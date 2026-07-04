Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias com Rui Casa Nova.

Bom dia. Começamos com uma atualização dos incêndios. Está dominado o fogo que começou ontem à tarde em Setúbal. O incêndio teve origem numa viatura ao início da tarde e alastrou-se depois a uma zona de mato. As chamas foram dominadas à 01:00. É o que confirma a fonte oficial da Proteção Civil à Agência Lusa. O fogo causou 10 feridos ligeiros, oito bombeiros e dois civis. Além dos feridos, este incêndio obrigou, nas últimas horas, à evacuação de 25 habitações. Um total de 60 pessoas foram retiradas de casa por precaução. Mantêm-se no terreno 240 operacionais, apoiados por 70 viaturas para as operações de rescaldo, agora que o incêndio está dominado. Situação mais complicada a norte. Mais de 1100 operacionais continuam a esta hora a combater o incêndio de Vouzela, no distrito de Viseu. O incêndio dura há dois dias. Começou em Vouzela durante a madrugada, alastrou-se depois para os concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também em Viseu, e Águeda, já no distrito de Aveiro. Em Tondela, o incêndio foi, no entanto, circunscrito e a A25, que esteve cortada entre os nós de Vouzela e Reigós, foi reaberta antes da meia-noite. A esta hora, mais de 1100 operacionais continuam no terreno e estão a ser apoiados por 360 viaturas, ao que dá conta a Proteção Civil. Ao início da madrugada, o jornalista Miguel Pinheiro Correia, que tem estado no terreno, relatava um cenário mais calmo com a descida das temperaturas durante a noite, mas ainda assim com muito trabalho pela frente.

A noite caiu, a escuridão é quase total em Castanheira do Vouga, onde as chamas já estão um pouco mais distantes. E aqui, agora, com o cair da noite, veio também alguma tranquilidade entre a corporação dos bombeiros, uma tranquilidade que não se verificava há muito. Há muitas horas que os bombeiros não tinham um momento mais relaxado, sendo que este relaxamento não é significado de uma vitória total contra as chamas. O combate ainda se prolongará e exemplo disso são os mais de mil bombeiros que ainda se mantêm no terreno, neste terreno vasto. Um incêndio que deflagrou em Vouzela, mas que se estendeu para vários concelhos e chegou aqui a Castanheira do Vouga, onde me encontro e onde, agora, perto de um pavilhão da Associação Humanitária dos Bombeiros, estão vários bombeiros, dezenas de várias corporações, corporações de todo o país, de Mafra, Ericeira, mas também de perto, de Aveiro, de Vagos, que estão aqui a descansar. Alguns esperam para serem rendidos depois de horas de combate aqui nesta zona, que está integrada num dos flancos mais complicados, o que obrigou a maiores trabalhos para os bombeiros. Um flanco de quase 29 km entre Vouzela e Águeda, que obrigou a trabalhos demorados que ainda não terminaram, ainda continuarão. Fonte da Proteção Civil indicava ao Observador há pouco que o objetivo para esta noite é, pelo menos, não perder ou não abdicar, não desaproveitar todo o trabalho árduo que foi feito durante o dia. Isto porque na última noite a situação complicou-se bastante à boleia do vento e por isso a intenção é que agora seja possível, esperando que o vento dê algumas tréguas, conter, pelo menos, as chamas para que este trabalho ao longo deste dia não seja prejudicado ou não seja deitado ao lixo. Agora descansam alguns bombeiros, que esperam para serem rendidos, mas, como disse, o combate às chamas está longe de ter terminado e prolongar-se-á pelas próximas horas, também pela manhã de sábado.

O jornalista Miguel Pinheiro Correia. Reportagem a partir de Castanheira do Vouga ontem à noite. Os incêndios dos últimos dias já fizeram, pelo menos, 17 feridos. O governo acionou ontem o mecanismo europeu de proteção civil para dar resposta às chamas. A Proteção Civil subiu, entretanto, para o nível máximo o estado de prontidão dos meios de combate a incêndios para as regiões Centro e Sul do país. O comandante operacional nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, explica que a decisão se deve às previsões para o estado do tempo durante as próximas horas.

