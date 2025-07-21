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Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle.

Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que pode ser esta.

E nem te lembras que também cantaram mal.

Agora está aqui escrito.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

Olá a todos e a todas, e olá, Nana.

Olá.

As pessoas ficam preocupadas com a nossa relação, está tudo bem. As pessoas às vezes mandam mensagens a dizer: "Temos saudades. Tenho medo que se passe alguma coisa entre vocês, que estejam mal." Não.

Esta é uma amizade como outra qualquer, é assim que nós nos damos.

Estamos muito bem, adoramos-te. Público. Não vivemos uma sem a outra, está tudo bem.

Nós dizemos logo as coisas na cara e após está sempre tudo bem.

Claro, exatamente. É uma relação que está sempre a existir, e bem. E não temos ressentimentos, não se preocupem conosco, somos um casamento de longa data.

Mas hoje estou murchinha.

Queres conversar?

Não.

Ok. Então seguimos. Desculpem, antes de mais, muito bem-vindos ao "Alfabeto". Não sei se tinham percebido que tinham vindo cá parar. Uma rubrica do podcast Pequenas Reivindicações de Liberdade, um podcast observador. Hoje relembrando Narciso, episódio 26 da temporada anterior, Rapazes Giros, lançado no dia 25 de abril de 2023. Grande data.

Desculpa, deu-me vontade de rir, já me animaste.

Pronto, é para isso que eu aqui estou.

Eu acho que é 25 de maio.

É, não é?

É, tu estavas certa.

Exatamente.

Tu tinhas razão.

É estranho, não é? Também o Narciso não merecia o 25 de abril.

Temos ressentimentos com o Narciso.

Não, atenção, o Narciso foi dos meus preferidos, porque não sei se tu te lembras daquilo que aconteceu. Há momentos que tu gostas, eu sei que estás murcha.

Eu não me lembro de nada. Vais-me relembrar de quê?

Que o Narciso admitiu que esteve apaixonado por mim durante anos.

Titi, o Narciso nunca disse isso. O Narciso disse que teve um fraquinho por ti, uma panca por ti. Foi a expressão que ele usou, foi panca.

Mas é que fraquinho é muito diferente do que panca.

Fraquinho até tem mais a ver com a paixão do que a panca.

A panca-

A panca é uma pessoa que está obcecada por ti, mas nem é por nada. Agora o fraquinho é: "ui, este fraquinho pode aumentar."

Ele até teve com mulheres e pensou em mim. É o que a panca significa.

Certo, não tem a ver com paixão nem com amor. O fraquinho é: "ai, acho que tenho um fraquinho por ele." É, pode estar a começar.

Pronto, não aceitas.

Titi.

Não gostas de dar, é que não me dás uma.

Ouve, tu gostas muito mais ti do que de mim, nem vou entrar por aí. Nós não temos química nenhuma.

Eu não era uma competição contigo, Nana. É que estás a interpretar tudo errado.

Eu se calhar hoje não devia falar no episódio e agradecia que fosses tu a terminá-lo.

Não, tens que fazer isto pelos nossos ouvintes.

Disseste: "Estás a fazer tudo errado, Nana." Eu disse que não estava muito bem hoje. Provocaste-me, eu respondi, tu disseste que eu estava a fazer tudo mal e agora dizes que eu não posso fazer isto aos nossos ouvintes.

Desculpa, vou começar de novo. Como é que eu posso melhorar o teu dia?

Não sei. Olha.

Vamos ouvir o tema do Narciso, pode ser que te anime.

Eu quando estava a vir, como já vos disse, estava, não sei porquê, com um feeling que estava a ir para o psicólogo, porque é eu aqui olá. Não sei, estava a pensar em algumas coisas também que tenho passado pela minha vida, uma delas é a psicoterapia, que já se passa há algum tempo, mas que eu acho que é um assunto muito importante.

