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Muito bom dia, Rui. Começamos este jornal das 20h com as eleições presidenciais. O período oficial de inscrição para o voto antecipado em mobilidade começa hoje.

A inscrição pode ser feita entre hoje e a próxima quinta-feira, por via postal ou eletrónica, no site votoantecipado.pt. O ato eleitoral está marcado para o dia 8 de fevereiro. Quem não conseguir votar no local de residência nesse dia pode votar antecipadamente no próximo domingo, de hoje a oito, dia 1 de fevereiro. Nesse dia, os eleitores podem ir às urnas no município do país que escolherem no ato da inscrição. António José Seguro e André Ventura foram os candidatos mais votados na primeira volta e um deles vai ser eleito presidente da República no dia 8 de fevereiro.

António José Seguro, que apela ao voto e volta a destacar a experiência e moderação como bandeiras da sua campanha.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, António José Seguro repete a ideia de que ainda nada está ganho e, por isso, apela à ida às urnas.

O meu apelo é que vão votar. As sondagens não ganham eleições, nem elegem presidente. Um presidente é eleito com o voto de cada portuguesa e de cada português. Eu confio em si. Preciso do seu voto. Preciso do seu voto para que na Presidência da República esteja um presidente experiente, um presidente moderado, um presidente que vem equilibrar o sistema político e coloca a esperança como a bandeira da sua presidência.

António José Seguro, num vídeo divulgado nas redes sociais ontem à noite, no qual destaca também a importância do voto antecipado para os eleitores.

André Ventura critica aquilo que descreve como partners do sistema e repete que quer acabar com o taxismo em Portugal.

Reação do candidato apoiado pelo Chega à carta aberta, assinada por mais de 250 pessoas da área não socialista, em apoio a António José Seguro na segunda volta. André Ventura repete que isto é a prova de que ele é o único candidato verdadeiramente contra o sistema.

Isto não é uma luta da democracia contra o autoritarismo. Isto é uma luta dos taxistas contra os não taxistas. Nós temos é um país a levantar-se contra alguém que quer pôr em causa o sistema de interesses nacional. E isso, meus caros, deixem-me dizer-vos, independentemente do resultado que venha a acontecer no dia oito, já é uma vitória nossa, porque nós já conseguimos uma coisa. Tudo o que é os partners do sistema, já vieram a público e agora sabemos quem são, da Iniciativa Liberal ao CDS. Seremos nós contra eles até os derrubarmos e até vencermos o sistema de interesses.

André Ventura, numa ação de pré-campanha em Santarém, falou também sobre agricultura para criticar o acordo do Mercosul e questiona o que pensa António José Seguro sobre esta matéria.

A depressão Ingrid causou até agora, em Portugal continental, um morto, um ferido, 21 deslocados, em mais de 1500 ocorrências.

São os dados da Proteção Civil até agora, atualizados entre quinta-feira e ontem, ao final da tarde. Uma pessoa morreu em Per munis, no Conselho do Cadaval, na sequência do arrastamento de uma viatura ao tentar atravessar um curso de água. Uma outra pessoa ficou ferida na queda a um ribeiro em Ponte de Lima e 21 pessoas, ao todo, foram forçadas a sair de casa em Alcobaça, Cartaxo, Cascais e Peniche. São os efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental até agora. Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso amarelo de neve os distritos de Guarda e Castelo Branco. Já Coimbra, Leiria e Santarém estão sob aviso amarelo, mas para precipitação.

Nos Estados Unidos, há manifestações em várias cidades por causa da morte de um homem atingido a tiro pelo ICE, a Polícia Anti-Imigração. Aconteceu em Minneapolis.

Sim, a vítima mortal é Alex Praty, tinha 37 anos, era enfermeiro nos cuidados intensivos de um hospital de veteranos. As autoridades afirmam que o homem norte-americano estava armado, mas várias testemunhas contradizem esse relato. Os pais de Alex Praty divulgaram, entretanto, um comunicado no qual apelam para que a verdade sobre a morte do filho seja contada. Na reação, Donald Trump desvaloriza o incidente e elogia o trabalho dos agentes do ICE. Numa publicação na rede social Truth, o presidente dos Estados Unidos descreve esta polícia anti-imigração como patriota e acusa também o autarca da Câmara de Minneapolis e o governador do estado do Minnesota de incitar à insurreição. Isto depois de criticarem o trabalho do ICE. É o terceiro caso de uma pessoa que é baleada mortalmente por agentes do ICE neste mês de janeiro. As duas primeiras vítimas foram mulheres. É uma situação que está a motivar protestos em várias cidades nos Estados Unidos.

