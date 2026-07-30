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Seis horas. As notícias com Teresa Freire.

Bom dia. O incêndio de Vale de Passos já deixou três pessoas desalojadas na localidade de Cabeço, informação confirmada à Rádio Observador pelo oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Costa. Há ainda indicação de cinco casas de primeira habitação atingidas pelas chamas, além de várias casas de segunda habitação e devolutas. O incêndio obrigou também à retirada de moradores na localidade de Vale de Telhas. O incêndio de Vale de Passos continua sem dar tréguas e já chegou ao Conselho de Mirandela. Três bombeiros e um militar da GNR e ainda um civil sofreram ferimentos leves. Por esta hora, no teatro de operações estão 800 bombeiros apoiados por mais de 250 meios terrestres. Luís Neves quebrou o silêncio sobre os mandatos da Direção Nacional da Polícia Judiciária. O ministro da Administração Interna admite falhas, mas diz que se sente totalmente legitimado para continuar no governo. Luís Neves nega que tenha favorecido João Carvalho ou a empresa Constrobarcelos. Assume ainda assim a responsabilidade pelo transporte do atrelado de droga para a empresa do amigo. Nega, no entanto, que tenha havido qualquer tipo de desvio do atrelado. O ministro quebrou o silêncio sobre as várias polêmicas que têm marcado as últimas semanas, relacionadas com o período em que liderou a Polícia Judiciária. Luís Neves assegura que tem o aval do primeiro-ministro para continuar no governo. Martim Madeira.

No Terreiro do Paço, na sede do Ministério da Administração Interna, Luís Neves preparou-se com dossiê e fotografias para esclarecer todas as dúvidas sobre o caso do tanque e do atrelado. Uma conferência que era para ser ponto a ponto, acabou por perder a linha.

Peço desculpa. Ficou combinado aqui e organizado entre vocês que não se atrapalhavam uns aos outros. Portanto, não é possível.

Na conferência de quase 50 minutos, apesar do bombardeamento de perguntas, Luís Neves procurou clarificar toda a situação. Sobre o atrelado, dá a garantia de que não houve qualquer benefício para ninguém.

Não foi desviado qualquer bem, não foi comprometida qualquer prova, não foi beneficiado quem quer que fosse e não há aqui qualquer ligação ao tráfico de droga. Não havia outra opção.

O mesmo diz sobre o envolvimento com o empreiteiro João Carvalho.

Quanto ao envolvimento do senhor João Carvalho, não favoreci esta pessoa, não favoreci a sua empresa, não recebi qualquer benefício. Repito muito claramente: não poupei nem ganhei um cêntimo. Foi um contrato feito com uma pessoa que trabalha bem e do qual tinha confiança.

Já sobre a polêmica da piscina, afinal, era um tanque que depois virou piscina e agora vai voltar a ser um tanque.

Esse tanque foi efetivamente construído, mas depois acabou por se transformar numa piscina média familiar, já que foi ladeada, contra a minha vontade inicial, por terra. Não pedi licenciamento, pois eram intervenções de pouco impacto e monta na estrutura já existente e que não foi alterada.

Quanto à entrega da declaração de rendimentos, Luís Neves explica que demorou algum tempo por considerar ser um risco.

Notem que esta esclarece, entre outros, as moradas, neste caso, de dirigentes policiais. No meu caso em particular, e quero enfatizar, que estive sob medidas de proteção e segurança, fui ameaçado, juntamente com a minha família, por máfias e delinquentes da pior espécie, era um risco enorme prestar certo tipo de informações de caráter pessoal.

Por fim, sobre a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito, Luís Neves diz estar sempre disponível.

Todos os momentos que existam para que seja esclarecida alguma dúvida, em toda a minha vida estive sempre disponível e estarei sempre disponível para responder em todo lado.

O jornalista Martim Madeira, que esteve a acompanhar a conferência de imprensa do ministro Luís Neves. O Chega considera que o ministro da Administração Interna não tem condições para continuar no governo, pede a intervenção do presidente da República. André Ventura diz que nas declarações que fez, Luís Neves assumiu a prática de vários crimes. O líder do Chega afirma que a conferência de imprensa foi uma das piores a que já assistiu.

Esta foi uma das conferências de imprensa mais sofríveis dos últimos tempos, mas também acho que foi das mais sofríveis para a nossa democracia enquanto democracia. E a forma como alguém, de forma absolutamente ostensiva, quase com tintos de impunidade e de soberba, fazia declarações sobre coisas graves e sérias de forma absolutamente rudimentar, autoritária, respondendo ao que queria e não ao que era perguntado.

