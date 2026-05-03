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Bom dia, eu sou o Martim Madeira. São 6h da manhã, está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos pelo desporto, que foi o destaque do dia de ontem. O Futebol Clube do Porto sagrou-se campeão nacional. A noite foi de festa na cidade invicta, com a confirmação da conquista do conjunto azul e branco. É o título número 31. Bastou o gol de Jan Bednarek para selar a vitória dos Dragões. O Futebol Clube do Porto venceu o Alverca por 1 x 0 e garante assim o primeiro lugar da tabela, quando ainda faltam duas jornadas para terminar o campeonato. A festa dos azuis e brancos nas imediações do estádio durou até por volta das 2h30 da manhã. Uma festa tão efusiva que até Farioli falou português. Boa noite, família portista. Como disse Jorge Costa: "Voltamos a ser uma equipa, uma grande equipa! Conseguimos juntos! Este título é nosso! Viva o Futebol Clube do Porto. Boa noite. Farioli, pela primeira vez a usar a língua de Camões e também a homenagear Jorge Costa, que faleceu no ano passado, em agosto. Já o capitão Diogo Costa garante que para o ano há mais.

Queria deixar um muito obrigado a todos os nossos adeptos. Vocês foram muito importantes para nós, mais do que vocês pensam. E muito obrigado, acima de tudo, por acreditarem nos nossos jogadores, na nossa equipa, todos os nossos funcionários. Obrigado por tudo. E para o ano há mais.

Alguns dos destaques da festa do Futebol Clube do Porto, na celebração do 31º campeonato, que fugia há quatro anos. Escutamos também algumas reações de figuras emblemáticas do Porto durante a emissão especial da Rádio Observador, que aconteceu durante esta madrugada. Acompanhamos toda a festa do Futebol Clube do Porto. Augusto Inácio, ex-treinador e comentador da Rádio Observador, destaca o papel de Vilas-Boas neste título do Futebol Clube do Porto, que diz ter um sabor muito especial.

Este ano tentou, através, penso eu, do maior orçamento sempre do Futebol Clube do Porto até hoje, conseguir arranjar um treinador muito competente e realmente muito sabedor daquilo que queria, um conjunto de jogadores que praticamente acertou quase em todos, no mercado de janeiro também acertou em todos. Houve, entretanto, a morte de Jorge Costa, que já lavrou. Diria que este campeonato tem um sabor muito especial para os portistas e, diga-se desde já, muito justo por tudo aquilo que o Futebol Clube do Porto fez esta temporada.

Augusto Inácio, com a garantia de que este foi um campeonato muito justo e muito especial para o Futebol Clube do Porto. Para ouvir toda a reação de Augusto Inácio e de outras figuras emblemáticas do Futebol Clube do Porto, pode ouvir tudo no site do Observador e também nas plataformas habituais. Também há peças que passaram nesta emissão especial, que destacam grandes figuras desta época do Futebol Clube do Porto, o treinador, claro, Francesco Farioli, e também um filme da época que retrata todos os sons mais importantes desta época. Pode conferir todas estas peças e estas declarações no site do Observador e também noutras plataformas habituais. Ainda nesta festa do Futebol Clube do Porto, nem tudo foi felicidade. Uma viatura ligeira despistou-se em São João da Madeira, tendo acabado por colher um grupo de pessoas. Sete ficaram feridas, é o que adianta o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto à Rádio Observador. A mesma fonte não detalha a gravidade dos ferimentos. O Jornal de Notícias escreve que este grupo de pessoas participava nos festejos do campeonato. O jornal avança que entre os feridos estão duas crianças. Passamos para outro tema, mas também dentro do desporto do dia de ontem. O Benfica entrou mais cedo em campo para defrontar o Famalicão. As Águias deixaram-se empatar por duas bolas. O resultado final foi 2 x 2. As Águias ainda estiveram em vantagem, com dois gols na primeira parte de Schjelderup e um de Richard Rios, mas num jogo que era decisivo para as contas do título, o Benfica deixou-se empatar na segunda parte com o Famalicão, logo a começar com a expulsão do capitão Otamendi para atrapalhar a formação encarnada no final da partida. O técnico encarnado já enviava uma mensagem ao Futebol Clube do Porto e José Mourinho, que admitia ainda o objetivo de segurar o segundo posto da tabela.

Já que estamos quase a chegar ao final do campeonato, faltam duas jornadas, dizer que este jogo diz muita coisa daquilo que foi este campeonato. Eu quero dar os parabéns ao Porto por ser um justo campeão. Quero dar os parabéns aos meus jogadores pela bravura até hojeEm especial hoje e vamos com tudo aquilo que temos, fazer o milagre de ficar em segundo lugar à frente do Sporting. Vamos tentar esse milagre e acho que vamos conseguir.

