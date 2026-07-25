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As notícias com Miguel Pina Andrade. Bom dia. Donald Trump afirma que a guerra contra o Irão está a correr extremamente bem e que o exército iraniano já tem poucos drones. O presidente norte-americano discursou no jantar dos correspondentes da Casa Branca. Recorde-se que em abril o evento teve de ser cancelado depois de um homem armado ter atravessado um posto de segurança e disparado vários tiros. Depois de um início de discurso mais leve, esta madrugada, o presidente dos Estados Unidos abordou a guerra no Irão e um possível acordo. Donald Trump garante que as Forças Armadas atingiram o país com muita força e que o Irão já não tem capacidades da Marinha e da Força Aérea.

"We've hit Iran very hard."

Aqui Donald Trump a afirmar que a Marinha e a Força Aérea iraniana desapareceram. Diz que 250 jatos e quase 160 embarcações desapareceram. Sobre um possível acordo, Trump diz que neste momento estão em conversas, mas que o Irão ainda não está pronto para um acordo, e afirma que é imperativo que o regime iraniano não tenha uma arma nuclear.

"And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon."

O presidente dos Estados Unidos, durante o discurso no jantar de correspondentes da Casa Branca, Donald Trump voltou a sublinhar que o Irão não pode ter uma arma nuclear, isto porque põe em risco a segurança dos Estados Unidos, de Israel e de todo o Médio Oriente. O presidente da Ucrânia afirma que pode haver um novo ataque massivo russo nas próximas 48 horas. É o que indicam informações preliminares de Kiev. Num vídeo publicado na rede social X, Volodymyr Zelensky diz que o ataque pode vir a atingir solo ucraniano ainda este sábado e pede à população que fique atenta aos alertas de ataques aéreos.

"Sabemos, através da nossa inteligência e parceiros, que os russos têm preparados mísseis para um novo ataque massivo contra a Ucrânia. O ataque pode vir a acontecer hoje. Temos informação preliminar que vai acontecer nas próximas 48 horas. Por favor, tenham cuidado e prestem atenção aos alertas de ataque aéreo."

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que manifesta esperança na continuação do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. A segunda fase dos exames nacionais terminou ontem e depois das polémicas com a correção e digitalização dos exames, Livre, Bloco de Esquerda e PCP juntam-se ao Partido Socialista e defendem uma comissão parlamentar de inquérito. Uma pressão dos partidos de esquerda para o PS chamar o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, ao Parlamento. O Livre, Bloco de Esquerda e o PCP estiveram na tarde desta sexta-feira numa manifestação convocada por estudantes junto ao Ministério da Educação. O primeiro a manifestar abertura para uma eventual comissão de inquérito foi António Filipe, do Partido Comunista, que defende que devem ser usados todos os mecanismos para apurar responsabilidades.

Esta questão tem que ser levada muito a sério para a Assembleia da República e usar os mecanismos regimentais de que dispõe para que o Governo assuma as responsabilidades que tem que assumir perante o Parlamento e perante o país. E, portanto, aquilo que foi anunciado, a redução do inquérito, obviamente, não é de descartar e pode fazer sentido. Para já, é preciso que o Governo não fuja aos esclarecimentos que são necessários sobre este problema, que não faça como tem feito até aqui, que é procurar atirar as responsabilidades para todos, menos para o próprio Governo, que é o verdadeiro responsável pela situação que está criada.

António Filipe, dirigente do Partido Comunista, durante a manifestação do movimento Chumbados.pt. Rui Tavares, do Livre, acusa o Governo de ter criado um problema quando estava tudo bem.

Acompanhamos, porque nos parece que se trata de uma questão que é uma questão transversal ao Ministério da Educação, a criação de um caos onde não havia. Quer dizer, nós estamos habituados a outras dificuldades na educação, seja na colocação de professores, seja no início do ano letivo. O que este ministro conseguiu fazer foi inventar um caos novo no Ministério da Educação, que é de facto uma coisa inédita e que tem que ser explicada e não vai lá com auditorias por empresas privadas.

