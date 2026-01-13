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Na cidade de Faro. Notícias às 7, na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge Carvalho. Trinta mulheres assinam hoje uma carta aberta a defender João Cotrim Figueiredo das alegações de assédio sexual feitas por uma ex-assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. As mulheres que já trabalharam com Cotrim Figueiredo garantem que sempre foram tratadas com respeito. Entre as 30 signatárias estão as deputadas da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro e Angélique da Teresa, a ex-deputada Patrícia Gilvaz ou a apresentadora Iva Domingues. Todas defendem João Cotrim Figueiredo e afirmam que a ligeireza com que se coloca em causa a integridade e a reputação de uma pessoa é irresponsável. A carta aberta é divulgada um dia depois da denúncia feita por uma antiga assessora da Iniciativa Liberal nas redes sociais, que acusa João Cotrim Figueiredo de assédio. O candidato à Presidência da República nega e agora recebe o apoio de quem já trabalhou com ele e que o conhece bem, Rui Casanova.

Estas 30 mulheres afirmam que, ao longo do período em que trabalharam com João Cotrim Figueiredo, foram sempre tratadas com respeito, profissionalismo e consideração. Garantem que nunca vivenciaram ou presenciaram comportamentos inadequados por parte do agora candidato à Presidência da República e falam no ambiente de trabalho que foi sempre profissional. Concluem, passo a citar: "Para nós foi, e é, um privilégio trabalhar com o João". As 30 signatárias falam ainda em ligeireza irresponsável por parte de quem fez a denúncia, que contribui para um clima de suspeição que não serve a verdade. Explicam que decidiram vir agora a público tomar esta posição, porque o silêncio de quem conhece a realidade também pode ser uma forma de injustiça. É o que pode ler-se nesta carta assinada por figuras, como já dissemos, Joana Cordeiro e Angélique da Teresa, deputadas da IL, Patrícia Gilvaz, antiga deputada do partido, as funcionárias do gabinete Paula Almeida e Amanda Santos e ainda a apresentadora Iva Domingues, apoiante de Cotrim Figueiredo.

Rui, importa também recordar como surgiu este caso. Não se trata de uma denúncia formal de assédio, mas sim de uma publicação nas redes sociais.

Sim, a assessora, que atualmente trabalha no governo, lançou a acusação numa story partilhada no Instagram apenas para os amigos chegados. É uma opção para limitar o acesso às stories, mas essa acusação começou depois a circular domingo à noite, de forma mais alargada, e chegou às redações ontem de manhã e acabou por marcar o dia de campanha de Cotrim Figueiredo. O Observador sabe também que as alegações de assédio eram conhecidas há dois anos na Iniciativa Liberal. Tentámos também contactar a autora da denúncia, que não quis prestar qualquer esclarecimento ou sequer confirmar a veracidade desta acusação que fez.

Como já dissemos, João Cotrim Figueiredo nega e afirma que vai avançar para a Justiça.

O candidato à Presidência da República, apoiado pela Iniciativa Liberal, reagiu em declarações aos jornalistas ontem ao final da tarde, à margem de uma ação de campanha na Covilhã.

Tive conhecimento dessa denúncia ontem e é absolutamente e completamente falso o que essa senhora pôs a circular e vai ser, obviamente, objeto de processo de difamação, porque há política, há política suja e depois há isto, que é ainda abaixo disto. É absolutamente inadmissível. Não percebo como é que em Portugal ainda há gente que acha que consegue fazer política desta maneira. E isso só acontece porque, de facto, há gente com medo, com surpresa de eu estar a crescer. Não nos vão amedrontar. Vou até o fim para apurar quem pôs isto a circular e porque é que mente desta forma descarada.

João Cotrim Figueiredo a reagir a este caso. O dia já estava a correr mal para o candidato apoiado pela IL, depois da declaração polêmica em que não excluiu votar em André Ventura no caso de não passar à segunda volta nestas eleições presidenciais.

Rui Casanova, com as polémicas que estão a marcar a campanha de João Cotrim Figueiredo, numa altura em que o candidato está ou estava a subir nas sondagens.

Luiz Marques Mendes aproveita esta declaração sobre André Ventura para colar João Cotrim Figueiredo ao Chega. O candidato apoiado pela AD tenta assim conquistar votos à direita.

