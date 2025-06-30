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Ora cá estamos com as sugestões da semana do "Pop Up". Foi pra isto que inventaram as segundas-feiras, meus amigos. Pedro Boucher Mendes, começas tu com dois livros e começas em África. Vai em frente.

Sim, por acaso tinha aqui outro.

Então pronto.

Um livro, como diria o padre António Vieira, uma das suas frases mais conhecidas: "É pá, é um livro que se lê muito bem." Foi o padre António Vieira que disse, e outros filósofos depois.

Terrível palavra.

"Uma História Africana de África", escrita por uma jornalista, uma broadcaster, como se diz, uma jornalista e também universitária inglesa de origem sudanesa, chamada Zainab Badawi. Isto é um livro da Presença, "Uma História Africana de África", e que é um curioso passeio pela história de um continente e que tenta e consegue ir um pouco além do clichê, a Mãe África, o cheiro do capim, essas coisas, que muitas vezes são escritas de um ponto de vista colonialista ou branco. Eu dei por mim a não parar de ler o livro, porque de fato interessam as histórias. Isto é um livro que resulta de um documentário que ela fez pra BBC, onde foi a vários países, incluindo ao Egito, que é África, mesmo que os próprios egípcios não queiram ser considerados africanos. E ela vai a vários países, vários territórios, vai com pessoas que falam com tribos e é francamente interessante. Falará também da escravatura e desse lado, de que se tem sempre que falar. Mas é um livro de que estou a gostar francamente, e não estava à espera. "Uma História Africana de África", que é uma ótima leitura de verão, parece-me, da Zainab Badawi.

Já agora, qual é a editora?

Presença. Da Temas & Debates. De Bruno Maçães. O Bruno Maçães acho que agora é consultor, ele foi secretário de Estado de Passos Coelho. Tive aulas com ele na Universidade Católica, foi meu professor, é um homem interessante, mesmo brilhante. É um interessado nos mecanismos do poder, do mundo e da filosofia política. Publicou agora o "Constructores de Mundos: a Tecnologia e a Nova Geopolítica". E de fato, isto anda tudo ligado, ou seja, o livro é também sobre a forma como a tecnologia, nomeadamente a inteligência artificial, que agora dá pra tudo, está a afetar as relações internacionais. Ou seja, nós já estamos a viver num mundo pro qual ainda não temos uma linguagem e uma forma de o abordar. Por exemplo, ele ontem dava uma entrevista à RTP, por coincidência, e falava com o jornalista que estes ataques desta guerra entre Israel e o Irão, que supostamente era acabado, que muitos dos ataques já foram ordenados pela inteligência artificial. E que essa forma de compreender e de ver o mundo, muito em breve estará na nossa cara, em nossa realidade. E este livro antecipa como as nações e estas dinâmicas de poder serão influenciadas pela tecnologia, e não apenas pelo embaixador que vai falar e beber café, beber chá e não sei o quê, e depois ameaça por o exército. E é um livro francamente interessante, está escrito de uma forma acessível, como aliás o livro que eu citei anteriormente. São leituras para nós compreendermos o mundo. A vida não é só o Brad Pitt.

É verdade, e é pena. Maria Ramos Silva, também tens dois livros, mas antes...

Sim, não, posso falar, posso começar pelos livros.

Ora bem, então vamos embora.

Vou começar pelos livros, que também são os dois da Temas & Debates, não foi combinado. Também são duas sugestões de história. Também boas ideias pra ler na praia, pra quem se quiser aventurar nisto e tiver interesse pelo tema, obviamente. Primeiro, "D. José na Sombra do Marquês de Pombal". É uma quarta edição revista do investigador Gonçalo Monteiro, porque eu raví o reinado de um nome que marca o século XVIII.

Foi meu professor.

Também. Bem, isto também não foi combinado. Bem, extraordinário.

Parem lá com isso. Um abraço ao Gonçalo. E ao Bruno Maçães, um abraço também.