A posição de Rui Tavares, deputado do Livre. Além da demissão do ministro, os estudantes exigiram, durante esta manifestação, a isenção total das taxas de reapreciação dos exames nacionais e também o alargamento dos prazos de candidatura ao ensino superior. Rui Costa está na lista negra do Banco de Portugal. O presidente do Sport Lisboa e Benfica falhou pagamentos de créditos superiores a 20 milhões de euros. Em causa está um projeto imobiliário da empresa Ten Invest, da qual Rui Costa é acionista. O presidente do Benfica terá assumido a responsabilidade pela devolução do capital no financiamento da construção do projeto. O Banco Montepio concedeu vários créditos para aquisição de terrenos e por isso Rui Costa está em dívida. São mais de 20 milhões de euros, o que coloca o presidente do Benfica na lista de devedores na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco Central Português. Ao Observador, fonte oficial da empresa Ten Invest garante que não houve execução de hipotecas e que a relação com o Banco Montepio continua a correr dentro da normalidade. Segundo essa mesma fonte, foram dadas garantias ao banco que permitem ultrapassar a dívida em causa. Este é o artigo que faz esta hora manchete no site do Observador. É assinado pelo redator principal Luís Rosa e pela jornalista Mariana Furtado. O Estado português diz que durante o processo da Operação Marquês não violou qualquer direito humano de José Sócrates. O antigo primeiro-ministro apresentou uma queixa que acusava a Justiça portuguesa de violar o direito a um julgamento justo e a prazos razoáveis. Em abril, o Tribunal Europeu pediu esclarecimentos sobre três pontos centrais: a duração do processo, as fugas de informação para a comunicação social e a existência de recursos internos efetivos. Na resposta enviada no prazo limite, o governo português assegura que respeitou a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e que juntou provas para rebater os argumentos da defesa de José Sócrates. André Ventura acusa o Partido Socialista de não pedir esclarecimentos suficientes ao ministro da Administração Interna. Tem havido muitas polémicas sobre Luís Neves devido ao caso da movimentação de um atrelado de droga apreendido pela PJ para a empresa do empreiteiro e amigo que está a fazer obras em casa do ministro da Administração Interna. André Ventura considera que há partidos reféns de poderes ocultos.

O Partido Socialista, além de conhecer muito bem o que são investigações de corrupção e de desvio de dinheiros, tem um critério seletivo, que é só fala de quem não lhe convém. Ou seja, fala se não forem do Partido Socialista ou ligados ao Partido Socialista. O Partido Socialista já falou de muitos outros casos e já exigiu explicações. O que se tornou gritante aqui foi perceber que com todos os elementos que vinham a público, o Partido Socialista continuava em silêncio. E isso levanta uma suspeita, francamente, honestamente, com toda a transparência, de achar que os partidos em Portugal estão reféns de poderes ocultos. E em Portugal não podem existir poderes ocultos para lá do poder do povo.

O presidente do Chega deixa uma garantia, garante que a comissão de inquérito não tem o objetivo de fragilizar a PJ, mas é disso mesmo que o PS acusa o Chega, de querer prejudicar a Polícia Judiciária e relaciona esta intenção de abrir um inquérito parlamentar com as investigações da polícia a movimentos de extrema-direita. A poucos meses da discussão do orçamento do Estado para o próximo ano, o governo não fecha portas às exigências do Partido Socialista em matéria de revisão constitucional e de Segurança Social. Ao que o Observador apurou, o governo não terá dificuldades para responder a duas das maiores exigências do PS para o orçamento do Estado. Luís Montenegro sempre quis incluir os socialistas num projeto de revisão constitucional, é o que garante fonte da Aliança Democrática ao Observador. Também na área da Segurança Social, a ministra Maria do Rosário Palma Ramalho já disse que não está prevista nenhuma mudança estrutural nesta legislatura, isto apesar do relatório pedido ao economista Jorge Bravo. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez visitou hoje a zona afetada pelos incêndios florestais na região de Madrid. Já são classificados pelas autoridades da capital como os piores da história. Na tarde de ontem, o conselheiro do governo regional de Madrid, Carlos Novillo, disse que o incêndio estava no auge e que era impossível extinguir.

Evidentemente, o incêndio está no seu momento mais agudo, está fora da capacidade de extinção, o que é a cabeça do incêndio que se dirige hacia Robledo de Chavela e Fresnedillas. Nessa zona não se pode atacar e o que se está fazendo são medidas de defesa das populações e também ir consolidando tudo o que é o flanco direito, que é o que mais preocupa de cara ao cambio de vento que se prevê no dia de amanhã. Seguimos muito atentos ao incêndio de Burgondo, não tenha ultrapassado ainda a comunidade de Madrid.

Segundo o conselheiro para o ambiente, agricultura e interior, o incêndio está a alastrar mais para o norte do que o previsto, o que aumenta as esperanças de que não se una ao incêndio que assola Ávila, numa região vizinha de Madrid. Os incêndios em Espanha e em França já obrigaram 180 mil pessoas a fugir. É o ponto final nesta síntese das 06:00. Estou de regresso para atualizar toda a informação às 06:30. Até já.