Reação de André Ventura, que volta a pedir a saída do ministro Luís Neves. O PS considera que Luís Montenegro deve avaliar a continuidade do ministro. José Luís Carneiro esteve reunido com o primeiro-ministro antes da conferência de imprensa de Luís Neves. O líder do PS falou aos jornalistas na sede nacional do partido, praticamente ao mesmo tempo em que decorria a conferência de Luís Neves. Carneiro diz que transmitiu preocupação ao primeiro-ministro.

A nossa grande preocupação é mesmo a da salvaguarda das instituições democráticas e por isso transmiti ao senhor primeiro-ministro que, no meu entender, a autoridade política do ministro da Administração Interna está fragilizada. Esses factos fragilizam a autoridade política daquele que é o titular da Administração Interna, ou seja, que tem a direção das forças de aplicação da lei.

O secretário-geral do Partido Socialista, em declarações na sede nacional do partido, não pediu a demissão do ministro Entre os restantes partidos com representação parlamentar, há uma ideia unânime: as explicações do ministro são insuficientes. A presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, considera que o ministro não tem condições para desempenhar o cargo.

Não há, de facto, condições de responsabilidade, inclusivamente de autoridade e até mesmo de adequação ao cargo de Luís Neves neste momento e, como é óbvio, esta é a nossa posição e é isto também que iremos levar ao senhor Presidente da República.

Mariana Leitão, a presidente da IL. O Livre, pela voz do deputado Paulo Muacho, espera que o dossiê mostrado pelo ministro durante a conferência de imprensa seja disponibilizado ao público.

O senhor ministro deu muitos desses esclarecimentos hoje e tinha também na sua posse um dossiê com várias documentação, que vamos esperar também que seja divulgada e que os jornalistas também possam fazer esse trabalho de escrutínio sobre se aquilo que está na documentação corresponde àquilo que foi dito pelo ministro, e entendemos que isso, se acontecer, é positivo.

O deputado do Livre, Paulo Muacho. Já o PCP, pela voz de António Filipe, considera que continuam pontas soltas por explicar, quer que o ministro seja ouvido na Assembleia da República. Pelo Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza considera que as explicações do ministro são insuficientes e exige documentação que comprove a versão apresentada por Luís Neves. E do lado do governo, Hugo Soares afirma que as explicações do ministro da Administração foram elucidativas. O líder parlamentar do PSD acusa ainda a oposição de nunca estar satisfeita.

Foi elucidativa, respondendo tal qual ele se comprometeu, ponto por ponto, às questões que foram levantadas e, de resto, às questões que os senhores jornalistas lhe colocaram nesta conferência de imprensa. É evidente que o país não espera que, para a oposição, esta conferência de imprensa tenha respondido a todas as perguntas. A oposição tem sempre mais uma dúvida, tem sempre mais uma questão e acha sempre que ficaram pontas soltas.

Hugo Soares, depois das declarações do Luís Neves aos jornalistas sobre as decisões tomadas enquanto diretor da PJ. Na atualidade internacional, os Estados Unidos acabam de dar por concluída uma nova vaga de bombardeamentos contra o Irão. Informação avançada pelo Comando Central dos Estados Unidos. Em comunicado, dizem ter atingido dezenas de alvos da Guarda Revolucionária Islâmica, incluindo centros de comando militar, instalações de mísseis e drones, sistemas de vigilância, posições de defesa costeira e meios navais. Ataques que aconteceram depois do presidente dos Estados Unidos ter prometido atingir o Irão com toda a força nesta noite. E no desporto, o Benfica joga hoje a segunda mão da eliminatória contra o St. Gallen. O técnico Marco Silva recusa pessimismos e revela que os internacionais vão estar na convocatória. Marco Silva confirma que Tomás Araújo, Dedyk, Richard Rios, Lukebakio, Aouar, Ajnes e Sheldrup são opções para o jogo de hoje. Sobre as críticas em torno da equipa, o técnico relativiza e espera uma união forte entre os adeptos e jogadores.

As críticas, quando não jogamos a um nível que podemos e devemos, não são agradáveis, mas temos que encará-las como naturais num clube da dimensão do Benfica. Portanto, essa é uma questão que nós sabemos que estamos sujeitos a elas e não nos pode condicionar de maneira nenhuma. Em relação à nossa entrada, será muito importante. Eu acredito que vamos entrar fortes, queremos entrar fortes e naturalmente os nossos adeptos também irão fazer a parte que fazem no momento de puxar a equipa para aquilo que nós queremos, que é ganhar o jogo e passar a eliminatória.

Marco Silva, na antevisão do Benfica-St. Gallen, jogo a contar para a segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Europa. O jogo arranca às 20:00 no Estádio da Luz. É para ouvir aqui na Rádio Observador. Notícia de fecho deste jornal das 06:00. A informação volta a ser atualizada às 06:30. Antes temos conferência de imprensa e vamos à bola.