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Em Santarém. Muito bom dia. Jornal das 7, na Rádio Observador, uma edição do jornalista Luís Soares. Embalado pelos resultados positivos das sondagens, António José Seguro sobe a fasquia e afirma que não chega simplesmente ir à segunda volta. O candidato apoiado pelo PS quer passar em primeiro lugar.

António José Seguro admite estar animado pelas sondagens, afirma que quer ser o candidato mais votado já no domingo. A mais recente sondagem da Universidade Católica para a RTP coloca o candidato apoiado pelo PS em segundo lugar, com 23% das intenções de voto, apenas atrás de André Ventura, que fica em primeiro com 24%. Ambos estão em empate técnico. Já a sondagem diária da Pitagórica para a TVI, CNN, JN e TSF continua a colocar António José Seguro em primeiro nas intenções de voto, também com cerca de 24%. Perante estes números, Seguro diz que a batalha é agora contra Ventura e no comício no Barreiro, subiu a fasquia. João Gama ao som de uma canção.

Diz que os astros parecem que estão a alinhar. Vamos a isso. Corpos não são matéria, desmente a matéria.

Embalado pela música e pelo apoio de Agir, e também por sondagens favoráveis, António José Seguro lembra a herança do 25 de Abril e dá o tudo por tudo para ficar à frente de André Ventura.

Mas não chega passar à segunda volta. E aqui sou muito exigente. Nós temos que passar à segunda volta em primeiro lugar, porque não podemos permitir que passado 50 anos sobre o 25 de Abril, o candidato do extremismo e do radicalismo, que insiste em nos dividir e pôr portugueses contra portugueses, possa passar em primeiro lugar nesta eleição.

Um apelo que faz não só à esquerda, nem só à direita.

E mais! Este é um dever não apenas de um campo político, da esquerda ou do centro-esquerda. É um dever de todos os que querem continuar a viver em democracia, em liberdade, onde avançamos todos.

As sondagens animam, mas servem também de aviso. Seguro quer iluminar o caminho que aí vem.

É claro que as sondagens animam-nos, mas hoje saiu uma sondagem em que nos dá, embora pertinho, em segundo lugar.

E mesmo admite Seguro que a sua candidatura não seja a primeira escolha para muitos, é nesta altura a única. E lembra que está fora da influência do Partido Socialista.

Depois de Mário Soares, de Jorge Sampaio, de Manuel Alegre, e eu, num escalão obviamente diferente, não me ponho ao mesmo nível, mas foi muito bom receber esse apoio do Partido Socialista. Ele não contamina esta candidatura.

Ao décimo dia de campanha, Seguro sobe a fasquia. Quer ser o candidato mais votado e já na primeira volta. João Gama e essa nova meta de António José Seguro passar à segunda volta em primeiro lugar.

Henrique Gouveia Melo surge em quarto na sondagem da Universidade Católica com 14% das intenções de voto. Na reação a estes números, o candidato desvaloriza e afirma que continua a encontrar muito apoio nas ruas.

Henrique Gouveia Melo garante que não fica desanimado pelas sondagens, que não lhe têm sido favoráveis. Avisa que ainda há muito caminho a percorrer. O almirante destaca sobretudo o elevado número de indecisos.

Não desanima nada. Eu tenho constatado, no meu contacto com a população, uma grande adesão à minha candidatura. Esta sondagem reflete já uma semana para trás. Por outro lado, ainda tem uma grande dose de indecisos e se olharem para a ficha técnica da sondagem, mais de 50% das pessoas dizem que podem mudar de opinião. Portanto, há muita coisa que está em jogo neste momento. O que eu peço a todos os portugueses é que votem em consciência, venham votar.

Henrique Gouveia e Melo, em declarações aos jornalistas esta noite, à chegada a um jantar com apoiantes na Terrugem, em Sintra. Neste evento, sublinhou também a ideia de que acredita na social-democracia antiga do norte da Europa.

Mais confiante e satisfeito com esta sondagem está João Cotrim Figueiredo. Surge em terceiro, com 19%, com possibilidade de passar à segunda volta. Perante estes dados, o candidato conclui que Marques Mendes está fora da corrida.

