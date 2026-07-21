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Jornal das sete, com edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, arranca hoje a segunda fase dos exames nacionais. O PSD assume problemas na correção das provas, mas garante que o ministro da Educação está a dominar o processo desde o início.

É o que defende Hugo Soares. O secretário-geral social-democrata garante que Fernando Alexandre mantém a competência intacta, apesar da confusão nos exames.

Alguém acha que o ministro da Educação, em particular, queria que este processo tivesse tido as dificuldades que teve? Não, ninguém acha. O ministro não perdeu qualidade por causa disso. E a prova de que não perdeu qualidade é que não deixou de estar ao leme dos acontecimentos, procurando mitigar, resolver os transtornos que nós sabemos que foram causados às famílias.

Hugo Soares, em declarações ontem à noite ao jornalista em Arcos de Valdevez, nega que os problemas com os exames nacionais estejam a criar desconforto dentro do governo.

Até porque, Carla, nesta altura, nem o ministro da Educação, nem o ministro da Administração Interna estão em risco no executivo do Luís Montenegro.

O Observador sabe que o eventual afastamento de Fernando Alexandre, de Luís Neves, não está em cima da mesa, mas, Carlos Pedro, na AD há leituras diferentes sobre a situação dos dois ministros.

Começando por Fernando Alexandre, o ministro da Educação tem a confiança total do primeiro-ministro e a saída está mesmo afastada, até porque a época especial de exames, anunciada ontem, mostra que o processo dos exames está longe de terminado. A convicção na AD é de que até lá a polêmica se vai esvaziar. Quanto a Luís Neves, a situação muda de figura. Luís Montenegro quer que o ministro da Administração Interna se mantenha no cargo, mas as circunstâncias obrigam a uma postura diferente, de esperar para ver. Internamente, muitos falam numa campanha deliberada contra o ministro e reconhecem que é impossível controlar ou prever o impacto de novas investigações jornalísticas no futuro. A maior dúvida seria mesmo se o próprio Luís Neves estaria disposto a aguentar a pressão política para sair de cena, mas o Observador sabe que o ministro continua motivado para responder aos desafios do verão e ninguém no executivo quer abdicar de um governante competente à porta de uma época de incêndios que se espera difícil.

E Carlos, o presidente da República mantém-se atento à situação, mas para já fica-se por aí.

Sim, e um exemplo disso mesmo é a viagem de Estado de António José Seguro a Cabo Verde, que arranca hoje, como é explicado ao Observador. Se o presidente considerasse a situação demasiado grave, não se iria ausentar do país. Ainda assim, Seguro preferiu ficar perto de Lisboa durante o fim de semana, um facto que é desvalorizado, mas a verdade é que o presidente da República foi convidado e chegou a ponderar ir à Bienal de Arte em Vila Nova de Cerveira e acabou por escolher ficar perto da capital, de prontidão para qualquer eventualidade. Certo é que Seguro não fez nenhuma diligência, apesar dos boatos de que pretendia chamar Montenegro a Belém no fim de semana. O Observador sabe que essa ideia não passou mesmo de um rumor.

Carlos Pedro, com a posição do presidente da República em relação a dois ministros que têm estado no olho do furacão, no governo, Luís Neves e Fernando Alexandre. O ministro da Educação vai ser hoje ouvido pelos deputados na Assembleia da República. Vai ser a partir das 10h. Antes disso, às 9h, é a vez do Educa.

Audições que coincidem com o primeiro dia da segunda fase dos exames nacionais. Arranca hoje às 9h30 com as provas finais de Português no nono e no 12º ano. Mudamos de tema. A Assembleia Municipal de Almada vai apreciar hoje a moção de censura à liderança da autarquia. A iniciativa é apresentada pelo PSD na sequência dos problemas com o abastecimento de água naquele concelho.

Vai ser o ponto único na ordem de trabalhos da reunião extraordinária de logo à noite da Assembleia Municipal de Almada. Os sociais-democratas apresentaram a moção de censura, acusam o executivo municipal de falta de planeamento e de investimento. De acordo com os sociais-democratas, terá sido por isso que desde o início do mês, milhares de famílias e empresas registaram sucessivas falhas no abastecimento de água, com impacto em setores como a restauração ou a hotelaria. Para minimizar o impacto no concelho, foram abertos dois novos furos. O SMAS de Almada anunciou um reforço das ações de fiscalização e foi também, entretanto, anunciado que as reservas médias de água se situavam já nos 40%. Mesmo que seja aprovada, esta moção de censura não é vinculativa, não terá qualquer efeito prático na continuidade da equipa liderada por Inês de Medeiros.

Vamos ainda até ao Médio Oriente. Os Estados Unidos confirmam a décima noite consecutiva de ataques. O Irão retaliou e garante ter destruído vários alvos norte-americanos naquela região.

A Guarda Revolucionária Islâmica diz ter atacado pontos militares norte-americanos no Koweit e também um sistema de defesa aérea e um radar no Bahrain. Dá ainda conta de uma explosão em dois petroleiros que tentavam atravessar o estreito de Ormuz. Entretanto, os rebeldes houthis, apoiados pelo Irão, ameaçam abrir uma nova frente na guerra. Desde ontem impuseram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita. As Nações Unidas já vieram alertar para uma escalada regional ainda maior, que pode sufocar o mercado energético global. A reação quase imediata veio, de facto, dos mercados, com os preços do petróleo a subirem pouco depois. A companhia aérea Air France suspendeu ontem os voos de e para o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e também de e para Riad, na Arábia Saudita, alegando motivos de segurança.

