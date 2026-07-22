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Jornal das nove com a Carla Jorge de Carvalho e com um especial dedicado a Luís Represas. O cantor português morreu esta noite aos 69 anos, vítima de doença prolongada.

Uma notícia confirmada pela agência que representava o artista. Luís Represas é um dos músicos e compositores portugueses mais populares e João Lourenço é também indistinguível do grupo Trovante.

Que regressou aos palcos ainda este ano de 2026, com dois concertos, tanto no Meo Arena como também no Super Bock Arena. Esta banda foi fundada em 1976, 20 anos antes, quando Luís Represas nasce, 24 de novembro de 1956. Já no meio da década de 70, fundou a banda Trovante, juntamente com João Gil, João Nuno Represas, Manuel Faria e Artur Costa, a que mais tarde se juntaram Fernando Judice, José Martins e José Salgueiro. Foi um dos grupos mais marcantes do universo musical português durante o 25 de Abril, em que criaram músicas como "Perdidamente", "Fizeram os Dias Assim" e também "125 Azul". Uma das bandas que esgotou nos últimos meses duas das maiores salas do país, dois concertos que também faziam essa comemoração prévia dos 50 anos de carreira de Luís Represas.

E João, deixa-me só interromper, porque foram dois concertos anunciados e que rapidamente encheram, o que significa que existe, de facto, ainda muita gente.

Na verdade, foram quatro. Dois em Lisboa, dois no Porto.

Dois no Meo Arena, dois no Super Bock Arena.

20 e 21 em Lisboa, 27 e 28 de março no Porto.

Mas houve outros momentos também muito marcantes na carreira dos Trovante e que, se calhar, também justificam esta adesão do público ainda hoje em dia, não é?

E concretamente em 1974, onde teve um dos momentos mais marcantes e na sequência da luta pela causa timorense, foi convidado, na altura, pelo presidente Jorge Sampaio, para o acompanhar na visita oficial a Timor Leste. Mais tarde, seria condecorado com a Medalha de Ordem de Timor Leste pelo presidente Taur Matan Ruak, na altura. Fez, neste caso, compôs uma das músicas também mais marcantes da carreira, a música "Em Timor". Uma música que certamente ficou na memória dos portugueses na altura da luta de Timor Leste. Em 1992, iniciou a carreira a solo. Só nos anos 2000 é que começaram a surgir os prémios. Em 2005, foi distinguido pelo Estado português com a Ordem de Mérito, grau de Comendador. Em 2010, edita também o livro infantil "A Coragem de Tição", que está incluído no Plano Nacional de Leitura. Em 2019, a direção da Sociedade Portuguesa de Autores atribui a Luís Represas o prémio Pedro Osório pelo disco "Boa Hora". Dar ainda conta que Luís Represas tinha marcado para o mês de março alguns concertos a solo para comemorar os 50 anos de carreira.

João Lourenço, a recordar aqui em cima da hora, na vida, o trabalho, a obra de Luís Represas. Acordámos esta manhã com a notícia de que o músico e compositor morreu esta noite aos 69 anos. Ora, Luís Represas é, de facto, um nome incontornável e agora com a ajuda do Bruno Vieira Amaral e do Nelson Ferreira, duas pessoas, nomeadamente tu, Nelson, com quem tu cruzaste mesmo aqui na Rádio Observador. Tiveste a oportunidade de o entrevistar algumas vezes. Tiveste também muito tempo a conseguir tê-lo aqui a encaixar agendas.

Sim, eu estava a recordar até agora, fui pesquisar uma conversa, na altura, com o assessor de comunicação do Luís Represas, que me estava a dizer em 2022 que nós tínhamos uma data pra ele vir ao "Ao Vivo" e, de facto, já foi um problema de saúde que motivou esse adiamento. Nós concretizamos a vinda do Luís Represas ao "Ao Vivo" em março de 2024. Foi por altura de lançamento do seu último disco, chama-se "Miragem". É um disco que é uma ponte entre Portugal e o Brasil. Ele sempre foi bom a fazer estas pontes.

É verdade. Com Cuba também.

Cuba, creio que no primeiro trabalho a solo, em que colaborou com Pablo Milanes, com aquele grande sucesso, "Feiticeira". E ele tinha, de facto, essas afinidades com Os músicos com músicos do outro lado do Atlântico, e nomeadamente com a música brasileira. E em relação aos Stravante, eu creio que um dos aspectos, já foi aqui acabou por ser mencionado, mais relevantes é que a banda se separa. O último disco de originais é de 1990, mas esteve sempre presente depois disso. Manteve sempre uma legião de fãs que sempre que houve, e houve vários concertos, quase comemorativos, acompanharam a banda, estiveram lá sempre com enorme êxito. E isso também acaba por ser um testemunho do impacto e da influência que a banda teve nos seus anos de maior produção, nos anos 80, de terem conseguido com esse trabalho feito nessa altura, de facto, conquistar um público que se manteve sempre fiel à banda, porque vou sublinhar isso, desde 1990 que não havia um trabalho original, um disco de originais dos Stravante.

Estava a olhar as datas do próximo ano que foram anunciadas para 50 anos de carreira de Luís Represas. Seria 10 de abril no Coliseu de Lisboa, 17 de abril no Coliseu do Porto. Mas isto levou-me a uma outra celebração na qual tu estiveste presente, porque há aqui um artigo no Observador de um ao vivo ainda nas manhãs 360, em 2020.

Logo no início da rádio. Portanto, a rádio é de 2019.

É um artigo de outubro de 2020, em que Luís Represas esteve aqui a falar precisamente dos 45 anos de carreira. Estavam agora apontados para o próximo ano essa celebração.

Pouco importante, na verdade, nesta altura, mas Luís Represas era um ouvinte da Rádio Observador. Chegou até a entrar como ouvinte no Contracorrente.

É verdade, e parei nisso na conversa com o agente. Quando fiz o convite para vir ao ao vivo, ele aceitou logo, porque conhece a Rádio Observador e era um ouvinte assíduo da Rádio Observador.

Bruno, é interessante que há, de facto, um fim oficial dos Stravante, no sentido em que deixam de produzir inéditos. E há uma carreira a solo de Luís Represas que tem a sua identidade própria, apesar de a voz estar sempre associada aos Stravante.

