um mal menor. Estas são umas eleições presidenciais em que a personalidade, o caráter, o respeito pelas instituições, pela separação de poderes, são tão ou mais importantes do que o partido de origem e por isso parece-me claro que é esta a escolha. Nem sequer preciso justificar este voto falando no quão mau a alternativa é. Basta uma consciência de que considero que ele pode vir a ser um bom presidente da República.

A opinião de Carlos Guimarães Pinto. Mais cautelosa manifesta-se a centrista Cecília Meireles, defende que António José Seguro reúne mais condições do que André Ventura para o mais alto cargo da nação.

Eu acho que o presidente da República deve ser um árbitro, mais do que um jogador. Não tenho dúvida nenhuma de que todos terão tentações partidárias, quer André Ventura, quer António José Seguro, mas acho que tendencialmente António José Seguro será mais árbitro do que jogador. É uma escolha em que não me sinto bem representada. Acho que apesar de tudo, me sentirei menos não representada.

Também Pedro Duarte, Miguel Poiares Maduro, Mário Amorim Lopes e Francisco Rodrigues dos Santos já tinham sido claros quanto ao voto em António José Seguro na segunda volta contra André Ventura. O candidato apoiado pelo Partido Socialista considera que está a ser bem-sucedido o apelo que fez aos democratas para que o apoiem no dia 8 de fevereiro, o repto que foi lançado no discurso de vitória da primeira volta.

Representa que o apelo que eu ontem fiz está a ser bem-sucedido. Eu ontem apelei a todos os democratas, aos progressistas e aos humanistas para se juntarem a esta candidatura, que é uma candidatura pela liberdade e pela democracia, num momento muito exigente da vida do nosso país e da vida da Europa e até do mundo. E isso vê também como uma resposta à atitude do Luís Montenegro? Vejo estes apoios como manifestação de confiança e que correspondem a esse apelo que eu fiz. Fico feliz, muito feliz, e sei que há outros que estão em vias de ser também tornados públicos, isso é muito bom.

António José Seguro, em declarações aos jornalistas ontem, ao final da tarde. Já o candidato André Ventura diz que não está surpreendido com o apoio dos dirigentes e figuras do PSD a António José Seguro, mas o mesmo não pode dizer de alguns dirigentes da Iniciativa Liberal. Posição transmitida pelo candidato presidencial em entrevista à RTP.

Espanta-me mais alguns nomes da Iniciativa Liberal, francamente, porque achava, ou acho, que há uma abordagem por parte de dirigentes da Iniciativa Liberal de querer romper com o sistema em termos dos impostos. O PSD não me espanta que haja nomes. Eu percebi a intervenção moderada do primeiro-ministro, de procurar não tomar parte, mas não me espanta que os dirigentes do PSD estejam a apoiar o António José Seguro.

André Ventura, em declarações à RTP. A segunda volta das presidenciais está marcada para o dia 8 de fevereiro. O primeiro-ministro recebe hoje em São Bento a CGTP. O encontro está marcado para às 15h30. Além de Luís Montenegro, vai também estar presente a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho. Esta reunião, inicialmente prevista para 7 de janeiro, foi pedida pela CGTP em dezembro, após a greve geral. Em declarações à Rádio Observador, o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, garante que a central sindical vai continuar a exigir a retirada do pacote laboral na reunião de hoje com o primeiro-ministro.

Nesta reunião, o que nós vamos exigir é a retirada do pacote laboral e, a partir daí Vamos voltar a entregar amanhã ao governo as propostas que a CGTP apresentou, que a própria ministra, numa reunião que teve com a CGTP, disse que o governo não se revia em nenhuma das propostas da CGTP. Mas se diz que não se revê, é porque a CGTP apresentou propostas e tomou posição e está a tomar um lado. E amanhã iremos apresentar essas propostas novamente e vamos lutar por essas propostas. Vamos lutar pela redução dos horários de trabalho, contra a precariedade, pela contratação coletiva, pela valorização dos salários.

