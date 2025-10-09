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Excelente. Não vou esconder que estou bastante emocionada. Eu nunca mais vou gozar com pessoas, prometo, que se emocionam em entrevistas, porque é fácil acontecer. Tu também és uma vaca por me pores nesta situação. Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle. Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem dizer então. E muito amor para levantar o ânimo. Agora está. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

Pessoas incríveis.

Olá, muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast Pequenas Reivindicações de Liberdade, um podcast observador. E antes de mais, antes de dizer o que se vai passar aqui hoje, quero agradecer com todo o meu coração o episódio da semana passada, preparado pela maravilhosa Titi, que me fez tantas surpresas. Agradecer em especial aos nossos ouvintes que participaram, que já sabem que isso aquece sempre o nosso corpo inteiro. Portanto, muito obrigada. Obrigada ao Armando, trabalhador da função pública, que eu nunca saberei quem é, mas que, como a Titi disse, fez questão de enviar um áudio com palavras tão bonitas para mim e estou mesmo insuportável. Passei uma semana insuportável por me achar a maior. E hoje a Titi, muito infelizmente, não pode estar aqui comigo, por isso é que já estão a ouvir a minha voz sem parar. No entanto, vamos ver se quem passa a próxima semana insuportável é Rita Poças. Muito bem-vinda, Rita.

Olá, muito obrigada pelo convite.

Estás bem?

Estou muito bem, estou muito contente, um pouco nervosa por estar aqui, mas estou muito feliz.

Porque tu sentes que este é um podcast que tira um bocadinho o chão?

Sim, sem dúvida. Estou a sair da minha zona de conforto.

Isso agrada-te ou não?

Agrada, mas deixa-me nervosa ainda assim.

Eu disse que agrada e depois pensei que se calhar é mentira. Tu gostas mais do teu conforto do que sair da zona de conforto.

Acho que depende. Eu adoro o meu conforto, mas eu acho que quando saio da minha zona de conforto é um bocadinho sem querer, mas depois acabo por gostar.

Olha, que bom. Sabem o que aconteceu? A Rita estava-se a rir, porque há aqui um buraco na mesa do observador e eu enquanto falava para abrir este episódio, estava a enfiar os meus dois dedos, o indicador e o anelar, dentro deste buraco sem parar.

Tu começaste de várias maneiras. Tu começaste a circular esse buraco à volta com o teu dedo indicador e depois decidiste enfiar os teus dois dedos dentro desse buraco e foi interessante.

Porque isto é o que eu faço quando estou nervosa. Percebem? Pronto, não vou explicar mais. A Rita Poças, para quem não conheça, é uma mulher, é atriz, é podcaster e talvez tantas outras coisas que vamos descobrir aqui hoje. A Rita Poças faz anos no dia 12 de outubro, portanto, este domingo, e hoje é um episódio celebrativo para que a Rita possa sentir-se feliz e para que ninguém que nos ouve se esqueça de lhe mandar um grande beijinho de parabéns neste próximo domingo, que é também dia de eleições autárquicas. Apelamos ao voto de todos os nossos ouvintes. Rita, nós a partir de agora já temos um cronômetro a contar. Quando ele apitar, este episódio chegou ao fim. Na temporada anterior, a avó Glória recebia todos os rapazes giros em casa dela. Agora a avó Glória não pode estar aqui conosco, no entanto, enviou também uma mensagem para ti e que aqui vai.

