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Notícias às 19h na Rádio Observador com o jornalista Luís Soares. Roberto Martínez confirma que vai abandonar a Seleção Nacional depois de Portugal ser eliminado do Mundial. Jorge Jesus é o senhor que segue nos comandos da Seleção Portuguesa.

Ao que apurou o Observador, o nome de Jorge Jesus tornou-se unânime depois de descartada a hipótese de José Mourinho. Jorge Jesus deve chegar a acordo em breve para ser o sucessor de Roberto Martínez na Seleção Portuguesa de Futebol, com contrato válido por dois a quatro anos, depois de ter recebido contactos exploratórios e até propostas para ligas que não as cinco principais europeias. O processo deve ser encerrado nos próximos dias. As próximas semanas vão ser de reflexão sobre o que não correu bem nesta campanha do Mundial. A Seleção apenas volta a competir em setembro. A equipa chega amanhã de manhã a Lisboa.

Portugal está assim fora do Mundial de Futebol depois ter perdido frente à Espanha ontem à noite por 1 x 0.

Chegou dessa forma, ao fim, o sonho de Portugal no Mundial. Um gol de Michél Merino, que chegou já para lá do minuto 90, afastou a Seleção Portuguesa da competição. Nas reações, como dissemos, Roberto Martínez confirma a saída da Seleção Nacional.

É certo, é meu último jogo com a Seleção de Portugal, mas tenho duas notas. Primeiro, agradecer ao povo português, porque foi um período incrível, um orgulho que não posso descrever, toda a força, a energia que tivemos de todos os adeptos, de todo o povo português. Foi incrível, agradecer isso. E levo comigo uma memória para toda a vida. Memórias de ganhar a Liga das Nações, memórias de ter recordes, mas agradecer muito aos jogadores, agradecer à Federação por dar todas as condições que precisamos, agradecer à equipa técnica.

Os agradecimentos de Roberto Martínez, a despede-se do cargo de selecionador nacional depois de três anos, com destaque para a conquista da Liga das Nações no ano passado. Cristiano Ronaldo também falou no final do jogo. O capitão da Seleção Portuguesa deixa uma mensagem de agradecimento ao selecionador espanhol.

Foi uma pessoa que eu adorei trabalhar com ele, um grande ser humano, um grande treinador e aquilo que ele fez por Portugal foi muito grande. É de louvar aquilo que ele fez, ganhou um título por Portugal. Muitas pessoas, se calhar, não dão valor, mas eu dou muito valor, porque Portugal antigamente não tinha ganho nada e nos últimos anos ganhou três títulos e isso demonstra muito o bom que tens que ser pra poder ganhar um título por Portugal.

Já quanto à prestação no Mundial de Futebol, Cristiano Ronaldo diz que Portugal podia ter feito melhor e deixa em aberto o futuro na Seleção.

Eu não decido as coisas com a cabeça quente. Nem quero mudar a atenção daquilo que foi feito no Mundial por uma decisão pessoal. Isso eu nunca farei. O balanço que eu faço do Mundial, podíamos ter feito melhor, mas fomos eliminados por uma das equipas também que, no meu ver, possivelmente chegará ou na final ou perto. Acho que foi um jogo bem disputado, sinceramente, podia dar pra qualquer um. Tivemos um pouco de azar, sofrer ali nos últimos cinco minutos, mas como disse ontem, sair de consciência tranquila. Eu dei o meu melhor, demos o nosso melhor e quando assim é, não há nada a apontar.

Mas sente-se com vontade de continuar?

Não é importante isso agora.

Cristiano Ronaldo, em declarações aos jornalistas depois da derrota frente a Espanha por 1 x 0. O capitão da Seleção Portuguesa confirma que este foi o último Mundial que fez ao serviço de Portugal e não quis adiantar mais detalhes sobre se vai ou não continuar a representar a equipa das Quinas.

E no adeus de Ronaldo, o Estádio de Dallas agradeceu ao capitão da Seleção Portuguesa. Os adeptos falam numa lenda viva.

Com as lágrimas sobre o rosto do jogador, as bancadas aplaudiram e ao enviado especial do Observador, Miguel Cordeiro, vários adeptos de diferentes nacionalidades falaram numa carreira marcada pelo esforço.

We will remember as the GOAT. He always number one, he always work with discipline. He is the best.

O que ouvimos à saída do Estádio de Dallas foram agradecimentos a Ronaldo em diferentes sotaques.

Acho que é ótimo para todos. É ótimo ver Ronaldo no último jogo, é algo que fica para a história.

Max, mexicano, mostra-se orgulhoso. José, de El Salvador, fala num momento único.

O último partido de Ronaldo no Mundial foi algo especial, porque ele sempre se dedica a sua equipe e faz o esforço por ganhar sempre.

Isa, do Paquistão, tirou o dia para ver Ronaldo e voltava a fazê-lo.

