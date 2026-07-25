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São 7 horas. As notícias com Miguel Gato.

Mais de 200 mil pessoas já foram obrigadas a fugir ou a isolar-se por causa dos incêndios que assolam neste momento França e Espanha. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, visita hoje as zonas mais afetadas na região de Madri, depois de ontem ter decretado estado de emergência por causa dos fogos. Estes incêndios já são classificados pelas autoridades da capital madrilena como os piores da história. Ontem, o conselheiro do governo regional de Madri, Carlos Novillo, disse que o incêndio estava neste momento no auge e que era impossível de extinguir nas próximas horas.

Evidentemente, o incêndio está no seu momento álgido, está fora da capacidade de extinção, o que é a cabeça do incêndio que se dirige hacia Robledo de Chavela e Fresnedillas. Nessa zona não se pode atacar e o que se está fazendo são medidas de defesa das populações e também ir consolidando tudo o que é o flanco direito, que é o que mais preocupa de cara ao cambio de vento que se prevê no dia de amanhã. Seguimos muito atentos ao incêndio de Burgondo, não transpassado todavía à comunidade de Madri.

As autoridades de Madri, que seguem muito atentas a este incêndio, e também dizerem que estão a tentar travar as frentes ativas do fogo, que estão neste momento muito intensas e também na ajuda à população. Em França, o presidente francês Emmanuel Macron instruiu as Forças Armadas a mobilizarem-se para prestarem o máximo apoio à Proteção Civil perante os incêndios florestais descontrolados que já devastaram mais de 19 mil hectares no sudoeste do país. Os incêndios em França, neste momento, estão a preocupar as autoridades, sobretudo na região de Gironde. Donald Trump afirma que a guerra contra o Irão está a correr bem para os Estados Unidos e diz que o regime iraniano ainda não está pronto para negociar. São declarações do presidente norte-americano no jantar dos correspondentes da Casa Branca, que se realizou esta noite. O presidente dos Estados Unidos abordou naturalmente a guerra no Irão e um possível acordo. Diz que o país ainda não está pronto e Donald Trump diz também que a capacidade militar do Irão está em níveis mínimos.

Atacamos o Irão com toda a força. A marinha deles desapareceu, a Força Aérea deles desapareceu. 250 jatos já não existem, 159 embarcações, boas embarcações. Não têm radares, restam-lhes muito poucos drones, apesar do que se vê. E de vez em quando vão montar algumas coisas, mas já não lhes resta grande coisa. E já agora, eles estão a falar conosco neste momento. Adorariam chegar a um acordo. Acho que ainda não estão prontos para isso. Não acho que já seja a altura certa, mas estou disposto a ouvir. Eles não podem ter uma arma nuclear.

O presidente dos Estados Unidos, durante o discurso no jantar de correspondentes da Casa Branca. Recorde-se que em abril o evento foi cancelado depois de um homem armado ter atravessado um posto de controle de segurança e disparado vários tiros enquanto o presidente dos Estados Unidos estava precisamente no edifício. O presidente da Ucrânia afirma que pode haver já hoje um novo ataque massivo russo na Ucrânia. É o que indicam as informações preliminares de Kiev e foi também o que disse Volodymyr Zelensky num vídeo publicado na rede social X.

Sabemos, através da nossa inteligência e parceiros, que os russos têm preparados mísseis para um novo ataque massivo contra a Ucrânia. O ataque pode vir a acontecer hoje. Temos informação preliminar que vai acontecer nas próximas 48 horas. Por favor, tenham cuidado e prestem atenção aos alertas de ataque aéreo.

Declarações do presidente da Ucrânia nas últimas horas. Manifesta esperança na continuação do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que vai encontrar-se com Donald Trump na terça-feira nos Estados Unidos. Falamos agora da manchete que está a esta hora em destaque no site do Observador. Rui Costa está na lista negra do Banco de Portugal. O presidente do Benfica falhou pagamentos de créditos superiores a 20 milhões de euros. Em causa está um projeto imobiliário de uma empresa da qual Rui Costa é acionista. O presidente do Benfica terá assumido a responsabilidade pela devolução do capital no financiamento da construção do projeto e o banco Montepio concedeu vários créditos pra aquisição de terrenos e Rui Costa está em dívida. São mais de 20 milhões de euros, o que coloca o presidente do Benfica na lista de devedores na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco Central. Ao Observador, fonte oficial da empresa em questão garante que não houve execução de hipotecas e que a relação com o banco continua a correr dentro da normalidade. Segundo essa mesma fonte, foram garantidas ao Banco de Portugal que é possível permitir ultrapassar a dívida em causa. O Estado português diz que durante o processo da Operação Marquês não violou qualquer direito humano a José Sócrates. O antigo primeiro-ministro apresentou uma queixa que acusava a Justiça portuguesa de violar o direito a um julgamento justo e a prazos razoáveis. Isto foi feito ao Tribunal Europeu, esta queixa. Na resposta enviada pelo Estado português, o governo assegura que respeitou a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e juntou provas para rebater os argumentos da defesa de José Sócrates. Agora, a polêmica com o ministro da Administração Interna. André Ventura acusa o Partido Socialista de não pedir esclarecimentos suficientes a Luís Neves. O ministro está debaixo de fogo por causa do caso da movimentação de um atrelado de droga apreendido pela PJ, que foi em direção à empresa do empreiteiro amigo que está a fazer obras em casa do ministro. Também por causa das declarações que não entregou à Entidade para a Transparência. O presidente do Chega estranha que o PS não peça mais esclarecimentos a Luís Neves.