Minha querida Rita, tal como aconteceu com a Mariana na semana passada, também a ti trato pelo nome, porque não estou a falar com a tua personagem Titi. Não nos conhecemos há muito tempo, foi no princípio da temporada dos rapazes giros, mas nessa altura vinhas todas as semanas a minha casa, umas vezes almoçávamos, outras vezes era só um lanchinho, outras vezes ainda tinhas coisas para fazer, ias embora à pressa, mas mesmo assim tenho a melhor das impressões a teu respeito. Sempre foste muito gentil comigo e pelo pouco que pude observar, percebi que és uma pessoa focada em conseguires a vida que almejas, trabalhas muito, quando as coisas não acontecem como gostarias, procuras alternativas, o que é bom, porque te revela uma grande mulher. És inteligente, argumentas bem, és bonita e és amiga da Mariana. Isso faz de ti uma pessoa muito especial aos meus olhos. Portanto, inteligente, com caráter forte, bonita e amiga da Mariana, és uma deusa. Para mim, és uma deusa. Dá-me licença, que me considero também uma pinguinha tua avó. É muito bom ter-te na minha vida. Obrigada. Muitos beijinhos e parabéns.

Pois é, isto de facto, estar nesta posição é um pouco difícil, ouvir estas coisas Sobre nós.

Já sabes que não és obrigada a responder a nada.

Muito bem, vou assimilar. Agradeço do fundo do meu coração à avó Glória, sem dúvida que é mais do que uma pinguinha minha avó. Acolheu-me em muitos momentos. Neste momento eu só tenho uma avó verdadeira, a outra já foi, portanto, sem dúvida que tenho duas. A avó Glória faz parte das minhas avós.

Passamos agora para uma pequena introdução. A Rita Poças nasceu no dia 12 de outubro de 1997. Vamos descobrir o que aconteceu em dias 12 de outubro.

Adoro.

Em dias 12 de outubro, Cristóvão Colombo pensa que chega à Índia, só que não. É o Dia da Hispanidade ou da Festa Nacional de Espanha. É o dia em que foi inaugurado o Cristo Redentor. É o dia do nascimento de Luciano Pavarotti, tenor italiano. É o dia do nascimento de Hugh Jackman, ator australiano. E o governo belga instituiu ainda o ensino livre e gratuito. Isto nos dias 12 de outubro destes últimos anos.

É também o Dia da Criança no Brasil, acho eu.

Essa eu sabia que tu já sabias, por isso não incluí aqui.

Sim, estou só a dizer, tinha esta aqui de bolso.

Todas as que eu disse foram novidade para ti, ou não?

Foram, 100%.

Pronto, então é natural que o Dia da Criança do Brasil não tenha entrado.

Mas eu também não tenho 100% de certeza se é verdade, mas acho que sim.

Eu também não tenho 100% de certeza se é verdade o que eu disse.

Eu aposto que é.

Em 1997, o que aconteceu? Foi bem conseguida a primeira clonagem de um mamífero a partir de uma célula adulta, dando origem à ovelha Dolly. Morre, num acidente de automóvel, a Princesa do Povo, a Diana. Steve Jobs regressa à Apple numa altura em que a empresa enfrenta uma grande queda nas vendas. Deep Blue é a primeira máquina a vencer o ser humano, vencendo o campeão do mundo de xadrez. Morre Madre Teresa de Calcutá, Prêmio Nobel da Paz, entre tantas outras coisas. A despenalização do aborto é chumbada no Parlamento Português. É lançada pela Igreja Católica a campanha contra o aborto "Não mates o Zézinho" e é publicado um livro com a tese de licenciatura de Álvaro Cunhal, "Interrupção da Gravidez não Foge à Luta de Classes." Estreia Pokémon. Inicia a saga Harry Potter com a publicação do primeiro livro, "Harry Potter e a Pedra Filosofal." Resta-nos ainda saber o que aconteceu a 12 de outubro de 1997, juntando agora tudo o que ouvimos antes. No domingo, dia 12 de outubro de 1997, nascia mais uma balança ou liberiana de signo chinês boi e membro da geração Z. Além disso, Michael Schumacher vence o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, morre John Denver, um dos maiores nomes da música country, tem lugar na Argélia um massacre que mata 43 pessoas e acontecem cinco beatificações no Vaticano. Este é o contexto do nascimento de Rita Poças, a 12 de outubro de 1997.