Claro, eu acho que é o timbre de Luís Represas, que é a própria identidade dos Stravante. Claro que João Gil também é outra grande figura.

E o Manuel Faria.

Em termos musicais. Mas de facto, a voz de Luís Represas, eu acho que é aquilo que nós identificamos mais rapidamente, mais facilmente, com os Stravante. É verdade que a carreira a solo de nenhum dos membros eu acho que atingiu a mesma altura dos Stravante, sendo carreiras muito variadas.

Sim, João Gil tem uma carreira muito variada.

Muito variadas e com muitos outros projetos. Basta lembrar a "Ala dos Namorados", o Mobydick, muita coisa que eles fizeram.

Mas eu acho que Luís Represas é mais reconhecido pelo público português. É o rosto.

É o rosto.

É o frontman da banda. Isso granje sempre mais mediatismo.

E o João Gil, por um lado, estava ali mais na sombra.

Sim, era uma sombra bastante iluminada.

Bastante iluminada, mas de facto, nós associamos quase sempre as bandas aos seus vocalistas e, em particular, neste caso, devido a este timbre completamente diferente de Luís Represas e que acabava por ser o principal fator de identificação. Mas em relação ao estilo dos Stravante, também é preciso dizer que o período de grande sucesso, o maior sucesso dos Stravante coincide com o boom do rock português e eles estão num caminho totalmente diferente.

Não tão rock, não é?

Pop, mas indo buscar também muito à tradição musical portuguesa, às raízes musicais portuguesas, o que era muito diferente dos grupos de maior sucesso.

Ia um bocadinho contra a tendência maior da época.

Sim, de muita influência anglo-saxônica do rock, e eles marcam essa diferença também pela qualidade das letras. Basta também lembrar, no caso, talvez um dos maiores sucessos, talvez não, um dos maiores sucessos perdidamente, que é a música "Flor Bela Espanca". E eles recuperaram, de alguma forma, ou integraram essa tradição musical na linguagem pop da música portuguesa e depois seguiram o caminho, já no final dos anos 80, ainda para um caminho mais abertamente pop. Mas eu creio que esse legado é talvez uma das principais marcas dos Stravante.

Nelson, creio que me podes confirmar, o José Manuel Fernandes está conosco, vem a caminho da rádio. José Manuel, já há pouco tinhas dito no "Eu ouvi a história" que esta notícia te chocava particularmente, uma vez que foste colega de Luís Represas há muito tempo.

É verdade. Eu andei no Liceu Pedro Nunes e a banda, de alguma forma, nasceu no Liceu Pedro Nunes. Da banda, eu devo dizer, quem conhecia melhor, que eu fui colega de turma desde o primeiro ano do liceu, o atual 15º ano, era o Manuel Faria, portanto, o teclista. Mas aquele foi um período em que a banda se constitui, é um período bastante conturbado. Para mim, era o fim do liceu, portanto, já estava mais fora do que dentro. Não era a minha praia seguir a música. Só venho a descobrir a importância dos Stravante e a quantidade de fãs que eles tinham, de vez em quando, ia sabendo dos concertos. Quando, de repente, já para aí 15 anos depois, por volta do fim dos anos 80, descubro que o meu filho e os amigos e as amigas do meu filho eram absolutamente fanáticos O que mostra uma transição de gerações, praticamente. Eles na altura ainda eram muito adolescentes, muito novos, mas já ouviam aquilo e quando souberam que eu conhecia o Represas.

Ficaste o herói.

Um bocadinho. Mas independentemente disso, eu só gostava de fazer duas ou três notas. Primeiro: vocês tiveram a passar em fundo aquela canção que é seguramente uma das mais conhecidas, "Ai Timor". E eu também assocío essa canção a um dos momentos mais emotivos que eu tive nas personagens que fiz ao longo da minha vida. Foi a primeira vez que Jorge Sampaio foi a Timor, foi-se candidato a Presidente da República, ainda como militante, e houve uma missa em Timor em que ele canta esta canção. E foi absolutamente extraordinário.

Arrepiante.

Arrepiante. E depois, eu acho que agora estava a ouvir também o Bruno e a pensar um bocado sobre o impacto que a banda teve. Repara, quando a banda surge, a música portuguesa é muito dominada pelo canto popular. Por aquilo que vinha do Zac Afonso, do Sérgio Godinho, do José Mário Branco e de grupos também alguns deles com grande militância política, como aquele que nós falámos há pouco tempo, que é o Grupo de Acção Cultural, o GAC.

Sim.

E os Trovante, surgindo também com alguma proximidade política a uns partidos de esquerda, particularmente ao PCP, não entram tão por esse caminho e fazem um caminho que permite depois ter uma identidade muito própria, numa altura em que o auge da música popular portuguesa é substituída pelo rock português. E eles vão conseguir estar ali entre essas duas ondas dominantes, com uma identidade realmente própria e que eu acho que é aquilo que permite que até hoje seja uma banda de referência. Até porque há outras coisas que eles fizeram. Estava-me a recordar aqui de uma capa de um álbum deles, no tempo em que ainda havia álbuns, que não se falava em CDs. Um álbum deles que me marcou particularmente, que eles têm uma fotografia com Lisboa ao fundo.

É, no Seixal.

É a Terra Firma?

Terra firme, exatamente.

Tem uns enormes edifícios.

Tem o "Perdidamente" e tem o-

"125 Azul".

Exatamente.

Sim, é esse.

Exatamente. E essa fotografia, de repente mostra uma Lisboa que eu por acaso conhecia, porque tinha a família no Seixal, mas nunca ninguém tinha visto assim, porque ninguém passava de barco por ali. Só quem morasse nos Areeiros é que conhecia aquela imagem. E também me recordo disso com alguma intensidade. Mas isto são memórias que estão agora a vir à cabeça.

É, e o Manuel Faria contou ao Expresso, precisamente a história dessa fotografia, de como é que eles decidiram e de como é que foi, porque aquela maré estava a encher e eles ficaram ali no meio do rio, à espera do momento certo para captar aquela imagem com Lisboa ao fundo.