Vamos ao futebol. O Benfica recebe hoje o Estrela da Amadora no Estádio da Luz, jogo a contar para a 19ª jornada.

O jogo acontece depois dos incidentes de ontem. Cerca de 200 adeptos do Benfica deslocaram-se ao centro de treinos para alegadamente contestar os maus resultados da equipa e também depois de mais uma derrota na Liga dos Campeões. O adversário é agora o 12º classificado do campeonato. José Mourinho voltou a não fazer a conferência de imprensa antes do jogo. Falou apenas à BTV para salientar que o Benfica está a jogar bem e alertar para a qualidade do Estrela.

Efetivamente, estamos a jogar muito bem, mas está nos a faltar resultado e resultado é importante. Este jogo com o Estrela, não é fácil de tentar perceber o que é que o Estrela pode ser, porque o Estrela foi, se calhar, a equipa que mais mexeu relativamente ao mercado.

José Mourinho confirmou também que Rafa Silva vai a jogo. O mais recente reforço do Benfica vai a jogo, é a garantia de José Mourinho. Do lado do Estrela da Amadora, o técnico João Nuno diz que quer uma equipa a desfrutar do encontro, mas com a mesma mentalidade que já mostrou noutros jogos do campeonato esta época.

Temos que olhar muito, por exemplo, para aquilo que fizemos no Dragão, onde perdemos, mas houve momentos do jogo, na segunda parte principalmente, onde conseguimos empatar o jogo e conseguir, na casa do primeiro classificado, criar problemas. É isso que temos que provocar. Portanto, vamos com esperança, sabemos da dificuldade que vamos fazer. Vamos enfrentar uma excelente equipa, vamos enfrentar um treinador que não é preciso falar nada, com muita motivação. Eu gosto de desafios, eu gosto de coisas difíceis e, portanto, amanhã é um daqueles jogos difíceis, mas bons de jogar. Espero que os jogadores levem essa energia, é isso que eu quero e quero que eles desfrutem do jogo.

As antevisões de João Nuno, técnico do Estrela, e José Mourinho, técnico do Benfica. Este Benfica-Estrela que arranca hoje às 18h, no Estádio da Luz.

Há relato aqui na Rádio Observador. Ontem o Sporting venceu o Arouca por 2 x 1, uma vitória que surgiu já em período de descontos.

Sim, Luís Soares marcou os dois gols da partida. O primeiro foi marcado aos 35 minutos e o segundo foi mesmo no fim da partida, aos 90 mais seis. O Sporting esteve a vencer, deixou-se empatar e teve que sofrer até à última para não ficar ainda mais longe do Futebol Clube do Porto na tabela classificativa do campeonato. Rui Borges lamenta a forma como o Sporting entrou em campo na segunda parte, mas, no fim, considera que a vitória foi justa.

No final de jogo, mas acho que merecida por tudo que fomos fazendo ao longo do tempo. Podia nos ter sido caro os 10 minutos que entramos mal na segunda parte. Foram os únicos 10 minutos, o Arouca podia ter virado o jogo, teve a oportunidade logo a seguir pra fazer o 2 x 1, uma grande defesa do Rui. Tirando isso, controlamos o jogo, fomos tentando criar várias aproximações à baliza. Poderíamos aqui ou ali definir melhor, mas poderíamos ter sido prejudicados em 10 minutos que não entramos muito bem.

Análise à partida de Rui Borges, já do lado do Arouca, a equipa da casa, o técnico Vasco Seabra lamenta a forma como a equipa sofreu o gol no último lance do encontro, mas ainda assim, mostra-se orgulhoso pela forma como os jogadores encararam esta partida frente ao Sporting.

Muito orgulhoso dos jogadores, com uma vontade muito grande de lhes dar os parabéns. Não vivemos é de vitórias morais e claro que nos fugiu um ponto.

Vasco Seabra, na flash entrevista da Sport TV, o técnico do Arouca não coloca em causa o triunfo do Sporting. Os leões estão agora a quatro pontos do líder da tabela Futebol Clube do Porto. Já o Estoril recebeu e venceu ontem à noite o Vitória Sport Club por 4 x 2.

Fica por aqui o jornal das 20:00. O Ruy Casanova regressa com mais notícias às 20:30.