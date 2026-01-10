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Criação, nove horas. Jornal das 9, com edição do Miguel Gato. Caso seja eleito Presidente da República, Luís Marques Mendes promete uma liderança firme, mas estável no Palácio de Belém, sem apoios do governo.

A campanha eleitoral vai praticamente a meio e o candidato apoiado pela AD esteve ontem no distrito de Coimbra, mais concretamente na Lousã, numa sala com 200 apoiantes. Marques Mendes contou com o apoio de Miguel Pinto Luz, que garante que o executivo PSD/CDS não anda à procura de apoios na presidência. Miguel Vitor Dias.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação foi à Lousã assegurar que o governo não anda à procura de amigos.

Quando olho para Cotrim Figueiredo, nos últimos dias, não tem o direito de dizer que é o herdeiro desse legado do PSD, desse legado dos nossos governos. Não tem o direito sequer de dizer que vai ser o presidente mais próximo do governo, o presidente mais amigo do governo, porque nós não queremos um presidente amigo do governo.

Miguel Pinto Luz, que deixou ainda um pedido na leitura das sondagens recentes.

Quem está na pole position para chegar à segunda volta é Luís Marques Mendes. Podem andar-vos a vender o que quiserem. Vendam-vos o que quiserem, mas vocês não empenhem para os outros.

O ministro da Habitação, que viu Marques Mendes elogiar a vitória política no Parlamento com a aprovação de mais propostas para o setor, numa noite em que o candidato apoiado pela AD atirou à estratégia dos adversários.

Se há aí alguns dos meus candidatos adversários preocupados com casos e com casinhos, eu estou preocupado com as grandes causas que possam mudar, reformar e transformar Portugal.

E para se distanciar, quis mostrar de que forma pretende exercer o cargo.

Eu quero liderar com firmeza, mas com tranquilidade. Nós temos alguns candidatos que são tranquilos, mas não são líderes, mas nós temos outros que podem ter algum tipo de perfil de liderança, mas querem fomentar permanentemente a intranquilidade em Portugal.

Luís Marques Mendes, que aponta aos moderados e aos indecisos e não esquece os que vão às urnas já este domingo.

E por isso, aqui fica uma palavra de apelo à votação e de apelo ao coração por um lado e à razão por outro lado.

Marques Mendes num jantar comício na Lousã, que contou com a presença de mais um membro do governo.

O trabalho é do jornalista do Observador, Miguel Vitor Dias.

Já António José Seguro reforça o apelo ao voto útil, isto para evitar um excesso de poder da direita.

O candidato apoiado pelo PS esteve ontem também no distrito de Coimbra, juntou à campanha Ana Abrunhosa. Seguro ensaiou o discurso à esquerda, ao mesmo tempo que a autarca e antiga ministra da Coesão Territorial admite que o socialista pode mesmo ir buscar votos à direita. O trabalho é do jornalista João Gama.

Foi Ana Abrunhosa a receber António José Seguro na cidade de Coimbra. A autarca encontra um candidato mais magro que mostra o que vale na rua.

E, portanto, a campanha é para correr rua, é para fazer com amor, é para fazer com o coração, porque as pessoas sentem quando estamos com vontade.

Ana Abrunhosa, antiga ministra de António Costa, diz que Seguro é acima de tudo um homem bom e moderado, capaz de ir buscar votos à esquerda e à direita.

Eu tenho muitos amigos na direita, graças a Deus. E esses amigos da direita, sabe para que servem, António? Eles hoje mandam-lhe muitos cumprimentos, porque vão votar em si, António.

E se Ana Abrunhosa virou à direita, António José Seguro guinou à esquerda, sem esquecer quem diz que está ao centro.

Sim, eu não negociei nenhum apoio. Não fui empurrado por nenhum empresário. Tive a coragem de avançar sozinho. Esta é uma candidatura que nasceu de baixo para cima, do povo trabalhador.

Críticas, sem nunca mencionar o almirante Covilhá Mello num comício com sala cheia em Coimbra, com uma novidade no discurso do socialista.

E passado estes meses todos, ainda não tinha conseguido com o novo Parlamento fazer a eleição dos cinco representantes no Conselho de Estado. O mesmo em relação ao Tribunal Constitucional. As eleições foram novamente adiadas. E eu pergunto: por quê? O que está por trás disto, deste novo campo político?

António José Seguro questiona os atrasos nas eleições das altas figuras do Estado com o dedo apontado à direita. Mais uma razão para uma ida às urnas.

Não ouvi, acreditam como eu?

Sim!

Mais alto, acreditam como eu?

Sim!

Vamos a isto. É por amor a Portugal que aqui estamos.

O comício desta noite do socialista António José Seguro, aqui na voz do João Gama.

