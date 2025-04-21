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Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias. Os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. Bem-vindos ao podcast da PLMJ. O episódio de hoje é dedicado ao olhar para o Algarve, onde a PLMJ assinala este ano 25 anos de presença. Como é que evoluiu o investimento no Algarve? Quem é o investidor de hoje? O que procura? Como é que a região pode melhor responder ao seu potencial de desenvolvimento? A convidada é Carmen Batista Rosa, é sócia de Imobiliário e Turismo da PLMJ e está no escritório de Faro da PLMJ praticamente desde o primeiro dia. Carmen, já sei que me vais dizer que não é desde o primeiro dia, foi só dois anos depois.

É verdade.

Mas dois anos em 25 não conta pra nada.

São quase 25.

São quase 25.

Não me vais pôr mais velha do que já sou.

Carmen, vamos olhar para o Algarve. Fotografia do Algarve que tu te recordas quando abrimos a PLMJ Faro há 25 anos e o Algarve de agora.

Muito diferente. Houve uma grande evolução naquele Algarve de quase 25 anos atrás com hoje em dia. Eu acho que a nível de prestação de serviços, nós também evoluímos, mas na região houve um grande crescimento a nível imobiliário, a nível turístico, apesar de o Algarve ter sido sempre dominado pelo turismo. Aliás, muito turismo dos próprios portugueses e também muito turismo estrangeiro. Era o sítio ideal dos ingleses, das regiões do norte da Europa, que iam lá procurar uma casa de férias e até uma segunda habitação. O que é que evoluiu, o que é que melhorou? Olha, a nível de serviços, uma grande evolução, é tudo muito mais fácil, ainda há muito trabalho para fazer, mas de facto há aqui uma grande melhoria e a nível de investimentos também. O mercado está sempre numa roleta russa ou num carrossel. Está sempre com altos e baixos, mas a verdade é que o turismo de luxo no imobiliário do Algarve tem se mantido ao longo dos tempos. E é uma região que hoje em dia desenvolve o turismo e olha para o turismo de uma maneira muito mais sustentável, com grandes preocupações ecológicas, ambientais e também a nível de construção. E isso há 20 anos, se calhar, não existia com tanto peso.

E o que também parece notar-se como tendência no setor do turismo, um pouco por todo o país, mas talvez no Algarve em particular, é que nós temos também um investidor que olha pra aquilo que já estava montado no Algarve e que não estava a funcionar tão bem por vários motivos, e agarra na oferta existente e melhora. Isto responde que certamente é uma oportunidade de negócio, mas também há alguma mudança de perfil do próprio turista e da própria pessoa que procura o Algarve para viver e para estar.

Enfim, há grandes e bons investimentos feitos nessa ótica. Porque os investimentos mais apetecíveis são aqueles próximos da praia, perto do mar, onde a capacidade de construção já estava praticamente esgotada. Portanto, temos de facto de pegar em projetos anteriores e melhorá-los. E isso acontece por variadas razões, quer porque as empresas entram em situações de insolvência, situações de PER, são adquiridas por fundos e há muito investimento feito nessa base que de facto os projetos são melhorados, são readaptados para os clientes de hoje em dia. A nível de clientes, a nível de turismo. Para já, os investidores também são muito mais sofisticados, temos bastante investimento estrangeiro na região. Não é que já não existisse há 20 anos, mas agora é predominantemente estrangeiro. A nível de turistas. Os turistas continuam a procurar muito o sol, a praia, o golfe e acho eu que pessoalmente gostam muito do Algarve, principalmente por causa da segurança. Ainda é um local muito seguro e ainda consegue conciliar a qualidade de vida com também aquela parte mais rural, que nos caracteriza tanto.

Aquele easy living, que o Algarve permite.

Isso, completamente. Há uma grande qualidade de vida, é tudo muito mais fácil, não tem aquele peso das grandes cidades, e isso no geral, no Algarve, mesmo a capital em Faro, acontece isso. O turista, hoje em dia, para além de procurar aquilo que sempre procurou, o sol e praia, também se interessa muito pela parte mais interior e mais rural do Algarve, que está agora a desenvolver-se bastante também.

Carmen, eu tinha aqui, como sempre, um encadeamento de perguntas pra te fazer, mas acabaste por me fazer saltar pra esta. Vinte e cinco anos é muito tempo. Eu sei que todos os projetos para os advogados têm sempre o seu quê de especial. Sempre que vemos um cliente atingir um objetivo, é sempre uma felicidade também pro seu advogado, mas vou te pedir que sejas corajosa e que destaques dois ou três projetos que foram especialmente marcantes, quer pra ti, quer pra PLMJ Faro.