Aliás, devíamos saber o nome do fotógrafo.

Sim. Por acaso estava a ver esta notícia, é de António Homem Cardoso.

Exatamente, pronto. Ainda bem que com a ajuda da internet. José Manuel, estás em viagem, daqui a pouco já estarás conosco em estúdio. E ficam essas referências e essas memórias de Luís Represas. Há já uma reação oficial do primeiro-ministro Luís Montenegro nas redes sociais. Luís Montenegro escreve que Luís Represas é uma das nossas maiores referências musicais. A sua partida é uma perda para o país e para a cultura, mas o legado vai permanecer. Escreve Montenegro: "Tão contagiante como uma vida cheia de sede de infinito e dizê-lo cantando a toda a gente", aqui numa referência à interpretação de um poema de Florbela Espanca, já recordado aqui pelo Bruno Viera Amaral. Esta ideia, Nelson, de termos um músico e um grupo, Trovante, vamos ter que continuar a misturar isto enquanto falarmos de Luís Represas, consegue estar no meio, entre músicas e influências mais tradicionais, ao mesmo tempo que as pessoas que estavam fascinadas com o rock português também aderem a esta música. É quase que um equilíbrio difícil e que todos eles conseguiram fazer.

Sim, o Luís Represas muito bem. Eu sei que isto é sempre um bocado mais frívolo, mas o Luís Represas tinha ótima imagem.

Claro.

E é uma característica que num frontman de uma banda é muito valorizada. Eu diria até que a moda do cabelo comprido se deve a Luís Figo e a Luís Represas, ali no final dos anos 80 e início dos 90, porque era finalmente um homem que os nossos pais gostavam de ver de cabelo comprido. À exceção dos adolescentes da altura que tentavam imitá-lo com essa imagem que se tornou de marca.

E se calhar nós, quando pensamos até na imagem dos Trovante, não pensamos Em punk. Mas na escolha musical, nas opções musicais, nessa recuperação da tradição, em uma época em que eles, no fundo, fazem essa transição da cantiga, da música de intervenção para o pop, fugindo um pouco ao rock, eu acho que há ali uma atitude que agradou àquela geração, que era também de desafio à ortodoxia. Eles, de início, eram muito associados à esquerda, até ao Partido Comunista.

Tocaram na Festa do Avante.

Exatamente. Eles próprios reconhecem que havia essa associação, que não queriam que fosse feita, mas eles pegam nessa tradição, reinventam, levam para outros caminhos. Essa tradição da cantiga de intervenção. E Luiz Represas também colaborou com Fausto Bordalo Dias. Creio que chegou a colaborar também com Zé Afonso. E eles ao fazerem essa mudança, conseguem alcançar um público que é transversal. É claro que aqui as questões esquerda e direita não são as mais importantes, mas conseguem um público verdadeiramente, até do ponto de vista político, transversal. Ou seja, começam ali, se quer, mais associados a um público, a essa canção de intervenção e à música de intervenção, para chegar depois a um público muito mais alargado e muito mais vasto.

Já vamos continuar a falar. Temos também já nesta emissão especial o diretor da Blitz, Miguel Cadete. Bom dia, bem-vindo. Esta é a altura. Enfim, reação primeiro ao choque da notícia da morte de Luiz Represas, naturalmente, mas também é altura de pensarmos que influências é que deixa, que legado é que deixa o trabalho de Luiz Represas. Desculpa. Miguel.

Como já foi dito aqui, o Truvante impôs-se muito como um grupo muito próximo até da recolha da música tradicional portuguesa. Eles estavam muito associados ao Partido Comunista Português, com várias atuações na Festa do Avante, mas foram diluindo esse teor da música popular portuguesa, eu não diria tanto de intervenção. Foram diluindo e transformando a sua música em algo cada vez mais pop, até construírem aquelas canções que todos nós conhecemos e se tornarem num êxito massivo, capaz de ser transversal a várias gerações e a várias ideologias, ainda que eles não tenham perdido esse cunho de intervenção. Todos nós nos lembramos da canção de Timor, que os Truvantes gravaram aí com impacto realmente nacional, para lá de qualquer partido político e em que a causa malbe foi apoiada também pelos Truvantes. Eles deixaram, obviamente, um legado. Eles vinham dos grupos de recolha de música tradicional, música popular portuguesa, que surgiram depois do 25 de Abril, mas depois deixaram um legado. Eu lembro-me logo de Mafalda Veiga, por exemplo, que tinha umas canções muito próximas daquelas que os Truvantes faziam e que valeu aos Truvantes concertos esgotados, sobretudo na década de 80, quando começam a crescer, concertos esgotados no Campo Pequeno, no Coliseu e depois já bastante mais tarde, ainda agora há poucos meses, na maior sala de Portugal, que era o então conhecido como Pavilhão Atlântico, portanto, mais uma grande consagração dos Truvantes, que se reuniram várias vezes. O Luiz Represas seguiu a sua carreira a solo, também com alguns êxitos. Ainda por ocasião dos 40 anos da Blitz, o Luiz Represas tocou na redação do Expresso e da Blitz para marcar esse aniversário. E a notícia hoje apanha-nos, de alguma forma, desprevenidos. É uma grande perda. Como já foi aqui dito, ele era muito bem abençoado, mas tinha um timbre muito bonito. A voz do Luiz Represas era incrível e a construção das canções com o João Gil e com o Manuel Faria também deixou um cancioneiro. Eu diria que quem é o português que não conhece esta ou aquela canção dos Truvantes?

E que não canta por cima. Havia planos, sabes de alguma coisa? Para além dos concertos que estamos aqui a falar do próximo ano, de celebração dos 50 anos de carreira, havia planos de mais inéditos? Tens alguma ideia? Havia muita vontade de Luiz Represas de continuar a trabalhar e a produzir e a criar.

Luiz Represas continuava na sua carreira a solo. Eles tiveram agora mais uma consagração na MEO Arena.

Sim, nos tais quatro concertos deste ano.