Há muitos factos que enquanto estavas a dizer, apetecia-me. Quanto a toda a questão do aborto que houve em Portugal, às tantas ainda bem, porque se calhar é graças a isso que eu estou aqui.

Que tu estás cá.

Pois é. Nem tudo é mau. Não sei. Isso depois são opiniões da minha vida, das pessoas. Indiferente.

Não precisas de acabar nenhuma frase ao longo deste episódio inteiro.

É possível que isso não aconteça, que eu não tenha essa capacidade.

Podes estar dizendo palavras soltas, nós vamos escutando. Diz-me então, Rita Poças, por que tu és incrível?

Pois é, mesmo antes de começarmos eu disse uma asneira e disse: "Esqueci-me de preparar esta resposta." Pois bem, posto isto, eu acho que sou incrível porque com o passar do tempo consegui escolher muito bem os meus amigos. Trabalhei esta capacidade desde a minha infância, que talvez tenha sido mais complicado escolher os meus amigos. Trabalhei isso tão bem que agora tenho os melhores amigos à minha volta. E eu acho que isso faz de mim uma pessoa incrível. É isso.

Eu tenho ideia, na semana passada, quando eu, em algum momento do episódio, disse que era incrível porque tinha pessoas incríveis à minha volta a dizer coisas bonitas sobre mim, tu teres dito: "Eu sou incrível por causa dos outros, não é por minha causa." E tens a coragem de aparecer aqui com esta resposta.

Sim.

Tens a desplicência.

Tenho, porque isto também é sobre mim, é sobre a minha capacidade de escolher bem. Atenção.

Não, fica-te mal, porque dizer que isso é uma qualidade sobre ti, é humildade, é modéstia.

Estás tu a dizer?

Eu não me posso elogiar a mim própria. Olha, esperava mais depois do julgamento da semana passada.

Talvez no final do episódio eu consiga estar mais à vontade para responder a esta questão. Agora ainda estou um pouco perra.

Não sei o que pensas que vai acontecer durante este episódio.

Não, vou eu soltar-me, é só isso, vou só ficando um bocadinho mais relaxada. A Titi vai soltar-se.

É isso.

Agarrem-se a partir de agora. A Rita vai soltar-se. Agarrem-se a partir de agora. Desculpem, às vezes saem umas palavras da boca que eu não queria ter dito. Rita Poças, vou dizer-te por que és incrível. És incrível porque és surpreendentemente culta, e não uso o adjetivo surpreendente por saberes tudo, mas porque quando não estamos à espera, tens uma referência nova sobre moda, música, arquitetura, dança, literatura, e esta lista não tem fim