Aqui as declarações de José Mourinho depois do jogo frente ao Famalicão. Também no final deste encontro, Rui Costa não escondeu a indignação com a arbitragem. A arbitragem foi um dos temas também deste dia de grandes jogos. O presidente do Benfica acusa o árbitro Gustavo Correia de querer impedir o clube de chegar à Liga dos Campeões. Rui Costa fala especificamente em lances claros que, de acordo com o presidente do Benfica, foram mal assinalados contra o clube encarnado.

Ninguém tem o direito de decidir quem ganha campeonatos, quem vai à Liga dos Campeões, sem ser os jogadores e os treinadores dentro do campo. E o que aconteceu aqui hoje não foi isso. O Benfica, infelizmente, já não pode ser campeão, já não tinha a capacidade para ser campeão, mas estava aqui e está aqui a lutar pela Liga dos Campeões. E aquilo que o árbitro hoje fez aqui, que este senhor fez aqui hoje, foi tentar impedir que o Benfica chegue à Liga dos Campeões. Poucas palavras bastam para explicar o penalti que não é dado ao Benfica aos 30 minutos, que pode dar o 3 x 0. Há um lance do segundo gol do Famalicão, que vem de um canto que não é canto. E depois temos estes 15 minutos finais que não têm a menor explicação, mesmo com a substituição do fiscal de linha, que explica inequivocamente o que este árbitro veio aqui fazer hoje: tentar com que o Benfica saísse daqui derrotado.

O presidente do encarnado insiste numa má arbitragem neste encontro, que acabou por também facilitar as contas para o título do Futebol Clube do Porto e também facilitar um cadinho o caminho do Sporting para o segundo lugar, mas o Benfica ainda mantém essa segunda posição. Rui Costa diz que a equipa se sentia injustiçada. Falou em dois lances muito claros. Se quiser também perceber melhor quais foram esses lances, pode sempre ouvir o "Sem Falta" no site do Observador e nas plataformas habituais com o Pedro Henriques a analisar estes lances aqui descritos por Rui Costa. Ainda no desporto, mas no andebol, o Sporting venceu o Futebol Clube do Porto e sagrou-se tricampeão nacional. Uma vitória por 36 x 29, é a maior sequência dos Leões no campeonato e o segundo título da época depois da Supertaça. Com este tricampeonato, o Sporting iguala o Futebol Clube do Porto com 24 títulos na modalidade. Passamos ainda à atualidade nacional. António José Seguro diz compreender as dificuldades dos agricultores com as consequências da guerra no Médio Oriente. O presidente da República defende até que o Estreito de Ormuz nunca devia ter fechado. De visita à Feira Agropecuária Ovibeja, o chefe de Estado mostrou-se solidário com as dificuldades dos agricultores, numa altura em que os preços estão cada vez mais altos. Declarações do presidente da República, de visita a Beja, neste registo da Agência Lusa. O PCP desafia o governo a retirar a proposta laboral para evitar a greve geral anunciada para dia 3 de junho. Paulo Raimundo acredita que só assim o Executivo vai conseguir evitar a paralisação anunciada pela CGTP para o dia 3 de junho.

Eu tenho a certeza de uma coisa, que é: o governo pensava que isto ia ser uma passadeira vermelha. Ele avançava com a precariedade, avançava com o despedimento injusto e calado, avançava com a desregulação dos horários, avançava com o banco de horas, avançava com o trabalho à borda, e que ia ser uma passadeira. A greve geral de 11 de dezembro travou essa passadeira. O governo começou a tropeçar nesse processo. Só que o tropeço do governo não chega. O que chega é retirar o pacote laboral. Eu até diria assim: eu acho que todos os trabalhadores estavam interessados em que o governo tivesse a coragem de retirar o pacote laboral, não se faz greve no dia 3 de junho. Ninguém tem interesse em fazer greve, a não ser para derrotar o pacote laboral.

Declarações de Paulo Raimundo, de visita à Feira Agropecuária Ovibeja, num registo da Agência Lusa. Ainda há tempo de ir à atualidade internacional. Donald Trump diz que vai rever o plano de paz enviado pelo Irão, apesar de estar cético. O Irão enviou ontem uma nova proposta de 14 pontos para acabar com a guerra na região. Na rede social Truth Social, o presidente dos Estados Unidos diz que se está a preparar para rever esta proposta, mas afirma que não consegue imaginar que seja uma proposta aceitável, porque, segundo Trump, o Irão ainda não pagou o suficiente pelo que fizeram ao mundo e à humanidade nos últimos 47 anos. Ainda, a Reuters noticia que podem voltar a haver ataques norte-americanos no Irão. E como fonte tem Donald Trump. De acordo com a Reuters, o presidente norte-americano admite a possibilidade de recomeçar os bombardeamentos no Irão enquanto respondia a um jornalista na Flórida. Notícia de fecho deste jornal das 06:00. A informação está de regresso às 06:30. Até já.