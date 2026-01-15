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Fiz eu.

Muito bom dia, Jornal das 7, na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge Carvalho. Na reta final da campanha e embalado pelas sondagens, António José Seguro dramatiza o discurso no apelo ao voto. O candidato apoiado pelo PS reforça que a luta vai ser entre ele, um democrata, e André Ventura, que descreve como um representante da extrema-direita.

António José Seguro tem aparecido bem colocado nas sondagens. A mais recente da Aximage para o Diário de Notícias, divulgada ontem à noite, volta a dar André Ventura e Seguro como os favoritos a passar à segunda volta das eleições presidenciais. André Ventura fica em primeiro, com 24,7% das intenções de voto, e António José Seguro surge em segundo, com 23%. Já um outro inquérito da Intercampus para Correio da Manhã e Now coloca Seguro mais abaixo, em quarto lugar, mas o candidato apoiado pelo PS mostra-se confiante e apela a uma ida às urnas em massa no domingo. Diz mesmo que quer viralizar o voto e continua a apontar André Ventura como o principal adversário. João Gama.

Sondagens com melhores resultados e sondagens com piores não abalam a confiança de Seguro.

Eu estou moralizadíssimo. Já reparou? Todas as sondagens que têm surgido, maioritariamente, dão-me em condições de passar à segunda volta.

Vê a corrida apenas a dois com André Ventura.

É que há aqui dois candidatos que estão em condições de passar à segunda volta, mas não é indiferente qual é que passa em primeiro lugar.

E encontra na chuva, um consolo.

Como sabem, uma campanha molhada é uma campanha abençoada.

Uma arruada interrompida pela chuva em Mafra, já na Lourinhã. No palco, no jantar-comício, Seguro manteve as sondagens em mente para fazer um apelo ao voto.

Mas há outra viralização que precisa de acontecer. É cada uma e cada um de vós, de hoje até domingo, às 19h, não pare um segundo sequer para concentrarmos os votos da nossa candidatura. Utilizem as redes sociais, trabalhem, trabalhem para que no domingo se possa saber que uma grande vitória da nossa candidatura.

Foi na Lourinhã onde recebeu Susana Peralta, que sempre se mostrou contra o voto útil e partilhou elogios ao candidato socialista, mas também um desabafo.

Eu ficaria realmente muito satisfeita e, apesar de tudo, com alguma esperança no futuro, que o nosso país conseguisse eleger uma pessoa que é, sobretudo, um homem decente, mas também uma pessoa progressista, humanista e, espero eu, de esquerda. Muito obrigada.

Esquerda ou não, a economista e comentadora encontra em Seguro um travão à extrema-direita e à direita ultraliberal. Também na Lourinhã, Ana Jorge, antiga ministra da Saúde, subiu ao palco para elogiar a capacidade de Seguro para agregar e também a principal preocupação que Seguro trouxe para a campanha: a saúde se resolve com um pacto.

As reformas profundas, mas em que as pessoas estão primeiro, só são possíveis com consensos, como a história nos ensina.

Comício na Lourinhã, com António José Seguro a pedir uma viralização de votos para o levar à segunda volta.

João Gama, com as mais recentes ações de campanha de António José Seguro. Hoje, o candidato apoiado pelo PS começa o dia em Montemor-o-Velho, acaba em Braga, numa ação dedicada aos jovens.

Já André Ventura pede aos eleitores para que não se deixem levar pelas sondagens. O candidato apoiado pelo Chega apela ao voto do povo português para a mudança.

Um apelo feito no final da tradicional descida da Rua de Santa Catarina, no Porto. O candidato discursou na Praça da Batalha e, perante os apoiantes, atacou a entrada de Luís Montenegro na campanha e avisou para os riscos de confiar em demasia nas sondagens, apesar de aparecer bem colocado nos inquéritos logo desde o início desta campanha.

Não se deixem embalar pelas sondagens. Nós temos que sair e votar. Se queremos que aquilo que estamos a ver nas televisões, em primeiro lugar, aconteça, não basta ficarmos a olhar. Nós temos mesmo que ir lá e fazer esse voto. O primeiro-ministro pode entrar na campanha as vezes que quiser, o presidente da República pode entrar na campanha, eles podem meter na campanha quem eles quiserem. Podem meter na campanha todas as figuras conhecidas deste país. Eu não as quero, eu quero o povo português. Eu quero o povo português a levantar-se e a querer essa mudança.

André Ventura ontem no Porto. Hoje, o candidato vai estar em Ponte de Lima e em Montemor-o-Velho.

Como ouvimos, Luís Montenegro voltou a entrar na campanha de Luís Marques Mendes. O primeiro-ministro e presidente do PSD dirigiu-se ontem à base eleitoral de AD para alertar que não ter Marques Mendes numa segunda volta é masoquismo político.

