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As notícias na Rádio Observador com João Gama. A PSP estima que largas dezenas de milhares de imigrantes vivem em Portugal em situação irregular.

Uma estimativa do Diretor Nacional Adjunto da PSP admite que a maioria serão casos simples, por inexperiência ou por falta de documentos. Em entrevista à Agência Lusa, João Ribeiro, que também é responsável pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, indica que o número de operações de fiscalização aumentou, mas rejeita qualquer caça a imigrantes em situação não regular.

Eu fiquei triste de ver alguma imprensa brasileira caracterizar a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP, fazendo comparações ao ICE nos Estados Unidos. A nossa abordagem não é essa. Nós estamos num Estado de direito, temos uma matriz na formação de todos os nossos polícias, que é uma matriz de respeito e do primado dos direitos humanos, e é essa abordagem que nós temos.

O Diretor Nacional Adjunto da PSP garante que a Unidade de Estrangeiros e Fronteiras não foi criada para perseguir imigrantes ilegais e rejeita comparações com o que se está a passar nos Estados Unidos.

E precisamente nos Estados Unidos, perto de sete milhões de pessoas marcharam nas principais cidades norte-americanas contra as políticas de Donald Trump.

Aquelas que são descritas como as maiores manifestações nos Estados Unidos desde o início do mandato do atual presidente. Ao todo, foram convocadas 2.700 ações em cerca de todos os 50 estados norte-americanos. Esta manhã, os organizadores do protesto do movimento No Kings dizem que saíram à rua perto de sete milhões de pessoas para mostrar oposição ao que dizem ser um pendor autoritário de Donald Trump. O senador democrata Bernie Sanders marcou presença neste protesto e acusou Trump de se juntar aos mais ricos do planeta para tomar de assalto o sistema político dos Estados Unidos.

"Este movimento não se resume à ganância, corrupção ou desprezo pela constituição de um único homem. Trata-se de um punhado das pessoas mais ricas do planeta que, numa ganância insaciável, sequestraram a nossa economia e o nosso sistema político para enriquecer às custas das famílias trabalhadoras deste país."

Bernie Sanders, que se juntou ao protesto perto do Capitólio, em Washington. Outras figuras do Senado norte-americano, como Chuck Schumer, marcaram presença nas redes sociais. O presidente norte-americano já veio desvalorizar e partilhar vídeos criados com inteligência artificial que mostram o próprio a utilizar uma coroa.

No Médio Oriente, o Hamas rejeita as acusações dos Estados Unidos, assegura que está a proteger a população civil na Faixa de Gaza.

Ontem, o Departamento de Estado norte-americano disse ter informações credíveis de que o grupo palestiniano estaria a preparar um ataque iminente contra civis em Gaza e que isso constituiria uma violação do acordo de cessar-fogo. A Casa Branca prometeu tomar medidas e esta manhã o Hamas vem assegurar que está a cumprir a lei, a perseguir milícias e a proteger os moradores e as suas propriedades.

Em Israel, o Ministério da Saúde confirmou a entrega dos corpos de dois reféns de Gaza.

Os corpos que estão já no Centro Nacional de Medicina Legal Israelita para a identificação e investigação da causa das mortes, a entrega destes reféns acontece numa altura em que Israel está a manter encerrada a passagem de Rafah. A reabertura deste ponto vital para a entrada de ajuda humanitária depende do cumprimento, por parte do grupo palestiniano, das obrigações quanto à devolução dos corpos dos reféns.

Por cá, o PS formaliza hoje o apoio a António José Seguro na corrida a Belém, um apoio que demorou e que surge quatro meses depois da candidatura do antigo líder socialista.

Que será hoje proposto por José Luís Carneiro e Carlos César à Comissão Nacional do PS. A reunião, desde que é o órgão máximo do partido entre congressos, está marcada para às 15h, em Penafiel, no distrito do Porto. Há dois pontos na ordem dos trabalhos: a estratégia do PS para as presidenciais e a análise do resultado das autárquicas. Seguro foi secretário-geral do Partido Socialista, apresentou a candidatura à Presidência da República em junho. O apoio será apenas decidido hoje. O PS esperou que nomes como António Vitorino e Sampaio da Nóvoa desistissem da corrida a Belém. É um apoio que já foi desvalorizado pelo próprio António José Seguro, que diz apenas que tomou boa nota da proposta socialista.

Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, lamenta que nem todos os militantes do PSD estejam ao lado da candidatura de Luís Marques Mendes.

Numa altura em que passistas como Vasco Rato, Pedro Gomes Sanchez, Nuno Gonçalo Poças anunciaram o apoio ao socialista António José Seguro e depois do próprio Pedro Passos Coelho dizer ao Expresso que não se sente na obrigação de apoiar Marques Mendes. Em entrevista ao Jornal de Notícias, Paulo Rangel diz que o PSD não exige que todos os militantes se coloquem ao lado de Marques Mendes numa espécie de rebanho nacional, mas admite que tem muita pena que alguns militantes de grande valor se revejam noutra candidatura.

E depois das críticas, a resposta. Marques Mendes relaciona as críticas de Gouveia e Melo com os resultados das sondagens.

Que dão empate técnico entre os dois candidatos na primeira volta. Ora, ontem, Henrique Gouveia e Melo defendeu que o próximo presidente da República não pode ser um cavalo de Troia de um partido e que se fosse eleito, Marques Mendes ficaria com uma dívida por cobrar ao PSD. O candidato apoiado pelos sociais-democratas pede que não se baixe o nível da campanha.

Gouveia e Melo especializou-se em, dia sim, dia não, dizer mal de mim e fazer-me ataques pessoais. Eu acho que não é muito bonito, mas eu compreendo. Ele está a descer nas sondagens e eu estou a subir nas sondagens. Em qualquer circunstância, devo dizer que eu não lhe vou responder na mesma moeda, porque é preciso elevar o debate e fazer uma campanha pela positiva. Eu penso sobretudo no país.

As declarações de Luís Marques Mendes, que garante que sendo eleito, vai ser tão independente como os socialistas Mário Soares e Jorge Sampaio, e os sociais-democratas Cavaco Silva ou Marcelo Rebelo de Sousa.

No desporto, foi difícil e até foi preciso prolongamento, mas o Sporting venceu o Paços de Ferreira na Taça de Portugal.

Três bolas a duas, o resultado final que apura os Leões para a quarta eliminatória da prova rainha. O Paços de Ferreira esteve duas vezes à frente do marcador, mas o Sporting conseguiu empatar nessas mesmas duas vezes com gols de Pedro Gonçalves e Yoane Wissa, mas só no prolongamento se fez o empate com um autogol de Tiago Ferreira. No final, Rui Borges sublinhou que não podia pedir mais à equipa e garantiu que todos estavam avisados para as dificuldades de jogar na Taça de Portugal.

O Futebol Clube do Porto também carimbou a passagem à próxima fase, à quarta eliminatória. Vitória por 4 x 0 frente ao Celoricense, com Samu em destaque.

O avançado espanhol que saiu do banco para assinar um hat-trick em apenas 10 minutos. Bednarek fez o outro gol dos Leões. O treinador Francisco Farioli deixou vários elogios ao adversário, que joga no quarto escalão, mas mostrou a qualidade. Depois dos elogios, também o treinador do Celoricense, Rafael Seixas, mostrou-se orgulhoso pela imagem que a equipa deixou ontem.

E a festa da Taça continua hoje. Moreirense, Casa Pia, Vitória de Guimarães, Rio Ave, Tondela, Estoril Praia, todos da Primeira Liga, entram hoje em ação nesta terceira eliminatória.