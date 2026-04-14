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Começa agora uma nova edição do Bom, Mau e o Vilão da Rádio Observador. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia.

Bom dia.

Bom dia, Miguel. O teu bom teve a coragem de fazer uma crítica difícil.

Sim, o PS. Quem nos está a ouvir já sabe da polêmica com a presidente da Câmara de Coimbra, descontente com aquilo que um jornalista da Agência Lusa escreveu, Ana Abrunhosa disse publicamente numa reunião da câmara que já não tinha confiança no jornalista que fez a notícia, desafiou-o a divulgar aquilo que disse ser a sua agenda escondida e retirou-o da mailing list que recebe informação sobre a câmara, dificultando assim que ele fizesse o seu trabalho. E ontem o PS, através de André Mó Caldas, que é membro do Secretariado Nacional do Partido, pôs-se a 100 km de distância da sua presidente de câmara, a 1000 km de distância. Eu vou citá-lo: "O PS estará sempre do lado da liberdade de imprensa. Qualquer coisa que publicamente seja entendida como algo que a belisque, não honra a tradição do Partido Socialista." Não é fácil a um partido dizer isto sobre uma sua presidente de câmara e ainda por cima também ex-ministra. São palavras muito duras, mas o PS disse-as e essa coragem deve ser assinalada. O PS não tem medo de criticar Ana Abrunhosa e isso fica-lhe muito bem.

Sem dúvida. E Ana Abrunhosa esteve muito mal neste caso.

Sim. E claramente acho que já deve ter percebido o disparate que fez. Acho eu, se calhar não percebeu.

Logo a seguir às tempestades, aquele episódio com o ministro da Agricultura, na altura não terá sido desta gravidade, digo eu, mas já estava ali provavelmente com o coração demasiado perto da boca.

É falta de gel nos pulsos.

Isso.

Dizes tu que não tivesse a gravidade, não eras o ministro da Agricultura, Álvaro, um destrate daquela de vocês. Desculpa, e os inteiros.

Certo. É possível que haja essa dificuldade de me pôr nos pés do ministro.

Miguel, o teu mau é o Presidente da República. Por quê?

Ontem António José Seguro anunciou que as próximas comemorações do 10 de Junho serão presididas por Miguel Monjardino. Há muitas razões para isso. O Dia de Portugal vai ser celebrado na Ilha Terceira e também no Luxemburgo. E Miguel Monjardino, como explica uma nota da presidência, é residente na ilha desde sempre. Além disso, o motivo para a escolha da Terceira é o facto de estar ali a base das Lajes, que tem sido alvo de polêmica por causa da guerra no Irão. E Miguel Monjardino é um dos principais comentadores de política internacional, mas além disso, eu até diria mais importante do que isso, é investigador e professor. Eu queria dizer que tenho grande estima, simpatia e admiração por Miguel Monjardino. Nós conhecemo-nos e falamos de vez em quando e obviamente pelas razões que eu referi, ele tem em tese todas as qualificações para estar à frente do 10 de junho. Mas esta escolha é um ato político, é uma escolha do Presidente da República e é também um erro político, porque além de ser tudo isto, Miguel Monjardino foi também um apoiante público de António José Seguro. Ele foi um dos subscritores do chamado Manifesto dos Não Socialistas por Seguro, que foi muito importante durante a campanha para mostrar que uma parte da direita estava ao lado do socialista e rejeitava André Ventura. E o que nós temos aqui é que para o seu primeiro Dia de Portugal, o Presidente da República vai então escolher um apoiante político e público. Eu lamento, mas é um péssimo sinal. Quando alguém decide apoiar publicamente alguém, depois isso permanece e um presidente da República deveria ter o cuidado de escolher. Seguramente haverá alguém no país que não o tenha apoiado. Pode não ter apoiado ninguém e que pudesse presidir a estas comemorações. Acho que teria sido preferível.

Não tiver apoiado publicamente, dizes tu.

Acho que escolher um apoiante não é um bom caminho, honestamente.

Mas está lá tanta gente.

Está. De facto, é verdade que houve uma corrida, mas o país ainda é grande, não é?

Sim, é verdade.

Somos 10 milhões de pessoas. Acho que passa uma má mensagem. Acho que não é bom pra ninguém. Não é bom pra quem escolhe, não é bom pra quem é escolhido e não é bom pra nós.

Pronto, aqui concordamos em discordar.

Sempre, Paulo, sempre. Um grande abraço.

Só fica a faltar o teu vilão. Quem é, Miguel?

Olha, é a UGT, porque depois daquela encenação em que na semana passada o Secretariado Nacional da UGT chumbou uma proposta de revisão da legislação laboral que não estava atualizada. Depois disso, ontem, Mário Mourão foi a uma reunião no Ministério do Trabalho pra fazer uma cena. Incomodado com as críticas dos patrões àquela votação esdrúxula do Secretariado Nacional da UGT, o líder sindical afirmou à saída que tinha ido ao ministério, eu vou citá-lo: "Transmitir à ministra que hoje não teria condições pra negociar." Portanto, ele foi sentar-se à mesa de negociações só pra dizer que não se ia sentar à mesa das negociações. E eu acho que o líder da UGT teria uma grande carreira no teatro. Acho que perdemos aqui alguém que poderia pisar as tábuas do Teatro Nacional Dona Maria II com grande competência.

É, o problema é que isso já virou de tragédia pra comédia, não é? E o assunto é sério, mas enfim.

É, vamos ver, Paulo. Vamos manter a esperança. Não, tu hoje estás também, Paulo, estás do contra. Vamos manter a esperança. Calma, Paulo, calma. Vai tudo correr bem.

Vai. Estamos aqui, coraçõezinhos.

Isso.

Likes. Vamos lá ao resumo. O bom de hoje é o PS, o mau é o Presidente da República e o vilão desta terça-feira é a UGT. Foram as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs de 360 que também pode ouvir em podcast.