Abraços pra estes professores todos. Bom, é um nome que marca o século XVIII, mas muitas vezes acaba por ficar ofuscado pelo de outra pessoa, que tem um consulado também muito rico, que é o Marquês de Pombal. É um tempo que é marcado por grandes acontecimentos, o terramoto, obviamente, o próprio atentado sobre o rei. Depois a caça aos seus autores, o processo do Estávora. É muito interessante, porque eu acho que além de nós conseguirmos ir às origens, toda uma história pessoal, de onde o rei vem, os pais, coisas mesmo muito mais pequeninas, mais de alcova. Mas depois estes conjuntos de ensaios também te permitem conhecer aquilo que era o regime senhorial da época, as elites, a forma como se organizavam, o próprio poder local e até a transferência da corte. A corte na altura é uma corte alentejana, muito centralizada em Vila Viçosa, e acaba por se mudar pra Lisboa nessa altura. Depois, também da Temas & Debates, lá está, num complemento que chega, eu penso na altura certa, porque é quase o reverso da medalha desta história, é a primeira biografia do Marquês de Pombal. Ou seja, isto terá sido escrito ainda naquele século, pelo então cardeal patriarca de Lisboa, D. José de Mendonça. Não tenham medo, porque obviamente isto é atualizado para a nossa escrita atual, portanto, não vamos ter que ir propriamente com o mapa atrás.

"Ua".

Pronto, num testemunho.

As cousas.

As cousas. Num testemunho de quem viveu, e terá presenciado muitos desses passos do Marquês, atualizado para este registro contemporâneo. É muito engraçado, sobretudo pra quem gosta de data. Pedro, tu que gostas dessas informações todas compiladas. Tens coisas muito organizadas sobre as inúmeras providências que o Marquês tomava, as perseguições às ordens, os nomes e os números de bispos desterrados para o 照 德 . Aquilo é mesmo informação útil pra quem se interessa por estas coisas. Isto foi estudado, fixado e anotado por dois investigadores brasileiros, a Alicia Dualose e o Rafael Magalhães. Depois, pra fechar, como tu dizias, Thiago, o Milênio Festival ao Ar, que é um regresso também Ali a zona do São Carlos, que está em obras, como sabem, mas voltam os concertos ao ar livre de 4 a 28 de julho. Eu acho que é sempre um acontecimento muito agradável, sobretudo quando o tempo ajuda, parece que é o caso, vamos ter noites tropicais, não é preciso levar manta. É muito interessante, porque este ano eles vão ter, além de várias obras baseadas sobretudo na poesia de Camões, mais ópera, que é uma coisa um pouco inédita, nomeadamente a Aída do Verde, portanto vale a pena julgou passarem por lá. E claro, vão ter a serviço permanente o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, Orquestra Sinfônica Portuguesa, a Companhia Nacional de Bailado, com os seus bailarinos, e ainda os jovens do programa dos estudos Victor Cordon. Portanto, se estiverem por Lisboa, passem por lá.

Sim, senhora. Vou roubar só um minuto. Tenho coisas para dizer muito rapidamente. Acho que já aqui alguém falou numa destas edições extraordinárias de sugestões da exposição Venham Mais Cinco, que está em Almada, com fotografias de fotógrafos estrangeiros sobre o 25 de Abril e o PREC. A exposição pode ser vista até 24 de agosto, mas também já tem edição em livro pela Tinta da China e também vale bem a pena em livro, digo-vos já. Outra coisa, descobri há pouco tempo que o filme Dias Perfeitos, do Wim Wenders, está no Filmin. Eu não tinha visto, já vi e é extraordinário, para quem não viu.

Recomendas?

Recomendo mesmo. Não tem Fórmula 1, mas tem muito sentimento. E depois, dois concertos. Seis de julho, que é um domingo. Um deles já está mais que esgotado, esgotou em duas horas, que é o dos Iron Maiden, no Meo Arena. Deve ser um belíssimo concerto. Só quem tiver bilhete manda um e-mail. E no Festival Matosinhos em Jazz, a entrada é livre, é no Parque Basílio Teles, e atua o Amar Freitas, que é um pianista brasileiro que é extraordinário e faz magia, meus amigos. E é isso que eu tenho para vos dizer. Bruno Vieira Amaral.

