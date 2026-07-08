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Para nove um. As notícias com o jornalista Luís Soares. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol não confirma Jorge Jesus, mas garante que o perfil do novo selecionador nacional está traçado e garante que o nome vai ser anunciado já nos próximos dias.

Pedro Proença afirma que vai começar ainda hoje a tratar da sucessão de Roberto Martínez e promete um novo ciclo de vitórias, olhando já à conquista da Liga das Nações, que arranca em setembro. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol falou aos jornalistas, esta manhã, à chegada da seleção ao aeroporto de Lisboa. A seleção aterrou pouco depois das seis da manhã. Pedro Proença foi questionado várias vezes sobre o nome de Jorge Jesus. Não confirma, mas promete ser rápido no processo de sucessão.

O perfil do novo treinador tem que ser alguém que conheça muito bem o futebol português, que se identifique com esta dinâmica de vitória da Federação Portuguesa de Futebol da nossa seleção. É com esse perfil que nós vamos procurar e que vamos encontrar uma solução, que queremos, obviamente, que nos próximos dias possamos apresentar.

Mas há uma solução ou não tem?

Neste momento, obviamente que há várias hipóteses. Como disse, o perfil está definido. Ainda hoje irei para a Cidade do Futebol para tratar eu pessoalmente desse dossiê e espero que até o final desta semana tenhamos novidades concretas e objetivas.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol reconhece também que a prestação de Portugal no Mundial ficou muito aquém das expectativas. Pedro Proença responsabiliza Roberto Martínez e sublinha que esta não era a opção da atual direção.

Este Campeonato do Mundo ficou muito aquém daquilo que nós pretenderíamos. Tínhamos a plena consciência que quando assumimos a Federação Portuguesa de Futebol, esta também não era uma nossa opção. Assumimo-la. Demos todas as condições a esta direção técnica e agora cabe-nos a nós dar uma resposta o quanto antes para que isso possa acontecer.

Declarações de Pedro Proença aos jornalistas, esta manhã, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Roberto Martínez tirou algumas fotografias com os adeptos, sem jeito de despedida, mas não prestou declarações. Jogadores como Vitinha, Bruno Fernandes ou Nuno Mendes também interagiram com os adeptos, tiraram fotos e deram autógrafos antes de saírem do aeroporto, antes de entrarem no autocarro. Ainda no Mundial, a Suíça e a Argentina garantiram ontem à noite o apuramento para os quartos de final, vão defrontar-se na próxima ronda da competição.

E já está disponível em podcast o Diário do Mundial, com o enviado do Observador ao Campeonato do Mundo, Miguel Cordeiro, no qual demos conta de todas estas notícias. O Irão afirma que pelo menos uma pessoa morreu nos ataques dos Estados Unidos. Trata-se de um membro da Marinha iraniana.

É uma notícia avançada pela imprensa estatal do Irão. A vítima morreu esta manhã num ataque com drone norte-americano a uma cidade portuária iraniana. O exército norte-americano atingiu quase uma centena de alvos no Irão nas últimas horas. A Casa Branca justifica, diz que foi uma resposta aos ataques iranianos contra três navios comerciais no Estreito de Ormuz. O Irão respondeu com ataques a bases militares no Bahrain e no Kuwait. Acusa Donald Trump de violar o acordo de cessar-fogo alcançado no mês passado. Noutras reações, o Kuwait condena também os repetidos ataques do Irão contra as bases militares norte-americanas nestes países. Em reação, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, sai em defesa da ofensiva norte-americana, considera que foi uma opção válida.

"Penso que o ataque norte-americano foi totalmente necessário. Quando temos um cessar-fogo e o Irão viola esse cessar-fogo, como vimos ontem, penso que é crucial a reação dos Estados Unidos."

Mark Rutte, em declarações aos jornalistas esta manhã, à entrada para o segundo dia da Cimeira da NATO, que está a decorrer em Ancara, na Turquia. Para hoje está previsto também um encontro entre Donald Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à margem desta cimeira da Aliança Atlântica.

E continuamos a falar desta cimeira da NATO. Luís Montenegro sublinha que Portugal está numa trajetória de cumprimento dos objetivos assumidos no âmbito da Aliança Atlântica e deixa, Luís, um aviso aos aliados.

