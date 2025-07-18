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Jornal das 8. Está no ar o Jornal das 8, com edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, Venâncio Mondlane diz estar desiludido com o presidente da República, depois de Marcelo Rebelo de Sousa não o ter recebido em audiência.

O ex-candidato presidencial e principal opositor em Moçambique passou os últimos dias em Portugal, foi recebido pelo PSD, CHEGA, Iniciativa Liberal e CDS. Deixou também apalavrado um encontro virtual com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Em entrevista à Rádio Observador, Venâncio Mondlane revela que também queria ter sido recebido por Marcelo Rebelo de Sousa, que descreve como um pai. O encontro não aconteceu e Mondlane lamenta a posição do chefe de Estado português.

Eu fiquei muito admirado, porque ele recebeu o presidente Daniel Chapo e não só recebeu, mas também fez pronunciamentos muito encomiásticos em relação a ele, que me parece que conhecendo a situação em que Moçambique se encontra hoje, ele devia ter tido uma posição mais de equilíbrio, uma posição mais de moderação, mais de um pai, digamos assim, mais de um pai pela idade que ele tem e pelas relações telúricas que ele tem com Moçambique. Eu acho que ele devia ter mostrado uma posição de mais equilíbrio, mais integradora.

Mais pai, mas não paternalista, não é?

Sim, digo pai no sentido biológico, familiar ou, pelo menos, no sentido etário.

Venâncio Mondlane, em entrevista à Rádio Observador, numa altura em que se prepara para voltar a Moçambique. O ex-candidato presidencial das eleições de 9 de outubro vai viajar para Maputo no próximo domingo.

E tem a informação de que há um mandado de captura para o deter.

Assim que aterrar, mas Venâncio Mondlane garante que não tem medo.

Eu volto a Moçambique e estarei disponível. Se for pra ser preso, não há problema nenhum. Eu acho que até vai ser um grande favor. Sabe, Dulce, a coisa mais difícil e mais trabalhosa, mais extenuante, é acordar todos os dias e pensar: qual é a estratégia, o que fazer, como responder. Isto é terrivelmente pesado, é extenuante. Agora, a partir do momento que eles me deterem, então este trabalho terá facilitado porque vai ser uma espécie de bypass. Há muitas etapas que nós vamos ultrapassar com pouco esforço, estando detido. Portanto, vai ser um grande favor para mim e para a revolução.

Venâncio Mondlane, que é o rosto da contestação que sacudiu Moçambique durante três meses com protestos de rua, que causaram entre 400 a 600 mortos. Isto depois de Daniel Chapo ter vencido as eleições presidenciais de outubro. Daniel Chapo, candidato da Frelimo, partido no poder há meio século. Venâncio Mondlane denunciou fraude eleitoral, teve de fugir do país. Nesta entrevista, garante que a revolução não morreu, mas apela agora a uma luta mais legal.

Esta é uma entrevista concedida pela editora executiva do Observador, Dulce Neto, que faz manchete a esta hora no site do Observador e que pode ouvir na íntegra em podcast. E nos últimos 15 dias, o Hospital de Braga fez contratos milionários com uma empresa privada, detida pelo agora antigo diretor de serviço de oftalmologia desta ULS. Fernando Vaz pediu a demissão do cargo depois da notícia ter sido tornada pública.

Uma investigação realizada pela TVI e pela CNN Portugal é uma situação que se prolonga desde 2010, altura em que Fernando Vaz assumiu esta função administrativa no Hospital de Braga. Miguel Gato.

O caso envolve toda a área de oftalmologia e começou quando a Unidade Local de Saúde ainda funcionava em regime de parceria público-privada. Nos últimos 15 anos, o Hospital de Braga pagou dezenas de milhões de euros em consultas, cirurgias e injeções à empresa Iberofthal, detida por Fernando Vaz em 30%. Só desde 2019, ano em que o hospital passou para domínio 100% público, foram feitos contratos no valor de mais de 27 milhões de euros, muitos deles por ajuste direto. A administração hospitalar indica estarem previstos contratos para os próximos dois anos, feitos com base num concurso em que a Iberofthal era candidata única. À TVI e CNN Portugal, a nova direção do Hospital de Braga, que tomou posse há apenas poucos meses, admite que ao longo dos últimos anos não houve qualquer análise desta situação e assume também que só agora está a ser feita uma avaliação interna deste caso.

Mas as irregularidades não ficam por aqui, Miguel.

Há outro caso a envolver Fernando Vaz. O médico acumulou a função de diretor de serviço de oftalmologia do Hospital de Braga com o cargo de coordenador de oftalmologia no instituto e no hospital da CUF, no Porto, contrariando o que está previsto na lei para os médicos que exercem direções de serviço no Serviço Nacional de Saúde. Um dia depois dos contatos feitos pela TVI e CNN Portugal com o Hospital de Braga, Fernando Vaz apresentou a demissão.

Miguel Gato, com esta nova polêmica, desta feita na Unidade Local de Saúde de Braga, é mais um escândalo no Serviço Público de Saúde, depois dos casos das cirurgias adicionais no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Os médicos cirurgiões faturavam milhares de euros em operações feitas fora do horário normal de trabalho.

E o secretário-geral do PS acusa o governo de usar perceções para falar sobre imigração.

E com base em dados falsos. José Luís Carneiro considera que há falta de estratégia no Executivo de Montenegro, especialmente em matéria de imigração. Em entrevista à CNN de Portugal, o líder socialista fala num país mergulhado num apagão político.