Eu vou me dedicar só aos projetos de imobiliário. Acho que é o que faz sentido. Nós fazemos contencioso lá embaixo, tivemos ações judiciais já muito complexas e muito mexidas, mas a nível de projetos imobiliários, tivemos dois ou três que de fato deixaram marca. Não posso deixar de referir o Ikea, lá no Algarve, que abriu no Mar Shopping e toda essa transação. Nós estivemos envolvidos desde o início, desde a aquisição dos terrenos, até na fase da construção, licenciamento e todos os problemas que envolveu, mas acho que foi um projeto bastante bem-sucedido. Depois tivemos outro que me é muito querido, porque trabalhei nele diretamente, que é a constituição do empreendimento turístico Quinta Reserva, com a nossa cliente Quinta do Lago. Foi um projeto que também foi desenvolvido desde raiz, com a aquisição da sociedade offshore, redomiciliação para Portugal, todos os problemas que isso envolveu, depois o desenvolvimento do projeto turístico e venda das unidades. E agora, por último, não podia deixar de referir a aquisição do Conrad, Algarve, que fechamos o ano. Foi finalizado em dezembro, fechamos o ano em grande com esse projeto.

E que não podemos dizer o valor, porque o valor não é público, mas podemos dizer que foi o maior valor de um single asset em muito tempo em Portugal.

Sim, é verdade.

Muito bem. Carmen, e do ponto de vista da assessoria jurídica, falávamos que o investidor mudou, parte em nacionalidade, parte também em sofisticação, estruturas de financiamento, as dimensões que têm que estar incluídas em projetos, nomeadamente o tema da sustentabilidade. Isso obrigou, obviamente, a assessoria jurídica a mudar também. Nós não somos os mesmos advogados que éramos seguramente há 25 anos.

Certamente.

Sobretudo hoje, que a PLMJ já de há uns anos para cá, que assumiu o seu posicionamento junto das empresas, grandes assuntos de grandes empresas e de médias empresas. E por isso pergunto: como é que a tua assessoria jurídica e a da PLMJ mudou ao longo de 25 anos?

Eu acho que isso não é apenas uma mudança em Faro, na PLMJ Faro.

Toda como uma PLMJ toda.

Exatamente. E eu noto uma grande diferença. A maneira de se fazer advocacia há 20 anos era completamente diferente da de hoje em dia. E os clientes, aquilo que eles esperam do advogado é também completamente diferente. Quer dizer, antigamente, nós escudávamo-nos muito no parecer, naquelas opiniões gigantes, fazíamos e-mails com não sei quantas páginas e se calhar ninguém lia. E hoje em dia, tendo em conta também que os clientes, e nós todos, andamos neste passo tão acelerado, as respostas também se querem rápidas.

Secas.

Straight to the point. E o cliente, aquilo que ele procura num advogado é mais um parceiro. Claro, que assinale os riscos das transações, mas que também o aconselhe a melhor maneira de avançar. E, é claro, depois a última decisão é sempre do cliente. O nosso papel é assinalar riscos. Mas hoje em dia é um pouquinho mais do que isso. É atenção: "Olhe, não faça isto, não faça aquilo, não faça aquilo outro". É também ser pró-ativo e dar soluções e dizer assim: "Olhe, se fizer isto, de fato, tem aqui um risco, mas o risco é X, é muito menor do que se fizer aquilo". E é esta parceria que eu acho que os clientes procuram e que também nos valoriza bastante enquanto escritório.

E também uma coisa que julgo que se nota na forma como a PLMJ trabalha com os seus clientes, é que nós realmente queremos conhecer o cliente, o seu nível de risco, porque também perceber qual é o nível de risco que o cliente está disponível para correr, é também algo muito relevante para sabermos aconselhá-lo onde ele está.

Sem dúvida.

E pergunto: faz-te confusão como advogada, porque realmente mudou muito. O papel de advogada há 20 anos era claramente mais defensivo, era apontava os riscos e lava daí as mãos e o cliente é que decide. Gostas mais agora ou antes?

Eu gosto mais agora.

Gostas mais agora?