Antes de mais nada, eu adoro ouvir os nossos convidados a comer. Faz-me lembrar a avó Glória, faz-me lembrar os lanchinhos que estavam sempre preparados para nós, dá-me aqui uma alegria sempre. Imagino-os sempre a comer tâmaras.

Tâmaras. Parecia de som de tâmara.

Parecia-me um início de tâmara assim meio esponjoso.

Eu achei que podia ser o fim de uma tosta. Quando já só tens aqueles restos, aquela papinha espalhada por cima.

Também podia ser. É assim, ele quis trazer o tema da psicoterapia.

É que nem de propósito logo hoje que eu me sinto assim.

É verdade. E ele diz que é um tabu e eu acho que é assim que deve continuar. E nós, ainda por cima no dia de hoje, eu diria: não quero falar sobre isso. Tu queres?

Pensei que quiseres impressionar o Narciso ainda mais. Já não precisas, dá a volta, não é? Já podes escolher que não falamos sobre o tema dele. Sim. Eu é que não poderia fazer isso, ainda bem que não sou eu que estou a falar.

O que eu diria que poderíamos falar, Nana?

Eu não sei.

Vais gostar.

Porra.

Hot girl summer.

Que ideia!

Não é? Porque que eu acho que isto te pode animar? Porque eu diria que este é o grande desafio para ti, para este verão.

Continua.

Hot girl tu já és.

Ok, summer é que ainda não chegou.

Também já chegou e, portanto, it's time to be, it's time to stay. It's time to unite the two things and be a hot girl summer. The summer will be yours. Estás a perceber? Ou seja, aqui o meu conceito de hot girl summer é: temos uma hot girl, temos o summer. O summer vai ser de quem? Da hot girl e de mais ninguém.

O que é hot girl summer, para quem não esteja a par do conceito?

Nos comentários podem dizer se eu estiver errada, eu vou dar aqui o meu conceito de hot girl summer.

Tu não investigaste antes de trazeres o tema.

Não, eu tenho a minha interpretação e eu acho que é: o verão é um período de oportunidades, das mais diversas. Não é um grande período de oportunidades profissionais. As coisas estão fechadas, muita gente de férias. Então, é o quê? É um tempo de investirmos em nós próprios. E é aqui que até não vamos longe do tema que Narciso trouxe, porque psicoterapia é também investirmos tempo em nós. E o hot girl summer é isso mesmo. Eu acho que é aproveitar este tempo de pouco trabalho para uma coisa que tu já fizeste: arranjar as unhas, por exemplo, pequenas coisas.

A bit hotter.

A bit hotter. Red nails.

Red nails é o que eu tenho agora. Mas ainda não tenho red lipstick.

Não, mas não vais precisar. Vais precisar de um bronze.

Ok.

Trabalhar no bronze, trabalhar nas unhas. E isso faz o quê? Dá-nos autoestima, que pode começar com uma autoestima falsa. Ainda nos sentimos feias, ainda nos sentimos fracas. Não importa. Neste caso, acho importante mentirmos a nós próprias.

Tu achas?

Porque a mentira torna-se verdade.

E não andaremos iludidas.

Não, não é fugirmos dos nossos sentimentos. Podemos chegar à noitinha e ainda chorar. Mas quando começa um novo dia, um novo dia começou.

Mas vou-me encher de postiços. É isso que tu propões?

Não são postiços. Eu só falei de unhas e de um bronze.

E batom. Eu trouxe o tema batom.

Trouxeste o tema batom. Poderás usar um batom, se assim o sentires.

Ia ser estranho se eu trouxesse um red lipstick.

Eu ia gostar muito.

Tu achas?

Sim, eu ia gostar.

Um dia, se eu for ter contigo com um red lipstick, não digo nada.

Não podes é dizer nada.

Ok.

Porque senão estraga.

Ok, mas temos de ir para um sítio, não pode ser só para estar em tua casa, senão tu só te ris e achas que é uma partida e pronto.

Eu não ia fazer isso. Eu ia elogiar e assim íamos ficar.

Inconsequente.

