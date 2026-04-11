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Rádio Observador. As notícias às 9h com a Laura Figueiredo. Começamos no Médio Oriente. Dia de negociações em Islamabad, no Paquistão. O vice-presidente dos Estados Unidos já chegou à capital do país para a primeira ronda de negociações com o Irão.

J.D. Vance aterrou esta manhã, foi recebido pelo chefe das Forças Armadas do Paquistão, também pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e por uma representante da embaixada dos Estados Unidos em Islamabad. Antes tinham já aterrado os enviados da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump. Do lado iraniano, a equipa de negociações é constituída por 71 pessoas. Chegou a Islamabad já depois da meia-noite. É liderada pelo presidente do Parlamento. À chegada, Mohammad Ghalibaf reiterou que os Estados Unidos devem aceitar os direitos do Irão se quiserem chegar a acordo. O governante iraniano disse também que Teerão está em Islamabad de boa-fé, embora não confie em Washington. Já o Paquistão espera que o Irão e os Estados Unidos tenham uma abordagem construtiva. O ministro dos Negócios Estrangeiros reiterou o desejo de o Paquistão continuar a facilitar o diálogo entre as partes para que cheguem a uma solução duradoura e estável para o conflito.

Laura, o principal tema em destaque nestas negociações de hoje é a reabertura do Estreito de Hormuz.

Sim, e além disso, estão em cima da mesa, vão estar também o programa nuclear iraniano e a produção de mísseis de longo alcance. As negociações entre Washington e Teerão devem combinar contactos diretos e indiretos entre as duas delegações. De acordo com a agência iraniana Tasnim, as duas partes vão primeiro reunir separadamente com o presidente do Paquistão. Só depois disso poderá então haver uma reunião direta entre os Estados Unidos e o Irão. A acontecer, será o encontro de mais alto nível entre os dois países desde a Revolução Islâmica de 1979. Nesta altura é já 13h em Islamabad, capital do Paquistão. As autoridades paquistanesas decretaram feriados locais para reduzir a circulação na cidade. As principais ruas da zona onde decorrem as negociações foram também encerradas para garantir a máxima segurança. Horas antes desta primeira ronda de negociações, Donald Trump garantia que os Estados Unidos vão abrir o Estreito de Hormuz com ou sem acordo com os iranianos.

"Não haver armas nucleares, em primeiro lugar. Já houve uma mudança de regime, embora nunca tenha sido um critério. Nenhuma arma nuclear. Isso é 99% do acordo. Agora vamos abrir o Golfo com ou sem eles, mas estará aberto o estreito, como lhe chamam, e acho que vai ser muito rápido. Caso contrário, seremos capazes de o fazer de uma forma ou de outra. Está a correr bem. A Marinha foi-se, a Força Aérea foi-se, as defesas antiaéreas foram-se, os líderes foram-se, o sítio inteiro foi-se. Vamos ver como correm as coisas. O J.D., o Steve e o Jared são uma boa equipa".

Declarações de Donald Trump esta madrugada na base militar de Andrews, no estado de Maryland.

Os Estados Unidos alegam que o Irão está com dificuldades em reabrir o Estreito de Hormuz porque não consegue localizar todas as minas que colocou no canal.

Quem o diz são as autoridades norte-americanas ao New York Times. O relatório a que o jornal teve acesso dá conta de que nem os Estados Unidos nem o Irão terão capacidade para remover as minas do Estreito de Hormuz. De acordo com o documento, algumas podem até andar à deriva. Não está também claro se o Irão documentou todas as minas que colocou no Estreito de Hormuz.

Laura, o líder supremo do Irão terá ficado desfigurado na sequência do primeiro ataque norte-americano que matou o pai Ali Khamenei.

É o que adiantam três fontes próximas de Mojtaba Khamenei, à agência Reuters. De acordo com estas fontes, o filho de Ali Khamenei está ainda a recuperar de ferimentos graves no rosto e nas pernas. Ainda assim, o líder supremo estará lúcido, continua a participar em reuniões com altos funcionários e está também envolvido na tomada de decisões sobre questões importantes, como as negociações com os Estados Unidos.

Meio século depois da Apollo, mais uma missão da NASA foi cumprida com sucesso. A Artemis 2, Laura, está de regresso à Terra.

Os quatro astronautas chegaram esta madrugada numa cápsula em chamas protegida por um escudo térmico. O splashdown, a amaragem, aconteceu por volta da 1h, hora de Lisboa, no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, na Califórnia. Os astronautas foram retirados da cápsula um a um, foram depois transportados de helicóptero para um navio, onde foram submetidos a exames médicos. Antes de serem retirados, estiveram ainda mais de uma hora dentro da cápsula. À Rádio Observador, o astrónomo José Augusto Matos explica este longo processo.

Pequenos barcos da Marinha aproximarem-se com mergulhadores da Marinha também, que para já vão instalar uma cinta de flutuação à volta da cápsula para que ela fique estável e fique na vertical e vão depois colocar os cabos de reboque. Por quê? Porque a cápsula irá ser rebocada para dentro do barco anfíbio que está aqui perto. Esse barco tem uma doca inundável na parte traseira. E a cápsula irá entrar dentro do barco e depois será colocada no suporte e a doca será seca. E só depois da doca seca é que a tripulação irá sair.

