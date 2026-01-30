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Vador, são 9 horas. As notícias com Carla Jorge Carvalho. A luz e as comunicações começaram a voltar lentamente a algumas zonas de Leiria ontem à noite. O abastecimento de água também deve começar a chegar a algumas freguesias nas próximas horas.

A cidade de Leiria estava há 40 horas isolada, sem luz, nem comunicações, nem água, mas a energia e a rede móvel começaram a voltar lentamente a algumas zonas nas últimas horas. E isto graças a geradores instalados pela E-Redes em pontos estratégicos. Os serviços municipais preveem também o regresso do abastecimento de água a certas freguesias durante o dia de hoje. A repórter Nadine Soares continua em Leiria, no quartel de bombeiros. Nadine, os bombeiros têm estado reunidos com representantes da autarquia. Há alguma conclusão dessa reunião?

Ainda decorre esse briefing. O quartel de bombeiros dos Sapadores de Leiria está a funcionar como uma central de operações, não só por estar abastecido de energia por geradores da E-Redes, mas como ponto de comunicação entre vários autarcas. Há um reforço de meios, por isso os corredores deste quartel estão bastante movimentados, reforço de mais corporações de bombeiros para ajudar nos trabalhos na rua. E neste momento, como dizia, está a decorrer um briefing com todas as forças de segurança para avaliar os estragos, as necessidades mais urgentes, para enviarem esses reforços para a rua e para pontos mais estratégicos. E também a adoção ou continuação de medidas extra de ajuda. Por exemplo, a fonte da autarquia já confirmou ao Observador que estão a ser distribuídas lonas, plásticos, para ajudar no abrigo de pessoas que ficaram sem telhados. Estavam previstas declarações, mas para já ainda não foi possível. O autarca de Leiria também acaba de chegar ao quartel para se colocar a par destes desenvolvimentos. Mais tarde, vão chegar todos os presidentes de junta de freguesia das localidades mais afetadas da região de Leiria, para comunicar os estragos e ajudar no levantamento desses mesmos danos. Uma das zonas mais afetadas, sabemos já, que é a Marinha Grande, onde, por exemplo, já daqui a uma hora vai ser visitada pelo ministro da Presidência, Leitão Amaro. Para já, uma manhã de bastante trabalho em Leiria para tentar responder a um estado de calamidade na região de Leiria, que aos poucos começa a registrar alguns pontos de luz, serviços a reabrir, como por exemplo, supermercados e postos de gasolina.

O que fará toda a diferença no dia a dia da população. A Nadine Soares está em Leiria, no momento em que os bombeiros estão ainda reunidos com representantes da autarquia para traçar estratégia para as próximas horas, os próximos dias. Os dados são ainda preocupantes. 290 mil pessoas continuam sem eletricidade em casa esta manhã em todo o país, a esmagadora maioria em Leiria, uma atualização feita esta manhã pela E-Redes. Situação também ainda complicada em Coimbra, cerca de 10 mil casas sem luz. A autarquia está também a resolver a situação de pessoas desalojadas e de inundações em habitações.

Importa também percebermos como está a ser o trabalho das autoridades nas zonas mais afetadas pela tempestade.

E contamos com isso neste jornal, agora com o comandante da PSP de Leiria, Domingos Antunes. Bom dia, Domingos Antunes, obrigada por estar conosco. Temos a informação de que o comando territorial da PSP de Leiria também sofreu danos com o mau tempo. Isso está de alguma forma a afetar as operações da polícia?

Bom dia a todos. Agradeço também a oportunidade. De facto, o comando distrital não fugiu à regra de também ter sofrido graves perturbações no seu funcionamento, a começar pelo telhado, que se levantou e, em particular, logo no nosso centro de comando e controle, o que nos obrigou a fazer uma deslocalização, mas ficamos longas horas sem qualquer tipo de comunicações com o exterior e nem mesmo por via 112. Tivemos que fazer por via indireta, receber as chamadas nas Caldas da Rainha e através da rede rádio comunicarmos para podermos depois deslocar-nos para o terreno. Essa foi a maior dificuldade. Ficamos sem eletricidade, ficamos sem água. Só conseguimos restabelecer o fornecimento da água também ontem, por volta das 8 p.m., o que também nos impedia, inclusivamente, de fazer a nossa comida para nos alimentarmos, como é óbvio, e as nossas necessidades aqui do comando. E nesse contexto todo, sem comunicações, é muito difícil nós ajudarmos. De qualquer maneira, nas primeiras horas, saímos logo, por volta das 17h, eu pessoalmente fui para a rua procurar desobstruir também aquilo que era possível com as mãos e com os elementos que tínhamos disponíveis. E foi possível, pelo menos, socorrer algumas pessoas, de pedidos de ajuda, porque algumas aparentavam estar completamente em pânico e feridas. Felizmente, conseguimos fazer nessa primeira hora e depois agora lentamente estamos a restabelecer-nos, desde logo com a questão da energia elétrica, que é fundamental, porque as pessoas nem conseguem sequer levantar dinheiro no multibanco, não têm dinheiro em casa, não conseguem fazer pagamentos porque não há eletricidade, não conseguem ter comunicações com os seus familiares. Isto foi também nossa grande preocupação, dar este amparo e este apoio à população, que infelizmente, sem contato com os seus familiares, gerou aqui alguma preocupação.