Marques Mendes aproveita a oportunidade para atirar a Cotrim. Contou com o apoio de Sebastião Bugalho num comício ontem à noite, com muitas críticas ao candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. Miguel Viterbo Dias.

De manhã já tinha deixado uma primeira achega a João Cotrim Figueiredo, mas ao final da tarde, Luiz Marques Mendes insistiu.

Andaram durante uma eternidade a dizer que eram diferentes do Chega, até ao momento em que disseram que estariam ao lado do Chega. Disseram-nos que era a direita liberal e afinal parece que é a direita radical. E isto é sério, porque significa, na prática, a candidatura da Iniciativa Liberal querer entregar Portugal aos cartazes do Chega. Isso não é bom para a nossa democracia.

O candidato apoiado pela AD aproveita esta declaração de Cotrim Figueiredo para se assumir como o candidato mais fiável.

Não há o risco de acordarem de manhã e ter uma notícia de que o presidente pensa tudo ao contrário do que as pessoas achavam que pensava.

E conquistar os indecisos à direita e à esquerda.

Tem que ser também, e vai ser, a candidatura da defesa da democracia. Para as pessoas moderadas do centro-direita ou do centro-esquerda.

Mas se Marques Mendes foi direto no ataque ao candidato liberal, já antes o eurodeputado Sebastião Bugalho tinha aquecido a sala.

Perguntaram-lhe se descarta ou não descarta, e ele não descarta. Até lhe chama moderado. Vejam bem. É caso para dizer que o João Cotrim é liberal até dizer Chega.

Concluindo assim:

Esta é uma eleição para o Palácio de Belém, não é uma eleição para o Palácio da Bazófia.

Sebastião Bugalho e Luís Marques Mendes num dia em que a caravana aproveitou o deslize de Cotrim Figueiredo para conquistar eleitores à direita.

Miguel Viterbo Dias no comício de Luís Marques Mendes, em Vila Pouca de Aguiar, ontem à noite. Hoje a caravana de Marques Mendes começa o dia em Ourém.

Henrique Gouveia e Melo continua a tentar captar eleitorado e foca-se em três grupos de onde possivelmente pode ter muitos votos: militares, forças de segurança e idosos.

O almirante já falou várias vezes destes eleitores ao longo da campanha e tem sido frequentemente abordado na rua por idosos que lhe agradecem pelo bom trabalho feito no plano de vacinação. Ontem à noite, o almirante focou por isso grande parte do discurso num jantar-comício em Alcobaça nestes três grupos. A reportagem é da Nadine Soares.

Em Alcobaça, Gouveia e Melo contou com dois apoios. Francisco Rodrigues dos Santos, o antigo líder do CDS, aparece na campanha para defender que o almirante é a pessoa certa para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa.

Uma ambição para Portugal que não se fica pelas meras proclamações. Ela já foi testada e foi provada nas situações mais difíceis. Nós, depois de um presidente dos afetos, precisamos de um presidente dos acertos.

E atreve-se até a comparações.

Muitas vezes, quando o vejo, evoca-me a memória de Ramalho Eanes, vindo das Forças Armadas. Hoje temos uma certeza: é o político e o presidente mais consensual da história da nossa democracia.

Ângelo Correia, antigo ministro de Pinto Balsemão, junta-se aos discursos. Utiliza a experiência do almirante para defender que Gouveia e Melo pode ser um presidente resiliente.

O senhor, há um ano e meio, onde é que o senhor estava? Estava ao pé da Gronelândia, de submarino. Estava aqui a passear debaixo do mar? Não. Estava seguramente a pensar, a ver coisas e estudar coisas que podiam ser úteis, de futuro, a Portugal. Tem ossos duros.

O candidato termina as intervenções no jantar com apoiantes, com o foco no eleitorado. Fala aos idosos e personaliza até o sentimento.

Tenho visitado muitos lares e das coisas que mais me impressiona é sentir que as respostas hoje ainda são depósitos de pessoas idosas. Fere-me pensar que um dia poderei acabar assim. E já disse numa brincadeira, se assim for, que me metam numa embarcação à vela e me deixem ir para o mar sossegado.

Deixou ainda uma palavra às forças de segurança.