E por isso apela ao voto útil dos eleitores da AD. Num jantar-comício em Coimbra, Cotrim atacou os adversários à direita. O mais visado foi mesmo Luís Marques Mendes, Miguel Gato.

Galvanizado pelo resultado nas sondagens, João Cotrim Figueiredo não tem dúvidas.

Marques Mendes já está fora da corrida e com Marques Mendes sem qualquer hipótese, a nossa candidatura é a única alternativa para mudar Portugal.

Cotrim apela aos eleitores da AD para que capitalizem os votos na candidatura que lidera e explica o porquê.

Para quem não quer Ventura ou Seguro como presidente da República, só pode votar nesta candidatura. Um voto em Marques Mendes ou em Gouveia e Melo já não conta, porque não tem a hipótese de chegar à segunda volta. Um voto a André Ventura garante que António José Seguro, do Partido Socialista, é eleito.

Com o embalo das críticas, o candidato apoiado pela iniciativa liberal deixa ainda um conselho aos adversários.

Sabemos que há muita gente desesperada a tentar suster um voto que, na verdade, não lhe pertence, que já lhe escapou, mas não vale tudo. Se estão desesperados, trabalhem melhor.

E Cotrim de Figueiredo está tão confiante numa passagem à segunda volta que até já faz apelos ao voto útil.

É útil porque é ambicioso. É útil porque traz mudança. É útil porque incomoda os interesses instalados. É útil porque coloca Portugal à frente.

Portugal à frente tem sido um dos lemas da campanha presidencial de Cotrim de Figueiredo. Coincide com o nome da coligação liderada por Pedro Passos Coelho em 2015. Mas coincidência, dizem que há poucas. E com a ajuda dos eleitores do PSD e do CDS, Cotrim já só pensa num cenário no próximo domingo.

Vamos fazer história juntos?

Vemo-nos na segunda volta.

Miguel Gato e a confiança de João Cotrim de Figueiredo depois dos resultados da sondagem da Universidade Católica.

E, Luís, é neste contexto que João Cotrim de Figueiredo volta a escrever a Luís Montenegro, desta vez para lhe pedir que deixe cair Marques Mendes para declarar apoio ao candidato liberal.

João Cotrim de Figueiredo explica que o objetivo é impedir uma vitória de António José Seguro ou André Ventura. Afirma que a candidatura que lidera é a única capaz de o fazer. Nessa carta, Cotrim de Figueiredo apela ao voto do PSD na candidatura apoiada pela Iniciativa Liberal, em detrimento de Marques Mendes, e cita as palavras do próprio Luís Montenegro, quando disse que não se pode cair na armadilha de dispersar votos. Cotrim de Figueiredo lembra ainda que apoiou as candidaturas de Carlos Moedas em Lisboa e de Pedro Duarte no Porto. Destaca que há vários dirigentes do PSD que confiam nele para esta corrida a Belém e cita uma frase de Sá Carneiro: "Primeiro o país, depois o partido e, por fim, a circunstância pessoal de cada um". Esta carta surge numa semana em que a campanha de Cotrim de Figueiredo fica marcada pela declaração polêmica que fez sobre um eventual voto em André Ventura na segunda volta, e também das alegações de assédio sexual feitas por uma ex-assessora. A sondagem da Universidade Católica, no entanto, ainda não reflete o possível impacto destes episódios.

E os adversários à direita de Cotrim de Figueiredo continuam a aproveitar estas polêmicas para o atacar. Luís Marques Mendes volta a colar o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal ao Chega.

Defende Marques Mendes que há três ingredientes essenciais para um bom presidente da República: estabilidade, previsibilidade e ambição, e considera que Cotrim de Figueiredo não os reúne.

Imagine-se uma crise política. Imagine-se um conflito do governo com o Parlamento por causa do orçamento. Imagine-se um veto político numa lei muito sensível e muito delicada. E agora imagine-se ter na Presidência da República, nesses momentos, alguém que não sabe onde é que tem a cabeça.

