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Bom dia, eu sou a Nadine Soares. Começa agora o jornal das 6 da manhã. O Ministro dos Negócios Estrangeiros acredita que os Estados Unidos não têm motivo para considerar Portugal um aliado pouco fiável. Na NATO, Paulo Rangel admite não ter conhecimento se os Estados Unidos caracterizam Portugal como um aliado bom ou mau. Isto após a notícia de que a Casa Branca teria feito uma lista para dividir os estados membros da NATO. No entanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros acredita que os Estados Unidos não têm motivos para não confiar em Portugal.

Eu julgo que sim, não tenho motivos para dizer que não, mas eu, sinceramente, como membro da NATO, tenho uma ideia muito clara de que todos os aliados são aliados fiáveis. Isto não significa que tenham todos as mesmas posições, em todos os momentos, da mesma maneira. A Turquia e a Grécia têm visões muito diferentes sobre uma série de problemas e são os dois parceiros fiáveis da NATO. Portanto, eu diria que para mim essa classificação não é uma classificação que faça sentido. Portugal cumpre aquelas que são as suas obrigações, não deixa de exprimir no plano internacional aquelas que são as suas posições, não deixa de fazer valer os seus pontos de vista.

Paulo Rangel, que volta a justificar a utilização da base das Lajes para ataques ao Irão por parte dos Estados Unidos, explica que o acordo é que a base possa ser utilizada em contexto de retaliação, mas quanto a quem começou esta guerra, o ministro desvaloriza.

Nós pusemos esta condição de ser sempre em resposta a ataques e que fosse proporcional e necessária e que fosse, como eu digo, não contra alvos civis, mas contra alvos militares.

Mas na verdade, quem dá origem a esta guerra é um ataque dos Estados Unidos que não corresponde a um ataque do Irão. Portanto, por isso é que eu questiono.

Vítor Gonçalves, desculpe, mas isso aí é uma petição de princípio. Uma vez que nos foi pedido, já depois de iniciado este conflito, aquilo que nós dissemos é: no contexto do conflito, tem de ser uma retaliação, uma resposta. Portanto, nós não estamos a falar do antes, estamos a falar já depois, que é quando nos é pedido. E, portanto, sob esse ponto de vista, é assim.

Declarações de Paulo Rangel na grande entrevista da RTP, ministro dos Negócios Estrangeiros, que reforça que Portugal não apoia nem subscreve o conflito no Irão. E o presidente dos Estados Unidos admite que não sabe qual dos conflitos vai durar mais tempo, o do Médio Oriente ou da Ucrânia. O presidente norte-americano foi questionado sobre o prazo que estabelece para o término do conflito com o Irão. Donald Trump não estabelece prazos para fim de guerra, nem para a do Médio Oriente, nem para a da Ucrânia.

Que guerra é que terminaria primeiro? Bem, eu não sei, talvez tenham prazos parecidos. Agora o Irão tem de se render, só têm de dizer: "Nós desistimos, nós desistimos". A economia deles está mesmo em apuros, é uma economia morta.

São declarações do chefe de Estado norte-americano na Casa Branca, que volta a insistir que o Irão está derrotado do ponto de vista militar e que a economia iraniana está em queda. O presidente norte-americano que adianta ainda que vai priorizar negociações através de chamadas telefónicas. Donald Trump, que tem conversado com Benjamin Netanyahu, precisamente por telefone. Na última chamada, o presidente norte-americano alertou que os ataques no Líbano têm de ser cirúrgicos, não podem destruir edifícios. O presidente norte-americano tem falado com o primeiro-ministro israelita todos os dias da semana, é o que avança a Axios. Num destes contactos, Donald Trump terá dito a Netanyahu que tem de atacar o Líbano de forma mais cirúrgica. Isto é, para o presidente norte-americano, destruir edifícios é demasiado terrível e transmite uma má imagem de Israel, é a perspectiva de Donald Trump. Desta vez sobre a guerra na Ucrânia, a família do soldado português que morreu em combate na Ucrânia há um ano queixa-se de falta de apoio e respostas e acusa o governo de mentir. O Executivo admite que o corpo ainda não foi identificado nem recuperado. Jerónimo Guerra tinha um passado militar em Portugal. Juntou-se à Legião Internacional, uma unidade militar de voluntários estrangeiros criada pelo presidente Volodymyr Zelensky para lutar em defesa da Ucrânia. Morreu em combate há praticamente um ano. Passado todo este tempo, o governo português confirma à Rádio Observador que o corpo ainda está por identificar, pelo que ainda não foi repatriado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros garante também apoio total à família, algo que a mãe desmente. E, Teresa Freire, este é um processo jurídico complicado que pode levar até 20 anos. O advogado Miguel Matias explica que enquanto não há um corpo, não há certidão de óbito, pelo que, do ponto de vista legal e jurídico, Jerónimo Guerreiro continua vivo e o processo pode arrastar-se por um longo período.