O Canadá já reagiu, entretanto, a um novo agravamento das relações comerciais com os Estados Unidos.

Em causa está a decisão de Donald Trump, que anunciou tarifas de 50% sobre a maioria dos bens importados do Canadá. O presidente norte-americano alega que o Canadá discriminou injustamente produtos exportados pelos Estados Unidos, como automóveis, bebidas alcoólicas e laticínios. O primeiro-ministro canadiano afirma que estas tarifas violam diretamente o acordo entre Canadá, Estados Unidos e México e apela a um reforço das negociações para ultrapassar este diferendo.

No futebol, o novo selecionador nacional, Jorge Jesus, revela que vai mexer pouco na primeira convocatória para a equipa das Quinas.

A primeira convocatória é já em setembro, a contar para a Liga das Nações. Há um duplo confronto contra o País de Gales e a Noruega, mas a primeira lista de jogadores escolhida por Jorge Jesus deve trazer poucas caras novas.

Ainda por cima, não tem tanto tempo assim para que eu mudasse vários jogadores que não foram convocáveis para esta nova convocatória. E também não há um leque tão grande de jogadores neste momento. Ao longo dos quatro anos vai aparecer jogadores novos, não tenho dúvida nenhuma. Agora, de um mês para o outro, não vai fugir muito daqueles que foram convocados. Dois ou três jogadores novos, uma coisa assim do gênero, mas não vai fugir muito disso.

Jorge Jesus, numa entrevista ao Canal 11, assume também que apesar das regras serem iguais para todos os jogadores, o estatuto de cada atleta também pesa.

Os jogadores têm que ter estatutos diferentes. Têm que ter todos regras iguais. Agora, os jogadores têm que ter estatutos diferentes e os colegas têm que saber que há jogadores que são diferentes. Diferentes pelo seu passado, diferentes pela importância que têm para as equipas. Agora, as regras são iguais para todos.

As regras são iguais para todos, mas os estatutos é que são diferentes. Jorge Jesus, que volta a referir que quer contar com um antigo internacional português para fazer parte da equipa técnica da seleção nacional.

Carla, que outras notícias estão a marcar a atualidade a esta hora?

O primeiro-ministro português já felicitou Andy Burnham pela nomeação como chefe do governo do Reino Unido. Luís Montenegro lembra os fortes laços humanos e históricos que unem os dois países, bem como os 640 anos do Tratado de Windsor. Burnham sucede a Keir Starmer na liderança do Executivo britânico, depois de o ter substituído como líder do Partido Trabalhista, com um amplo apoio dos deputados do partido. O Chega Açores pretende que o representante da República para a região interceda junto de António Guterres para que os açorianos paguem apenas €119 nas viagens aéreas entre a região e o continente. O tema foi abordado ontem numa reunião entre os deputados açorianos do Chega e Susana Goulart, representante da República para os Açores. Para o Chega, é prioritário resolver a questão do chamado mecanismo territorial. No futebol, o Sporting venceu o segundo jogo desta pré-temporada. Enfrentou e goleou o Estrasburgo no Estádio do Algarve por 7x0. Na estreia, Rodrigo Zalazar marcou de penalti. Os novos reforços também se estrearam a marcar pelo Sporting. Os leões apresentam-se aos adeptos no sábado, às 20h, em Alvalade, para o Troféu dos Cinco Violinos frente ao Mónaco. Vamos continuar a falar de futebol. Já vos aconteceu, por exemplo, estar a acontecer um jogo importante e vocês terem um voo de avião e não poderem acompanhar o resultado?

Já.

Já?

Já.

Contigo foi o Benfica, não é?

Claro. Lembro-me de um em particular na Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, por aí em 2017.

E não sabias o resultado, não é?

É verdade. Ainda bem que não sabia.

Isto aconteceu a muitos adeptos espanhóis e argentinos no último domingo, durante a final, e nas redes sociais está a circular um vídeo em que se pode ouvir o comandante de um avião a comunicar aos passageiros, a grande maioria passageiros argentinos, que eles são campeões mundiais.

"A final de um mundial, lamentavelmente, só la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos."

Não se faz. Isso não se faz.

Eu acho que eles precipitaram-se, porque ele disse que eles eram campeões.

Não, ele disse. Sim.

Ok, não estava a perceber.

Enhorabuena, parabéns.

O comandante fez uma enorme maldade e fez com que dezenas de passageiros acreditassem que eram bicampeões mundiais.

E depois chegaram à Terra, não é? Entretanto, o avião pousou, o que não deve ter sido muito bom para eles.

É, mas daí não resta a história. Mas sabemos de um outro voo, desta vez repleto de adeptos espanhóis, a que o comandante resolveu dizer a verdade e avisou que os passageiros, alguns deles tinham a camisola espanhola vestida, que tinha uma estrela, e o comandante avisou: "Bom, essa camisola está desatualizada".

"Aquellos que tengan una camiseta de España con una sola estrella detrás, que la pusieron."

Aqui, sim.

Acho que o comandante devia ter posto o relato no speaker.

Devia ter posto.

Quer dizer, em muitos voos já existe o Wi-Fi. Alguns dos passageiros poderiam já até saber o resultado, mas pelos vistos os outros coitados argentinos não sabiam.

Estes espanhóis ficaram muito felizes.

Muito bem, a notícia do campeão do mundo a bordo de um avião fecha o jornal das 19h.