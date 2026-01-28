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Bem-vindos ao "Porque sim não é resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje falamos de um e-mail de uma ouvinte que nos escreve preocupada com aquilo que observa entre crianças de 11 anos. Falam em namoro e por vezes definem-se como gays, lésbicas ou bissexuais. Olá, Eduardo. Aos 11 anos, quando uma criança diz que namora, do que está realmente a falar?

Olá, Judite. Está a falar de muitas coisas. Está a falar de um fraquinho, aquela obsessão lindíssima por alguém. Está a falar de um certo encantamento que pode ter por uma colega ou por um colega. E, portanto, está a falar de uma relação afetiva, que porventura pode não ser uma relação amorosa, mas que no fundo se vai desenhando na cabeça dela. Claro que a outra questão me parece radicalmente diferente, e mais, Judite, eu acho que é verdadeiramente preocupante. E é preocupante porque esta ouvinte fala de uma criança de 11 anos e eu tenho convivido com crianças com idades abaixo dos 11: oito, nove, 10. Oito, nove, Judite, são muito pequeninos. Que porque têm um acesso muito prematuro a conteúdos de redes que não deviam ter, trazem para a atualidade, até na discussão entre alguns na própria escola, esta questão que tem a ver com a sua orientação de género, muito antes de chegarem à puberdade e de saberem sequer o que é a sexualidade. E isso eu acho preocupante. Preocupante porque no fundo, aquilo que aos olhos de alguns parece uma abertura a assuntos que de alguma forma não conhecem barreiras, a mim preocupa-me, porque eu acho que é uma outra forma de vivermos um certo obscurantismo e trazer esse tipo de questões, quando de facto as crianças estão muito longe de imaginar o que é a sexualidade, o que é a puberdade, quais são as suas escolhas, tomando em consideração o dia depois de depois de amanhã. Eu pergunto-me o que é que tudo o que é demasiado precoce é vantajoso para o desenvolvimento e obviamente que eu ponho muitas reticências.

Mas há aqui uma experimentação da linguagem, uma pertença a um grupo?

Judite, às vezes há crianças que têm irmãos mais velhos e que acidentalmente ou não, porque conversam entre si, trazem assuntos que em condições normais nem sequer seriam assunto para as crianças. Há sobre tudo isto. Não acho sequer que a isso corresponda a uma experimentação. Devo dizer, mal estaríamos se fosse assim, porque nós em muitas circunstâncias não o abordamos com a clareza indispensável, mas eu acho que é importante nós termos a ideia que algumas das nossas dificuldades diante da sexualidade ao dia de hoje, resultam de exposições precoces, acidentais, difíceis, traumáticas, que se vão tendo ao longo do desenvolvimento e que depois vão criando labirintos dentro de nós, que fazem com que a sexualidade nem sempre seja uma experiência solta, livre, gratificante, com tudo o que ela pode trazer. E, portanto, eu não acho que tenha a ver com experimentação, mas percebo que isto seja uma perplexidade para os pais e devo dizer que acho que devia ser uma perplexidade para as escolas, porque quando nós, de uma forma só enfática, acento o só enfático. Nós dizemos que num primeiro momento, perante as abordagens que os nossos filhos fazem sobre a sexualidade, que no primeiro momento nós chutamos para canto, fazemos desentendidos. Nós não estamos a fugir ao assunto, não queremos criar obstáculos que lhes sejam prejudiciais, muito menos isso. Nós estamos, de alguma forma, a tomar o pulso e a perceber de que forma é que eles configuram uma realidade como essa. Eu passo a vida a dizer que quem pergunta tem sempre uma resposta e que às vezes nós, na ânsia de educarmos, sobrepomos respostas às perguntas que as crianças ainda não fizeram. Portanto, às vezes, são as nossas precipitações que criam os mal-entendidos. Mas eu acho que as escolas deviam ter uma dimensão formativa a este nível, porque, sobretudo na grande cintura urbana de Lisboa, estas questões são muito mais frequentes do que parecem. E os pais encolhem-se, entendem que às vezes terem uma opinião, sim ou não, vamos conversar ou não conversamos simplesmente acerca disso, faz com que eles fiquem muito inseguros. No limite, ficam sempre com a sensação de que podem estar a ir para além do que seria recomendável. E eu acho que os pais têm que ter opinião e têm que perceber que há um tempo Que não precisa de ser milimetricamente igual para todos, mas que evidentemente, discussões destas aos 9, 10 ou 11 são discussões perigosamente prematuras, que em vez de trazerem esclarecimentos, trazem zonas de penumbra e sombras opacas que pensando no desenvolvimento, não fazem bem às crianças.