Eu estou convosco e percebo a importância do vosso serviço a Portugal.

E uma mensagem à classe que lhe é familiar, os militares.

Não porque eu fui um ex-militar, mas porque sei e vivi entre vós os sacrifícios que fazem pela nossa pátria.

Já na segunda semana de campanha, Gouveia e Melo tenta convencer o eleitorado confiante na segunda volta.

Nadine Soares, que acompanha a caravana de Gouveia e Melo. Hoje o dia do almirante começa em Setúbal.

E depois do apelo ao voto aos moderados, António José Seguro vira-se agora para os indecisos e avisa que nada está ganho até o dia 18 de janeiro.

Seguro reforça, por isso, o apelo ao voto e pede a confiança dos eleitores da esquerda ao centro-direita.

E por isso, aos indecisos, à minha esquerda, ao centro-esquerda, eu digo-lhes que concentrem aqui os votos, porque esta é a única candidatura que pode ir à segunda volta. O mesmo digo ao centro e ao centro-direita. Esta é a candidatura que pode equilibrar o sistema. E o mesmo digo a todas as pessoas que aqui estão e que já não estão indecisas. Não são as sondagens que ganham. Ninguém ganhou uma eleição estando em primeiro lugar nas sondagens.

O aviso deixado por António José Seguro num comício ontem à noite em Bragança, que encerrou o dia de campanha. O candidato apoiado pelo PS tem evitado comentar as polémicas do dia, prefere focar-se em problemas, como a crise no SNS. Já ao final da tarde, André Ventura esteve em Mirandela, disse que quer ser o mecânico de Portugal. António Filipe esteve em Évora, contou com o apoio do eurodeputado do PCP, João Oliveira. Catarina Martins acusa António José Seguro de não se querer comprometer com nada e Jorge Pinto diz que os portugueses estão desesperados pelo caos na saúde.

E hoje temos mais um direto à campanha, logo a seguir ao Jornal das Nove. Hoje vamos dar destaque às caravanas de João Cotrim Figueiredo, Luís Marques Mendes e André Ventura. Os trabalhadores voltam a sair hoje à rua. Em Lisboa, está marcada uma manifestação convocada pela CGTP contra o pacote laboral do governo. A central sindical prevê uma grande adesão.

Depois da greve e da manifestação de 11 de dezembro, os trabalhadores voltam a manifestar-se. Vão concentrar-se às 14h30 na Praça Luís de Camões e seguem depois para o Parlamento. No final, uma delegação da CGTP vai a São Bento entregar um abaixo-assinado ao primeiro-ministro e exigir a retirada do pacote laboral. A central sindical prevê uma grande concentração de trabalhadores, à semelhança do que aconteceu no dia da greve geral em dezembro. Para amanhã está marcada uma reunião entre o secretário-geral da Central Sindical e o primeiro-ministro, sendo que Tiago Oliveira já avisou que não pretende negociar, mas sim exigir ao governo uma retirada das alterações à lei laboral. Este assunto deve também entrar hoje na campanha presidencial, sendo que a manifestação desta tarde vai contar com a presença dos candidatos Catarina Martins e António Filipe.

Olhemos agora para a saúde neste jornal das 19h. Há cada vez menos utentes a recorrer apenas ao SNS e mais a optar pelos privados. Esta é a conclusão do inquérito de acesso a cuidados de saúde feito pela Nova School of Business.

Os dados mostram que, desde 2021, apenas 48% das consultas no SNS aconteceram no tempo adequado e a probabilidade de um utente ter médico de família baixou dos 91% para os 79. Para a investigadora da Nova SBE, Carolina Santos, esta é uma situação indesejável e que empurra cada vez mais portugueses para o privado.

Não é, obviamente, o desejável numa sociedade em que se tem o SNS como o prestador de cuidados de saúde para toda a população residente, porque todos nós contribuímos através de impostos para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, quem não consegue aceder a cuidados no SNS e acaba por aceder a cuidados de saúde no setor privado, acaba por estar a ter Despesas duplicadas, porque há sempre impostos que são alocados no mesmo ao Serviço Nacional de Saúde.

Carolina Santos, investigadora da Nova SBE, em declarações à Agência Lusa, alerta que os casos mais recentes de falhas no SNS transmitem uma noção de falência aos utentes.