Se o governo está de boa-fé, se a AD está de boa-fé, por que não esperou pelos pareceres daqueles que depois têm a responsabilidade de administrar a lei? Por uma razão, porque a AD, do meu ponto de vista, tem falhado. Tem falhado nos números, nos dados, porque é com base no falseamento de dados Que vamos ter o tempo, vamos ter a oportunidade para o demonstrar, que tem estado a trabalhar nas perceções.

Declarações de José Luís Carneiro nesta entrevista em que as demolições das habitações ilegais em Loures também foram tema. José Luís Carneiro já saiu em defesa de Ricardo Leão, o autarca socialista de Loures. O líder do PS volta agora a sublinhar que estas intervenções devem ser feitas com humanismo.

É evidente que a construção precária, em que as pessoas não têm água, não têm luz, não têm casa de banho para fazer suas necessidades básicas fundamentais, não são condições de dignidade. Mas é evidente que também não podemos transformar uma construção precária e a resposta que damos é o sem-abrigo. Não pode ser. A intervenção tem que garantir que se faz com humanismo e com sentido de justiça social, procurando garantir que os serviços sociais da Câmara Municipal, que a Segurança Social do Estado e o Ministério da Habitação acompanham o esforço dos municípios, que estão confrontados com uma realidade muito complexa.

José Luís Carneiro, a entrevista ontem à noite à CNN Portugal. Entretanto, a Câmara de Loures pede uma reunião urgente ao primeiro-ministro, na sequência das demolições no bairro do Talude. Em comunicado, a autarquia diz que quer encontrar soluções com o governo para resolver o problema da habitação e da ocupação ilegal de terrenos. Sobre o caso em concreto deste bairro, a Câmara revela que das 55 famílias afetadas, 25 não recorreram aos serviços sociais da autarquia e das 30 que o fizeram, algumas não aceitaram as soluções apresentadas.

E as medidas anunciadas pelo governo no debate do Estado da Nação, ontem à tarde, são hoje aprovadas em Conselho de Ministros. Que medidas, Carla?

A criação de um suplemento extraordinário para as pensões até 1.567 euros. Também a descida do IRC para 19% no próximo ano e ainda o apoio à deslocação para todos os professores a partir de setembro. Estas medidas foram anunciadas pelo primeiro-ministro ontem à tarde, no arranque do debate do Estado da Nação. O Conselho de Ministros começa às 9h30 da manhã, na residência oficial do primeiro-ministro.

E no Explicador desta manhã, vamos fazer um balanço do debate do Estado da Nação. São convidados do Explicador: António Rodrigues, do PSD, Rui Paulo Sousa, do CHEGA, e Marina Gonçalves, do PS. Oito horas e nove minutos. Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

Vai ser mais um fim de semana marcado pelo encerramento de urgências em hospitais do SNS. Amanhã há seis serviços encerrados. Domingo o número sobe para sete. Mais uma vez, os constrangimentos verificam-se sobretudo na ginecologia-obstetrícia dos hospitais da Grande Lisboa. A coligação de esquerda, liderada por Alexandra Leitão, que vai concorrer à Câmara de Lisboa, é hoje formalizada. O acordo prevê que os quatro primeiros lugares da lista à autarquia sejam ocupados pelo PS. O Livre terá o quinto e sétimo lugares, o Bloco de Esquerda o sexto lugar e o PAN o oitavo. O PCP não integra esta candidatura. Os comunistas têm uma lista própria, liderada por João Ferreira. Mais de 50 concelhos de nove distritos estão hoje em perigo máximo de incêndio. O perigo de incêndio rural vai manter-se elevado, pelo menos até segunda-feira, em alguns destes distritos. Indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Foi mais uma noite de ataques aéreos da Rússia contra a Ucrânia. Pelo menos uma pessoa morreu na região de Zaporíjia, depois de ataques de drones. Esta madrugada, a Rússia atingiu também uma área residencial em Kharkiv. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas em ataques que terão atingido uma escola e infraestruturas de saúde. A Netflix acaba de divulgar as séries mais vistas do ano até agora. Alguém arrisca na série mais vista? Quem está em primeiro?

A mais vista, normalmente, é aquela que eu nunca vi ou que não vi. Paulo, tu também.

Já ficarei interessado nas plataformas onde vejo o que confesso.

É normal com a tua idade.

Pá!

Não, há uma que toda a gente falou, de facto, que se discutiu muito. Dão-me pistas?

Netflix? Tema?

Estou a dar-vos pistas. Vamos fazer disto uma comissão de inquérito, querem ajuda?

Queremos.

Não vou dar. Adolescência.

Ah, exato.

Mas depois há aquela: Adolescência é deste ano ou do ano passado? É deste ano.

É deste. Pois, e depois também é deste ano. Teve, até ao momento, 145 milhões de visualizações. É muita visualização. Em segundo lugar, está Squid Game, na terceira temporada. 117 milhões. Nunca vi.

Vi a primeira.

Vi a primeira, a segunda, não.

Fiquei de fora.

Sim.

Muito bem.

A gota, depois fica colada.

Sim, e depois Zero Day. Nem sei do que falam.

Também não.

E Missing You.

Não vi.

Também não vi. Olha, vou apontar. Zero Day e Missing You. Ok. E filmes, Carla?

Filmes. O mais visto nos primeiros seis meses deste ano foi Back In Action.

Out. Ok, estou out.

Viste?

Não, mas muito bem. Regresso à ação, acho sempre bom.

Ficamos conhecidos pela Netflix, que apresentou os resultados financeiros. E teve um aumento da receita de 16% em comparação com o ano passado. É um total de mais de 11 mil milhões de dólares.

Corre bem. E pensa que esse negócio que começou com o envio de DVDs por correio.

É verdade. Uau! O top da Netflix a fechar o Jornal das Noite.