As críticas de Luís Marques Mendes num comício em Ansião ontem à noite. O candidato apoiado pela AD avisa que se os portugueses o querem ver em Belém, não podem desperdiçar o voto na primeira volta. Isto depois da sondagem da Universidade Católica, que o coloca fora da corrida pela segunda volta no quinto lugar, com 14%. Antes, André Ventura também voltou a atacar Cotrim de Figueiredo. Sugere que o candidato liberal não está bom da cabeça.

Ao ponto que o país tem que estar pra ter um candidato presidencial que diz: "Eu não tô bom da cabeça, não me lembro o que é que disse". João, se não estás bom da cabeça, este país não é pra quem não está bom da cabeça. Este país é pra quem o ama, pra quem o quer liderar, pra quem o quer modernizar, pra quem o quer fazer avançar.

André Ventura, num discurso ontem à tarde em frente ao Castelo de Guimarães, sobre a sondagem que o coloca em primeiro lugar, com 24% das intenções de voto, em empate técnico com António José Seguro, o candidato apoiado pelo Chega fala numa grande vitória. Quanto aos restantes candidatos, Catarina Martins aparece em sexto lugar, com 2%. António Filipe em sétimo, também com 2. Jorge Pinto aparece com 1,5% das intenções de voto. Os restantes candidatos não conseguem chegar sequer a 1%.

É um tema que vai estar em análise ao longo desta edição das manhãs 360 da Rádio Observador. O presidente dos Estados Unidos promete tomar medidas muito duras contra o Irã se o regime começar a executar pessoas em resposta aos protestos no país.

Em entrevista à televisão CBS, Donald Trump foi confrontado com a informação avançada por um grupo iraniano de defesa de direitos dos curdos, de que um homem preso na sequência dos protestos numa cidade iraniana vai ser executado hoje. O presidente norte-americano promete tomar medidas muito enérgicas se isso acontecer. As autoridades iranianas insistem que retomaram o controle do país. Anunciaram para hoje uma cerimônia fúnebre coletiva na capital, em homenagem aos elementos das forças de segurança mortos durante os protestos. O governo iraniano não tem revelado o número total de vítimas na sequência desses protestos, mas várias fontes apontam para mais de dois mil mortos confirmados. Um número que pode, no entanto, subir até aos 20 mil.

São temas pra analisar no Gabinete de Guerra desta manhã, hoje com análise do historiador Bruno Cardoso Reis. São agora 07h09, Luís Soares, que outras notícias estão em destaque a esta hora.

O governo volta a reunir-se hoje com as três federações sindicais da administração pública. Em cima da mesa está o processo negocial em curso. Prevê uma eventual extensão do acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da função pública, atualmente em vigor. O governo já se mostrou disponível para avançar com uma extensão desse acordo, de modo a cobrir a atual legislatura, ou seja, até 2029. Representantes da Dinamarca e da Groenlândia reúnem-se hoje nos Estados Unidos com o vice-presidente norte-americano e também com o chefe da diplomacia da Casa Branca. A reunião surge num contexto de crescente tensão, depois de Donald Trump afirmar que os Estados Unidos vão ficar com a Groenlândia a bem ou a mal. Perante as ameaças norte-americanas, a NATO e a Groenlândia já avisaram que pretendem trabalhar no reforço da defesa da região autônoma dinamarquesa. Na Tailândia, pelo menos 22 pessoas morreram na sequência da queda de uma grua sobre um comboio de passageiros. O acidente aconteceu numa linha ferroviária que está em obras. A grua desabou e atingiu um comboio que estava em movimento, o que causou o descarrilamento da composição e também um incêndio. Há ainda cerca de 80 feridos, alguns em estado grave. As causas do acidente estão a ser investigadas. É dia de clássico na Taça de Portugal. Porto e Benfica jogam hoje no Estádio do Dragão para as semifinais da competição. É o jogo grande da eliminatória, em que as duas equipes entram em campo em momentos muito diferentes. O jogo está marcado pras 20h45. Tem relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador.

O jornalista Luís Soares com as notícias das 07h. Às 07h30 voltamos a atualizar as notícias.