Nesta altura, comandante Domingos Antunes, já têm telecomunicações, já conseguem comunicar ou ainda têm que fazer isso por esse trajeto que nos estava a explicar?

Não. Neste momento, as comunicações rádio estão estabelecidas. Inclusivamente, conseguimos, através da nossa criatividade, introduzir uma rede analógica para fazer essa compensação, sobretudo com as povoações da Marinha Grande e de Pombal. Ontem, ao final do dia, já conseguimos restabelecer. Portanto, temos contacto direto entre a central e com essas duas esquadras destacadas E isso permitiu já, pelo menos, responder a quase todas as chamadas, com algum atraso, naturalmente, de saber como é que as pessoas estão, devolver as chamadas aos seus familiares. Muitos deles estão no estrangeiro, há aqui uma população imigrante e, portanto, isso para nós é fundamental. A segunda grande preocupação é garantir a mobilidade, os trabalhos de limpeza, os trabalhos para fornecer substâncias críticas como oxigênio, etc., para os hospitais, lares e centros de saúde, tem que ter vias perfeitamente obstruídas e esse é o papel da polícia. Neste momento, estamos a reservar estacionamentos para fazer as instalações de emergência, os centros comunitários, inclusivamente o terminal rodoviário, que vai ser montada hoje uma tenda, porque aqui em Leiria o terminal rodoviário ficou completamente destruído, os autocarros ficaram danificados e, portanto, a instalação não permite qualquer tipo de funcionamento. Neste momento, estamos a executar um plano, dentro deste plano municipal também, dentro destes três municípios, e agora vamos começar a agilizar aquilo que é urgente. Neste momento, volto a dizer, para nós foi muito feliz na nossa área não termos registado nenhum morto até agora. Isso foi a maior satisfação que pudemos ter, com alguns feridos, naturalmente, mas inclusivamente foi essencial termos o nosso posto policial no hospital, porque permitiu esta ligação entre o hospital e as pessoas, de criar estes corredores para as ambulâncias não terem qualquer tipo de impedimento e de circulação nessa via, porque o hospital tem sido absolutamente essencial. Porque a vida continua, nós continuamos agora também a gerir as eleições, portanto, estamos a receber os votos e é necessário tentar conciliar tudo isto, porque a par desta crise e desta calamidade, a vida continua a acontecer, as pessoas querem se reerguer, os comércios estão todos fechados, o tribunal está fechado, repartição de finanças estão fechadas.

Há ainda um enorme trabalho para fazer e perante todas essas funções tão fundamentais nesta altura que a polícia tem que executar, estão dependentes de geradores, é com base nos geradores que estão a funcionar?

Sim.

Sim, ainda.

Felizmente, neste momento, não, porque ao final do dia, em Leiria, já tivemos eletricidade, portanto, permitiu-nos aqui já um balão de oxigênio, porque uma cidade sem luz é uma cidade insegura. As pessoas não conseguem, não vivem, vivem com pânico, ainda por cima com casas completamente expostas, sem telhado, estabelecimentos sem portas, sem janelas, as fábricas, isto é uma incidência no industrial, portanto as fábricas são muito danificadas, vários pavilhões. E portanto, tivemos que ter este recurso e, para lhe dizer, nas primeiras horas, logo às 06:00, pedimos o corpo de intervenção, vieram prontamente. Neste momento temos o reforço do Comando Metropolitano de Lisboa, o reforço do Comando de Aveiro, a Escola Prática de Polícia também, que trouxe 50 elementos para nós, para conseguirmos colocar nos pontos de visibilidade, nos cruzamentos, só para ver aquilo que é uma necessidade básica de uma cidade, não havendo sinais, não há sinais. Portanto, tudo rui em termos de organização do trânsito e é preciso a polícia estar nesses locais para minimizar o caos e permitir que a vida se vá restabelecendo aos poucos.

Nesse sentido, houve alguma diferença pelo fato de ter sido declarado o estado de calamidade na região? Na forma como estão a articular todos estes recursos do país.

Da nossa parte, da própria polícia, nós desde o primeiro momento assumimos que independentemente da declaração do Estado, tínhamos que responder a esta grande necessidade. E desde logo das primeiras manhãs começamos a pedir reforços e que vieram prontamente, paulatinamente, de acordo com as nossas necessidades, começamos a estabelecer e, posso dizer, no próprio dia tivemos o reforço, como disse, do corpo de intervenção e do comando de Aveiro, o que nos permitiu responder pontualmente àquilo que era o mais emergente. Percebemos que temos que priorizar, como digo, neste momento não podemos estar a tomar conta de ocorrências como de acidentes de só danos, temos que ir a feridos e aquilo que é o socorro, às vezes, das pessoas que têm os seus bens todos alagados, não há bombas para conseguirem projetar a água das garagens para a rua e, portanto, os carros ficam inundados, é preciso também dar o auxílio, é esse o papel. E, sobretudo, isto é uma fileira de meios, os bombeiros para atuarem, para chegarem ao local, têm que estar as vias cortadas e a polícia tem que estar a fazer esses cortes de via para conseguirmos pelo menos limpar as estradas, que é isso que é urgente.