Na segunda aparição nesta campanha eleitoral, o primeiro-ministro criticou quem abandonou o PSD para apoiar outros candidatos e alerta para os riscos de não ter Marques Mendes na segunda volta.

Nós vamos aceitar que no fim da noite eleitoral de domingo, esse espaço, que é o espaço mais representativo, pode ficar de fora? Eu pergunto: não acham isso estranho, incongruente? Não acham isso um exercício quase de masoquismo político?

As perguntas deixadas por Luís Montenegro, que volta a aparecer na campanha de Marques Mendes, falou também nas sondagens. Diz que nunca viu o candidato eufórico com as boas, nem deprimido com as más.

Henrique Gouveia e Melo voltou a contar com o apoio de Isaltino Morais no jantar-comício. O almirante acredita que tem algo em comum com o presidente da Câmara de Oeiras, diz que os dois geram inveja.

O jantar-comício foi num pavilhão em Carnaxide, Conselho de Oeiras, um pavilhão que serviu para vacinar milhares de portugueses contra a Covid-19 na altura da pandemia. Henrique Gouveia e Melo fala do triunfo do processo de vacinação e elogia também a gestão de Isaltino Morais como presidente da Câmara de Oeiras. Gouveia e Melo defende que pessoas bem-sucedidas geram este tipo de sentimentos nos adversários.

Queria dizer uma coisa, se me permitem, que eu e o presidente Isaltino Morais temos uma coisa em comum, que é: criamos inveja. Isso é terrível. A inveja é o pior sentimento

Lá dizia Camões, no fim da sua obra, que a inveja era a pior coisa que nós tínhamos.

Govêa e Melo, em Carnaxide, Oeiras. O almirante diz ainda que se perder as eleições de domingo, vai continuar na política, ainda que afaste a possibilidade de criar um partido. Govêa e Melo tem aparecido a meio da tabela nas sondagens, com intenções de voto a oscilar entre os 12 e os 15%, números que o colocam fora de uma segunda volta. Na mais recente sondagem da Aximage, surge mesmo em quinto lugar, com 13%, atrás de Marques Mendes, com 14,9%.

E destaque ainda para a campanha de António Filipe, o candidato do PCP apela ao voto dos indecisos e pede que os portugueses vão às urnas com base na convicção e não nas sondagens.

Pela primeira vez nesta campanha, António Filipe falou diretamente para os eleitores indecisos, que de acordo com alguns estudos, podem chegar aos 20% nestas presidenciais. Num discurso depois de um jantar com apoiantes em Santarém, o candidato sublinhou que há muito voto ainda a conquistar.

É preciso que esta candidatura vá junto das pessoas. De facto, esclarecer, procurar que as pessoas votem por convicção e não por suposições, não com base em palpites, não com base em sondagens, mas com base na convicção em quem consideram que será a melhor candidatura para defender os valores de Abril, os valores da Constituição. E, portanto, ainda temos dias para falar com as pessoas, com os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos companheiros de trabalho, para ganhar votos para esta candidatura. Há muitos votos ainda de pessoas indecisas para ganhar daqui até ao próximo domingo.

Na mais recente sondagem da Aximage para o Diário de Notícias, o candidato comunista aparece em sétimo, com 2% das intenções de voto atrás de Catarina Martins. Destaque ainda para João Cotrim Figueiredo, confirma a tendência e volta a aparecer em terceiro, com 14,9%, empatado com Marques Mendes, que surge logo atrás. Jorge Pinto volta a ficar no último dos lugares, com apenas 1,5% das intenções de voto. A sondagem mostra ainda que neste momento, a quatro dias das eleições, há 14% de indecisos.

E hoje, no direto à campanha, vamos dar destaque às caravanas de Marques Mendes, António José Seguro, João Cotrim Figueiredo e Catarina Martins, para ouvir, como sempre, logo a seguir ao Jornal das Nove. O presidente dos Estados Unidos deu esta noite sinais de algum alívio na escalada com o Irão, ao dizer que assassinatos no país estão a diminuir. Entretanto, o espaço aéreo iraniano foi também reaberto.

Donald Trump explica que foi informado que a repressão aos protestos no Irão está a diminuir e que não há planos para execuções em massa. Em declarações na Sala Oval, o presidente norte-americano não descarta uma eventual intervenção militar, mas diz que, para já, vai acompanhar a situação.

Disseram-nos que as mortes no Irão estão a parar. Pararam, estão a parar. E não há planos para uma execução ou execuções. Fui informado disso por uma fonte confiável. Vamos descobrir. Tenho a certeza de que se isso acontecer, todos ficaremos muito chateados.

Donald Trump, em declarações esta noite em Washington. Neste momento, as autoridades iranianas afirmam ter o controle total da situação. Numa entrevista ao canal Fox News, o ministro dos Negócios Estrangeiros garante que não existe qualquer plano de execução dos manifestantes. O espaço aéreo esteve encerrado por algumas horas. Foi, entretanto, reaberto. A pedido dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai hoje reunir-se para debater a situação no Irão.