Para reentrar na atmosfera, a nave atingiu uma velocidade de mais de 40 mil km/h, o que fez com que chegasse a uma temperatura de 2700 °C, perto de metade da temperatura do Sol. José Augusto Matos explica que é o escudo de proteção térmica que permite que a nave não incendeie.

É um escudo que se consome durante a própria reentrada. Ele é um escudo muito resistente, é feito por blocos de um material resistente ao calor chamado Avcoat, que é uma resina epóxi com fibras sílica misturadas, e é um material muito resistente ao calor, aguenta 2700 °C de temperatura, e é um conjunto complexo de blocos. Aquilo tem uma base de titânio, são 186 blocos Eles estão todos ali bem colocados, com uma grande precisão, vamos assim dizer, para que o escudo funcione bem. E é, de fato, esse escudo que permite que a nave consiga passar a atmosfera sem ficar incinerada.

Os quatro astronautas regressaram em segurança ao planeta Terra, depois de 10 dias de missão no espaço, foram até o lado oculto da Lua, estiveram a mais de 400 mil quilômetros da Terra. Em reação ao regresso da missão Artemis 2, Donald Trump saudou a ótima e muito talentosa tripulação, depois de uma aterragem que considerou perfeita e antes dos astronautas serem retirados da cápsula, Trump celebrava já na rede social Truth Social, onde admitia que não podia estar mais orgulhoso.

Por cá, António José Seguro deixa um recado ao governo: está em falta e é devido ao país, um relatório que explique o que verdadeiramente aconteceu no comboio de tempestades que aconteceu no início deste ano.

O Presidente da República promete manter-se vigilante relativamente à reconstrução da zona Centro, depois das consequências do mau tempo. No âmbito da iniciativa Presidência Aberta, esta sexta-feira na Marinha Grande, António José Seguro alerta que não pode ficar tudo na mesma. Vasco Maldonado Correia.

Ao fim de cinco dias a saltar de concelho em concelho pela região Centro, a avaliar os estragos da depressão Christine, António José Seguro conclui:

Não podemos pensar que tudo já passou.

E se tudo continua na mesma, o presidente da República vai continuar a bater na mesma tecla.

As consequências desta tempestade ainda persistem. E a minha vigilância em relação aos apoios e à necessidade do país, em particular do Estado, tirar daqui ilações, também vai continuar.

E para clarificar:

O Estado não estava preparado para uma devastação, um comboio de tempestades desta natureza. E, portanto, nós quando dizemos que é preciso tirar ilações desta situação, é preparar o Estado para responder melhor.

Depois da reunião de balanço da Presidência Aberta, que contou com a presença do ministro da Economia e da Coesão Territorial, sai novo recado com o governo como destinatário.

Não podemos continuar a passar o tempo sem que tenhamos um documento também que explique verdadeiramente o que é que se passou nestes dias finais de janeiro e também nos dias iniciais de fevereiro. É impossível tirar ilações se não soubermos corretamente o que é que correu bem, o que é que correu mal, quais foram os apoios e os meios que chegaram mais tarde.

De resto, o presidente continua em modo acelerador.

É preciso acelerar apoios, clarificar medidas e adequá-las a realidades muito concretas.

E mostra-se preocupado com os meses mais quentes que estão já aí à porta.

Há muitas árvores caídas nas florestas, ainda há muitos caminhos que estão obstruídos, há muito material combustível.

A pensar nos incêndios do verão, mas ainda preocupado com o mau tempo do inverno, António José Seguro vai promover uma reunião com especialistas na próxima quinta-feira no Palácio de Belém.

Reportagem do jornalista Vasco Maldonado Correia. António José Seguro quer que as populações da região Centro não fiquem esquecidas depois da tempestade.

Ainda ao desporto, o Sporting regressa hoje ao campeonato, visita o Estrela da Amadora, os Leões que mantêm a esperança e a perseguição ao primeiro lugar ocupado pelo Futebol Clube do Porto.

Antevisão ao jogo. Rui Borges deu uma novidade, vai contar com Giovanni Kenda, que foi convocado depois de vários meses lesionado. O treinador garantiu também que Ioannidis e Luís Guilherme vão regressar antes do final da época. Não se comprometeu com datas. Depois do jogo para a Liga dos Campeões, no meio da semana, Rui Borges lembra que o principal objetivo do Sporting é o campeonato. Admite que espera um jogo de alta dificuldade com o Estrela.

Nós é alertar e focá-los o máximo possível dentro daquilo que é a nossa forma de ser e de estar também no dia a dia, para conseguir ligá-los, lá está, na tal mudança de chip, para um jogo diferente. Mas a dificuldade é grande. Por mais que sejam adversários totalmente diferentes, a dificuldade será grande. Agora, naquilo que nós podemos, em termos diários é ligá-los, é fazê-los perceber e ver que continuamos o nosso caminho, que o nosso principal objetivo é o campeonato. Essa é a nossa Champions, já dissemos isso várias vezes, os jogadores já disseram isso também, alguns. Por isso, é esse o nosso foco e tem que ser o nosso caminho.

Quanto aos rumores da saída de Hjulmand, Rui Borges diz que é inevitável que se fale do jogador pelo bom trabalho que tem feito, mas garantiu que o capitão está 100% focado. O Sporting visita esta noite o Estrela da Amadora na Reboleira. A partida começa às 20h30.

É um jogo a contar para a jornada 29 da Liga e que vai contar com relato e análise aqui em direto na Rádio Observador.