Exatamente, mas já não faziam temas de originais álbuns, já não publicavam álbuns de originais desde há muito, mas regressaram inúmeras vezes a pedido de várias famílias, como se diz na brincadeira, até em concertos privados, mas sobretudo em grandes espetáculos que celebravam sempre a sua carreira. Aos 25 anos do 25 de Abril também, onde foram convidados pelo presidente da República, Sávio Jorge Sampaio, à época, e fizeram parte dessa celebração. Ou seja, um lugar inquestionável na música portuguesa. Eles tratavam o grupo, não como nós dizemos, os Truvantes, mas sim o Truvante, o projeto Truvante. E Luiz Represas era a voz, o porta-voz do Truvante.

Miguel Cadete, muito obrigada por ter estado nesta emissão especial da Rádio Observador. Miguel Cadete é o diretor da Blitz. Às vezes também há aqui um problema com o gênero da revista, é a Blitz.

Já foi o Blitz.

Já foi o Blitz. Juntamos agora nesta emissão especial Gil Luiz Hidro. Obrigada por estar conosco, Gil Luiz Hidro. Bom dia também. Seguramente, muitas vezes contactou com Luiz Represas em várias fases, quer da vida artística, quer até do envolvimento que Luiz Represas teve em iniciativas como a questão de Timor. Ele tinha essa capacidade de agregar vários públicos?

Acabou de dizer uma coisa que me permite fazer um recuo até o ano 1977. Há coisas que são momentos felizes das nossas vidas, que são os acasos. Eu estava a fazer rádio naquela altura, e continuo a fazer, mas naquela altura estava a fazer todos os dias, no FM do Rádio Clube Português. Disseram-me que à porta estava um grupo de jovens com um disco para me apresentarem. Eu mandei-os entrar pro estúdio, com a informalidade que felizmente se tinha, e entrava o Trovante todo. Entraram pro estúdio pra apresentarem um disco chamado "São Nosso", o primeiro trabalho do Trovante. Disseram claramente: "Olhe, nós trazemos isso aqui, pode ser que o Júlio passe, porque se calhar ele não vai passar". A razão era muito simples: tratava-se de um disco cujos textos eu vou dizer que seria música de intervenção. Eu nem gosto muito dessa expressão, mas de qualquer das maneiras, era música, canções e letras engajadas. E é evidente que eu abri a porta do estúdio, mas abri também o microfone. Fizemos uma entrevista global muito simpática, muito boa. Tinham todos around 18 anos, portanto estamos a falar de 1977. O João Gil, o Nuno Represas, naquela altura também ainda, o Manuel Faria. Passei o disco quase que na íntegra. Passado algum tempo, dois anos, eles apareceram com um disco ainda dentro, mais ou menos, da mesma linha, chamado "Em Nome da Vida". E a grande mudança dá-se com o "Baile no Bosque", de 1981. A partir daí passamos a ouvir, eu não vou dizer outro Trovante. Passamos a ouvir o Trovante com um outro tipo de repertório e, sobretudo, com uma adaptação brilhante daquilo que é música tradicional portuguesa para música moderna portuguesa, chamemos de nome. Tudo isto entre aspas.

Eles fizeram essa transição, Júlio Isidro? Conseguiram fazer essa transição de um estilo de início mais ligado às raízes, de início também com essa ligação à canção de intervenção, para um estilo mais pop, mais transversal também?

Logo assinaram uma série de grandes sucessos. A qualidade é isso que justifica. Sucessos que têm atravessado o tempo, porque realmente eles têm feito, de vez em quando, alguns especiais, quando se juntam de novo, cantando aquilo que são os seus clássicos. É evidente que gerações diferentes, porque entretanto passaram mais de 50 anos.

50 anos no próximo ano da carreira.

Passaram praticamente 50 anos. E passados esses 50 anos, há gerações diferentes a cantar de cor ainda a "Menina das Sete Saias" ou "Perdidamente".

O que faz, Júlio Isidro, uma canção ou um repertório, no caso, eterno?

Olha, eu não sei o que é eternidade.

Mas estão no cancioneiro, não é?

Sim, sei o que é eternidade. Acabou de dizer aquilo com o que eu estou de acordo. Sem dúvida nenhuma, neste momento, e desde sempre, já há muito tempo, o Trovante e, obviamente, a voz incomparável, única, diferente, o timbre lindíssimo do Luís Represas, estão no cancioneiro português. E no caso do Luís Represas também, a sua ligação afetiva e musical, por exemplo, com a música cubana, é evidente que a ele também lhe deu uma outra dimensão, uma outra forma de criar música, porque depois o trabalho solo do Luís é também muito importante. E realmente, a relação dele com o Pablo Milanés, por exemplo, é realmente alguma coisa que fica também, curiosamente, numa ponte entre a música do continente europeu e a música de Cuba, por exemplo.

O Júlio Isidro é, claro, muito conhecido por ter acompanhado de perto e ter apadrinhado muitos dos grandes nomes da música portuguesa dos últimos 50 anos.

Bruno, desculpa, é daí que nasce a expressão: "Até quem é que é o teu Júlio Isidro?"

Exatamente. Quem é que foi a pessoa que te lançou? O que distinguia os Trovante, em particular naquela época muito marcada pelo boom do rock português?

A sua pergunta contém a resposta. Realmente é verdade. É isso que os distinguia, porque naquela altura eu lancei, às vezes até fico tímido quando digo isso, mas realmente é verdade, inúmeros grupos. E a onda que se estava a gerar era o rock português. Comecei com aquele a quem chamaram o pai do rock. Embora já não fosse pai, porque já tinha havido uns outros pais em outras gerações. O Rui Veloso. Mas também tocou pela primeira vez o Chico Fininho num programa meu. Realmente aquilo que eles fizeram estava também na linha de outros grupos que existiam na altura, exclusivamente de música popular portuguesa. A Ronda dos Quatro Caminhos.

Banda do Casaco.

