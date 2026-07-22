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Notícias. Jornal das 7 com a Carla Jorge Carvalho. Carla, já há data para a época especial de exames. Vai decorrer na segunda semana de setembro e todos os alunos que forem à segunda fase estão elegíveis.

A época especial de exames anunciada por Fernando Alexandre vai decorrer entre os dias 3 e 8 de setembro. Em comunicado, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação esclarece que para os alunos realizarem também o exame na segunda fase, será considerada a melhor classificação entre as duas provas. Carlos Pedro.

Até porque o exame realizado na época extraordinária é considerado, para todos os efeitos, como correspondendo à segunda fase. É o que indica, através de comunicado, o ministério liderado por Fernando Alexandre. Portanto, um aluno que realize o exame na segunda fase, que decorre até esta sexta-feira, vai poder também fazer o exame na época especial. O ministro tinha dito de manhã no Parlamento que essa segunda fase seria destinada apenas aos alunos que não conseguiram inscrever-se na segunda fase por desconformidades na pauta, mas o leque acabou mesmo por ser alargado.

E a alternativa criada pelo governo para minimizar o impacto das falhas nas classificações dos exames. Carlos, são 24 exames em poucos dias e já se conhecem as regras.

Com a realização dos exames agendada para a semana de 3 a 8 de setembro, os alunos têm entre a próxima segunda-feira e sexta-feira para se inscreverem. Quanto às datas dos exames, começa na segunda-feira, dia 3, com Português, Economia A, entre outros. No dia seguinte, há exames de História, Biologia e Geologia e Geometria Descritiva. No dia 7, há provas de Matemática e Filosofia. Esta época especial termina no dia 8 de setembro, com os exames de Física e Química, Inglês e Geografia.

E já vamos às questões relacionadas com o acesso ao ensino superior, mas primeiro, e até por falar no exame de Geografia, ontem os professores desta disciplina deixaram um alerta para um possível novo erro de classificação.

Sim, foi a Associação de Professores de Geografia que apelou à verificação urgente da parametrização automática do item 12.1 do exame que foi realizado por mais de 16 mil alunos. Esta associação diz ter recebido vários relatos de que a classificação atribuída neste item poderá não estar a respeitar os critérios de classificação publicados. E é preciso recordar que o Júri Nacional de Exames já tinha alargado o prazo de inscrição para a segunda fase dos exames de Geografia, devido a precisamente a um erro na avaliação de dois items. Fica agora no ar um possível novo erro.

Entretanto, já decorrem as candidaturas ao ensino superior e com números muito mais baixos do que o normal.

Sim, apenas 304 alunos inscreveram-se no primeiro dia de candidaturas, quando no ano passado se tinham registado, no mesmo dia, mais de 10 mil candidaturas. Fica a nota também indicada ontem pelo governo que a segunda fase de candidaturas ao ensino superior irá decorrer entre 24 de agosto e 22 de setembro. Os resultados são depois publicados no dia 30 de setembro.

A primeira fase já decorre, vai até 6 de agosto, com os resultados a serem divulgados no dia 23 do mesmo mês. O Carlos Pedro traz aqui as novas informações divulgadas ontem à noite pelo Ministério da Educação acerca dos exames nacionais e do acesso ao ensino superior.

A Polícia Judiciária celebrou 17 contratos com a empresa do empreiteiro, amigo do Luís Neves, entre 2019 e 2025. De acordo com a lista enviada ao Observador, os negócios envolvem um total superior a 2,2 milhões de euros.

É isso mesmo. É um valor acima do que foi inicialmente divulgado pela Judiciária. Em apenas três contratos de empreitadas nas sedes da Polícia Judiciária na Guarda e em Évora, a empresa de João Carvalho faturou mais 345 mil euros do que era suposto inicialmente. Noutros exemplos revelados pelo Observador, no Departamento de Investigação Criminal da Guarda, foram gastos mais de 1,2 milhões de euros. Na Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, o contrato chegou perto de 1 milhão de euros e foram ainda gastos quase 100 mil euros nas instalações da PJ do Porto.

