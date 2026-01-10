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Bom dia, são 8 horas. Jornal das 8 com edição do Miguel Gato e começamos com as últimas da campanha presidencial. António José Seguro volta a alertar para os riscos de um poder absoluto da direita na política portuguesa.

E volta assim a ensaiar um apelo ao voto útil, baseado nos riscos de uma direita cada vez mais majoritária na Assembleia da República. À candidatura de Seguro, juntou-se ontem à noite Ana Abrunhosa, para dizer que o candidato apoiado pelo PS é capaz de ir buscar eleitorado à esquerda e à direita. João Gama.

Foi Ana Abrunhosa a receber António José Seguro na cidade de Coimbra. A autarca encontra um candidato mais magro, que mostra o que vale na rua.

E, portanto, a campanha é para correr rua, é para fazer com amor, é para fazer com o coração, porque as pessoas sentem quando estamos com vontade.

Ana Abrunhosa, antiga ministra de António Costa, diz que Seguro é, acima de tudo, um homem bom e moderado, capaz de ir buscar votos à esquerda e à direita.

Eu tenho muitos amigos na direita, graças a Deus. E esses amigos da direita, sabe para que servem, António? Eles hoje mandam-lhe muitos cumprimentos, porque vão votar em si, António.

E se Ana Abrunhosa virou à direita, António José Seguro guinou à esquerda, sem esquecer quem diz que está ao centro.

Sim, eu não negociei nenhum apoio. Não fui empurrado por nenhum empresário. Tive a coragem de avançar sozinho. Esta é uma candidatura que nasceu de baixo para cima, do povo trabalhador.

Críticas, sem nunca mencionar o almirante Gouveia e Melo, num comício com sala cheia em Coimbra, com uma novidade no discurso do socialista.

Estes meses todos, ainda não tinha conseguido, com o novo Parlamento, fazer a eleição dos cinco representantes no Conselho de Estado. O mesmo em relação ao Tribunal Constitucional. As eleições foram novamente adiadas. E eu pergunto: por quê? O que é que está por detrás disto, deste novo campo político?

António José Seguro questiona os atrasos nas eleições das altas figuras do Estado, com o dedo apontado à direita. Mais uma razão para uma ida às urnas.

Acreditam como eu?

Sim.

Mais alto. Acreditam como eu?

Sim.

Vamos a isto. É por amor a Portugal que aqui estamos.

O comício desta noite do socialista António José Seguro, aqui na voz do João Gama, com críticas também ao adiamento das eleições para o Tribunal Constitucional e para o Conselho de Estado, marcadas apenas para depois das eleições presidenciais.

Já Luís Marques Mendes promete uma liderança firme, mas estável no Palácio de Belém.

O candidato apoiado por PSD e CDS esteve ontem também no distrito de Coimbra, mas na cidade da Lousã, numa sala com 200 apoiantes, Marques Mendes contou ainda com o apoio de Miguel Pinto Luz, que garante que o governo não anda à procura de apoio na Presidência da República. Miguel Viterbo Dias.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação foi à Lousã assegurar que o governo não anda à procura de amigos.

Quando olho para Cotrim Figueiredo, nos últimos dias, não tem o direito de dizer que é o herdeiro desse legado do PSD, desse legado dos nossos governos. Não tem o direito sequer de dizer que vai ser o presidente mais próximo do governo, o presidente mais amigo do governo, porque nós não queremos um presidente amigo do governo.

Miguel Pinto Luz, que deixou ainda um pedido na leitura das sondagens recentes.

Quem está na pole position para chegar à segunda volta é Luís Marques Mendes. Podem andar a vender o que quiserem. Vendam o que quiserem, mas vocês não empenhem pelos ouvidos.

O ministro da Habitação, que viu Marques Mendes elogiar a vitória política no Parlamento com a aprovação de mais propostas para o setor, numa noite em que o candidato apoiado pela AD atirou a estratégia dos adversários.

Se há aí alguns dos meus candidatos adversários, preocupados com casos e com casinhos, eu estou preocupado com as grandes causas que possam mudar, reformar e transformar Portugal.

E para se distanciar, quis mostrar de que forma pretende exercer o cargo.

