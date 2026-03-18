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Este é o Bom, o Mau e o Vilão da Rádio Observador, sempre com Miguel Pinheiro. Olá, Miguel, bom dia.

Bom dia.

Bom dia, Miguel. O teu bom é a Ministra da Saúde.

Sim, porque ontem a ministra teve de responder à pergunta que já se sabia que ia surgir esta semana. E a pergunta é: será que por causa da concentração das urgências, agora vamos passar a ter mais partos em ambulâncias? Este é um clássico em Portugal, sempre que o ministro faz mudanças de que alguém não gosta, começam logo a surgir as notícias de partos em ambulâncias. Aliás, é interessante porque em momentos de normalidade política, os partos em ambulâncias até são apresentados como episódios comoventes de heroísmo, com fotografias do bombeiro a segurar na criança, tudo aquilo. Ouve-se, lá está, violinos. Mas em momentos de confronto político, esses partos em ambulâncias já são apresentados como provas de que os ministros da Saúde têm de ser demitidos. E Ana Paula Martins explicou, pedagogicamente, que não há qualquer motivo para termos mais partos em ambulâncias, porque a concentração das urgências que começou a ser feita esta semana, vem apenas substituir uma situação em que as urgências que agora fecharam já não tinham equipes suficientes pra funcionarem de forma normal. Porque, ao contrário do que ouvimos algumas pessoas a dizerem, as urgências não fecharam por capricho. Não foi porque alguém acordou mal-disposto um dia e disse: "Olha, vou aqui fechar umas urgências só porque me apetece." Não foi assim.

Agora percebe-se que há muita gente que achava que estava tudo a funcionar muito bem, que não é preciso mudar nada.

Era. Parece que a urgência que abre à segunda, fecha à terça e depois volta a abrir na manhã de sexta pra fechar na tarde de sábado, era um sistema maravilhoso.

Claro. E estava toda a gente satisfeita.

Miguel, o teu mau fez um apelo.

Não foi só um apelo, porque José Luís Carneiro falou aos jornalistas sobre a reforma laboral e fez um apelo que eu descreveria como lancinante. E que apelo lancinante foi esse? Foi o apelo lancinante para que o governo volte a incluir a CGTP nas negociações, porque, vou citá-lo: "A presença de todas as partes é fundamental pra que haja um acordo duradouro." Ora, há aqui dois problemas. O primeiro é que o líder do PS sabe perfeitamente que a CGTP já esteve sentada na mesa de negociações e já tornou claro que não quer mudança nenhuma na lei laboral. A CGTP disse que aquilo que o governo apresentou era pra rasgar. Não quer acordo nenhum. E por isso, continuar a negociar com a CGTP seria apenas uma forma de prolongar as coisas e adiar uma conclusão do processo. E, portanto, isto mostra que o PS também não quer mudanças na lei, quer é que aquilo vá andando assim. O segundo problema é de memória, porque agora, pelos vistos, o líder socialista acha que qualquer mudança na lei laboral tem que ter o acordo de todos pra ser duradoura. Mas em 2002 e 2023, quando o PS estava no poder, não foi nada disso que aconteceu. Na altura, António Costa levou à frente a chamada Agenda do Trabalho Digno, sem chegar a acordo na concertação social. Não houve acordo na concertação social. E mesmo do Parlamento, penso que esse pacote foi aprovado apenas com o voto a favor do PS. E quem é que fazia parte desse governo que não quis saber da concertação social? Quem é que fez parte desse governo que não teve o acordo de todos na concertação social, que não esteve ali à mesa até conseguir ter o apoio de toda a gente? Quem foi? Foi, claro, José Luís Carneiro, que na altura não se incomodou nada com a forma como as coisas foram feitas e, portanto, eu só posso concluir que José Luís Carneiro tem a memória de peixinho de aquário. Os cientistas garantem que isso é um mito, mas o povo diz que aqueles peixinhos, gênero nemo, têm memória de três segundos, e eu acredito sempre mais no povo do que nos cientistas. Por isso, memória de três segundos é José Luís Carneiro.

Podem ser cinco segundos, uma concessãozinha.

Tá bem.

Pronto.

Tá bem, cinco segundos. Pronto.

Miguel, estou com medo de perguntar: quem é o teu vilão de hoje?