Declarações também à entrada para este segundo e último dia da cimeira. Luís Montenegro espera que os interesses nacionais, no âmbito da segurança marítima do Atlântico, sejam acautelados pelos restantes países membros da NATO.

Portugal está à altura da sua responsabilidade enquanto parceiro e naturalmente também espera que, no âmbito da Aliança, os nossos interesses possam ser acautelados, nomeadamente no que diz respeito à segurança marítima, que é uma área na qual temos redobrado o empenho na defesa do nosso território, na defesa do nosso interesse estratégico e também na defesa do interesse de toda a Aliança Atlântica. Esta centralidade atlântica, também à volta da segurança marítima, é prioritária para nós.

Declarações de Luís Montenegro, que sublinha também que Portugal cumpriu o objetivo do investimento em defesa superior aos 2%, tal como exigia a NATO. Quanto às declarações de Donald Trump, que ontem afirmou que os Estados Unidos deveriam assumir o controle da Gronelândia por razões de segurança, o primeiro-ministro português acredita que a integridade territorial da Dinamarca não está em risco.

Por cá, os moradores e comerciantes de Almada promovem hoje um cordão humano para chamar a atenção para a falta de água no concelho. A Câmara Municipal está a tomar medidas para atenuar o problema e vai intensificar as ações de fiscalização para garantir que não estão a ser cometidas ilegalidades.

Em causa estão as falhas no abastecimento de água, que se têm acentuado este verão, sobretudo na Costa de Caparica. Afetam moradores e estabelecimentos comerciais, como cafés e restaurantes, numa zona com muitos turistas. A organização do cordão humano promete um protesto silencioso e pacífico, mais logo, ao início da noite, no centro histórico da Costa de Caparica. Entretanto, a Câmara de Almada anunciou que vai proibir alguns gastos de água não essenciais para restabelecer reservas. Vai ainda reforçar as ações de fiscalização para garantir que as regras estão a ser cumpridas e que não há ilegalidades. A jornalista do Observador, Marina Ferreira, explica que outras medidas estão a ser tomadas para atenuar o problema da falta de abastecimento de água no concelho.

A Câmara de Almada aplicou um plano de contingência. Existe também um gabinete de crise para dar resposta a esta questão e foram admitidas várias possibilidades, incluindo a ativação de camiões-cisterna com água para ajudar a população que não tem este abastecimento da rede pública. Até ao momento, sabemos que a Junta de Freguesia da Costa de Caparica, em articulação com os bombeiros voluntários de Cacilhas, tem um caminhão a fornecer água, porque esta terça-feira a Costa de Caparica foi especialmente afetada por este corte de água.

Jornalista do Observador, Marina Ferreira, na edição de hoje da História do Dia. A autarquia de Almada espera que no prazo de duas a três semanas seja possível ultrapassar estas sucessivas falhas de abastecimento no município. Ontem, a Ministra do Ambiente alertou que Almada é o município com maiores perdas de água do país.

Este é um assunto em destaque a esta hora no Observador. A História do Dia já está disponível em podcast. 9:08, já a seguir o explicador sobre o aumento da procura por hospitais privados por parte dos utentes. Primeiro, Luís, que outras notícias marcam esta manhã?

As queixas contra a atuação da PSP e da GNR aumentaram cerca de 60% em seis anos. Só no ano passado foram feitas mais de 1700 à Inspeção-Geral da Administração Interna. Os dados são do mais recente relatório da IGAI, publicado hoje. Os agentes da PSP são os mais visados. A Inspeção-Geral justifica este aumento com a subida dos processos administrativos. 200 operacionais, 60 viaturas e agora também dois meios aéreos continuam as operações de rescaldo do incêndio no Sabugal, distrito da Guarda. Foi dominado esta madrugada, mas os meios continuam no terreno para evitar reativações. Ontem o fogo chegou a ter duas frentes ativas e esteve a ser combatido por 11 meios aéreos. Foi dominado por volta das 5:30 h. O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas começa hoje uma visita oficial à Venezuela. Emídio Sousa vai avaliar no terreno o apoio de Portugal durante os próximos quatro dias. O mais recente balanço dos sismo da semana passada na Venezuela dão conta de 100 portugueses ou lusodescendentes entre os mortos e outras 59 pessoas desaparecidas.