Estou certa de que toda a gente que tem a sorte de conviver contigo é contagiada pela vontade de querer saber mais sobre vários temas e conhecê-los através do teu olhar. És incrível porque tens uma enorme sensibilidade a olhar para o mundo, para o outro, para a arte, e com isso passas a ser uma das pessoas que conheço com maior capacidade de compreensão em relação às mais diversas situações que surjam na tua vida e na vida das pessoas que estão perto de ti. És incrível porque tens muito sentido de humor, com liberdade e um quê de ingenuidade que te dá uma graça em momentos que tu própria não te apercebes. Achando tantas vezes que és menos boa do que és, e isto não é de maneira nenhuma motivo para seres incrível, consegues transformar com coragem as tuas fragilidades e inseguranças em momentos de beleza para quem vê de fora. És incrível porque como atriz ultrapassas também as tuas inseguranças, sempre a tentar avançar para ser melhor com trabalho e dedicação. Tens um toque que é só teu e isso é o que muitos atores desejam conseguir. Para os curiosos, recomendo que vejam a tua participação na série "Situações Delicadas", na RTP Play, que estreou muito recentemente. És incrível porque contigo posso falar sobre tudo sem medo, e ainda bem que ninguém nos ouve, porque dizemos muitas coisas erradas, mas poder encontrar alguém ao pé de quem posso partilhar o meu lado mais obscuro, foi para isso que vivi os 23 ou 24 anos antes de te ter conhecido. És incrível porque decidiste voltar a estudar aos 20 e tal anos, que é como quem diz, segurar as rédeas desse teu cavalinho que já deu tantos pulos, mas que está a crescer e a encontrar o seu caminho. E por fim, porque és a minha maior amiga e parceira, não passamos um dia sem falar. És a inspiração que me ensina a viver melhor, a olhar melhor para a realidade, porque contigo descubro o que são a ilusão, a ficção e o sonho. Ensinas-me todos os dias que na cabeça ninguém manda, os pensamentos não nos definem. Vives a vida das pessoas de quem gostas com toda a presença que és capaz, não me largas a mão. Nunca me sinto sozinha e tenho a sorte de a pessoa que está ao meu lado ser linda, leve e fresca. Eu espero mesmo que tu não morras, porque não saberia estar neste mundo sem ti. Excelente. Não vou esconder que, de facto, estou bastante emocionada. Eu nunca mais vou gozar com pessoas, prometo, que se emocionam em entrevistas, porque é fácil acontecer. Tu também és uma vaca por me pores nesta situação. Muito obrigada por tudo o que tu disseste. Mando de volta algumas das coisas e é só isso. Por isso é que não se deve ir a entrevistas. Sim. A conclusão não é não gozar com as pessoas que choram, a conclusão é não ir a entrevistas. Pois é. É a primeira também e quem sabe a última. Espero que sim, para não te veres nesta situação mais vezes. Sim. Rita Poças, passamos agora para o próximo segmento chamado Perguntas Flash. Deixa só beber aqui um pouco d'água. Eu vou te fazer perguntas e tu tens de responder o mais rápida e mais honestamente possível. Ok. Estás pronta? Não, mas vamos embora. Qual é a tua parte preferida do teu corpo? A minha parte preferida do meu corpo é a minha boca. Identificas-te mais com boi ou com touro? Com boi. Tens cornos? Tenho. Se estiverem dois seres vivos a afogar-se à tua frente, qual é o critério que usas para escolher qual deles salvas? O instinto. Está o mar revolto, o teu cão Baton não consegue sobreviver engolido pelas ondas. Uns metros ao lado estou eu, igualmente em apuros. Salvas quem? Salvo-te a ti. Acreditas que alguém pode morrer sem trair ou ser traído? Não. Fuck, marry, kill. André de Freitas, Tiago Petencur, João Maria. Ok. Marry João Maria. Não, marry Tiago Petencur. Vou matar o André de Freitas. É tempo de o matar. Eu só quero dizer isto, é tempo de o matar. Por mim, não é pelo que ele anda a fazer, muitos parabéns por toda a história que nós já tivemos. Depois, eu acho que marry Tiago e fuck João Maria, porque pronto, o Tiago, sem justificar. Sim. Por que que detestas a Carolina Deslandes? Eu detesto para menos. Eu não gosto da música dela. Tens orgulho ou vergonha do teu body count? Tenho orgulho. Ter celulite é um mal menor no meio de todos os males do mundo, então por que é uma preocupação que ocupa tanto os teus dias? No meu mundo é das maiores. Se deres um beijo na boca, não pões a hipótese de não fazer sexo. Isto acontece porque és carente ou porque és uma mulher muito ligada ao corpo? Não pode ser as duas coisas? Não. Então vou dizer que sou uma mulher muito ligada ao corpo. Fuck, marry, kill. Vítor Silva Costa, Guilherme Geirinhas, Tomás Vallenstein. Eu sabia que ias gostar mais deste, mais desafiante. Eu gostei, este é desafiante. Então. Vítor Silva Costa, Guilherme Geirinhas e Tomás Vallenstein. Eu vou matar o Guilherme Geirinhas Ele não vai ter coragem de pedir desculpa como se importasse alguma coisa. Vamos destruir a autoestima de um homem neste podcast.