Henrique Covilhá Mello defende que não tem amarras e alerta que no dia 18 de janeiro não se vai escolher o comandante da intriga partidária.

Num jantar com apoiantes em Aveiro, o almirante volta a puxar da atualidade internacional para alertar para o desafio de assumir a Presidência da República.

Nós não vamos escolher um presidente como escolhemos um presidente há 20 anos, em que a situação internacional estava estabilizada e havia regras. Nós vamos escolher um presidente que vai viver um período muito difícil e que é o comandante supremo das Forças Armadas. E as pessoas esquecem-se disso. Parece que o presidente só é o comandante da intriga político-partidária.

Os destaques do discurso de Henrique Gouveia e Melo esta noite, ele que promete ser um árbitro isento no Palácio de Belém.

E Miguel, importa perceber por onde vão passar hoje os candidatos à Presidência da República.

André Ventura visita Portalegre e passa também pela Guarda, enquanto João Cotrim de Figueiredo vai fazer campanha nas Caldas da Rainha, antes de um comício em Lisboa. Jorge Pinto passa por Leiria, Santarém e Almada. Catarina Martins vai almoçar na cantina do Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Já António Filipe viaja até Vila Nova de Gaia e vai contar com o apoio do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo. Gouveia e Melo vai passar o dia no distrito do Porto. A norte também estará Luís Marques Mendes, em Viana do Castelo, Braga e Aveiro. Braga, que foi também o distrito escolhido por António José Seguro para este sétimo dia de campanha eleitoral.

O presidente da República, ainda em funções, Marcelo Rebelo de Sousa, assegura que já falou com Luís Montenegro sobre os casos de pessoas que morreram à espera do socorro do INEM.

E falamos dos três casos que abalaram o país nos últimos dias, mortes em Sesimbra, no Seixal e em Tavira. Em declarações à RTP ontem à noite, Marcelo Rebelo de Sousa diz que já conversou com o primeiro-ministro e garante também que o governo está consciente da importância que estes casos têm.

Falo com o senhor primeiro-ministro todos os dias sobre essas matérias, como imagina, falamos ontem. Estava consciente da importância do problema e daquilo que é perturbador na vida das pessoas e, sobretudo, na maneira como elas encaram aquilo que se passa em situações críticas de saúde.

O chefe de Estado reitera o apelo para que sejam prestados todos os esclarecimentos sobre os casos das pessoas que morreram à espera de socorro do INEM. A Inspeção-Geral para as Atividades em Saúde abriu inquéritos para apurar responsabilidades do Instituto de Emergência Médica.

E hoje, Miguel, os tempos de espera das urgências continuam acima do recomendado em vários hospitais da Grande Lisboa.

Sim, por exemplo, no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, os doentes com pulseira amarela esperam mais de 11 horas para a primeira observação. Os tempos de espera para doentes urgentes ultrapassam as 10 horas no Santa Maria, em Lisboa, e as 9h30 no Amadora-Sintra.

Atualidade internacional. O presidente dos Estados Unidos volta a ameaçar a Gronelândia.

Donald Trump assegura que, a bem ou a mal, os Estados Unidos querem o território autônomo da Dinamarca, mesmo que a União Europeia não concorde com a ideia.

Neste momento vamos fazer algo na Gronelândia, quer eles gostem ou não, porque se não o fizermos, a Rússia ou a China vão tomar conta da Gronelândia e não vamos querer ter a Rússia ou a China como vizinhos, certo? Eu gostaria de fazer um acordo da maneira fácil, mas se não fizermos da maneira fácil, vamos fazer da maneira difícil.

As declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não entra em detalhes, mais uma vez, sobre o que pode estar em cima da mesa, sendo que a hipótese militar tem sido vista como válida por parte da Casa Branca. Perante estas ameaças, os partidos da Gronelândia defendem o direito à autodeterminação.

E fechamos com o desporto, Miguel, e com uma final inédita em que hoje vamos conhecer o campeão de inverno.

E essa final da Taça da Liga joga-se esta noite entre o Vitória Sport Clube de Guimarães e o Sporting Clube de Braga. É, como disseste, uma final inédita. É a primeira final de uma competição nacional entre os rivais do Minho e também a primeira vez que o emblema de Guimarães chega a uma final da Taça da Liga, o Braga, que já venceu esta competição. Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga, esta noite, às 20h, joga-se no Estádio Doutor Magalhães Pessoa, em Leiria. O Guimarães que, para chegar a esta final, venceu o Sporting na meia-final, enquanto que o Sporting Clube Braga venceu o Benfica.

E o dérbi minhoto vai contar com relato e análise aqui na Rádio Observador. Emissão especial para acompanhar esta final da Taça da Liga, que começa logo depois do jornal das 19h. O Miguel Gato regressa mais cedo.

Vai estar daqui a menos de meia hora, às 21h30.

Até já.

Até já.