O Partido Socialista, além de conhecer muito bem o que são investigações de corrupção e desvio de dinheiros, tem um critério seletivo, que é só falar de quem não lhe convém. Ou seja, fala se não forem do Partido Socialista ou ligados ao Partido Socialista. O Partido Socialista já falou de muitos outros casos e já exigiu explicações. O que se tornou gritante aqui foi perceber que, com todos os elementos que vinham a público, o Partido Socialista continuava em silêncio. E isso levanta uma suspeita, francamente, honestamente, com toda a transparência, de achar que os partidos em Portugal estão reféns de poderes ocultos. E em Portugal não podem existir poderes ocultos para lá do poder do povo.

André Ventura, que anunciou ontem que vai exigir uma comissão parlamentar de inquérito ao ministro da Administração Interna, em setembro, depois das férias parlamentares, deixa ainda, o presidente do Chega, uma garantia: não tem o objetivo de fragilizar a Polícia Judiciária. Apesar dessas declarações do presidente do Chega, o PS acusa precisamente André Ventura de querer prejudicar a imagem da PJ e relaciona esta intenção de abrir um inquérito parlamentar com as investigações da polícia a movimentos de extrema-direita. A segunda fase dos exames nacionais terminou ontem e depois das polêmicas com a correção dos exames, Livre, Bloco de Esquerda e PCP juntam-se ao PS e defendem que o ministro Fernando Alexandre deve ir ao Parlamento prestar mais esclarecimentos sobre o que correu mal na digitalização das provas. São posições que foram transmitidas pelos representantes dos três partidos na manifestação que ocorreu ontem à porta do Ministério da Educação, convocada por estudantes. O primeiro a manifestar-se foi António Filipe, que defende que devem ser usados todos os mecanismos para apurar responsabilidades.

Esta questão tem que ser levada muito a sério para a Assembleia da República e usar os mecanismos regimentais de que dispõe para que o governo assuma as responsabilidades que tem que assumir perante o Parlamento e perante o país. E, portanto, aquilo que foi anunciado, a redução do inquérito, obviamente, não é de descartar e pode fazer sentido. Para já, é preciso que o governo não fuja aos esclarecimentos que são necessários sobre este problema, que não faça como tem feito até aqui, que é procurar atirar as responsabilidades para todos, menos para o próprio governo, que é o verdadeiro responsável pela situação que está criada.

Foi o que disse António Filipe, dirigente do PCP. Já Rui Tavares, do Livre, acusa o governo de ter criado um problema quando estava tudo bem.

Acompanhamos, porque nos parece que se trata de uma questão que é uma questão transversal ao Ministério da Educação, a criação de um caos onde não havia. Quer dizer, nós estamos habituados a outras dificuldades na educação, seja na colocação de professores, seja no início do ano letivo. O que este ministro conseguiu fazer foi inventar um caos novo no Ministério da Educação, que é de facto uma coisa inédita e que tem que ser explicada. E não vai lá com auditorias por empresas privadas.

Já Fabian Figueiredo, deputado único do Bloco de Esquerda, também pede mais esclarecimentos a Fernando Alexandre.

Há outra coisa que o ministro tem de uma vez por todas que explicar. Um: como é que vai funcionar o ressarcimento às famílias? Dois: como é que vai ser pago o trabalho suplementar aos professores? Terceiro: que deixe de ser teimoso e que reveja desde já o calendário de acesso ao ensino superior.

Fabian Figueiredo, numa reunião que juntou cerca de 200 estudantes à porta do Ministério da Educação, em Lisboa. Além da demissão do ministro, os estudantes exigem também isenção total das taxas de reapreciação dos exames nacionais e o alargamento dos prazos de candidatura ao ensino superior. A classificação dos exames da segunda fase inicia-se no início da próxima semana, segunda-feira.