Pra dar um exemplo. A Brigada Vitor Jara. Mas os Trovante sublimaram, de alguma maneira, a música tradicional portuguesa. Mas aquilo que eles faziam, e infelizmente já não a vão fazer, pelo menos com o mesmo timbre de voz, porque eles já cá não estão Aquilo que eles faziam era música popular portuguesa. Ela esteve sempre lá. Basta ouvir as músicas todas, muito embora com outros tipos de arranjos, outros tipos de interpretações, mas era música. Era e há de continuar a ser, porque como eu dizia há pouco, é verdade. Em qualquer concerto dos Trovante, ao longo dos anos, mesmo depois das interrupções que eles fizeram para fazerem também as suas vidas musicais, toda a gente canta de cor algumas dessas canções. É música portuguesa que está ali.

É música portuguesa que está ali e essa vai continuar. José Luiz Isidro, muito obrigada por ter estado na Rádio Observador. Estamos em emissão especial a recordar Luiz Represas, que morreu esta noite. Uma notícia que acaba por surpreender, apesar de haver uma doença já prolongada. Sónia Tavares está conosco agora também em direto. Sónia Tavares é também dona de uma voz com um timbre muito particular, vocalista dos The Gift. Bem-vinda, Sónia Tavares.

Muito obrigada.

É isso que marca também a imagem e o trabalho de Luiz Represas? Aquele timbre de voz ficará como a sua grande marca?

Sim, aquela voz incomparável. Era e é ainda incomparável. Das vozes mais bonitas que Portugal conheceu, das vozes mais marcantes. Mas Luiz Represas não era só uma voz marcante. Tudo aquilo que ele fez e tudo o que deu à música portuguesa é incontornável. Aquela voz maravilhosa tinha e teve um contexto muito importante e acho que as músicas do Trovante e o Luiz Represas deixaram-nos património e acho que ajudaram também a definir aquilo que é hoje em dia a música portuguesa. A minha mãe era absolutamente fã do Luiz Represas, do Trovante. Eu cresci a ouvir o Trovante. A minha mãe dizia que o Luiz fazia canções tão bonitas que mesmo que alguém as imitasse a cantar, que o imitasse a cantar, elas iam ser sempre bonitas. A beleza era inerente e seriam bonitas cantadas, interpretadas, fosse por quem fosse, independentemente da voz maravilhosa que Luiz Represas tinha.

E com esse grande respeito musical pela tradição, mas também o respeito pela língua portuguesa que os Trovante tão bem trataram e Luiz Represas, em particular, encontrando sempre ali aquela combinação entre a letra e a música, que nem sempre é frequente.

É verdade. Eu acho que a sua obra se confunde com a própria história recente do país, se é que me faço entender.

Sim.

Estas canções que passaram na rádio, que vimos no palco, que vimos em todo lado, acho que passaram a ser uma espécie de memória coletiva. São canções que foram amadas, cantadas e vividas por várias gerações. Pelo menos quatro décadas, cinco décadas de canções bonitas que fazem parte da nossa memória coletiva, enquanto portugueses. Claro que sim, música de intervenção. Juntou tudo tão bem a música de intervenção, um pouquinho de folk, pop portuguesa com a língua portuguesa tão marcada e feita e escrita de uma forma tão marcante.

Sónia, queria também perguntar se achas que há descendentes de Luiz Represas na música nacional, os novos autores. Consegues identificar alguns que possam ter sido inspirados pelo trabalho de Luiz Represas e até do Trovante?

Eu acredito que haja muitos cantores. Aliás, acredito que a obra do Luiz Represas e dos Trovante influenciou, de uma forma geral, a música portuguesa. Portanto, indiretamente ou diretamente, todos temos as nossas influências, todos temos as nossas referências dos Trovante. É como a Amália, mesmo que não ouçamos fado, ela de uma forma ou de outra, influenciou-nos com certeza. E assim foi a música do Luiz Represas, que marca várias gerações. Com certeza que continuará a marcar, mesmo depois da sua partida.

Sónia Tavares, muito obrigada por recordar conosco aqui Luiz Represas.

Agora aproveito o tempo de antena para dar um grande abraço à família.

Fica entregue. E chamamos agora também Simone de Oliveira, que está conosco em direto. Bom dia, Simone. Uma notícia que seguramente-

Fui apanhada.

Claro, foi apanhada de surpresa.

Apanhada com um soco na outra cabeça. Há algumas coisas que nós sabemos que nos acontece a todos. Mas de repente: "Então agora morreu?" Eu estou a ter um tempo para acreditar. Estou a ter um tempo para aceitar. Vou ter a maior saudade dele. Conversamos muito, era um homem divertido. Não vou pôr apelidos nem vocábulos, não me apetece. Apetece-me falar das pessoas e não só do cantor. É uma pessoa, é um ator, é um cantor, é um amigo, que Deus o tenha em bom lugar e que eu vou levá-lo no meu coração até a vida me deixar, que eu também já tenho 88 anos. Então nem são vocês a perguntar para colegas a perguntar o que é que pensam de mim.

Simone.

Diga.

Estava aqui a recordar o tema que fez com Luiz Represas, chama-se "Desencontro". Como é que foi esse trabalho? Como era trabalhar com Luiz Represas?

Acha que eu aos 88 anos me vou lembrar dessas coisas? Isso para aí é uma vida. Há 30, há 40. Não tenho ideia, meu amor. Era um homem tranquilo, era um homem sereno. Fui muitas vezes cantar lá a casa que eles tinham, muitas vezes lá beber um copo. Toda gente sabe que eu gostava do uísque e de fumar. Continuo a fumar e quando posso, bebo um uísquezinho com três pedras de gelo. Continuo igual a mim própria. Os meus amigos são os meus amigos e os meus inimigos são os meus inimigos.

Estava aqui a ser enganado pela internet, que me aparece a Simone no "Desencontro", mas é a brasileira que canta com o Luiz Represas.

Então era bom que não se lembrasse. Ainda bem.

É sinal que a Simone de Oliveira está ótima de memória, porque não se recordava desse momento. Mas havia essa ponte, de facto, com o Brasil. Luiz Represas sempre abraçou muito a lusofonia nas suas composições e no seu gênero de cantar e compor.

Peço imensa desculpa, mas eu tenho uma marcação no hospital, onde vou fazer uma coisa que tenho que fazer.

