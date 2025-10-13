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Essa agora é uma nova edição do "O Bom, O Mau e O Vilão". Olá, Miguel Pinheiro, bom dia.

Bom dia.

Bom dia, Miguel. O teu bom é o vencedor da noite eleitoral.

Pois é, já agora, convém que o bom seja o vencedor. E o vencedor foi o PSD, que ganhou em Lisboa, onde a esquerda se juntou quase toda, só faltou a CDU, o PCP. Ganhou no Porto, onde esteve 12 anos esvaziado por Rui Moreira. Ganhou em Sintra, onde o Chega apostou forte com Rita Matias. Ganhou em Gaia, onde mandava o PS. Ganhou em Cascais, onde tinha uma sucessão pra gerir. Ganhou em Braga, onde estava a votos um candidato que aparece no caso Spi, não viva, e por aí adiante. Claro, o PSD não ganhou Viseu, Bragança, Coimbra ou Faro, por exemplo, mas nós estamos a falar da União Nacional. A democracia é assim. E no discurso da noite eleitoral, Luís Montenegro estava irritado com o fato de todos os partidos terem aparecido a reclamar algum tipo de vitória, e eu percebo. Faz lembrar aquele sketch dos Monty Python que dizia: "Tudo bem, mas à parte do saneamento, a medicina, a educação, o vinho, a ordem pública, a irrigação, as estradas, um sistema d'água potável e a saúde pública, o que os romanos já fizeram por nós?" Aqui parecia que algumas pessoas estavam a perguntar: "Tudo bem, mas à parte de ter mais votos, mais mandatos, mais presidentes de câmara, mais presidentes de junta e as cinco autarquias mais populosas do país, o que o PSD venceu?" Bem, venceu muita coisa e, a pouco e pouco, Luís Montenegro vai construindo um mandato mais forte pra governar.

Acho que há uma freguesia que não venceram.

Pois, é isso.

Pode ser irritante, mas ele tem que ter fair play pra lidar com essas coisas, infelizmente.

Claro, eu só estou a dizer que o homem ganhou as eleições. Acho que sobre isso não pode haver dúvidas.

O teu bom é o vencedor desta noite eleitoral. Então em quem é o mau?

Olha, é o Chega, porque o partido quadruplicou os resultados face a 2021, como disse André Ventura, e disso não há dúvida, mas perdeu quase 800 mil votos se compararmos com as legislativas que foram agora mesmo. O Chega ganhou três câmaras, mas isso é metade do que o CDS conquistou sozinho, sendo que André Ventura adora dizer que o CDS está morto e é um quarto daquilo que conseguiu o PCP, mesmo com a queda dos comunistas neste domingo. E em Lisboa, o Chega só ficou à frente do PCP por 11 votos. O próprio André Ventura reconheceu no seu discurso que esta não era a vitória, nem a amplitude da vitória que ele queria. Nas legislativas, Ventura decretou a morte da bipolarização. Ontem, a bipolarização voltou. Mas, felizmente pra André Ventura, vêm aí já as eleições presidenciais, onde, como ele próprio lembrou ontem, não vai depender de mais ninguém.

E quem quiser que entenda o recado.

Quer dizer, pois, mas também o que as outras pessoas hão de fazer, Paulo?

As outras do partido Chega, não é?

Não, sim, mas de fato, ele quando depende de outras pessoas no Chega, a coisa não corre bem, mas também não vai toda correr fazer uma cirurgia plástica pra ficarem iguais ao André Ventura. Não dá.

É verdade. E os cartazes não resolvem tudo, como se viu.

Não resolvem.

Tens dois partidos no vilão.

Sim, o PCP e o Bloco de Esquerda. A esquerda radical continuou o seu declínio. Os comunistas perderam quase 40% das câmaras que tinham, passaram de 19 para 12. E houve sítios onde a derrota doeu mais. Em Évora, com João Oliveira como candidato, passaram pra terceiro lugar, atrás do PS e do PSD, e com apenas mais 500 votos do que o Chega. Já o Bloco de Esquerda continua na mesma, não tem câmaras, mas no Porto, por exemplo, perdeu dois terços dos votos, e em Lisboa só se aguentou porque entrou no boletim escondido atrás do PS, do Livre e do PAN. Mas Mariana Mortágua nem com estes números percebeu. Quando lhe perguntaram se o partido tinha cometido erros, ela insistiu que a estratégia do Bloco está correta e dá um rumo para o futuro. E quando lhe perguntaram se a ausência dela na campanha tinha sido um problema, respondeu que acha que não. É tudo igual. Portanto, o Bloco está ótimo, o importante é continuar assim. Vamos continuar assim. O futuro é grande.

É a lógica do vitória em vitória até outro descalabro final.

Suspeito que sim.

Vamos ao resumo. O bom é o PSD, o mau é o Chega e o vilão são o PCP e o Bloco de Esquerda.