Estamos a falar de uma situação que pode, passado tempo, que serão 20 anos, poderá requerer-se a declaração da morte presumida. É uma declaração judicial que tem que ser requerida para o efeito. Isto poderá ter implicações a vários níveis, nomeadamente patrimonial. Poderá haver aqui implicações que são graves e que, infelizmente, não há certezas que permitam determinar uma certeza de uma morte com a produção dos efeitos jurídicos todos da morte.

Jerónimo Guerreiro tinha sido militar paraquedista no exército português e era bombeiro voluntário na zona de Lisboa. Foi para a Ucrânia lutar contra a Rússia depois de se juntar à Legião Internacional. Morreu no dia 29 de maio de 2025. Na altura, o governo português admitiu dificuldades em recuperar o corpo, que estava numa zona de combate. À Rádio Observador, o Ministério dos Negócios Estrangeiros garante que em conjunto com a Embaixada de Portugal na Ucrânia, tem acompanhado o caso e mantido contacto ativo e permanente com as autoridades ucranianas. O governo afirma também que tem garantido todo o apoio possível à família, mas a mãe de Jerónimo Guerreiro, Cristina Jesus, tem outra versão. Fala em mentiras. Queixa-se de falta de apoio e respostas por parte das autoridades portuguesas. Diz que há nove meses que não é contactada. Já tentou via governo e Embaixada de Portugal em Kiev, e nada. Diz também que passa a vida a tentar contactar a Legião Internacional sem sucesso. Cristina Jesus adianta à Rádio Observador que já pediu ajuda à Presidência da República, mas que uma vez mais não obteve respostaTeresa Freire, com o caso do soldado português que morreu em combate na Ucrânia, na zona de Kupiansk, há praticamente um ano. O governo adianta à Rádio Observador que foi sugerido à família de Jerónimo Guerreiro o contacto com uma fundação americana especializada no apoio jurídico a familiares de pessoas desaparecidas em combate. Importa também perceber, do ponto de vista diplomático, como funciona esse tipo de operação, tendo em conta que o corpo estará numa zona de guerra. Este é o tema do "Onde Para o Caso de Hoje", é um programa que pode ouvir na íntegra depois do jornal das 17h. Na política nacional, recuperamos novamente as declarações de Paulo Rangel. O Ministro dos Negócios Estrangeiros considera que a eventual greve que a CGTP pode anunciar no 1º de Maio não vai ter consequências no pacote laboral do governo. Afasta, por isso, qualquer influência desta paralisação.

Eu acho que nenhuma.

Nenhuma?

Nenhuma, porque, sinceramente, a última greve geral não teve, ao contrário do que foi dito, a expressão que se disse. Sinceramente, eu acho que às vezes realmente fazer reformas em Portugal é um grande desafio, porque a proteção dos trabalhadores passa por um quadro mais flexível. Não há dúvidas sobre isso.

Para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, a greve geral está a ser banalizada. São declarações de Paulo Rangel na grande entrevista da RTP. A nova Comissão Política Nacional do PS reúne-se hoje pela primeira vez em Lisboa, desde a reeleição de José Luís Carneiro como líder do partido. O secretário-geral do PS apostou numa grande renovação desta comissão. Mais de metade dos nomes que a integram são novidade. A lista foi eleita este mês com 88% na reunião nacional do PS. E fechamos no desporto. O Sporting está oficialmente afastado da luta pelo título, depois do empate de duas bolas com o Tondela. O Sporting fica assim em terceiro lugar, a dois pontos do Benfica, e depende de um eventual deslize dos encarnados para alcançar o segundo lugar. No final da partida, Rui Borges destaca a boa segunda parte dos Leões, mas diz que a equipa devia ter sido mais competente.

Recebemos dois gols de bola parada, um com alguma sorte para o adversário, que foi o gol na própria baliza, mas tínhamos que ser mais competentes nesse momento de jogo. Uma segunda parte onde fomos muito bem, entramos muito bem, tivemos muito bem no jogo, com mais tranquilidade, com muita qualidade, com boas reações à perda. E depois, realmente, nesses últimos 10 minutos, os últimos cinco, acabamos por ser infelizes, mas não há justificação, é continuar a trabalhar e seguir o nosso trabalho e o nosso caminho.

Declarações de Rui Borges na flash interview. Já o Sporting de Braga começa hoje a corrida à final da Liga Europa. Os minhotos recebem os alemães do Friburgo num jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da competição. O Braga, que é neste momento a única equipa portuguesa a competir nas competições europeias. Na antevisão da partida, Carlos Vinicius, treinador dos arsenalistas, diz ter noção das dificuldades que vai encontrar, mas garante que a equipa está muito motivada. Vamos ouvir esse som de Carlos Vinicius, treinador do Sporting Braga.

Chegamos agora no jogo de amanhã com muita motivação e muita ambição. Sabemos que é uma semifinal europeia e que não vai ser nada fácil, porque temos um adversário que conseguiu chegar a esta fase com mérito. Mas vamos com esta motivação e ambição especial que temos que ter para conseguir competir numa meia-final como a de amanhã.

O árbitro dá o apito inicial às 20h. Pode acompanhar o relato em direto, como sempre, aqui na Rádio Observador. É com o desporto que encerramos este noticiário, mas deixe-se ficar, já a seguir, conferência de imprensa.