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Vamos às notícias. Jornal das 7, edição com a Carla Jorge Carvalho. Carla, depois da conferência de imprensa de ontem à tarde, Luís Neves, o governo acredita que o pior já passou e que a pressão sobre o ministro da Administração Interna vai diminuir, mas a oposição não desiste de mais esclarecimentos.

O Chega já anunciou que não vai desistir da Comissão Parlamentar de Inquérito. O PS acabou também ontem a subir o tom das críticas e a exigir a presença do ministro no Parlamento. Dentro do governo respira-se de alívio, apesar de se admitir que nem tudo correu bem na conferência de imprensa de ontem e que ficaram algumas pontas soltas. Mas tal como o Observador já tinha avançado ontem, Miguel Gato, o governo confia na saturação do tema por parte da opinião pública.

Depois de ter deixado uma primeira má impressão, a estratégia de ontem era mesmo esta: mostrar ao país um ministro a falar sem papas na língua, a lembrar os milhares de bandidos que prendeu na PJ e os perigos que enfrentou, ao mesmo tempo que reconhecia algumas imprudências que cometeu, mas sempre sem gastar um cêntimo a mais aos contribuintes ou apropriar-se de algo que não lhe era devido. Podem ter ficado questões por responder, mas quem pensa a estratégia de comunicação do governo acredita que a bolha político-mediática não se confunde com o cidadão comum, que depois de ontem não perderá grande tempo a acompanhar todos os detalhes deste caso.

Mas a oposição ainda não desiste. O André Ventura foi logo o primeiro a reagir à conferência de imprensa, Miguel, para aumentar a pressão.

Sim, no Chega festejam-se os erros que o ministro cometeu e as pontas soltas que podem ser capitalizadas no discurso político de Ventura e na Comissão Parlamentar de Inquérito. André Ventura, que voltou a dirigir-se ao presidente da República, António José Seguro, com pedido de intervenção para alguém que acredita ter ficado arrepiado com as palavras de Luís Neves. Sobre o governo, afirma que perdeu a oportunidade de decência e começou já a trabalhar no que serão os próximos dias. André Ventura sabe que é preciso continuar a desgastar o ministro da Administração Interna até ao arranque da Comissão Parlamentar de Inquérito em setembro.

Miguel, o PS também engrossou a voz contra o ministro, mas a estratégia socialista passa por não querer ser confundido com o Chega.

A evolução da posição do PS aconteceu na última semana. José Luís Carneiro fez contactos, tentou recolher dados e perceber a dimensão da polémica a envolver o ministro para chegar à conclusão de que tinha de subir o tom. Quando ontem entrou para a reunião com o premiê ministro, que o recebeu uma hora antes da conferência de imprensa de Luís Neves, o líder socialista já sabia que tinha de endurecer as críticas. Saiu a assumir que a autoridade política do ministro está fragilizada e que é preciso dar explicações no Parlamento. No Largo do Rato explica-se a evolução desta posição com a necessidade de dar tempo ao governo e também de diferenciar a oposição que é feita pelo PS e pelo Chega.

Miguel Gato, com as reações dos partidos às explicações do ministro da Administração Interna, no governo há a noção de que o caso ainda não acabou. Há uma comissão parlamentar de inquérito pela frente, há uma exigente época de incêndios e um presidente da República a quem se está a pedir uma posição sobre o assunto. Também não é ainda líquido que não venham a existir mais notícias embaraçosas para o ministro da Administração Interna.

André Ventura afirma que os documentos sobre Luís Neves, que terão sido roubados no alegado assalto ao seu gabinete na Assembleia da República, foram enviados por pessoas que trabalham na Polícia Judiciária. O presidente do Chega também não afasta que os supostos atos de vandalismo possam ter sido um ato interno.