Portanto, eu acho que é um bom tempo para vocês, as mulheres que nos ouvem, e os homens também podem ter um hot boy summer. Eu acho que é agarrem as oportunidades da vossa vida. Digam que sim. Eu estou a adorar ser esta pessoa este episódio. Digam que sim às coisas. Temos aqui um exemplo. Estou a ligar-te.

Estou?

Estou, Nana.

Sim, Titi, olá.

Como é que estás?

Olha, estou...

Espero que estejas bem.

Por acaso queria desabafar um bocado contigo, não me ando a sentir muito bem.

Ok. Então olha, queres desabafar amanhã à noite numa festa deliciosa que eu encontrei para nós?

Não me apetece estar com muita gente, sabes, quando eu me sinto assim.

Ok, então nós podemos combinar um bocadinho antes e depois vamos à festa.

Ok. É assim, eu vou dizer a verdade. Eu não me vou arranjar porque eu não sei se depois vou para a festa. Por isso, depois se quiser ir, logo tratamos disso.

Acho que estás a ser um bocado estúpida.

Era aqui que eu queria chegar. As hot girls são o que vocês sabem, são estúpidas. Já viram como é que a Titi acabou de me tratar? Só porque eu não estava à espera que ligasse para me animar. Quer me convencer a ir fazer uma coisa com ela. E assim que eu digo: "Eu não sei se tenho vontade, por isso não me vou arranjar." Já ela a responder: "Olha, acho que estás a ser um bocado estúpida." Não sei, não é animador, Titi.

Pois, mas é que tu não percebeste o exercício.

Eu tinha de aceitar tudo?

Tu tinhas de aceitar, porque depois há uma consequência dessa aceitação. Porque isto é assim, há momentos para o desabafo que eu continuo a ter ido.

Liga-me outra vez.

Sim, eu quero só aqui esclarecer uma coisa que é: há o momento do desabafo, que nós também temos, não é esse momento agora. Nós já desabafamos e já choramos.

Ok.

Agora eu vou te ligar.

Estou?

Olá, Nenê.

Olá, Titi, como é que estás?

Eu estou bem. Estou com saudades tuas.

Sabes que eu também tenho saudades tuas, principalmente nesta altura em que me sinto assim um bocadinho mais...

Boa, tenho um plano para nós, para nos irmos divertir.

Ok.

Sexta-feira há uma festa deliciosa. Queres vir?

Mas que género?

Tudo o que nós gostamos. Uns bons cocktails, os barmen são incríveis, fazem cocktails incríveis. Podes chegar lá e dizer assim: "Olhe para mim, o que é que eu quero? Faça-me." E ele faz.

Ele faz-me?

Sim.

Ok, sou capaz de alinhar.

Boa.

Não me apetecia era estar a ir conduzir a seguir.

Não, mas chamamos uma plataforma TBD.

Ok. Achas que podemos dividir?

Claro.

Ok. Pode ser.

Boa! Eu sei que não é animador já de início, estás cansada, mas vão pessoas mesmo muito interessantes. Há um mundo de possibilidades à tua espera.

Pronto, eu só preciso de saber que estou à vontade se eu quiser ir embora, para ir.

Claro, tu és livre.

Ok, então o importante para a hot girl é dizer que sim, mas depois pode começar a dizer que não aos poucos, não é?

Sim, continuamos livres, eu acho que é não fechar oportunidades.

Ok.

Pronto, foi um falhanço, não foi o dia certo para isto. Se alguém quiser ter uma pequena conversa sobre hot girl summer, eu estou pronta para dar os meus conselhos.

Hoje podíamos ainda ter falado sobre: será que a rádio tem meios para continuar a sobreviver aos tempos? Esta é a pergunta que toda a gente faz e infelizmente hoje não tivemos tempo para abordar. Até para a semana.

I love you.

Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle. Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que pode ser esta. E não temos que fazer contagem novamente. Agora está aqui. Pequenas reivindicações de liberdade. Pequenas reivindicações. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

De liberdade.