Donald Trump ameaça com tarifas de 25% os países que façam negócios com o Irão. O presidente norte-americano convocou também para hoje uma reunião para discutir possíveis ações contra o país.

Em cima da mesa poderão estar novas sanções econômicas, mas também eventuais ações militares, incluindo ataques aéreos e cibernéticos. A CBS cita duas fontes do Departamento de Defesa. Revelam que os planos podem passar por ataques com recurso a mísseis de longo alcance, mas também por campanhas subversivas que afetem as estruturas do regime iraniano. Ainda não terá sido tomada uma decisão oficial. O que é certo, no entanto, é que as autoridades dos Estados Unidos emitiram uma nota a apelar aos cidadãos norte-americanos que estejam em território iraniano para abandonar imediatamente o país. Também para hoje, em Bruxelas, está marcada uma reunião extraordinária dos Estados-membros da União Europeia para discutir a situação e decidir eventuais sanções. Os protestos no Irão começaram no final de dezembro de 2025, têm sido marcados por milhares de detenções e mais de 600 mortos.

Este é também o tema da história do dia de hoje e vai estar novamente em análise já a seguir no Gabinete de Guerra, hoje com análise de Francisco Proença Garcia. Agora são 7h13, Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de terça-feira?

Um incêndio num lar em Santo Tirso obrigou a retirada de 35 utentes esta noite. O fogo está extinto, começou na lavandaria do lar, mas as causas não são conhecidas. É o que avança a Agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso. Os idosos foram transportados em segurança para um pavilhão municipal. Este incêndio mobilizou mais de 40 bombeiros e 19 viaturas. Os candidatos a presidentes das CCDR propostos por PSD e PS foram eleitos. O anúncio foi feito ontem à noite pelo Ministério da Coesão. Foram eleitos Álvaro Santos, do PSD, na CCDR Norte, e Ribau Esteves, também social-democrata, no centro. Do PS foram eleitos Teresa Morão Almeida, em Lisboa e Vale do Tejo, Ricardo Pinheiro no Alentejo e José Apolinário no Algarve. As Nações Unidas denunciam que 2025 foi o ano mais letal para os civis ucranianos, desde a invasão em larga escala da Ucrânia por parte da Rússia, em 2022. Esta é a conclusão da missão de monitorização dos direitos humanos no país. Foi revelada ontem, durante a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e aponta para mais de 2500 mortes desde 2022. Isto só no que diz respeito a civis. Nota também para mais de 12 mil feridos durante este período. De acordo com o mesmo relatório, o número total de civis mortos e feridos no ano passado foi 30% maior do que o registrado no ano anterior. Ora, já sabemos que no metrô costumam acontecer coisas estranhas, mas agora imaginem ir descansadinhos para casa, para o trabalho, e verem uma centena de pessoas, de passageiros, sem calças.

Isso é habitual.

Eu tenho pesadelos com isso.

Estar nus?

Ou calçar e eu estar nua.

Esquecer-se de tirar qualquer coisa.

Isso é muita ansiedade. É ansiedade?

É ansiedade. Mas é que isto pode acontecer.

Não foi por acaso.

Pode acontecer, isso acontece todos os anos, Carla.

Pois acontece, em Londres. É uma iniciativa.

Mas também acho que já aconteceu, também já fui feito de cá.

Aqui?

Sim.

Estás a arranjar uma desculpa naquele dia para te esqueceres das calças.

Das calças.

Quando apareceste cá de boxers.

Acontece a toda a gente.

Acontece. É uma iniciativa este fim de semana em Londres, viagem de metrô sem calças e cerca de 100 pessoas viajaram de metrô, sem calças, como a expressão indica, foram vestidas com a parte de cima, sapatos, mas a roupa parou nos quadris.

Roupa interior.

Roupa interior.

Esta bela ideia começou em Nova York há muitos anos, chegou à Europa. Não tem nenhum objetivo em particular a não ser tirar fotos engraçadas para as redes sociais.

E andar mais fresquinho.

E andar mais fresco.

Sobretudo nesta altura.

Clarear a gente.

A circulação de ar em certas áreas é ótima, faz muito bem.

Faz muito bem. E evita ter alguns problemas.

Alguns problemas graves.