E vá mesmo fazer, Simone de Oliveira. Queremos continuar a ouvi-la há muito tempo. Muito obrigada por, nesta altura, não escolher adjetivos para falar de Luiz Represas, lembrar-se apenas do homem. Cátia Guerreiro está também conosco em direto nesta manhã e nesta emissão especial. Cátia, nesta altura celebra-se mais o homem ou celebra-se a obra?

Olá, bom dia a todos. Esta é uma manhã triste. Muito triste. Chega uma notícia um bocadinho repentina, mal acabamos quase de acordar e sabemos que perdemos um amigo. E acho que temos de celebrar tudo. Temos de celebrar o homem, porque era um homem divertido, era um homem com uma boa energia, que sempre que estava numa sala, estávamos todos bem. Com um sorriso aberto, aquele sorriso bonito dele, as gargalhadas dele, o carinho, porque era um homem muito carinhoso com todos. Um homem muito afável. Mas há também aqui a parte da obra que é indissociável. O Luiz faz parte da história da música portuguesa e de momentos muito marcantes. O Luiz foi, através da sua fortíssima ligação e de ser fundador dos Trovante, porta-voz de poesia como de Florbela Espanca. Acho que se começou a ouvir falar mais de Florbela Espanca depois dos Trovante fazerem aquele tema emblemático do "Perdidamente". E fica para sempre a sua voz presa à história de Timor. Vocês estavam a falar há bocadinho da Simone brasileira e das suas ligações ao Brasil e à América Latina, de uma forma geral. A Espanha também.

Com o Pablo Milanés.

Com o Pablo Milanés, mas também com o Caetano, em Espanha. E eu deixo aqui só uma nota de que tive um almoço muito agradável com a Simone, que nos convidou aos dois para almoçar com ela em Cascais, na casa onde ela normalmente fica. E passamos uma tarde maravilhosa, de muita gargalhada, de muitas partilhas e de música. Pegaram os dois na guitarra e desataram a tocar e a cantar. Fui eu, Luiz Represas e a Simone a tocarem e a cantarem coisas minhas, o que é uma delícia. Ser homenageada por duas figuras tão importantes. Mas é efetivamente uma voz que vai perdurar no tempo.

Cátia, deixa-me perguntar. Há pouco falava das qualidades humanas de Luiz Represas, mas isso sentia-se, pelo menos para quem ouve, essas qualidades humanas, mesmo para quem não o conhecia pessoalmente, parece que estava na forma como ele interpretava as canções.

Um artista quando é verdadeiro, não consegue deixar de ser quem é. Portanto, transporta, no caso de um cantor e de um cantautor como era o Luiz Represas, põe essa sua verdade na sua voz, na forma como interpreta, na forma como compõe, como escreve. E o Luiz transpirava essa sua verdade. E era, de facto, um homem que procurava a beleza do mundo, que procurava a beleza das pessoas. E por isso é que quando estávamos em convívio, o Luiz era aquela boa energia, que ia sempre à procura do melhor que os outros também tinham para lhe dar. E dava o melhor de si. Tenho tanta pena de perder este amigo.

Cátia Guerreiro, muito obrigada por ainda assim, com esta dor e com a surpresa ainda da notícia, ter perdido alguns minutos para estar conosco a recordar Luiz Represas e esse momento, que deve ter sido inesquecível, na casa em Cascais, com Simone, a ouvir a interpretação das músicas da Cátia Guerreiro. Bom dia e obrigada. Já falámos aqui como os Trovante tiveram uma participação também importante nas primeiras Festas do Avante. As festas, provavelmente ainda na Ajuda. Terá sido assim. Temos conosco o Pedro Tadeu, que é membro da Comissão de Espetáculos da Festa do Avante. Não estava nessa altura, pela idade era seguramente impossível.

Mas conhece bem a história.

Pedro, bom dia.

Olá, bom dia.

Bom dia. Foi importante, seguramente, não só para a festa ter os Trovante, mas para os Trovante também terem contacto com o público da Festa do Avante, que sempre foi muito numeroso e muito exigente.

Sim, eu fui ver a lista de participações dos Trovante na Festa do Avante. Estiveram lá 10 vezes. A primeira vez em 77 e a última em 2011. E uma das vezes actuaram com o Sérgio Godinho. E de facto, o próprio nascimento do Trovante tem muito a ver com o nascimento da Festa do Avante, porque a festa iniciou-se em 76, eles aparecem logo no ano seguinte, no Jamor, quando gravam o primeiro álbum deles, que é o "Chão Nosso", que é um álbum ainda muito na onda da música de intervenção, de apoio aos ideais de esquerda, socialistas, comunistas, etc. Depois, isso acompanha o movimento da música popular portuguesa dessa época, que, já com o regime estabilizado, deixa essa componente de intervenção e agarra-se à música popular portuguesa para a tentar renovar. À música tradicional, para a tentar transformar e renovar e fazer dali uma evolução das próprias tradições. E os Trovante são protagonistas nisso, essenciais. E o Luís Represas é particularmente relevante porque havia outros grupos, por exemplo, estou-me a lembrar da Brigada Vitor Jara, que faziam também esse trabalho, mas ele era um cantor excepcional, coisa que a Brigada não tinha. Teve vários cantores e cantoras, mas um com a personalidade do Luís Represas, com a limpidez da sua voz, com a sua capacidade interpretativa, de facto fazia muita diferença, independentemente também dos arranjos muito modernizados em cima de uma estrutura de música popular, que nesta fase inicial dos Trovante eles faziam. E aí o João Gil, o Manuel Faria e os outros elementos são também determinantes.

Pedro Tadeu, terá sido ele o responsável pela voz e obviamente por ser o principal rosto do grupo, a conseguir levar também a banda a outros públicos?

Sim, sem dúvida. A popularidade dos Trovante ultrapassou muito o público de esquerda, para falarmos assim de uma forma mais simples. Logo no início. A partir do álbum "Baile no Bosque", isso é evidente. E depois, mais tarde, também quando há uma decadência da popularidade da música tradicional e da música de raiz popular, eles mudam o seu som e fazem muitos sucessos. Estou-me a lembrar do tema dedicado a Timor e à libertação de Timor-Leste. Foi uma coisa massiva no país, na altura, e a interpretação do Luís Represas aí é também determinante. E portanto, há uma personalidade que ficou muito identificada com os Trovante, não há dúvida nenhuma.