Tu estás com medo de perguntar, Maria João, e eu estou cheio de medo de responder.

Até tremes.

Estou aqui a tremer um bocadinho. Se sentirem aqui algo na minha voz, é porque eu não sei bem como explicar isto, mas o vilão é a justiça, e mais uma vez por causa do caso Sócrates. Até ontem o problema era o arguido não ter um advogado. O problema ontem foi que ele teve quatro advogados num só dia. E eu peço a toda a gente que nos está a ouvir que respire fundo, limpe as lágrimas, também não é preciso tanto, e eu vou explicar. Então vamos a isto. Muita força. Ontem de manhã Quando o julgamento recomeçou, Marco António Amaro, o advogado oficioso que tinha renunciado ao caso, ainda era formalmente o responsável pela defesa de Sócrates. A juíza tinha decidido que só o dispensaria depois de ele ser libertado de funções formalmente pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem que o tinha nomeado. Portanto, um advogado. Vou-te mantendo conta, como aqueles prisioneiros que vão pondo um tracinho. Um advogado. Entretanto, durante a manhã, apareceu um segundo advogado, Luís Esteves, que tinha sido nomeado advogado oficioso também pela Ordem, mas por um outro órgão, pelo Conselho Geral, sendo que ninguém tinha informado ainda a juíza disso. Então, perante esta confusão, para o seu julgamento, para se falar com a Ordem, a dada altura, a juíza já tinha sido informada formalmente da saída do primeiro advogado, não tinha sido informada formalmente da entrada do segundo advogado e por isso, naquele vai, não vai, José Sócrates não tinha advogado nenhum e isso levou a juíza a nomear um terceiro advogado oficioso, Humberto Monteiro, que por feliz acaso, pela graça de Deus, estava de escala no tribunal e a sua função seria a de representar o arguido durante a tarde. Eis senão quando, à tarde, surge um quarto advogado, Filipe Batista, que se apresenta com uma procuração passada pelo próprio José Sócrates, mas é uma procuração condicionada. E condicionada por quê? Porque, meus amigos, ele só apresentaria a procuração ao tribunal e, portanto, só aceitaria representar Sócrates caso a juíza lhe dissesse previamente que iria parar o julgamento durante 10 dias para ele consultar o processo. Mas a juíza disse: "Eu não vou estar aqui a dizer nada antes de apresentar a procuração. Quem é que vossa excelência é?" Além do mais, o processo está numa fase de reprodução de testemunhos gravados anteriormente. Nesta fase, os advogados não intervêm e, portanto, o que a juíza diz é: "Não vou estar a interromper as sessões. Nós vamos aqui passando as gravações. O senhor vai então estudar o processo e depois, quando tiver coisas para fazer, já esteve a estudar. Agora, não vamos estar aqui a interromper isto em que estamos só aqui a passar umas cassetes." Eu não sei o que é que eu ia dizer mais. Isto deixa-te sem palavras, não é? Não sei mesmo o que é que eu ia dizer. Não sei. Olha, sigam em frente, sem mim. Vão andando. Eu já vou lá ter.

Miguel, não sei se estás capaz, mas regressas depois do meio-dia para mais um Realpolitik.

Acho que ao meio-dia já recuperei.

Já recuperaste. Com o Sérgio Sousa Pinto.

Vou estar aqui com o Sérgio Sousa Pinto. Vamos falar sobre a guerra no Irão. Claro que a grande dúvida é: pode a guerra no Irão transformar-se numa espécie de novo Vietname, transformar-se numa guerra que se prolonga e que suga as forças dos Estados Unidos? Vamos tentar olhar para isso. Vamos também falar um pouquinho sobre esta polêmica das refeições diferentes para alunos que estão em colégios privados, pagando, e aqueles que entram pela mão do Estado, pela mão dos contratos de associação. E ainda vamos trocar aqui umas ideias sobre as novas regras para o arrendamento.

Muito para ouvir então no Realpolitik, depois do jornal do meio-dia. Quanto ao bom, mau e o vilão desta quarta-feira, o bom é a ministra da Saúde, o mau é o líder do PS e o vilão é a Justiça. São as escolhas do Miguel Pinheiro no episódio que daqui a minutos também fica disponível em podcast.