Depois, fuck Vitor e marry Tomaz.

Tu no sexo és a campeã ou submissa?

Isto é lixado, porque são duas opções e uma pessoa é as duas, não é?

Não.

Eu vou dizer campeã.

Fascinar ou ser fascinada?

Ser fascinada.

Fascinante ou fascínio?

Fascínio.

És o melhor que Alenquer já viu, porque és mesmo muito boa ou porque não se faz nada bem em tal lugar?

Porque eu sou mesmo boa.

Já faltou mais para seres influencer, nós estamos a ver as tuas selfies, o que é que te impede?

Algum pudor, vergonha e ética de trabalho.

Achas que terias perfil para apresentar o "2 às 10"?

Não.

Há quanto tempo não beijas uma mulher na boca?

Há cinco ou seis anos.

Já lá vai o tempo.

É verdade.

Agora um segmento, perguntas flash dos ouvintes. Aqui está o que os nossos ouvintes sempre te quiseram perguntar.

Ai, meu Deus!

Seguem-se agora estas perguntas. Qual a capital do Burkina Faso?

Não sei.

Uagadugu. Lavas os dentes de olhos fechados?

Não.

Fósforo ou isqueiro?

Isqueiro.

Como é ter esses olhos?

Difícil, já passaram por muito.

Por que os autocarros que esperamos já passaram duas ou três vezes no lado contrário?

Carlos Moedas.

Saberá responder. Croassaint ou cruzamento?

Croassaint.

De que a Titi mais gosta?

Da sua família.

Depois alguém respondeu só conchinhas, com um emoji, eu não percebi, portanto decidi criar uma pergunta que envolvesse conchinhas.

Ok.

Preferes que acabem as conchinhas todas da praia, sabendo que traz problemas a todo o ecossistema, ou nunca mais adormecer a fazer conchinha?

Nunca mais adormecer a fazer conchinha.

Como fazias para fazer a nana?

Neste momento perguntava.

Quantas vezes por semana fazes cocó?

Quatro a cinco dias.

Filmes, livros, posições, etc., que mais te marcaram?

A consideração que esta pessoa te tem.

Ora bem. Mas é barras, tu podes escolher só um filme, ou um livro, ou uma exposição, ou um etc.

Eu vou dizer, eu não sei. Eu vou dizer um que eu digo sempre, quando me perguntam esta, que é o filme "Cinema Paraíso".

O que normalmente te dá ranço num rapaz ao ponto de nunca mais quereres estar com ele?

Isto são perguntas muito complicadas. Há várias coisas que me podem dar ranço. Eu acho que ter nojo de alguma coisa do meu corpo.

Melhor memória a fazer xixi na rua.

Eu acho que tenho. Espera. Eu hei de ter algures numa noite divertida e que fiz xixi ao ar livre. Ainda não sei responder.

Rita, Red Shoes é tua familiar?

Não.

Três coisas que dão sentido à tua vida.

Ai, meu Deus!

As pessoas acham-te mais que um corpo, é o que eu te posso dizer.

Sim, obrigada. Também me deixa um bocado triste. Estava à espera de perguntas um bocado mais básicas. Três coisas que dão sentido à minha vida. Amor, dinheiro. Estou a gozar. Amor. Como é que se responde a isto sem ser muita parola?

Podes ser.

Eu vou ser. Desculpem. Amor, arte.

Arte?

Arte.

O que consegue ser melhor que o amor?

Não é por ordem.

Não. Consegues surpreender. Depois de teres dito amor, que já era o que é.

Está bem, pronto. Mas amor, e Deus.

Era, faltava só a fé mesmo.

Amor inclui família e essas coisas. Mas pronto, vou dizer amizade.

Achei que ias dizer prazer. Mas não tens de dizer, eu é que estivesse a dizer nos pilares da tua vida.

Eu percebo.