André Ventura rejeita ainda assim qualquer cenário de encenação. Fala em acusações ridículas e pede que a investigação vá até ao fim para perceber ao certo o que aconteceu. Em causa, um alegado assalto ao gabinete na Assembleia da República, que terá acontecido no início desta semana. O presidente do Chega já tinha afirmado que foram roubados documentos sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito a Luís Neves. Agora, em entrevista à CNN Portugal, o presidente do Chega adianta que estes documentos lhe foram enviados por elementos da Polícia Judiciária.

Desapareceram, naquele momento que eu já tinha visto, duas partes de documentos. Isto foi dito, tanto que levaram os dois envelopes.

André Ventura, o que é que está nos documentos?

Tanto que levaram os dois envelopes.

O que é que está nos documentos?

Uma parte sobre a comissão de inquérito à gestão do Luís Neves.

Mas essa informação será pública, não pode antecipá-la?

Essa informação será na comissão de inquérito e é naturalmente sensível, porque são pessoas que trabalham na Polícia Judiciária e que me enviaram.

O presidente do Chega adianta que quem o avisou na terça-feira de manhã do que aconteceu no gabinete foi o deputado Francisco Gomes. Questionado se admite que o que aconteceu possa ter vindo de dentro do partido, André Ventura diz que tudo é possível. O presidente do Chega acrescenta ainda que desapareceram documentos relacionados com o SIRESP, nomeadamente sobre o combate a incêndios.

E fazemos precisamente agora um ponto de situação dos incêndios. O fogo começou em Vale de Passos, chegou a Mirandela, há cinco feridos, três desalojados, 21 casas danificadas.

Os feridos são três bombeiros, um militar da GNR e um civil. São todos feridos leves, é o que indica a Proteção Civil no mais recente balanço. Há também três pessoas desalojadas na localidade de Cabeço e as chamas causaram danos em pelo menos 21 casas, oito de primeira ou de segunda habitação. O fogo começou na terça-feira em Vale Passos, distrito de Vila Real. Chegou, entretanto, a Mirandela. Os moradores da localidade de Vale de Telhas foram retirados de casa ontem à noite. Estão a combater este incêndio quase 800 operacionais, apoiados por 250 viaturas. Entretanto, as câmaras de Almeida, Guarda e Pinhel já começaram a fazer contas aos prejuízos do incêndio que começou na segunda-feira em Rochoso e que foi ontem dominado. As chamas destruíram 5 mil hectares.

A Missão Escola Pública revela que os professores que vão fazer a reapreciação dos exames nacionais ainda não têm acesso aos documentos. O número de pedidos de revisão das provas passa dos 20 mil, três vezes mais do que no ano passado.

Razões que levam este grupo de professores a temer atrasos na divulgação dos resultados. A porta-voz do movimento Missão Escola Pública conta ao Diário de Notícias que não tem informação de nenhum professor que já esteja a reapreciar as provas e que as escolas estão a contactar diretamente docentes para conseguir uma bolsa de relatores. Este processo é mais complexo do que o da classificação dos exames nacionais. Além de voltarem a classificar as provas, os docentes têm também de fazer um relatório para fundamentar a reapreciação, o que leva mais tempo. As notas destas revisões dos exames devem ser afixadas na próxima semana, 7 de agosto, um dia depois do fim da primeira fase das candidaturas ao acesso ao ensino superior.

Vamos à atualidade internacional. Os Estados Unidos voltaram a atacar o Irão esta noite e afirmam que esta nova vaga de bombardeamentos foi concluída.

Informação avançada pelo Comando Central dos Estados Unidos, em comunicado, diz ter atingido dezenas de alvos da Guarda Revolucionária Islâmica, incluindo centros de comando militar, instalações de mísseis e drones, sistemas de vigilância, posições de defesa costeira e meios navais. Ataques que aconteceram depois do presidente dos Estados Unidos ter prometido atingir o Irão com toda a força esta noite.

Vamos atacá-los com toda a força, porque é agora a nossa vez de os atacar. Eles sabem o que aí vem e até nos estão a pedir para não o fazermos. Tentaram atingir-nos na noite passada, mas lançámos cinco mísseis a 8500 milhas por hora e todos os cinco mísseis deles foram abatidos. Mas de qualquer das formas, eles tentaram o ataque, por isso agora é a nossa vez. Vamos ver se conseguimos chegar a um acordo em algum momento, mas vamos atacá-los com toda a força.