É muito mais desafiante. Antigamente era como tu dizias, nós escudávamo-nos muito na nossa opinião e portanto, chutávamos ali um pouquinho a coisa para canto, dizer: "Olha, o cliente é que decide, tem aqui tudo". E não é que agora não devamos informar e não lhes dar a informação toda, não é isso que eu estou a dizer, mas de fato, o cliente está à espera de um pouco mais. Que demos um passo mais além e que quase que o acompanhemos nas decisões ou façamos esse extra mile para lhe dar um aconselhamento mais personalizado e não estarmos tão escudados.

Escudados, é essa a palavra.

E na defensiva. Portanto, agora é muito mais desafiante e também quando corre bem, é muito mais gratificante.

Muito bem. Carmen, em 2024, a PLMJ contigo, esteve ao lado do Conrad na venda à Quinta do Lago. Foi a maior transação em valor de um single asset em Portugal. Foi uma grande operação, muito nos orgulhou como escritório de advogados podermos estar numa transação destas, que trouxe certamente muitos desafios e também, digo eu, aprendizagens.

É verdade, sim. Foi uma grande aprendizagem. Tive muito gosto em fazer parte desta transação. Foi uma transação bastante complexa, mas na minha opinião, muito bem-sucedida, mas que envolveu vários problemas desde o início, grandes dificuldades. A primeira, o ativo em si, a sociedade detentora do Conrad, que é o hotel e os apartamentos, era uma sociedade que estava em insolvência desde 2012 e que depois passou para um plano de recuperação. E, portanto, era um produto que já estava um pouquinho queimado no mercado, exatamente por causa da insolvência da empresa. Isso foi o primeiro grau de dificuldade a nível jurídico, as implicações que isso trazia, por ter tido um processo de insolvência e um plano de recuperação. Para além da parte imobiliária em si, o turismo.

Logo se vê pela tua explicação até agora, pelas suas palavras, que teve que trazer pessoas de muitas áreas para conseguir endereçar todos os problemas.

Sem dúvida. E agora com a minha explicação futura, vais ver que houve muitas pessoas envolvidas nisto e na PLMJ este trabalho foi feito a muitas mãos, com várias equipes e aí, sim, se vê a nossa multidisciplinaridade e como conseguimos trabalhar bem em equipes. Equipes do Porto, de Lisboa e aqui do Algarve. Para além da parte de imobiliário, turismo e destas questões de insolvência, ainda tivemos a parte dos seguros, para além do seguro WNI, a transação ainda envolveu mais dois seguros, o seguro de title e um tax insurance. Portanto, também foi preciso analisar essa parte. A parte do financiamento, por parte da nossa equipe de bancário, o financiamento foi prestado por três bancos em consórcio. Portanto, se um banco já é difícil, imagina três. Foi, de facto, uma empreitada. Para além disso, paralelamente à transação em si, ainda tivemos as negociações com o grupo Hilton, que já estava a explorar o hotel, mas que os acordos foram alterados, portanto, estivemos a negociar isso em paralelo. Foram várias pessoas a trabalhar em várias frentes e foi, de facto, uma transação bastante complexa por causa disso.

Deve ter sido um grande closing.

Foi um grande closing. Muita gente, só dos bancos, muita gente na sala, mas sim, fechou-se em dezembro, no início de dezembro, no dia 5 de dezembro, se não me falha a memória. E de facto, acho que estamos todos de parabéns e a PLMJ também, porque conseguimos que fosse uma transação muito bem-sucedida e fico muito feliz porque ambas as partes ficaram contentes com o closing e com a transação. Eu acho que isso é a prova do maior sucesso.

O negócio é bom para as duas partes.

Exatamente, quando quer o vendedor, quer o comprador ficam satisfeitos pelo negócio que fizeram.

Muito bem. Carmen, este é o primeiro podcast de um conjunto de podcasts que vamos fazer com alguns dos grandes projetos do Algarve. Queremos que esta celebração dos 25 anos seja de todos. Um dos podcasts que vamos ter vai ser com o presidente do Turismo do Algarve. E se calhar vale a pena falar desse ponto de vista, naquilo que tu, como advogada e como alguém que está muito próxima dos grandes investidores do Algarve, foste recolhendo sobre coisas que era importante mudar para melhorar aquele que pode ser o perfil de captação de investimento do Algarve.

Sim. Eu acho que ainda há muito trabalho a fazer. Nós estávamos há pouco a falar do Algarve de há 20 anos atrás com o Algarve de hoje em dia, e há uma grande diferença, mas ainda há muita coisa que é necessário melhorar na região para que as transações sejam mais fluidas, não tenham tantos problemas burocráticos, que no fundo não interessa a ninguém.