E devem os pais corrigir?

Devem. Eu acho que os pais têm sempre essa obrigação. É uma obrigação tremenda, não é? A Judite e eu sabemos que às vezes não nos dão férias de vez em quando. Mas devem, têm que ter a ponderação de o fazer. Qual é a vantagem de, na maior parte das vezes, haver dois pais numa equação? Um trazer contraditório ao outro, um sente que é a altura de conversar, o outro põe algum comedimento e isto faz com que, de comum acordo, criem ali uma abordagem que correrá menos riscos, seguramente, se for ponderada. Agora, o que acontece em muitas circunstâncias, é que os pais perante este tipo de acontecimentos, têm sempre uma primeira reação. "Nunca me tinha passado pela cabeça uma coisa destas, mas se o meu filho quiser fazer uma opção de género, de orientação sexual, que passe por este caminho, por exemplo, para uma sexualidade, por que não?" Os pais quando põem isto, claro que estão a ser ponderados, claro que estão a configurar-se com dúvidas, perplexidades, tudo o resto que este tipo de questões traz. Mas às vezes, para não encaminharem, para não empurrarem os filhos para modelos que de alguma forma são os modelos mais tradicionais, criam uma omissão que feitas as contas não é benéfica para a construção de uma escolha por parte de uma criança, porque obviamente, nisso, como em relação a muitos outros aspetos, as crianças precisam de tomar pulso aos pais para perceberem até que ponto é que aquilo que vão percebendo tem sentido, não tem sentido, deve ser levado a sério ou não.

E devem os pais reagir com algum alarme ou com serenidade a este tema?

Eu acho que devem reagir de uma forma musculada, como eu às vezes lhe costumo dizer. Por quê? Judite, porque quando nós, isto tudo se discute, temos duas alternativas: ou eles andam a circular por redes sociais muitíssimo antes daquilo que devia acontecer e, portanto, quem é que lhes traz esse tipo de conteúdos, volto a dizer, pode ser um irmão, pode ser um familiar, podem ser os amigos, alínea B. Pode ter a ver com meetings lá na escola onde se discutem esse tipo de coisas e nessas circunstâncias, é legítimo que os pais perguntem à escola: "Olhe, isto está a acontecer, que medidas é que devem tomar? Como é que nós devemos agir em consonância, em parceria, para que, no final de contas, não estejamos a criar constrangimentos sufocantes, não deixando de assumir aquilo que escola e pais têm que assumir, que é uma função educativa, sem ideias pré-fabricadas, mas com a consciência de que há coisas que precipitadamente prematuras não são, de facto, um bom conselho para um crescimento que se quer equilibrado. A partir daí, sejam quais forem as escolhas que mais tarde os miúdos vierem a fazer.

Portanto, é preciso acompanhar este tema.

É, acho que não devemos fugir a ele, nem nos devemos encolher, que é aquilo que muitas vezes os pais fazem, porque ficam muito perplexos e porque obviamente sentem que não estão preparados para uma realidade tão súbita que os apanha literalmente de surpresa.

Eduardo, hoje ficamos por aqui. Já sabem, escrevam-nos para eduardosa@observador.pt com temas como este, por exemplo, que está muito atual e que tem que ser debatido. E quanto a nós, Eduardo, encontramo-nos amanhã para mais um tema. Um grande abraço. Obrigada e até amanhã.

Claro que sim. Claro que preciso, Judite. Até amanhã.