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A seguir. Edição das 9 com o Miguel Gato. E começamos com um incêndio no Algarve, na região de Monchique. O fogo mobiliza já mais de 100 operacionais.

E é, para já, o único fogo ativo em Portugal continental. O alerta foi dado por volta das 5h. O segundo comandante regional do Algarve de Emergência e Proteção Civil, Abel Gomes, disse esta manhã à Rádio Observador que o incêndio está a afetar uma zona de mato e sentem-se algumas dificuldades por causa do vento.

A única situação que nós temos é que o incêndio está a afetar uma zona de mato e povoamento florestal de zona de tipo eucaliptos. As ações estão a ser dificultadas pelo vento forte que se faz sentir, que dá origem a algumas projeções e com alguns acessos difíceis também para chegarem à frente do fogo.

Neste momento estão cerca de 100 bombeiros no local. Os meios de combate estão a ser reforçados nesta manhã e o comandante da Proteção Civil, Abel Gomes, diz que espera que a situação evolua de forma positiva nas próximas horas.

O incêndio parece que neste momento começa a ceder aos meios de combate, os meios que foram reforçados logo numa fase muito inicial do incêndio. Foi logo um despacho massivo de meios perante o local onde nós tínhamos o alerta e esperemos que nas próximas horas a gente consiga dominar. Os meios estão a fazer tudo nesse sentido.

O segundo comandante regional do Algarve de Emergência e Proteção Civil, Abel Gomes, esta manhã à Rádio Observador, sobre este fogo em Monchique. Mais de 20 concelhos do interior Norte e Centro e do distrito de Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O número de concelhos em perigo máximo vai subir na próxima semana com o aumento das temperaturas.

Este fogo na região do Algarve é o único ativo em Portugal continental, situação mais grave que se vive neste momento, Miguel, em Espanha e em França.

Começamos precisamente pela situação em França. O ministro francês do Interior admite que o incêndio que lavra neste momento para Bordéus está incontrolável. Em causa o fogo em Gironde, o que preocupa mais as autoridades. Já obrigou à fuga de mais de 100 mil pessoas em apenas dois dias. A ordem de evacuação surgiu por causa do crescimento deste incêndio. Ora, numa entrevista que deu ontem à noite, Laurent Núñez, ministro francês do Interior, faz um ponto de situação.

Trata-se de um incêndio que se autoalimenta, um fogo de grande dimensão que neste momento está incontrolável por causa do vento. Desloca-se para leste. Estive em contato com o primeiro-ministro e reformulamos o nosso dispositivo de combate ao incêndio para evitar que o fogo chegue à região metropolitana de Bordéus.

O ministro do Interior de França a fazer aqui um ponto de situação em relação a este fogo que segue para Bordéus. O presidente francês Emmanuel Macron, que instruiu ontem à noite as Forças Armadas a mobilizarem-se para prestar o máximo de apoio à Proteção Civil perante este incêndio que já devastou mais de 19 mil hectares. França que acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, assim como Espanha. Hoje, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, visita as áreas mais afetadas na região de Madrid. Uma situação sem precedentes, foi assim que descreveu estes incêndios a líder regional de Madrid, Isabel Ayuso. E ontem o conselheiro do governo regional de Madrid, Carlos Novillo, dava conta de que o incêndio, também em Espanha, está descontrolado.

Um fogo impossível de extinguir neste momento, mas há a esperança, como ouvimos aqui, de uma melhoria do estado do tempo durante o dia de hoje, sobretudo, por causa da redução da velocidade do vento. Madrid e Ávila são as duas regiões espanholas que mais preocupam as autoridades nesta altura, de onde também já foram retiradas mais de 60 mil pessoas. Agora uma notícia Observador. Rui Costa está na lista negra do Banco de Portugal por incumprimento financeiro num projeto imobiliário.

O presidente do Benfica está sinalizado por incumprimento em prestações sobre créditos superiores a 20 milhões de euros para um empreendimento de luxo. Em causa está um projeto imobiliário de uma empresa da qual Rui Costa é acionista. Esta situação coloca o líder dos encarnados na lista de devedores, na Central de Responsabilidades de Crédito ao Banco de Portugal. O Observador falou com a fonte oficial desta empresa, que garante que não houve execução de hipotecas e que a relação com o banco que concedeu o crédito continua a decorrer dentro da normalidade. Segundo esta mesma fonte, foram também dadas garantias de que a dívida de Rui Costa pode ser saldada a qualquer momento.

Ainda a polêmica com o ministro da Administração Interna, André Ventura acusa o PS de estar refém de poderes ocultos no caso Luís Neves.

O presidente do Chega acha estranho que os socialistas não estejam a pedir mais esclarecimentos ao ministro e também antigo diretor da Polícia Judiciária.