Eu quero liderar com firmeza, mas com tranquilidade. Nós temos alguns candidatos que são tranquilos, mas não são líderes, mas nós temos outros que podem ter algum tipo de perfil de liderança, mas querem fomentar permanentemente a intranquilidade em Portugal.

Luís Marques Mendes, que aponta aos moderados e aos indecisos e não esquece os que vão às urnas já este domingo.

E por isso, aqui fica uma palavra de apelo à votação e de apelo ao coração por um lado e à razão por outro lado.

Marques Mendes, num jantar comício na Lousã, que contou com a presença de mais um membro do governo.

Miguel Viterbo Dias, com os destaques da intervenção de Luís Marques Mendes e também do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, ontem à noite na Lousã.

E no jogo de Belém, Henrique Gouveia e Melo promete ser um árbitro isento.

E por isso reforça que não tem amarras partidárias, ao contrário dos adversários.

Eu não tenho nenhum rabo preso a uma porta de um partido qualquer onde tenha passado a minha vida. E quando alguém olhar para mim, vê-me como um árbitro isento, independente, honesto, que quer, na realidade, resolver um problema e não que quer entrar numa lógica de poder político-partidário, que tem a ver mais com a lógica da Assembleia da República e da governação, e não a lógica presidencial.

Henrique Gouveia e Melo, que volta também a defender ontem à noite que é preciso renovar o perfil do Presidente da República num contexto internacional instável.

À esquerda, António Filipe responde a Rui Tavares e garante que a política do costume foi precisamente o que o levou a candidatar-se à Presidência da República.

O porta-voz do Livre lamentou esta semana que os candidatos da esquerda não se tenham unido nesta corrida a Belém e chegado a uma solução para defender a democracia, palavras de Rui Tavares. Ora, o candidato António Filipe não reconhece essa crítica.

Ontem ouvimos um interveniente na campanha eleitoral criticar Os candidatos da esquerda, presumo que estava a falar de mim defendiam a política do costume. Então vamos ver o que é a política do costume. A política do costume é esta que eu tenho estado a falar. É a política neoliberal que tem conduzido a esta situação e é contra essa política do costume que eu me candidato a presidente da República.

O candidato apoiado pelo PCP, António Filipe, ontem à noite. Falando agora de outros candidatos, André Ventura visita hoje Portalegre e passa também pela Guarda, enquanto João Cotrim de Figueiredo vai fazer campanha nas Caldas da Rainha, antes de um comício em Lisboa. Já Jorge Pinto passa por Leiria, Santarém e Almada. Catarina Martins vai almoçar na cantina do Instituto Superior Técnico em Lisboa.

A marcar também a atualidade, a saúde, o presidente da República assegura que já falou com Montenegro sobre os casos de pessoas que morreram à espera do socorro do INEM.

Em declarações à RTP ontem à noite em Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa diz que já falou com o primeiro-ministro e garante que o governo está consciente da importância destes casos.

Falo com o senhor ministro todos os dias sobre estas matérias, como imagina, falamos ontem, estava consciente da importância do problema e daquilo que é perturbador na vida das pessoas e, sobretudo, na maneira como elas encaram aquilo que se passa em situações críticas de saúde.

O chefe de Estado reitera também o apelo para que sejam prestados todos os esclarecimentos.

Na atualidade internacional, Donald Trump volta a ameaçar a Gronelândia.

O presidente norte-americano assegura que, a bem ou a mal, os Estados Unidos querem o território autónomo da Dinamarca, mesmo que a Europa não goste da ideia.

Neste momento vamos fazer algo na Gronelândia, quer eles gostem ou não, porque se não o fizermos, a Rússia ou a China vão tomar conta da Gronelândia e não vamos querer ter a Rússia ou a China como vizinhos, certo? Eu gostaria de fazer um acordo da maneira fácil, mas se não fizermos da maneira fácil, vamos fazer da maneira difícil.

Donald Trump não entra em detalhes sobre o que pode estar em cima da mesa, sendo que a hipótese militar tem sido vista como válida por parte da Casa Branca. Perante estas ameaças, os partidos da Gronelândia defendem o direito à autodeterminação.

Jornal 18 com Miguel Gato.