Mas está tudo bem.

Mas é um prazer.

Intelectual, claro, que vem da arte, até quando tu dizes arte já inclui os prazeres.

Não. Pára de pôr palavras na minha boca. É um prazer. Sim, é um prazer. Mas inclui tanta coisa.

Tanta mesmo. Se vivêssemos num poema, qual seria o teu verso? Assinado André Duarte, que foi a única pessoa que escreveu na pergunta a assinatura, portanto, aqui digo o nome dele.

Quer que eu diga um verso agora?

Não, podes inventar o teu verso, o verso da tua vida.

O verso da minha vida, eu vou dizer que não é um verso, é uma frase. De um filme, que está aqui tatuada no meu braço, pode ser?

É a mulher contemporânea, sim.

Pode ser isso?

Claro.

Não é um poema. "A fair amount of failures".

Uau! Podes traduzir?

A dose justa de falhanços.

Muito bem. Titi, Rita. Faz-me tanta falta a presença da Titi neste episódio que tu não imaginas.

É o meu xodó. Que horror

Que horror isto. Estás a detestar esta experiência.

Não, eu estou a adorar a tua companhia e aqui o observador que é tão especial, mas responder a estas perguntas é muito mau.

É para sentires na pele o que fazes aos outros, que é para teres um bocadinho mais de empatia, que às vezes é isso que nos falta. Antes de me dizeres qual é que é o teu tema, temos um último momento de partilha de amor de uma outra pessoa, que já vou passar a reproduzir. Além de descobrirmos porque é que estas pessoas te amam, vamos ainda saber qual é a parte preferida do teu corpo para estas pessoas. Esta é a premissa, por isso aqui vai. Em primeiro lugar, vamos ouvir Luís Pinheiro.

Então, bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora a que estão a ouvir isto. Foi-me pedido que enviasse um áudio a falar da Titi ou da Rita. E eu acho que há uma coisa que a caracteriza muito, que é o fato de ela ser uma força da natureza. E eu ter gravado o número dela no meu telefone com o nome de Titão desde o início da nossa amizade e do nosso ciclo amoroso demonstra isso mesmo, porque eu desde sempre digo que ela é uma força da natureza. Houve uma altura até que eu achei que dizia vezes a mais, e então deixei de dizer por um período e depois foi-me pedido por ela, para que dissesse mais vezes. Mas eu acho que não é preciso, porque espero que ela saiba que é mesmo uma força da natureza e que me inspira muito também no meu dia a dia. E, portanto, espero que ela assim continue a ser este furacão e que deixe a sua marca por onde passa. E é uma pessoa realmente muito especial. Em relação à parte preferida do corpo da Rita, eu seria básico se dissesse que era o rabo, mas de fato ela tem um magnífico rabo. Mas não é. A minha parte preferida do corpo da Rita são de fato os ombros. Eu acho que ela tem os ombros muito sensuais, muito sexys. Sei que pode parecer estranho para algumas pessoas, mas permitam-se a vocês mesmos a começar a olhar para os ombros das pessoas que mais apreciam e vão ver se não é algo sensual. Depois também enviem as vossas respostas para o Instagram das Pequenas Reivindicações da Verdade. Um grande beijinho, Rita, um grande beijinho, Nana. Obrigado por este convite em participar no vosso podcast. É sempre um prazer e adoro-te muito, minha querida Rita.

Passamos agora para Raquel, irmã de Rita Poças.