E os Trovante também identificados com a Festa do Avante, apesar de terem seguido musicalmente depois um rumo diferente. Mesmo assim, e até como dizia, pelas 10 participações na Festa do Avante, continuaram sempre muito associados à Festa do Avante.

E sobretudo também porque se criou uma relação de amizade entre o Luís Represas, o Manuel Faria e o João Gil, mas sobretudo Luís Represas e Manuel Faria, com o Ruben Carvalho, que era o organizador, até à sua morte, da Festa do Avante. E eles falavam muito, tinham muitas conversas. Aliás, em várias entrevistas, quer o Luís Represas, quer o Manuel Faria referem isso. E havia, para além, independentemente depois dos percursos ideológicos até terem divergido, conforme os membros da banda, etc, houve sempre uma ligação muito próxima com a Festa do Avante.

E como é que eram recebidos? Como é que o grupo era recebido? Porque eram também quase celebrações, a partir de certa altura, eram celebrações da própria banda, porque atuou na Festa do Avante já depois da separação do grupo.

Sim. Indo este ano, nós tínhamos o desejo de que eles fossem lá, porque tínhamos a certeza que era um espetáculo de grande impacto, mas não foi possível. Eles seriam certamente ultrabem recebidos e para pessoas da minha geração, em que a música dos Trovante fizeram parte da minha juventude, seria uma coisa comovente. E todas as vezes que eles lá foram, foram sempre grandes êxitos. Isso é indiscutível. A memória que a Festa do Avante tem dos Trovante é uma memória presente e de agradecimento também, porque eles ajudaram a fazer grandes espetáculos e grandes momentos na Festa do Avante.

Sim, são recordados por muitos. Pedro Tadeu, obrigada.

De nada, obrigado.

Foi bom fazer também esta viagem pelo início do projeto Trovante, também pela forma como o Luís Represas construiu depois toda a sua carreira.

Luís Represas, que foi também empresário. Com o Chafarics.

Chafarics.

Um bar mítico na cidade de Lisboa. Depois teve uma encarnação como Bugix, no ex-Ponoctea.

Exatamente.

E que teve a capacidade de ter música ao vivo com artistas, o que fez muita diferença.

Era esses os elogios que sempre faziam ao Chafarics.

Bom dia, Anabela. Também agora a entrar nesta emissão especial. Bom dia. Para a Anabela, imagino que tenha crescido já com o som dos Trovante e de Luís Represas.

Sem dúvida. Hoje é um dia muito triste, mas graças a Deus permanece a sua obra. Obviamente que Luís Represas foi para mim, desde muito cedo, diria que no início da minha adolescência, fui muito influenciada, em primeiro lugar, pelos Trovante, e fui logo muito inspirada pela sua voz e pelas músicas dos Trovante. Mas destaco a sua obra a solo. Eu tinha 16 anos quando o Luís Represas lança o seu primeiro álbum a solo e esse álbum foi marcante para mim. "A Feiticeira", o "Cai Neve na Marginal". Muitos êxitos desse álbum. Vi alguns concertos dele Fui muito influenciada por ele enquanto artista, pelas suas composições e muito em especial pela sua voz única, o seu timbre, que é absolutamente único e insubstituível. Portanto, é um dia triste por isso, porque de facto marcou muito a minha carreira e enquanto artista, tenho uma gratidão imensa pela obra do Luís Represas.

Anabela falou precisamente de carreira a solo de Luís Represas. Nós temos falado e é natural que se vá falar mais sobre Luís Represas com o Estrovante, com o grupo em que se destacou. O que destaca mais na carreira a solo de Luís Represas? Porque normalmente, de facto, não se fala tanto nesse período, que começa no início dos anos 90, mas tem uma série de colaborações e até de caminhos que acabam por ser diferentes daqueles que eram seguidos pela banda.

Eu destaco as composições e, sobretudo, o primeiro álbum para mim é o mais marcante com o "Neva sobre a Marginal", o "Fora de Tempo". São canções lindíssimas. "A Feiticeira", obviamente.

Essa colaboração com Pablo Milanés.

Com Pablo Milanés, sim. Eu acho que ele tinha uma banda incrível, que também o acompanhava e que gravou o álbum dele. E os outros todos, obviamente, também os destaco, mas aquela transição do Estrovante para carreira a solo e esse álbum foi, para mim, muito marcante. E os concertos. Eu vi o concerto do CCB, foi extraordinário. Foi, de facto, marcante. Claro que ele também cantava os temas dos Estrovante e isso era impactante. Mas as canções dele originais eram absolutamente lindíssimas e que me marcaram muitíssimo.

E chegou a colaborar com o Luís Represas, creio que num dos seus álbuns.

Não. Infelizmente, não tive essa honra. Nunca cantei com o Luís Represas.

Mas foi uma influência?

Estive algumas vezes com ele, obviamente, em concertos. E trabalhei com alguns dos seus músicos, mas nunca tive esse privilégio.

Mas foi sem dúvida uma influência para a Anabela e também para uma geração de músicos portugueses.

Sem dúvida. Portanto, a minha homenagem ao grande e insubstituível Luís Represas.

Que ficámos a saber, morreu esta noite. Anabela, muito obrigada por ter recordado.

Muito obrigada.

Estamos na Rádio Observador, são 9h52min. Recordar Luís Represas depois da notícia da morte do cantor esta noite aos 69 anos. Ricardo Ribeiro junta-se a esta emissão especial. Bom dia.

Bom dia.

Sente também que teve influência ou que foi influenciado por Luís Represas, sendo de uma geração mais jovem, obviamente.

Sim. Influência sempre, porque era a música que se ouvia na rádio. Lembro-me quando acordava de manhã e a minha mãe começava a cuidar de nós para irmos para a escola, etc., ouvia-se os Estrovante na rádio. E a voz do Represas é uma voz que fica na memória. Porque vem já desde essa infância, ouvia-se os Estrovante ou Ronquial ou os Rádio Macau. E ouvia-se depois mais tarde o Luís com o seu percurso a solo, a cantar com o Pablo Milanés, etc. E eu tive o privilégio de trabalhar com o Luís e era uma pessoa encantadora. Mas a esta lei ninguém escapa, o único destino que temos em comum. É lamentável.

