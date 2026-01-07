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Começa agora uma nova edição do "O Bom, o Mau e o Vilão" com Miguel Pinheiro. Fala Miguel, bom dia.

Bom dia.

Miguel, o teu bom é António José Seguro.

Sim, porque ele venceu o debate de ontem. Vocês acordam cedo, não sei se ficaram acordados até ao fim.

Meia-noite e meia.

Meia-noite e meia.

Foi duas horas e meia de debate.

É verdade. Tu aguentaste até ao fim?

Aguentei até ao fim.

Tu és um grande profissional.

Não, estaqueadamente.

Com certeza. Mas o momento decisivo aconteceu quando Marques Mendes e Gouveia e Melo encheram o ringue com lama. Marques Mendes acusou Gouveia e Melo de estar a fazer uma campanha de insinuações e ouviu isto: "Diga aos portugueses qual é a sua profissão." E a resposta de Marques Mendes foi: "Estou inscrito na Ordem dos Advogados há anos. Em 15 anos nunca tive problemas com a Ordem dos Advogados, com a Autoridade Tributária, com o Ministério Público, com o Tribunal Constitucional ou com a Entidade para a Transparência. Não sou facilitador de negócios. Nunca fui." Foi mesmo assim. "E se alguém tem um caso concreto a apontar, diga." E Gouveia e Melo, que vinha preparado para esta pergunta, diz-lhe: "Empresa JMF, ACA, Nutron, Atriz e outras empresas relacionadas com influências. Os painéis solares na Madeira, como é que foram?" E Marques Mendes diz-lhe: "É tudo insinuações. Nunca fui facilitador. É legítima a minha indignação. Sou uma pessoa íntegra. Isso é lama e ordinarice." Eu quando ouvi esta da ordinarice, até parei.

Para lá, que isto é interessante.

E Gouveia e Melo diz-lhe: "Ordinário, ou ordinarice, não sei bem, é favorecer negócios do Estado." E perante isto, quando estava assim nestes termos, o moderador do debate, o Carlos Daniel, Deus o tenha e guarde, é que aquilo não é fácil.

Pois não.

Carlos Daniel virou-se para António José Seguro e perguntou-lhe: "Alguma réplica?" E assim, com um sorriso, Seguro respondeu: "Absolutamente nada. Estou nesta campanha para elevar o debate público." E Seguro seguiu aquele conselho antigo de Napoleão, que dizia: "Nunca interrompas um adversário quando ele está a cometer um erro." E só com isto, parece-me que ganhou o debate. E além disso, claro, tinha recebido pouco tempo antes, em direto e ao vivo, o apoio de Jorge Pinto, que deve desistir a favor dele a qualquer momento. Eu não sei, se calhar ele até já desistiu, por isso que eu vinha agora a caminho. Não sei se nas notícias-

Ou o próprio não deu por isso ainda.

Exato, já desistiu.

Quando acordar vai dar por isso.

Exato. Jorge Pinto já desistiu, mas não sabe.

Ele não sabe. Aquilo foi quase uma não desistência. Ou então saiu-lhe muito mal a frase.

Não, não saiu mal, Paulo, porque não é estar aqui agora, mas a verdade é que poucas horas antes o observador Mariana, que está a acompanhar o candidato do LIVRE, tinha escrito que as coisas estavam a caminhar nesse sentido.

Nesse sentido.

E que ele esperava era um consenso de esquerda, uma convergência.

Uma convergência, ou seja, no fundo, o que ele quereria-

Catarina Martins também e António Filipe também desistam

...Catarina também desistissem. Mas eu suspeito que mesmo que eles não desistam, Jorge Pinto vai, em nome da pátria, desistir e entregar os seus 1,3% de votos.

Igual a Manuel João Vieira, segundo as sondagens.

António José Seguro. Se ainda estão ali taco a taco. Jorge Pinto e Manuel João Vieira taco a taco.

O teu mau também esteve ontem no debate.

Olha, é quem está taco a taco, realmente, é Manuel João Vieira. Há pelo menos 1,3% dos portugueses que acham muita graça a Manuel João Vieira, ou pelo menos acham-lhe suficiente graça para, segundo a tracking poll da TVI e da CNN, lhe darem o voto nestas eleições presidenciais. Manuel João Vieira passou o debate de ontem a fazer piadas, até a fazer piadas gastas. Algumas vêm da primeira tentativa de candidatura em 2001. São piadas com 25 anos. Aquela do só desiste se for eleito, tem 25 anos.

O que mostra também que o país não tem avançado, Miguel.

