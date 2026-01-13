Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Está no ar mais um episódio do Bom, o Mau e o Vilão da Rádio Observador, que também pode ouvir em podcast. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia.

Bom dia.

Miguel, o teu bom é o governo.

Sim, porque nós estamos em campanha eleitoral, a atenção das pessoas está noutros lados, compreensivelmente, mas o governo ontem nomeou Durão Barroso como novo presidente da FLAD, a Fundação Lusófona para o Desenvolvimento. E isto é importante porque numa altura em que as relações de qualquer país europeu com os Estados Unidos são tensas e estão sempre na antecâmara da tragédia, o governo consegue ter a pessoa perfeita para gerir esta granada perigosa. Durão Barroso foi presidente da Comissão Europeia durante 10 anos e exerceu funções em instituições relevantes nos Estados Unidos, tem peso histórico, tem peso político, tem peso diplomático. Eu não sei como é que Luís Montenegro conseguiu convencer Durão Barroso a aceitar, mas a verdade é que conseguiu, e esta experiência pode ser útil.

Se calhar, Luís Montenegro pesquisou no Transfer Market e viu que Durão Barroso estava livre.

Era Durão Barroso ou Balotelli, era um dos dois.

Foi Durão Barroso, pronto, não está mal.

O teu mau foi ignorado.

Até a mim me doeu, como se costuma dizer. Pedro Nuno Santos anunciou nas redes sociais o apoio a António José Seguro. Disse que ficou contente, foi a expressão usada, por ver o PS apoiar um candidato. Depois acrescentou que ficou ainda mais contente por esse candidato ser Seguro, porque, lembra, foi ele, Pedro Nuno Santos, quem lançou pela primeira vez o nome do candidato numa entrevista. Além disso, Pedro Nuno Santos derramou elogios sobre Seguro e disparou críticas aos adversários, ou seja, fez tudo aquilo que Seguro lhe poderia pedir, e depois ainda foi mais longe. E perante isto, o que fez Seguro? Fez todos os possíveis para manter as distâncias. Claro, disse que também ele estava contente com o apoio, mas avisou logo que não tinha pressa nenhuma em aparecer ao lado de Pedro Nuno Santos. Repetiu várias vezes a frase: "Eu é que sou o candidato." Além disso, desvalorizou Pedro Nuno Santos, comparando o apoio dele ao de outros apoios recentes, como o de um ex-deputado do CDS na véspera em Viana do Castelo, ou ao de uma ex-deputada do PSD em Matosinhos. Enfim, o antigo líder do PS passou aqui esta pequena vergonha, porque sabe quem é que Seguro me fez lembrar? Fez lembrar aquelas pessoas que durante a pandemia davam um passou bem e iam logo a correr pôr álcool gel nas mãos. Eu o senti a ir pôr álcool gel no corpo todo depois de ter recebido este apoio.

Tomar banho em álcool gel.

Deste apoio de Pedro Nuno Santos.

Até há aqui um certo equilíbrio cósmico, que é uns têm vergonha de apoiar, o outro tem vergonha de ser apoiado.

Por acaso, aí está um equilíbrio poético, é verdade.

Eu acho que assim fica tudo bem.

Então e quem é o teu vilão?

É Cotrim Figueiredo, por causa das declarações sobre André Ventura. Tudo aquilo foi uma enorme trapalhada. De manhã, ao falar sobre André Ventura, Cotrim disse que não excluía o apoio a qualquer candidato, caso não passasse à segunda volta. Pouco tempo depois, perante novas perguntas dos jornalistas, irritou-se e até perguntou: "Qual é a dúvida desta frase?" E a seguir, finalmente reconheceu que se calhar o problema tinha sido dele, por não ter sido claro. Escreveu nas redes sociais: "Eu disse que votaria André Ventura. Não disse. Fui pouco claro. Assumo." Pois foi. Foi pouco claro. E só neste momento é que disse aquilo que devia ter repetido perante qualquer pergunta, ou seja, só neste momento é que disse que acredita que será ele a passar à segunda volta. Cotrim perdeu horas e horas a explicar-se quando devia ter passado horas e horas a falar dos temas que mobilizam os eleitores dele. Foi um erro infantil e não pode haver erros infantis destes. Agora, repito que estou a falar das declarações de Cotrim sobre André Ventura, é por isso que ele está no vilão. Obviamente, ontem aconteceu uma outra coisa na campanha, Cotrim foi confrontado por jornalistas com uma acusação de assédio sexual, que começou numa espécie de área privada do Instagram e depois passou a circular por aí. Enfim, eu não faço a menor ideia se a acusação tem fundamento ou não. Só há aqui um ponto: não havia elementos pra que aquela história fosse publicada por nenhum órgão de comunicação social e, portanto, saltou diretamente das redes sociais pra um microfone. Parece-me que é a primeira vez que isto acontece.

Isso é o que acontece nesta era. Helena, acho que não é.

Não? Pois.

Resumindo e concluindo, eu acho que ontem Cotrim Figueiredo viveu o seu "dies horribilis".

Sim. Vamos ver que efeito é que isto tem no voto das pessoas e se ele consegue recuperar disto.

Mas não foi um dia nada bom para Cotrim Figueiredo.

Não foi nada bom.

Vamos ao resumo: o bom desta terça-feira é o governo, o mau é Pedro Nuno Santos e o vilão de hoje é João Cotrim Figueiredo. Foram as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360 e sempre em podcast.