Questionado sobre a possibilidade de marcar uma nova greve da CGTP, caso a reunião não corra como o esperado, Tiago Oliveira apenas garante que todas as formas de luta continuam em cima da mesa. Já a Federação Nacional dos Médicos vai começar hoje uma ronda negocial com o governo para exigir o cumprimento integral do protocolo assinado com o Executivo. A primeira reunião está marcada para às 16h, no Ministério da Saúde, e vai contar com a presença do novo presidente da FNAM, André Gomes, numa reunião com a ministra Ana Paula Martins. A ex-presidente Joana Bordalo e Sá, em declarações à Rádio Observador, explica que a reunião de hoje vai ser decisiva para avaliar o compromisso do Executivo com este protocolo, que foi assinado no dia 9 de janeiro, e explica o que mais vai estar em cima da mesa.

Continuam a ser matérias estruturais e centrais para a Federação Nacional dos Médicos a reintegração do internato médico na carreira, a revisão da jornada semanal de trabalho, a reposição dos dias de férias perdidos, a proteção da parentalidade e a negociação de um regime de dedicação exclusiva, opcional e devidamente valorizado. Portanto, nós entramos neste novo ciclo, neste novo triênio, com uma estabilidade interna, com uma experiência acumulada e com foco total na defesa dos médicos e do SNS.

Joana Bordalo e Sá, agora vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos, em declarações à Lusa. A ex-presidente da FNAM revela ainda que espera que nesta reunião seja definido um calendário em que se possa começar a avaliação e progressão da carreira dos médicos. No dia em que faz um ano do regresso de Donald Trump à Casa Branca, a Amnistia Internacional alerta para uma trajetória perigosa no país. A organização internacional de defesa dos direitos humanos denuncia uma escalada autoritária e alerta para a erosão dos direitos fundamentais. No relatório divulgado para assinalar precisamente o primeiro aniversário do segundo mandato de Donald Trump, a Amnistia acusa a administração norte-americana de práticas repressivas contra a liberdade de expressão, bem como ataques à separação dos poderes. Os alarmes soam, em particular, no que diz respeito aos direitos humanos também. A organização alerta que a administração Trump está a levar a cabo ataques contra os direitos dos imigrantes e dos refugiados. Volodymyr Zelensky avisa que a Rússia está a preparar um novo ataque em grande escala na Ucrânia para os próximos dias. O presidente ucraniano adianta que recebeu relatórios dos serviços de informação russos sobre planos de ataque que alertavam para possíveis atos de sabotagem, bem como ataques contra as autoridades ucranianas. Aviso feito ontem à noite, Zelensky pede à população para que esteja vigilante.

Nos próximos dias devemos permanecer extremamente vigilantes. A Rússia preparou um ataque, um ataque massivo, e está à espera do momento certo para o realizar. Por favor, prestem muita atenção a todos os avisos de ataque. Todas as regiões devem estar prontas para responder o mais rápido possível e apoiar as pessoas.

Entretanto, nas últimas horas, há a informação de que a capital da Ucrânia, Kiev, foi atacada com drones e mísseis, o que provocou cortes de eletricidade e também no fornecimento de água. A Agência Reuters dá conta de pelo menos um ferido. No desporto, hoje é dia da penúltima jornada da fase de liga da Champions. O Sporting recebe esta noite o PSG, no Estádio de Alvalade. Rui Borges considera que vai defrontar a melhor equipa da Europa, mas garante que isso traz ainda mais motivação aos jogadores do Sporting.

Para amanhã, acima de tudo, muita coragem de enfrentar os melhores. É a melhor equipa, como eu digo, em termos coletivos, em termos individuais, e por isso será um desafio enorme para todos. Independentemente de quem jogue, acho que qualquer jogador que eu meta ou metesse, mesmo os que estão de fora, estaria motivadíssimo para dar uma resposta, para ajudar a equipa.

O Sporting que procura o apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões. A antevisão feita por Rui Borges ontem à tarde. O técnico leonino desvaloriza ainda as ausências de Yoman, Pedro Gonçalves e o defesa central Diomande. O Sporting-PSG é hoje às 20h, com relato em direto aqui na Rádio Observador.