A promessa cumprida de Donald Trump. Não há para já informação oficial sobre eventuais vítimas na sequência destes ataques. A Jordânia diz, entretanto, que conseguiu evitar um ataque com mísseis do Irão. O preço do petróleo está a subir na sequência do intensificar do conflito no Médio Oriente.

É um assunto para analisarmos no gabinete de guerra desta manhã, já daqui a pouco, com o coronel José do Carmo. No desporto, o Benfica joga hoje a segunda mão da eliminatória contra o St. Gallen. Os encarnados partem em desvantagem e por isso Marcos Silva quer uma entrada forte em campo.

O Benfica perdeu por 2 x 1 na primeira mão na Suíça, por isso está obrigado a dar a volta ao resultado para garantir o apuramento para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Sobre as críticas em torno da equipa, Marcos Silva relativiza e espera união entre adeptos e jogadores. O técnico encarnado confirma também o regresso dos internacionais e por isso promete o Benfica na máxima força.

Naturalmente, o apoio que vamos ter será fundamental, como acreditamos nós, que tem sido fundamental sempre na história do Benfica e será fundamental ao longo da época. Mas nós sabemos que há momentos que temos que ser nós também a dar aquele primeiro boost aos nossos adeptos e uma entrada forte no jogo fará com que o jogo fique mais para o nosso lado e depois, naturalmente, mostrarmos a qualidade que temos que o fazer, criar oportunidades e naturalmente sermos capazes de marcar.

Marcos Silva, na antevisão do Benfica-St. Gallen, o jogo a contar para a segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Europa. Já o Sporting de Braga recebe os sérvios do Željezničar Pančevo. O jogo da segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Conferência.

Carla, vamos ainda a outras notícias em destaque nesta manhã de quinta-feira.

A proibição do uso de telemóveis nas escolas vai ser alargada aos alunos do sétimo ao nono anos no próximo ano letivo. É o que indica uma alteração ao estatuto do aluno, que vai ser hoje aprovada em Conselho de Ministros. O anúncio é feito pelo ministro da Educação numa entrevista à Agência Lusa que acaba de ser divulgada. A medida abrange atualmente os alunos do primeiro ao quinto ano. Passa assim a aplicar-se até ao nono ano. Pelo menos oito pessoas morreram, incluindo duas crianças, e 30 ficaram feridas no novo ataque da Rússia contra a Ucrânia esta madrugada. As autoridades de Kiev falam no ataque em larga escala, com dezenas de mísseis balísticos e de cruzeiro e drones. Foram relatadas explosões em várias cidades, como Kiev, Lviv e Dnipro, poucas horas depois do presidente ucraniano ter avisado que a Rússia estava a preparar um ataque massivo há vários dias. Destaque também para a sucessão de António Guterres no cargo de secretário-geral das Nações Unidas. Os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU fazem hoje uma primeira votação por escrutínio secreto. Vão expressar as preferências entre os sete candidatos ao cargo. António Guterres assumiu a liderança da ONU em janeiro de 2017. Foi reconduzido para um segundo mandato, que termina no final deste ano. Ainda a polêmica a envolver Pedro Proença. Ontem o jornal Record divulgou mais um áudio com novas críticas do presidente da Federação Portuguesa de Futebol à arbitragem. Neste registo, ouve-se Pedro Proença a dizer que não existe uma nova geração de árbitros. Já num áudio anteriormente divulgado, o presidente da liga à data dos factos dizia que os árbitros em Portugal eram muito fracos. Proença já reagiu, fala em excertos de conversas privadas e informais que foram distorcidas e descontextualizadas. Pedro Proença não desmente estas declarações. Reserva o direito a agir judicialmente contra os responsáveis da divulgação dos áudios.