Muitos parabéns, mana querida. Não podia deixar de enviar esta mensagem de amor, apesar de ser uma demonstração mais pública, mas o mundo está a precisar de amor. Por isso, aqui vai. És uma grande inspiração. Acho que és uma mulher incrível e apesar deste amor de irmãos, sempre que olho para ti, sinto um orgulho muito grande, a vários níveis, por todo o teu percurso, por tudo o que tu sabes, por tudo o que tu queres aprender e o que ainda vais aprender, pelo exemplo que és, pela maneira como tratas as pessoas à tua volta, como tratas de mim, da paciência que tens para mim, apesar das nossas muitas diferenças. Mas eu acho que ganhamos as duas muito com isso. E é isso, como tu me escreveste há uns tempos num postal de Natal, até sermos velhas, caquéticas e desdentadas. Porque este amor há de durar até sempre. E é isso. Não vou alongar muito mais, poderia dizer muitas mais coisas, mas algumas delas não se darão neste áudio, serão a ti pessoalmente. E é isso. Em relação à tua parte do corpo preferida, estava em dúvida entre duas, mas vou então optar por uma e vou dizer as tuas mãos, especialmente os teus dedos, que são elegantes, mas ao mesmo tempo engraçados, por sempre termos dito que tinhas dedos longos de pianista. E com esta me retiro. Um grande beijinho de parabéns e mal posso esperar por te dar um abraço ao vivo. Um grande beijinho, Tita.

Por fim, terminamos com mãe e pai de Rita Poças.

Não.

Sim.

Não.

Sim.

Para a nossa querida filha Rita.

Linda.

Maravilhosa.

Talentosa.

Sensível.

Trabalhadora.

Persistente.

Carinhosa.

Muitos parabéns.

E que consigas alcançar tudo o que desejas.

E qual é a parte do corpo que mais gostamos nela?

O coração.

O rabo dela também é excelente.

Já sabemos qual é a parte do corpo preferida de cada uma das pessoas mais especiais da vida da Rita Poças. Isto é o que eu retiro de mais importante do que foi dito. Conseguimos ter dedos, ombros, rabo e coração. És quase toda.

Ya.

És quase toda especial.

Sim, é isso que podemos concluir. São partes diferentes, de partes mais de baixo, mais de cima. Está a ficar um corpo.

As chamadas partes baixas.

As partes baixas.

Temos agora um minuto e meio para partilhares conosco o teu tema. Agradecia que o fizesses, por favor.

Eu esforcei-me tanto. Eu espero que os ouvintes não se tenham fartado deste episódio de ouvir as pessoas a dizerem estas coisas todas sobre mim. Eu vou te dizer por pontos tudo aquilo que eu ia falar. Eu acho que tu vais rir. O meu tema era sobre

Tu é que achas graça.

Sim, porque tem graça. Tem graça, porque é o que eu decidi. A importância da filosofia. Que eu acho que a filosofia resolve a polarização em que nos encontramos.

Que mulher, que temos aqui hoje.

Encontra um sentido comum para o mundo e para as pessoas, que não é como a psicologia, que pode tornar as coisas um bocado mais individualistas, portanto há um sentido maior de comunidade e uma pessoa encontra teses opostas, discute-as sem estar constantemente a julgar aquilo que está a ler. Este era o meu tema. E ajuda na discussão do mundo. Que tema! Está a pintar.

O que eu te posso dizer é que ainda bem que eu não pude participar nesse tema para não estragar.

Não, tu ias acrescentar imenso, por isso é que eu quis falar contigo.

Certamente não. Tu já trouxeste os pontos essenciais.

Esta é que não estavam à espera.

É um jogo fraquinho, baixinho, que ela faz aqui, estão a perceber? Quando ela sabe o que já se passou na semana passada e agora chega aqui esta semana com a importância da filosofia. A Rita Possas é, de facto, muito surpreendente. É muito melhor do que ela pensa e do que vocês pensam também. É o que eu vos posso dizer. E até vos digo que naquelas selfies que nós temos observado nas redes sociais, podemos ver a filosofia no olhar.

Podemos.

Não é?

Por isso é que eu aumento.

Filosofia também é prazer.

Sim, também.

Diz lá o nome de um autor que defenda este contexto.

Este conceito. Muitos dos gregos.

Michael Schumacher.

Por exemplo, um homem que acabou da pior forma, mas senão se dedicou àquilo que lhe dava mais prazer na vida.