Sou de coração desfeito, mas tive a honra de o ver no último mundial. Os fãs sabem que ele é o melhor de sempre. Vamos amá-lo para sempre. Que honra! Amo te Ronaldo.

Entre as palavras bonitas, há também alguma desilusão. Aaron, venezuelano, neto de espanhóis, queria mais.

Acho que não esteve ao seu melhor, ele está a ficar velho, mas teve 23 anos incríveis pela seleção. Não posso dizer nada sobre ele, é o meu ídolo.

Tan, chinês, com a camisola do Sporting com que Ronaldo se estreou, mostrou-se confuso.

Today, I think Ronaldo is a little old.

What do you think about this last game of Ronaldo?

Last game? Oh!

Darshall, de Dallas, vestiu uma camisola de Messi para provocar.

Vim incomodar os adeptos portugueses. Ele foi bom para Portugal e para o jogo. É triste.

Na despedida, ficam, sobretudo, palavras de agradecimento. Ronaldo continua a mostrar ao mundo que é possível alcançar o céu com trabalho. Sunal Kumar Da Índia, aplaude e promete espalhar para sempre os mandamentos de Cristiano.

Sabem que mais? Ele pode não ser o mais talentoso, mas está entre os melhores da história. Para mim, não importa que tenha perdido aqui. Estou desiludido, claro, mas se virem o que fez nos últimos anos, quem o pode igualar? Talvez o Messi. Por isso, é de tirar o chapéu aos dois.

A reportagem do Miguel Cordeiro, enviado do Observador, à saída do estádio de Dallas, no Texas. Espanha avança para os quartos de final do Mundial de Futebol. Depois de eliminar Portugal, vai encontrar a Bélgica, que esta madrugada venceu os Estados Unidos por 4x1.

Às 07h20 temos mais um Diário do Mundial, com o enviado especial do Observador a este Mundial, o Miguel Cordeiro, e depois, às 19h40, o "Campeão é", especial para analisarmos esta derrota de Portugal. Mudamos de tema, Luís. A classificação digital dos exames nacionais continua a registar falhas e já obrigou ao adiamento de prazos. O Ministro da Educação fala em problemas informáticos na plataforma digital.

Pela primeira vez este ano, as provas do 11º e 12º anos estão a ser corrigidas em formato digital, um processo que implica que sejam digitalizadas e só depois distribuídas pelos professores para serem avaliadas. O processo não tem corrido bem, há relatos de exames incompletos ou misturados e professores classificadores sem acesso às provas. O Ministro da Educação fala em problemas informáticos na plataforma digital, sendo que ontem a plataforma online onde os professores corrigem os exames esteve em manutenção durante várias horas. A jornalista do Observador, Mariana Marques Tiago, explica que perante estes problemas, o governo anunciou uma nova medida: vai dar acesso gratuito aos exames por parte dos alunos.

Ficámos a saber que os alunos vão poder aceder às provas que fizeram, o que é uma inovação, porque até aqui aquilo que o aluno fazia era o seu exame, as notas eram afixadas e depois podia ou não pedir reapreciação de prova, que vem com um custo associado.

Tinham que pagar para pedir a reapreciação da avaliação que tinha sido feita. E aí é que podiam ver o seu próprio exame e a correção que tinha sido feita.

Sim, aí teriam acesso ao conteúdo. Este ano as coisas vão mudar e os alunos vão ter acesso a um link e vão conseguir ver o exame que fizeram, as suas respostas, a correção que foi feita.

Sem pagar a mais por isso.

Exatamente.

Mariana Marques Tiago, na história do dia de hoje, estas falhas levaram a um adiamento dos prazos inicialmente previstos. Os professores têm agora até 14 de julho para classificar as provas e os resultados vão ser afixados a 17, em vez de 14 de julho. O Ministério da Educação garante que os prazos vão ser cumpridos.

Este é um assunto em destaque no site do Observador e, como vimos, é também tema da história do dia de hoje. São agora 07h08, Luís Soares, que outras notícias marcam esta manhã?

O governo de Luís Montenegro acredita que a Cimeira da NATO, que começa hoje na Turquia, vai servir para reafirmar a unidade da Aliança Atlântica. O Executivo destaca também que cumpriu o compromisso de aumentar o investimento na defesa. Os Serviços Municipalizados de Almada criaram um gabinete de crise e ativaram o plano de contingência dos serviços de abastecimento de água por causa das falhas no abastecimento. Entre as medidas tomadas está também a redução da pressão da água na rede entre a meia-noite e as 06h, em todo o conselho, para permitir durante a noite a recuperação das reservas nos depósitos. Num comunicado emitido ontem à noite, os SMAS de Almada e a Câmara Municipal pedem desculpas a todos os munícipes pelos constrangimentos e transtornos causados e apelam à colaboração, à utilização responsável da água por parte de todos os munícipes.