O Partido Socialista, além de conhecer muito bem o que são investigações de corrupção e desvio de dinheiros, o Partido Socialista tem um critério seletivo, que é só fala de quem não lhe convém. Ou seja, fala se não forem do Partido Socialista ou ligados ao Partido Socialista. O Partido Socialista já falou de muitos outros casos e já exigiu explicações. O que se tornou gritante aqui foi perceber que com todos os elementos que vinham a público, o Partido Socialista continuava em silêncio. Isso levanta uma suspeita, francamente, honestamente, com toda a transparência, de achar que os partidos em Portugal estão reféns de poderes ocultos. E em Portugal não podem existir poderes ocultos para lá do poder do povo.

André Ventura, em declarações ontem à noite, o presidente do Chega anunciou que vai pedir a realização de uma comissão parlamentar de inquérito em setembro, para que o ministro da Administração Interna possa prestar mais esclarecimentos sobre as polémicas em que está envolvido.

E a iminência das comissões parlamentares de inquérito é o tema do explicador desta manhã, para ouvir depois do jornal das 11:00. Aliás, falamos de mais um ministro que está nessa mira, depois das polémicas com a correção das provas. Livre, PCP e Bloco de Esquerda juntam-se ao PS e defendem uma comissão parlamentar de inquérito ao Ministro da Educação.

Uma posição transmitida ontem por parte de António Filipe, do PCP, Rui Tavares, do Livre, e Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Admitem que podem também chamar o ministro da Educação a prestar mais esclarecimentos sobre os processos de correção de exames. Isto aconteceu na manifestação que decorreu ontem à porta do ministério, onde cerca de 200 estudantes pediram a demissão de Fernando Alexandre. Exigem também o alargamento dos prazos de candidatura ao ensino superior e a isenção total das taxas de reapreciação dos exames nacionais. Ontem o ministro da Educação dava conta de um aumento de cerca de 40% nestes pedidos, relativamente ao ano passado. A segunda fase dos exames nacionais terminou ontem e a classificação destas provas inicia-se na segunda-feira.

Na atualidade internacional, Donald Trump diz que o Irão ainda não está pronto para um acordo de paz e, por isso, admite continuar com os ataques.

Foi o que disse o presidente dos Estados Unidos no jantar de correspondentes da Casa Branca. Trump rejeita, para já, um acordo e diz também que a capacidade militar do Irão está, neste momento, em níveis mínimos.

"Atacámos o Irão com toda a força. A marinha deles desapareceu, a Força Aérea deles desapareceu, 250 jatos já não existem, 159 embarcações, boas embarcações. Não têm radares, restam-lhes muito poucos drones, apesar do que se vê. E de vez em quando vão montar algumas coisas, mas já não lhes resta grande coisa. E já agora, eles estão a falar conosco neste momento. Adorariam chegar a um acordo. Acho que ainda não estão prontos para isso. Não acho que já seja a altura certa, mas estou disposto a ouvir. Eles não podem ter uma arma nuclear."

Trump, no jantar de correspondentes da Casa Branca, que foi adiado em abril devido a um homem armado que entrou no edifício, já com o presidente dos Estados Unidos presente na sala. O edifício foi na altura evacuado e o evento adiado para ontem à noite. Aconteceu. Donald Trump vai receber na próxima terça-feira o primeiro-ministro israelita na Casa Branca, apesar da ordem do Tribunal Penal Internacional para um mandado de captura de Benjamin Netanyahu, presidente dos Estados Unidos, que deve também receber o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na próxima semana em Washington.

Entretanto, um alerta deixado pelo presidente da Ucrânia, que garante que a Rússia, esta noite, pode vir a realizar um ataque massivo em território ucraniano nas próximas horas.

Volodymyr Zelensky diz que o ataque pode vir a atingir solo ucraniano ainda hoje, mas diz que esse ataque pode acontecer nas próximas 48 horas. Pede, por isso, à população ucraniana que fique atenta aos alertas de ataque aéreo.

"Sabemos, através da nossa inteligência e parceiros, que os russos têm preparado mísseis para um novo ataque massivo contra a Ucrânia. O ataque pode vir a acontecer hoje. Temos informação preliminar que vai acontecer nas próximas 48 horas. Por favor, tenham cuidado e prestem atenção aos alertas de ataque aéreo."

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, num vídeo publicado na rede social X, a dizer que o Kremlin pode atacar de forma massiva a Ucrânia nas próximas horas.

E neste jornal das 09:00 vamos ainda ao futebol, até porque Futebol Clube do Porto e Sporting jogam hoje os respectivos jogos de apresentação aos sócios.

Os leões entram em campo às 19:30, no Estádio José Alvalade, diante dos franceses do Mónaco. Os adeptos do Sporting vão ter a oportunidade de ver, pela primeira vez no próprio estádio, a autêntica panóplia de reforços de Rui Borges para esta temporada. Já o campeão Futebol Clube do Porto joga meia hora depois, no Estádio do Dragão, às 20:00, frente aos ingleses do Aston Villa.

Jogos com relato aqui em direto na Rádio Observador, emissão especial de desporto, logo depois do jornal das 07:00.