E com os Estrovante e na carreira a solo, Luís Represas contribuiu também aqui para uma revalorização das tradições, das raízes da música portuguesa. Creio que esse é um dos principais legados da obra de Luís Represas.

Sem dúvida. Aliás, os Estrovante tinham muito esse objetivo e essa característica. O João Gil e o próprio João Nuno Represas na percussão. Ou seja, eles reavivavam muito as raízes e tentavam sempre inspirar-se na música portuguesa. E basta ouvir as composições e a poesia que usavam, nomeadamente um dos mais conhecidos, o "Perdidamente" da Florbela Espanca, e depois o "125 Azul", essas cantigas todas. Eles cantaram Mário de Sá-Carneiro também, mas com uma roupagem da música tradicional portuguesa. Eles tinham, de facto, uma maneira de estar na música muito interessante e há pouco tempo tinham estado no Meo Arena e fizeram dois concertos extraordinários. E olhe, é uma pena, de facto.

Falou da colaboração com o Luís Represas. Quando é que aconteceu essa colaboração?

Foi há uns anos. Eu creio que foi há nove anos, oito anos, no Centro Cultural de Belém. Tenho um dueto com ele, cantei o "125 Azul" e creio que o "Perdidamente" também num disco que ele fez, que saiu ao vivo do CCB, em que eu era um dos convidados. E o Luís era uma pessoa encantadora e deu-me um imenso prazer. Nem sei muito bem o que é que digo, estas coisas de um tipo que nunca sabe muito bem o que há de dizer. Diante da morte, acho que só o silêncio pode falar.

No caso de um artista, a sorte de o podermos continuar a ouvir. Ricardo Ribeiro, há aqui esta questão da música "Ai Timor". Porque isto coloca Os Estravante, Luís Represas, obviamente, todos os elementos deste grupo a fazer música de causas, o que às vezes pode ser complicado para um artista. Foi importante também que eles o tivessem feito?

Claro, é sempre importante. Os artistas devem dizer aquilo que as outras pessoas pensam, mas também aquilo que os outros não se atrevem a dizer ou a pensar. E no fundo, foi isso que eles fizeram com o "Ai Timor" e outros artistas fazem com as chamadas de atenção para aquilo que é mais degradante e preocupante também no mundo. E eles fizeram isso com o "Ai Timor" e foi muitíssimo importante.

E foi muito importante, Ricardo Ribeiro, muito importante também tê-lo aqui nesta emissão especial da Rádio Observador. Um bom dia.

Muito obrigado pela sua gentileza. Bom dia.

Muito obrigada. Chamamos e estávamos aqui a falar da importância que Os Estravante tiveram com esta música "Ai Timor" para o processo de independência do território. Temos conosco a Ana Gomes agora, em direto. Bom dia, Ana Gomes, obrigada por estar conosco, sabendo que está muito abalada também com esta notícia. Foi mesmo importante o "Ai Timor" e a forma como todos os elementos dos Estravante se envolveram na causa timorense, para que se conseguisse a independência do território?

Eu ouvi mal.

Perguntava-lhe que importância é que teve o "Ai Timor" e o envolvimento dos Estravante para a causa timorense, quando estávamos no processo decisivo e fundamental do referendo e do reconhecimento de Timor como território independente.

Antes de mais, deixe-me dizer que foi um duro murro no estômago esta manhã, a notícia da morte de Luís Represas. E lembrei-me imediatamente de um momento inesquecível, quando eu e ele nos encontrámos em Timor, para a altura da celebração do aniversário do referendo em 2019. E ele fez um concerto absolutamente memorável na Fundação Oriente, em Dili, que terminou com o padre João Falgueiras, o mítico herói da resistência, já muito velhinho, ele acabou de falecer este ano com 105 anos. Ele abraçou-se a Luís Represas e eu tenho algures o vídeo desse momento absolutamente emocionante, do padre João Falgueiras abraçado a Luís Represas, depois de uma atuação memorável, em que o Luís, obviamente, cantou e encantou e fez toda a gente cantar o "Ai Timor". Essa canção foi absolutamente mobilizadora do povo português para se juntar, se unir e dar força, como deu, à causa Timor e obrigar os governantes portugueses a fazer o que era preciso ser feito e que foi feito.

E terá contribuído, Ana Gomes, ainda mais esta canção do que alguns responsáveis políticos, porque foi uma canção que se tornou patrimônio da própria sociedade portuguesa e depois, claro, da sociedade timorense.

Felizmente, nessa altura, o governo de António Guterres, com Jaime Gama como Ministro dos Negócios Estrangeiros e com Jorge Sampaio como Presidente da República, estavam a fazer tudo o que era necessário fazer por Timor. E foi isso que levou ao aproveitamento da queda do ditador Suharto, na Indonésia, para se negociar nos termos, no quadro da ONU, um referendo que se realizou a 30 de agosto de 1999. E foi nesse quadro, justamente, da mobilização do povo português que foi necessária, sobretudo quando a seguir ao referendo, houve uma violência avassaladora por parte dos militares da potência ocupante e, sem dúvida, essa mobilização do povo português, através da canção "Ai Timor", foi muito importante, porque nessa altura, foi necessário toda uma frente diplomática ao mais alto nível, em todos os minutos, e isso ajudou, sem dúvida. E ficou na memória.

Ficou na memória.

Nossa, dos portugueses, e ficou certamente na memória dos timorenses. E daí que esse abraço entre o padre João Falgueiras e o Luís Represa tenha sido uma coisa tão absolutamente memorável.

E obrigada por ter partilhado também esse momento. A música fica para a história, naturalmente, que Luís Represas vai continuar a ser ouvido muito tempo. Ana Gomes, obrigada. Um bom dia. Esta emissão especial da Rádio Observador chega ao fim, depois de conhecida a notícia da morte de Luís Represas esta noite, aos 69 anos. Vamos continuar a ouvir reações nas próximas horas aqui na Rádio Observador.

Agora com um minuto depois das 10:00 da manhã, vamos atualizar