Eu tenho uma sugestão de Brad Pitt a Bruno Masães, Paradigmas da Masculinidade, uma edição da Relógio. Não, estou a brincar. Eu trago uma telenovela.

Vê lá, não te arrisques a arranjar confusão pro teu lado.

Estou a brincar. Vou trazer uma telenovela já com uns aninhos.

E bem.

Tieta. A Tieta está em reposição no canal Globo.

Isso é maravilhoso.

Grande Betty Faria.

E no outro dia encontrei, passei por casa, encontrei a Tieta e fiquei a ver.

E viste tudo.

E depois vi tudo e depois vi outro episódio. No dia a seguir, voltei a ver. E é uma novela, de facto, inacreditável, escrita pelo Aguinaldo Silva. Não só, mas ele foi o headwriter, o principal argumentista. Hoje dir-se-ia para as séries, o showrunner da Tieta, que é baseada, inspirada livremente no romance do Jorge Amado, mas claro, toma muitas liberdades. E há várias coisas inacreditáveis nesta novela, que foi um dos maiores sucessos de sempre da história da Globo, a par do Roque Santeiro. Creio que são as duas novelas de maior audiência de sempre. A Próxima Vítima também acho que teve audiências muito significativas na altura, mas entre as várias coisas incríveis que tem, eu destaco o ritmo, porque, de facto, é outro nível. E mesmo quem veja hoje uma telenovela, mesmo as brasileiras, aquilo tem um ritmo inacreditável de passagem das cenas, das ligações que fazem entre as passagens de cena e depois tem atores extraordinários, de um nível, parece que nasceram para fazer aquilo, desde os grandes Armando Bógus, que morreu pouco tempo depois, ao Ary Fontoura, que ainda está vivo, mas a Arlete Sales, o José Mayer. É um conjunto de atores que nós vemos aquilo e eles parece-

Não há um mau.

Não há. Nasceram para fazer telenovela. É o que parece.

Deixa-me só meter uma colherada. Diz a Wikipedia que o top cinco de novelas da Globo com mais audiência são: "Roque Santeiro", "Tieta", "Top Model", "O Salvador da Pátria" e o "Pai Herói".

Eu pensei que a próxima vítima, eu sei que o último episódio, pelo menos-

Espera, isso são novelas brasileiras, não é da Globo. Agora é que, estás a ver?

Mas essas acho que são quase todas da Globo, se não são todas. Bem, A Próxima Vítima sei que teve muita audiência, pelo menos o episódio em que foi revelado o assassino. A outra sugestão.

São todas da Globo.

Essas são todas da Globo. A outra sugestão é um documentário na Netflix sobre o incêndio na Torre Grenfell, em Londres, em 2017.

Há pouco tempo.

Em que morreram 72 pessoas, se não estou em erro, há relativamente pouco tempo. E de saber como é que aquilo foi possível. E de facto, aquilo aconteceu e ainda não há condenados até o momento, nem foram levados a tribunal os responsáveis, mas é de facto uma cadeia de negligência e, em alguns casos, mesmo de ganância corporativa, empresarial, que explicam que aquilo tenha acontecido, porque é um incêndio que se propaga muito rapidamente. A torre era enorme e propaga-se devido ao revestimento, que aquilo era feito de um material de alumínio com plásticos lá dentro. E então por isso é que aquilo se propaga de uma maneira tão rápida, que não permitiu aos bombeiros um combate eficaz. E este é um daqueles documentários que se insere aqui, há aqueles documentários que são quase filmes. Este é quase uma reportagem, mais próximo do jornalismo do que propriamente do cinema, mas que nos faz pensar, de facto, numa época em que discutimos tanto aqui o afrouxamento das regras e da burocracia, se será em algumas áreas, uma ideia tão boa quanto isso. É um documentário que está na Netflix.

Muito bem, sugestões entregues, estão sempre disponíveis em podcast. Sigam-nos para não perder nenhum episódio. Voltamos na quinta-feira. Até lá.