E é importante também olhar para a forma de contratação pública escolhida. A maioria dos contratos não teve concorrência.

Pois não, Nelson. Dos 17 contratos, nove foram feitos por contratação excluída. É um regime especial que permite a consulta de apenas uma entidade. Esta forma de contratação rendeu à empresa de João Carvalho uma receita total próxima de 1,5 milhão de euros. A Constrobarcelos conseguiu ainda cinco contratos por ajuste direto, que totalizaram cerca de 90 mil euros. Só os restantes três tiveram alguma forma de concorrência, seja por concurso limitado por prévia qualificação, seja por consulta prévia ao mercado.

Este é um artigo que está em destaque a esta hora no site do Observador. É assinado pelos jornalistas João Paulo Godinho, Mariana Furtado e Luís Rosa. O líder parlamentar do PSD saiu ontem em defesa do ministro da Administração Interna. Hugo Soares diz que é preciso acreditar na presunção da inocência.

Hugo Soares deu uma entrevista ao canal Now, no dia em que Luís Neves prometeu revelar os documentos que explicam as relações pessoais e profissionais com o empreiteiro. O deputado e secretário-geral do PSD remete para as explicações que o ministro há de dar.

Mas o que é unânime e reconhecido por todos, tem uma perceção, como agora se costuma dizer, de grande seriedade e de credibilidade. O homem que nunca foi posto em causa todos os anos em que dirigiu a Polícia Judiciária Nacional e julgo que esse benefício da dúvida, se outros não têm, este que tenha. Este benefício da dúvida, de total posição de inocência, que muitas vezes não há para os políticos, de poder gozar a possibilidade de demonstrar, ao contrário das insinuações, de que não terá feito nada que seja ilegal ou ilícito.

Hugo Soares, sem entrevistar o canal Now, já depois de se saber que a Polícia Judiciária terá encontrado indícios de abuso de poder e de descaminho no caso do atrelado que se encontrava na posse do amigo de Luís Neves

O antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou o Palácio de Belém com metade do património financeiro que tinha quando iniciou funções.

O Observador consultou a declaração de cessação das funções do presidente Marcelo, entregue em maio, e em que declara quatro ativos financeiros com valor total de €185.000. Sem ter em conta a inflação, o salário que ganhava em 2025 era quase 60% inferior ao que ganhava em 2014. O jornalista Miguel Pereira Santos explica que a desvalorização do património se deve principalmente à diminuição da remuneração enquanto Marcelo esteve em Belém.

O salário do Presidente da República também é atualizado à semelhança dos restantes cargos da função pública, ainda que tenha havido, durante grande parte deste tempo, um corte de 5% que foi aplicado a todos os políticos, ainda do tempo da Troika. E chegamos a 2025, que é também o seu último ano completo em funções, em que ganha €150.000 ao ano. Portanto, se quisermos fazer uma comparação do salário de Marcelo em 2025, Marcelo presidente, ao Marcelo comentador de 2014, é uma queda, ainda assim, passados 10 anos e sem ter em conta aqui inflação, nem nada dessas ponderações, de quase 60% do salário que teve enquanto era comentador e professor.

De 2014 para cá, Marcelo Rebelo de Sousa passou a ter carro próprio, mas continua sem ser dono de qualquer casa.

Aluga uma casa, é isso?

Aluga uma casa e continuou a alugá-la quando era presidente e tinha ao seu dispor a residência oficial do Presidente da República, mas continuou a alugar a mesma casa e voltou para a mesma casa no centro de Cascais, agora que terminou o seu segundo mandato. Além disso, há aqui um acréscimo à declaração de Marcelo em relação a 2016, em que nessa altura também não tinha qualquer viatura, nem nenhum barco, nem nada, porque fazia alugueres de longa duração de carros e agora, passado 10 anos, tem efetivamente um Mercedes Class A, que era o carro em que ele fez, não sei se te recordas disso, mas a campanha de 2021.