São temas que vão estar em análise esta manhã no Gabinete de Guerra, com análise do especialista em Direito Internacional, Francisco Pereira Coutinho. Maria Corina Machado, a Nobel da Paz e opositora do regime de Nicolás Maduro, é hoje recebida por Donald Trump na Casa Branca. Em cima da mesa, claro, vai estar a situação na Venezuela, em particular a transição democrática do regime.

O encontro acontece depois de Maria Corina Machado ter sugerido partilhar o Prêmio Nobel da Paz com Trump, uma sugestão bem recebida pelo presidente norte-americano, ainda que Donald Trump continue a defender que Corina Machado não está em legitimidade para governar a Venezuela. Na antevisão, o especialista em Relações Internacionais, Marcelo Moriconi, acredita que Corina Machado vai tentar sair da Casa Branca com carta verde para governar a Venezuela.

Eu acho que nesta reunião temos que entender também primeiro que é quase uma petição, um pedido, uma gestão de Machado pedir para tentar mover as fichas no tabuleiro para entrar em jogo.

O especialista em Relações Internacionais, Marcelo Moriconi, avisa ainda que a prioridade de Donald Trump é apenas uma: explorar a economia venezuelana, sobretudo o petróleo.

Análise feita na História do Dia da Rádio Observador, que já está disponível em podcast. Agora são 07h10, Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de quinta-feira?

Ainda Donald Trump, que repete que tomar a Gronelândia é uma questão de segurança nacional, por causa das ameaças da Rússia e da China. Declarações do presidente dos Estados Unidos na Casa Branca, ontem à noite também, isto depois de uma reunião em Washington com representantes da Dinamarca e da Gronelândia. A Dinamarca fala num desacordo fundamental e admite que não conseguiu demover o presidente dos Estados Unidos. Por cá e na saúde, mais de um terço dos médicos do SNS com trabalho suplementar ultrapassa o limite de horas extraordinárias previsto na lei. De acordo com dados do ano passado, revelados hoje pelo jornal Público, mais de 36% dos profissionais já tinha chegado a novembro com o número de horas extra obrigatório por lei cumprido. Os sindicatos dizem que esta é a prova da falta de recursos no Serviço Nacional de Saúde. O Futebol Clube do Porto está nas meias-finais da Taça de Portugal. Venceu o Benfica no clássico, no Estádio do Dragão, por 1x0. Já o Fafe da Liga três eliminou o Sporting da Braga. Vitória por 2x1 em casa. Hoje às 17h há sorteio das meias-finais da Taça de Portugal. Porto, Fafe e Torriense são as equipes já apuradas. Falta ainda decidir o vencedor do confronto entre Sporting e AVS. E quanto a viagens, o que já tem previsto para este ano? Quanto a mim, sei que vou a Londres.

Sei que-

Quando, não sei.

Vou ao Brasil

Já fui ao Brasil. Eu hei de ir a Viseu algumas vezes. E a Braga? E a Braga. A Braga de certeza. Tu nunca vais ao Alentejo. Ao Porto também. Conto com isso. O Porto também já tenho bilhetes para um concerto em Março. Boa! O que é que vais ver? O Trovante. Que giro! Sou um gajo antigo. Vamos. Mas eles são novos. Tu és antigo, mas eles são novos. Mas porquê, Carla? A TripAdvisor revelou a lista dos melhores destinos para conhecer em 2026. Aliás, há uma cidade portuguesa. Também? Então? Outra vez? O que é que acham? Eu agora vou dizer Guimarães. Coimbra. Não, da BBC sei qual era. Qual era? Era Guimarães. Não sei se é a mesma. Sim, já tínhamos falado dessa. Não, esta não surpreende. É Lisboa, que continua a ser uma cidade que merece ser conhecida. Está no lugar 15 deste ranking. A TripAdvisor diz que Lisboa tem tudo o que se pode desejar de uma cidade europeia secular. E quem é que está em primeiro? Ou quem estão? Até a espera não era o ponto de entrar, é claro. Isso é séculos e séculos. Quais são os países em primeiro lugar? Em primeiro lugar, Bali. Indonésia. Depois, Londres. João, tens que conhecer Londres. Eu já conheço. Imagino. E em terceiro lugar, está Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Não me fascina. Mas pronto, ficam as dicas para quem está interessado. Eu destes três, por acaso, só conhecendo Londres, acho que faltava Londres. Londres, depois por ordem é Londres, Bali e depois Dubai. Dubai. Por ordem. Sim, acompanho-te. Dubai. Sim, pronto. Já o Porto é mais acessível. Déjà vu o que fiz em Londres. Sim. Vamos ver os outros. Porque o Porto? Aqui ao lado? E é sempre lindo.