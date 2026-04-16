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8:01.

E começamos este jornal na saúde. 23 cirurgiões do IPO do Porto apresentaram escusa de responsabilidade. Estes profissionais de saúde alertam que os doentes estão em risco por falhas organizativas.

É uma denúncia feita pelo Sindicato dos Médicos do Norte, através de um comunicado divulgado na última hora. Os médicos alertam que não têm condições para garantir os devidos cuidados aos doentes. Os cirurgiões explicam que, por exemplo, estão a ser chamados para assegurar situações clínicas especializadas durante a noite, fins de semana e feriados. Sublinham que só devem atuar dentro das próprias competências e especialidades. Estes profissionais defendem que não podem assumir falhas da organização, que colocam em causa a qualidade dos cuidados de saúde. Os 23 cirurgiões alertam que está em causa a segurança dos doentes oncológicos e o cumprimento das boas práticas médicas. Neste comunicado, o Sindicato dos Médicos do Norte exige uma resposta urgente do Conselho de Administração do IPO do Porto, da Direção Executiva do SNS, do Ministério da Saúde e da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde.

E continuamos na saúde, porque 28 profissionais vão ter de devolver mais de € 800 mil ao Hospital de Santa Maria. É a conclusão do inquérito aberto pela Inspeção-Geral de Atividades em Saúde ao caso dos pagamentos indevidos por cirurgias adicionais no maior hospital do país.

O inquérito foi aberto na sequência de notícias que davam conta do pagamento de milhares de euros em 10 dias a apenas um médico, dermatologista, Miguel Alpalhão. O médico vai ter de devolver cerca de metade dos € 800 mil que estão em dívida, mas, no total, a IGAS notificou 28 profissionais de saúde, João Gama.

16 médicos, seis enfermeiros e seis assistentes. Terá mesmo de ser toda a equipe a devolver o dinheiro. É o que se pode ler na nota da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, à qual "O Observador" teve acesso. As 511 cirurgias que foram realizadas custaram ao Santa Maria €818 mil. É um valor que vai agora ter de regressar ao hospital, mais de metade pelas mãos do médico Miguel Alpalhão. A IGAS conclui que esses procedimentos foram abusivamente classificados como cirurgias de ambulatório, quando, na verdade, se tratavam de pequenas cirurgias.

Sendo que os pagamentos destas cirurgias foram sempre autorizados pelo Conselho de Administração do Santa Maria, João.

Entre 2021, Carla, e 2025. É outra das conclusões da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Vale recordar que, durante este período de tempo, entre os membros do Conselho de Administração inclui-se a atual ministra da Saúde. Ana Paula Martins liderou o Hospital de Santa Maria entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024.

João Gama, com os destaques da nota da IGAS, que obriga 28 profissionais de saúde a devolver o dinheiro indevido ao Hospital de Santa Maria. De recordar que em novembro do ano passado, Miguel Alpalhão foi suspenso de funções pela ULS Santa Maria, precisamente por causa desta polêmica.

As alterações à lei laboral voltam hoje a ser discutidas à mesa da Concertação Social. O governo já avisou que, com ou sem acordo, o projeto vai mesmo ser debatido no Parlamento.

A ministra do Trabalho afirma que a discussão não se pode eternizar. Ontem, o primeiro-ministro reiterou que o governo pretende remeter o documento para a Assembleia depois de chegar a acordo na Concertação Social. Mas esse acordo parece cada vez mais longe. As duas centrais sindicais, UGT e CGTP, rejeitaram a proposta do governo. A reunião de Concertação Social está marcada para mais logo, às 15h.

Carla, e amanhã o dia vai ficar marcado por várias greves de trabalhadores de diversos setores.

Porque amanhã está marcada uma manifestação nacional convocada pela CGTP contra o pacote laboral. Vai terminar em frente à Assembleia da República. Sindicatos de vários setores, da educação às artes e à hotelaria, estão a entregar pré-avisos de greve para que os trabalhadores possam participar na manifestação. Já foram também definidos serviços mínimos para os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e de outras cidades do país.

É militante do PS o homem que atirou um coquetel molotov na Marcha pela Vida. Foi suspenso pelo partido e pode mesmo vir a ser expulso. O suspeito tem 39 anos e a Polícia Judiciária pede medidas de coação mais gravosas, que podem ser conhecidas hoje.

O PS revela em comunicado que ficou a saber que o homem é militante do partido através da comunicação social. Anuncia que o suspendeu e que vai instaurar um processo disciplinar que pode terminar com a expulsão do militante. O suspeito, identificado como Nelson V., foi detido pela PSP, depois libertado, ficou obrigado a apresentar-se periodicamente às autoridades. Foi depois novamente detido pela Judiciária, que agora pede medidas de coação mais gravosas. O homem de 39 anos foi ontem presente ao juiz no tribunal. A decisão sobre eventuais novas medidas de coação ficou adiada para hoje. O jornalista Miguel Pinheiro Correia explica que o suspeito é designer. Falou com vários colegas, que afirmam que nunca esperavam que este tipo de comportamentos radicais se manifestassem, apesar das frequentes intervenções políticas.

Os colegas que trabalharam com o Nelson não mencionaram uma afiliação política, mencionavam apenas que ele tinha uma inclinação política à esquerda, e que não o escondia, ele assumia. E até alguns brincavam com isso. Ele era natural do Barreiro, com a presença comunista no município. E esta questão repete-se ao longo dos vários empregos em que ele está. Dizem que mesmo que ele é muito ativista e que está nas redes sociais sempre ativo, a partilhar protestos, a partilhar manifestações, não era conhecida até há pouco nenhuma afiliação partidária.

O jornalista Miguel Pinheiro Correia na história do dia. Há suspeitas do envolvimento de mais pessoas no ataque durante esta manifestação Marcha pela Vida, com recurso a um coquetel molotov. A investigação das autoridades continua.

Esta é a notícia que faz manchete. É a história no site do Observador e a história do dia também já está disponível em podcast. São 8:07. Daqui a pouco, há momentos de glória. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

Donald Trump afirma que os líderes de Israel e do Líbano vão sentar-se à mesa das negociações ainda hoje. É o que escreve o presidente dos Estados Unidos na Truth Social. Trump não dá mais detalhes. Entretanto, a Casa Branca nega os rumores de que os Estados Unidos pediram uma extensão do cessar-fogo com o Irã, que termina na próxima semana. Os deputados elegem hoje, por voto secreto, os representantes do Parlamento no amplo conjunto de órgãos externos. Vão desde o Conselho de Estado ao Provedor de Justiça, e isto após sucessivos adiamentos por impasse nas negociações entre PSD, CHEGA e PS. A votação está marcada para logo à tarde. Os trabalhos de reposição das areias nas praias da Costa da Caparica e São João da Caparica são retomados hoje. A informação é avançada pela Agência Portuguesa do Ambiente, que explica que o processo continua agora, tendo em conta a previsão de condições de agitação marítima favoráveis. A empreitada estava suspensa desde novembro do ano passado. A APA prevê que os trabalhos sejam executados em 60 dias. No futebol, o Sporting está fora da Liga dos Campeões depois de ter empatado ontem 0 x 0 frente ao Arsenal, em Inglaterra. Ainda assim, Rui Borges diz que está muito orgulhoso com a equipe. Hoje é a vez do Porto e do Sporting de Braga entrarem em campo para a Liga Europa. O Porto joga em Inglaterra com o Nottingham Forest, o Braga em Espanha com o Betis.