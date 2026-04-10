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Bem-vindos ao "Porque Sim Não É Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos à boleia de um ouvinte falar de como é possível preparar um filho para a ausência. Por diversas razões, este ouvinte prepara o regresso a Portugal, mas isso significa separar-se fisicamente da filha de seis anos, que continuará a viver com a mãe num outro país. E deixa a pergunta, Eduardo, olá, como é que se explica a uma criança que o pai vai embora?

Olá, Judite. Ui. Judite, eu acho que há coisas que não se podem explicar. À escala de uma criança, sobretudo quando ela está muito habituada a ter todos os-

Lidação com o pai. Uhum.

Claro, e aquelas mais-valias todas que implica estar todos os dias com ela. À escala de uma criança, as coisas põem-se mais ou menos assim: só porque eu existo, eu existo, evidentemente. E já agora, também é muito importante que fique claro que, numa circunstância dessas, enquanto eu precisar dele ao pé de mim, evidentemente que ele nunca se separa, não se vai embora e quaisquer justificações que ele entenda dar nem sequer são admissíveis, porque há outras coisas muito mais sérias em jogo, como, por exemplo, a minha necessidade, o gosto e todo o amor que eu tenho e ele tem por mim. E, portanto, num contexto destes, é uma pergunta muito difícil de responder, sobretudo sem decepcionar um bocadinho este nosso ouvinte, porque eu entendo que há tantos obstáculos, Judite, tantos, que às vezes não nos permitem sermos pais exatamente no formato que mais gostaríamos de ter na relação com o filho. Mas há realidades que são muito exigentes e que são muito cruéis, às vezes, do ponto de vista de um pai. E, portanto, não há videochamadas, não há outras coisas que se saiba que substituam. E, portanto, é natural que, num primeiro momento, esta separação seja muito dolorosa para os dois. E que haja ali algures, em todas as videochamadas que venham a fazer, algumas circunstâncias em que uma criança, por mais que tenha seis anos, diga: "Não, não te quero ver" e esteja zangada com o pai, porque está lhe a apresentar as faturas todas de uma zanga que fica por ele não ter permanecido ao pé dela.

É possível, de alguma forma, prepará-la dizendo que a ausência física não significa que a deixe de amar, pelo contrário, mas ela tem seis anos, vai perceber isto?

Judite, perceber, percebe, mas isto depois acaba por ser um bocadinho circular, não é? Porque se tu me amasses verdadeiramente, não ias embora. Eu acho que depois o raciocínio de uma criança a esse nível corre o risco de ser um bocadinho implacável. Por outro lado, claro que não há como preparar, porque a realidade vai ser sempre pior. Ou seja, por mais que o pai fale uma, duas, três, e eu acho muito importante que fale todo dia, ou seja, seria profundamente cruel que de um dia pro outro, surpresa, ele afastou-se. Portanto, isso nem se coloca. Acho muito importante que ele fale, mas evidentemente que ela nunca vai estar preparada pra essa ausência. E as primeiras reações a essa ausência não vão ser reações fáceis para um pai, seguramente, porque se de alguma forma ele já está com o coração absolutamente apertado, quase esmigalhado, agora imagine-se quando se confrontar com a dor de uma filha, só porque ele não está sempre ao pé dela.

Uhum! E agora, porque também é justo dizê-lo, como é que este pai se cuida a si próprio do afastamento que vai ter de se impor, não é? Como é que o pai se cuida dessa solidão que a ausência física de um filho vai deixar?

Ficando triste. Eu acho que nós vivemos num mundo que parece interditar a tristeza e passar a vida a dar a ideia de que só as pessoas fracas é que ficam deprimidas. Eu acho que é uma perfeita estupidez, desculpe-me. As pessoas ficam deprimidas quando a vida às vezes as finta e as magoa e às vezes lhe impõe um conjunto de condições que manifestamente não são justas. Portanto, este pai vai precisar de ficar muito triste. Vai perguntar-se milhares de vezes por que teve de ser assim, até que ponto é que podia ter feito de outra maneira e tudo mais. Vai ter que ter, como os pais e as mães têm, um coração muito flexível para conseguir tão depressa lidar com a tristeza de uma filha, como com os apelos que ela possa fazer e com as reações mais agrestes. E como a grande maioria dos pais, vai ser capaz de crescer com isso. O que é proibido é que este pai fique tão atolado em culpa que a determinada altura se demita um bocadinho desta função de pai, porque um pai é um reservatório de sabedoria, de bom senso, e não se pode anular como se estivesse pela vida afora a pedir desculpa por tudo, porque quanto melhor ele gerir hoje as coisas, mais pela vida afora a relação vai capitalizar e a favor dos dois com esta ausência.

Assim seja. Eduardo, um grande abraço. Bom fim de semana.

Para todos.

Até segunda-feira.

Também para si, Judite.