Pois não, Paulo. Mas mesmo para dizer piadas com 25 anos, ele precisava estar ali a consultar o caderninho. Parecia o Gouveia e Melo no primeiro frente a frente. Só isso perde metade do efeito. Sim, senhor, tudo muito bem, mas eu diria que ter alguém como Manuel João Vieira a conseguir as assinaturas para avançar, tê-lo num debate presidencial, tê-lo no boletim de voto e vê-lo com intenções de voto suficientes para aparecer numa sondagem, é apenas mais um sinal de que o sistema está em desagregação. Estamos a bater no fundo. Se calhar não é por acaso que Manuel João Vieira está desde 2001 a tentar entrar no boletim de voto presidencial, nunca conseguiu.

E agora ainda consegue. Há ali um protesto, claramente.

Sei lá, não sei se é protesto, se é aquela coisa muito: "Ai, que moderno que eu sou, isto é tudo tão divertido, eu estou aqui a brincar com isto." Que giro que é termos aqui alguém a dizer estas piadas numa eleição presidencial. Lá está, eu acho que uma parte substancial dos votos do Manuel João Vieira, estou absolutamente convencido disso, de eleitores do LIVRE. Nem sequer são aquelas pessoas que nunca votam e vão agora. Acho que são esta esquerda caviar.

Muito moderna.

Muito moderna.

Então já dá 2,6.

Exato. Se calhar o Jorge Pinto desiste.

E em vez de ir para o Manuel João Vieira.

Não, o Manuel João Vieira desiste a favor de Jorge Pinto.

Isso já é uma cadeira.

Em cascata.

Bom, com isso, mas se for assim, António José Seguro é eleito à primeira. Então não é preciso segunda volta.

Miguel, quem é o teu vilão?

É a nossa justiça. José Sócrates tinha um advogado há vários anos e ele renunciou ao caso. Como esse advogado desapareceu, o tribunal nomeou um advogado oficioso. Como Sócrates não gostava desse advogado, Sócrates escolheu outro. Como o novo advogado adoeceu, o tribunal nomeou uma advogada oficiosa. Como a advogada oficiosa pediu escusa ao caso por ser do Chega, o tribunal nomeou uma segunda advogada oficiosa. Como a segunda advogada oficiosa não conhece o processo, o tribunal deu-lhe cinco dias para ir estudar. Como esta advogada não quer ficar com o caso, também vai pedir escusa. Como a juíza não quer eternizar este rodízio jurídico, pode pedir à Ordem dos Advogados que indique alguém que aceite ficar com o processo. Como as doenças não duram para sempre, o advogado que está agora internado vai voltar ao caso e nessa altura pode, obviamente, requerer ao tribunal que se interrogue novamente todas as testemunhas que foram ouvidas na sua ausência. Isto tudo para garantir o exercício do direito de defesa, o que quer dizer que nessa altura voltamos à estaca zero ou quase. E eu acho que podemos apostar, ó Paulo, nós já não fazemos uma aposta há muito tempo, portanto, fica aqui o desafio.

Vamos lá.

Vamos apostar.

Eu acho que ele vai estar contigo nesta.

50 cêntimos por pessoa?

Não, mas mesmo os 50 cêntimos são metafóricos. Aqui ninguém aposta dinheiro.

Claro.

Só para ficar aqui, meninos e meninas que estão a caminho da escola ou que estão a ouvir isto, não se aposta dinheiro.

Nada, não há dinheiro envolvido.

50 cêntimos metafóricos, Paulo. Nicolás Maduro vai ser julgado mais depressa do que José Sócrates.

Ali estamos no mesmo lado, como a Maria João bem adivinhou.

Estás com medinho agora.

Não é medinho.

Estás com a minha UFA.

Na segunda-feira fiz esse desafio aqui.

Ai, foi?

Apostava que-

Desculpa.

Não, à vontade.

Então eu é que estou contigo.

Se quiseres estás comigo, mas temos que encontrar alguém com uma contraparte.

Temos que arranjar alguém muito inocente.

Eu até apostaria que Nicolás Maduro vai ser julgado antes do recomeço do Sócrates.

Obviamente, Sócrates quase.

O Bruno não está aqui agora, achas que quando ele voltar o conseguimos convencer a apostar 50 cêntimos contra o Miguel Pinheiro?

Não cai nessa.

Miguel, regressas depois do meio-dia para mais um "Realpolitik" com o Sérgio Sousa Pinto. Do que vão falar esta semana?

Esta semana não há muito que inventar. Vamos falar um pouquinho sobre a operação militar dos Estados Unidos na Venezuela e estas ameaças também à Gronelândia e, claro, sobre a campanha presidencial. Isto está a aquecer.

"Realpolitik" para ouvir depois do jornal do meio-dia. Quanto ao bom, mau e vilão, o bom desta quarta-feira é António José Seguro, o mau é Manuel João Vieira e o vilão de hoje é a nossa justiça. São as escolhas do Miguel Pinheiro num episódio que daqui a minutos fica disponível em podcast.