Pois foi. E o prazer tem riscos, nós sabemos disso.

Tem.

E é preciso aceitá-los. Rita Possas, chegamos ao fim deste episódio com o nosso segmento final chamado Clickbait Consentido. Queremos que as pessoas carreguem muito neste episódio. E não é que o teu nome não seja suficiente, mas o teu nome associado a um bom título pode ser tudo o que nós precisamos para rebentar com os nossos números. Por isso, tens alguma ideia?

Não tenho. As pessoas falaram muito de uma parte do meu corpo, pode chamar.

O teu rabo.

O rabo.

Rita Possas, dois pontos.

Podemos aqui contrapor com o meu tema.

Ok.

O que é mais importante?

Rabos ou filosofia? Rita Possas, dois pontos, rabos ou filosofia?

Achas podre?

Não, eu gosto.

Estou a suar.

Eu também estou um bocadinho. Vamos sair daqui as duas a suar.

Estou a cheirar mal. De nervos. Rabos ou filosofia, achas podre?

Não acho.

Achas.

Não é o melhor título que já tivemos, mas eu acho bom.

Não há nenhuma polêmica sobre mim, felizmente. Não há nada que possa chamar.

Foi uma ode. Este episódio foi acima de tudo uma ode.

Foi.

E depois tu consegues trazer a filosofia no final deste episódio, portanto a ode passa mesmo para o transcendente.

Pode ser uma ode.

E se fosse assim: se eu fosse um poema? Ponto de interrogação.

Então, mas também não dá mais vontade de carregar.

A semana passada também houve um episódio comemorativo.

Sim.

E que usámos ali o aniversário de Ade Campos.

Sim.

Se calhar a ode pode ter graça usarmos assim a mesma.

Ode triunfal.

Por exemplo.

Rita Possas, dois pontos, ode triunfal. Não?

Pode ser. Eu gosto. Apela à tua eloquência.

Por isso é que eu queria pôr aqui um rabo.

Não, mas este não foi um episódio de rabo, repara. Não foi nunca um episódio de rabo.

Era para não parecer eloquente, porque também não fui eloquente.

Não, mas foi emocional.

Foi muito emocional.

Portanto, eu acho que é ode triunfal.

Ok, por mim está fechado.

Eu, por mim, está fechado. Eu por mim estou fechada é o título do teu próximo episódio quando voltares a este podcast. Quero ainda pedir a todos os nossos ouvintes, com toda a minha força, que por favor, oiçam todos os podcasts que o Observador tem para vos dar. Eu não sei se vocês já se esqueceram que além do nosso, que vocês são obcecados, há uma série de outros podcasts maravilhosos e vocês podem ouvi-los no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube, no site do Observador, está mesmo em toda a parte. Às vezes até são os podcasts que vão ter convosco, não são vocês que têm de ir ter com eles, portanto confiem quando o algoritmo vos envia para algum lugar. Enviem muito amor a esta minha grande amiga, que é a Rita Possas, que aqui está sentada comigo hoje. Para a semana já terei comigo o Titi, que tirou esta semana umas merecidas férias e assim termino as minhas manhãs, que é o que eu estou aqui a fazer hoje.

Parabéns.

E envio-te um grande beijinho, Rita, espero poder abraçar-te no domingo para que todos os nossos ouvintes tenham inveja do abraço que não te podem dar.

Tiraremos uma selfie.

Abraçadas.

Sim. Muito obrigada a todas as pessoas pelas queridas mensagens. Chorei em público.

Amo-te.

Amo-te.

Amo-te.

Amo-te. Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação. Para fazeres o nosso jingle.

Pequenas reivindicações de liberdade.

E pronto, acho que podem dizer então.

E muito amor também para o nosso ouvinte.

Agora está aqui o pequeno disco que o André fez.

Pequenas reivindicações.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade. De liberdade.

Pessoas incríveis.