As condições meteorológicas que eu referi fizeram com que, durante a reunião do Centro de Coordenação Operacional, que correu hoje pelas 10h30, tivesse sido decretado o nível três de empenhamento para a zona mais a norte e toda a faixa central do território nacional esteja em nível quatro de empenhamento, o mais severo, o mais grave de uma escala de quatro, bem como também o Algarve, que está também em nível de empenhamento nível quatro. Para isto, foram decretados um conjunto de pré-posicionamento de meios de reforço de nível nacional, bem como o pré-posicionamento de meios de reforço sub-regionais.

Mário Silvestre, comandante nacional da Proteção Civil, na conferência de imprensa ao início da noite de ontem. No norte, o estado de prontidão também aumentou de nível dois para o nível três. Hoje, quase todos os distritos do continente estão sob aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera por causa do calor. Prevêem-se temperaturas a rondar os 40° em quase todo o território continental. Também quase todos os distritos estão sob aviso para perigo máximo de incêndio, ao que indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Este é um assunto também em destaque a esta hora no site do Observador. Um assunto que vamos, naturalmente, desenvolver nos próximos jornais. Destaque agora para a atualidade internacional, com olhos postos na Venezuela. O número de mortos na sequência dos sismos subiu para 2645. É o que indica o mais recente balanço das autoridades venezuelanas, que dá ainda conta de mais de 12 mil feridos. Num comunicado publicado nas redes sociais, o presidente do Parlamento da Venezuela Adianta que há também registo de cerca de 15 mil pessoas desalojadas. O número de desaparecidos continua a rondar os 50 mil. Também o número de portugueses e lusodescendentes que morreram na sequência destes sismos voltou a subir. O mais recente balanço dá conta de 89 vítimas mortais. De acordo com dados divulgados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, há ainda registo de 60 desaparecidos. No Médio Oriente, começam hoje as cerimónias fúnebres do antigo líder supremo iraniano Ali Khamenei. As cerimónias prolongam-se por seis dias, vão percorrer várias cidades do Irão e do Iraque. Só na capital iraniana, Teerão, as autoridades esperam entre 15 e 20 milhões de participantes nas cerimónias fúnebres. Será o maior funeral da história do Irão, que vai decorrer sob apertadas medidas de segurança. Ali Khamenei foi morto no primeiro dia da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, a 28 de fevereiro deste ano. Ainda na atualidade internacional, os Estados Unidos celebram hoje os 250 anos da independência. Ainda assim, uma vaga de calor extremo que está a atingir o país já levou ao cancelamento ou alterações dos planos dos festejos. Eventos previstos para Washington, Filadélfia, Boston ou Nova Iorque foram cancelados nas últimas horas ou tiveram de sofrer alterações devido às altas temperaturas registadas nos Estados Unidos. Apesar deste cenário, o presidente norte-americano, Donald Trump, promete realizar hoje, no Dia da Independência, o comício político mais espetacular de sempre em Washington. É a expressão utilizada por Donald Trump. No Mundial, a Argentina está nos oitavos de final, venceu Cabo Verde por 3 x 2 no prolongamento. Chega assim ao fim o sonho da equipa dos Tubarões Azuis neste mundial. Ainda assim, Cabo Verde dificultou e muito a vida à campeã do mundo, a Argentina. O jogo só ficou resolvido no prolongamento. Agora a Argentina vai encontrar o Egito nos oitavos de final. O Egito que eliminou a Austrália nos penáltis ontem à noite. A Colômbia também está nos oitavos de final. Eliminou esta madrugada o Gana de Carlos Queiroz por 1 x 0. Vai encontrar a Suíça na próxima fase. Está assim concluída a ronda dos 16 avos-de-final da competição. Estão apuradas as 16 seleções sobreviventes desta fase. É o ponto final deste jornal das 19h00 da Rádio Observador. Eu estou de regresso para atualizar toda a informação na síntese das 19h30.