É urgente.

E neste momento nós não temos nenhuma via ininterrupta na cidade de Leiria, portanto, mesmo aqui no centro, não temos qualquer tipo de problema em circular.

O que já é uma enorme vantagem. Senhor comandante, uma última questão e que tem a ver com, às vezes, um lado menos bom, que é o aproveitamento desta situação. Já falou como as próprias habitações, os serviços ficaram expostos com as danificações. Tem havido registro de eventuais furtos, de aproveitamento desta situação, de atos ilícitos?

Infelizmente, tem muito pontuais, mas as chamadas que tivemos foram todas depois não se verificaram no terreno. Tivemos umas tentativas de aposto de abastecimento de combustível, tivemos também tentativas de furto de combustível de máquinas que estão no terreno, mas registamos apenas um furto desse combustível. De todo o resto, não temos Também foi importante termos as pessoas em casa. Dizemos às pessoas que não saiam de casa, protejam as suas propriedades, há uma responsabilidade primária dos próprios e esse fator também contribui para que as pessoas se inibam. Depois há aqui, naturalmente, uma dificuldade também quando as pessoas não conseguem comunicar com a polícia, porque não têm comunicações móveis, também é difícil termos esse débito de informação. E isso exige exactamente uma presença da polícia no local. Como alguém me dizia: "Quando parecia tudo estar perdido, a visibilidade da polícia parece ter feito a diferença". E isso para nós é o melhor conforto e é o melhor prémio que nós podemos receber da sociedade.

E muito obrigada por nos ter explicado isto em directo aqui na Rádio Observador. Domingos António, comandante da PSP de Leiria. Um bom dia, muito trabalho pela frente, como nos acabou por explicar, focado em tornar o concelho e o distrito com uma vida cada vez mais normal dentro dos imensos estragos que se verificaram e que ainda implicam com o dia a dia da população.

E depois de Luís Montenegro, três ministros e uma secretária de Estado também visitam hoje as zonas mais afectadas pela passagem da depressão Cristina. O comissário europeu de Energia e Habitação também veio a Portugal e vai estar no terreno.

Vai juntar-se ao ministro da Presidência daqui a pouco, vai estar esta manhã na Marinha Grande. Numa publicação na rede social X, o primeiro-ministro já agradeceu o apoio da União Europeia e destaca que a ajuda de Bruxelas é muito importante para a concretização do apoio rápido e efectivo às populações afectadas. Além do comissário europeu, António Leitão Amar vai ter a companhia da ministra do Ambiente na Marinha Grande. O ministro da Presidência segue depois para uma visita ao Hospital de Leiria, onde se junta a ministra da Cultura e a secretária de Estado da Saúde. Já à tarde está prevista uma visita ao Hospital da Figueira da Foz e depois uma ida ao Parque Industrial de Pombal.

São agora 9:14. Já a seguir o Explicador com Rui Silva, porta-voz da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

As presidenciais. António José Seguro continua a somar mais apoios, desta vez a Henrique Covey de Melo a anunciar que vai votar no candidato socialista. Numa nota enviada à Agência Lusa, o almirante e candidato na primeira volta explica que encara a escolha entre Seguro e Ventura como um voto útil ao serviço de Portugal. Seguro recebe também o apoio do ex-presidente da República, Ramalho Eanes. Os dois estiveram ontem reunidos em Lisboa. Depois do encontro, numa nota à Agência Lusa, Ramalho Eanes diz que se identifica com Seguro no pensamento democrático. A depressão Cristina continua também a marcar a agenda da campanha. André Ventura tinha previsto uma arruada em Espinho esta manhã, mas vai antes participar numa recolha de bens para as populações afectadas pela tempestade. O INE divulga daqui a meia hora os dados sobre o crescimento da economia no quarto trimestre de 2025 e a evolução do PIB para o conjunto do ano passado. As previsões do governo e dos economistas apontam para os 2%. O INE vai confirmar ou não estes números, que ainda deverão ser revistos depois, a 27 de fevereiro. O governo lamenta a morte do cineasta e realizador João Canijo. Em comunicado, a ministra da Cultura expressa o profundo pesar pela morte da figura maior do cinema português contemporâneo. Margarida Balseiro Lopes fala numa perda irreparável para a cultura nacional. João Canijo tinha 68 anos. Ao longo da carreira, venceu três Globos de Ouro de melhor filme. Mais recentemente, conquistou o prémio Urso de Prata no Festival de Berlim, com a longa-metragem "Mal Viver".