O jornalista do Observador, Miguel Pereira Santos, na história do dia de hoje. Ele consultou a declaração de rendimentos de Marcelo Rebelo de Sousa, entregue depois de ter cessado funções como Presidente da República.

A Assembleia Municipal de Almada rejeitou a moção de censura apresentada pelo PSD ao executivo liderado pela socialista Inês de Medeiros. Esta foi uma discussão que se prolongou por várias horas.

Já era madrugada quando decorreu a votação. A moção de censura teve os votos contra do PS, CDU e Livre, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis do PSD, Iniciativa Liberal e Chega. Os sociais-democratas pretendiam condenar a atuação do executivo camarário na sequência dos cortes no abastecimento de água à população, em particular na Costa da Caparica. A sessão extraordinária ficou marcada também pela concentração à porta do auditório de vários munícipes impedidos de assistir aos trabalhos e que gritavam palavras de ordem a pedir a demissão de Inês de Medeiros. A situação ficou resolvida com a chegada da PSP. O Diário de Notícias conta que os problemas com o abastecimento de água estão a levar centenas de famílias com férias marcadas para a região a optar por uma mudança de planos de última hora. O jornal dá conta de uma vaga de cancelamentos nos alojamentos turísticos da zona.

Vamos ainda neste jornal das 19h para outras notícias em destaque a esta hora, Carla.

Portugal vai criar uma linha de crédito de €100 milhões para empresas portuguesas que invistam em Cabo Verde. O anúncio foi feito na última noite pelo Presidente da República, numa conferência de imprensa, depois de um encontro com o chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves, na cidade da Praia. António Guterres prossegue hoje a visita de Estado a Cabo Verde. Neste segundo dia, está prevista uma homenagem às vítimas do campo de concentração do Tarrafal. Foi registado esta noite um sismo em Évora de 3.7 na escala de Richter. O tremor foi sentido com pouca intensidade em várias zonas do Alentejo e também no distrito de Setúbal. O IPMA indica que este abalo não causou danos pessoais nem materiais. A ANA Aeroportos apresenta hoje o terceiro relatório técnico do Aeroporto Luís de Camões. O documento deve incluir o planeamento detalhado da construção e também o calendário das obras. De acordo com as datas que estão estabelecidas, a ANA deve apresentar o relatório financeiro a 17 de janeiro do próximo ano e concluir a candidatura ao novo aeroporto em janeiro de 2028. António Guterres ainda não terminou o mandato, mas já há quem esteja a pensar em quem o pode substituir na liderança das Nações Unidas.

E é mais ou menos um nome que ninguém estava à espera, a não ser quem o propôs.

Quem o propôs. Estamos a falar de Gianni Infantino, o atual presidente da FIFA.

Faz sentido.

Que o Donald Trump considera que pode liderar as Nações Unidas.

Mas ele explicou os motivos que o levaram a sugerir o presidente da FIFA para esse cargo.

Atenção, Trump não falou, foi uma fonte não identificada que dá esta notícia ao New York Post, mas com a base de que Trump acredita que Infantino é uma figura respeitada a nível mundial e com capacidade de unir as pessoas.

É do Post, não é? Do New York Post, a notícia.

Do New York Post, exatamente.

Ok. Então, se fosse do Times, era mais preocupante. Ainda assim, passar de organizar mundiais para liderar as Nações Unidas é mudar de campeonato, não é?

É mudar de campeonato, é uma ideia. Vamos ver como é acolhida, mas é importante dizer que o sucessor de António Guterres tem que ter primeiro uma recomendação do Conselho de Segurança da ONU, onde os Estados Unidos têm poder de veto antes de ser confirmada na Assembleia Geral. Portanto, é estar atento ao processo.

Tudo é possível. A ver vamos se Gianni Infantino chega a substituir António Guterres. Essa é a proposta de Trump, segundo fontes não identificáveis.