Não interessa à própria região do Algarve.

Não interessa à própria região, exatamente. E muitas vezes os serviços, as entidades públicas refugiam-se no seu próprio, na sua zona de conforto. E não querem, lá está, o salto que os advogados deram de seres mais um parceiro. Falta que as entidades públicas também deem esse salto e procurem soluções e proativamente apresentem soluções aos clientes. Portanto, as Câmaras Municipais, a CCDR, enfim, todos os organismos públicos que sejam um bocadinho mais proativos e que facilitem a vida aos investidores. Depois, é claro, encontramos inúmeras incongruências. Por exemplo, na região do Triângulo Dourado, que é a zona entre a Quinta do Lago e Vale do Lobo, nós vamos a um café e se calhar não falam em português conosco e depois vamos a um serviço público e não sabem falar inglês com o investidor. Portanto, há esta grande discrepância e que se calhar fazia sentido os próprios serviços investirem um bocadinho mais nisto para que seja mais fácil o investidor estrangeiro chegar ao local e conseguir trabalhar.

Há diferenças, há pouco estávamos a falar do Conrad. Há diferenças entre a celeridade com que se consegue levar um grande projeto e um projeto de média dimensão. Uma das questões que falámos aqui muitas vezes no podcast da PLMJ e eventos que fizemos a propósito do Simplex Urbanístico, é que havia uma deliberação, portanto, o Simplex Urbanístico deriva legislação nacional, mas a capacidade de cada câmara para depois acomodar as partes que lhes dizem respeito em termos de centro de decisão, tornava tudo um bocadinho louco, passo a expressão, porque cada câmara é um Estado em si mesma. E, portanto, pergunto-te se olhando para dimensões de projetos e câmaras, o mesmo acontece no Algarve, essa falta de homogeneidade a tratar todos os projetos.

Acontece a nível de câmaras, eu diria, não tanto a nível de projetos em si, mas é claro, cada câmara tem a sua cabeça, tem a sua sentença, é um bocadinho isso. Como se vê pelo resto do país. A nível de projetos, é claro que Um grande projeto causa maior receio por parte das entidades, mas no fundo, a morosidade e a complicação existe no geral. E o que se pretende, ou o que seria desejável, é que houvesse maior celeridade e também maior eficiência no tratamento destes projetos, das transações no geral.

O que tu dizes aos clientes quando começa todo esse processo burocrático?

A terem paciência.

Paciência e resiliência.

Terem muita paciência. E que estão bem acompanhados.

E que estão bem acompanhados, muito bem. Há surpresas do lado deles?

Enfim, depende. Se formos falar de um investidor dos Estados Unidos, se calhar há certas coisas que lhe fazem confusão, mas se for um investidor irlandês, se calhar já não lhe faz tanta confusão. Se calhar já estão mais habituados, portanto, tudo depende do investidor. Mas de facto, tudo se faz. É questão de conseguirmos ultrapassar os obstáculos e as pessoas não pensarem que as coisas são feitas de um dia para o outro.

Muito bem, Carmen. A PLMJ Faro nasceu há 25 anos e tu chegaste há 23 anos. Estás na PLMJ há muito tempo. Já viste muitas casas dentro desta casa. O que achas que vos distingue hoje?

É verdade. Já vivi muitas vidas dentro desta casa. O que eu acho que nos distingue é aquilo que sempre nos distinguiu. Sabemos fazer muito bem aquilo que fazemos e somos muito versáteis. A PLMJ tem uma capacidade incrível de se reinventar e de crescer, e também de assumir as dores desse crescimento, e isso é muito bom.

Muito bem. Olha, falámos dos últimos 25 anos, o que vão ser os próximos 25 anos do Algarve e da PLMJ, em Faro?

Eu espero que esteja cheio de novas transações, que continuemos neste ritmo de trabalho como temos tido até agora.

Há sinais que esse crescimento vai continuar.

Sim, imenso investimento, e isso é muito bom. É muito bom para nós, é muito bom para a região. Portanto, eu espero, e tenho a certeza, que os próximos 25 anos sejam cheios de novas transações e algo de muito bom.

Muito bem, Carmen, muito obrigada. Carmen Baptista Roças, sócia de Imobiliário e Turismo da PLMJ, no ano em que a PLMJ assinala 25 anos em Faro.

Este podcast é da responsabilidade da PLMJ.