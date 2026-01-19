Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Bem-vindos ao "Porque Sim Não é Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de mães helicóptero. Olá, Eduardo. O que esta expressão quer dizer, mães helicóptero?

Olá, Judite. Quer dizer que antes de mais, que há alguma injustiça na designação.

Não há pais helicóptero.

Exatamente. Parece que os pais são todos exemplares e que as mães não têm mais nada que fazer do que estar em todo lado ao mesmo tempo. Ó Judite, mães helicóptero é uma maneira simples e inteligente de alguém, a determinada altura, chamar a atenção para uma tentação que algumas mães têm de ser tão presentes. Às vezes, há quem diga, tão controladoras, que tentam estar em todos os momentos, em todos os aspectos indispensáveis da vida de um filho, como se só estando presente e só podendo participar nisso tudo ao pormenor, eles estivessem devidamente protegidos. Partindo de um pressuposto que a mim me parece errado, Judite, que quando as mães são tão presentes e são tão bonitas a dar conhecimento aos filhos, o conhecimento que dão torna-os capazes de passar sem elas. Algumas vezes, pelo menos. E portanto, elas não são indispensáveis em todos os momentos da vida dos filhos, por mais que eu perceba que as mães acham que realmente, como Deus não podia estar em todos os sítios ao mesmo tempo, elas são Deus na Terra e tentam levar isso à exaustão na medida do que podem e só não fazem mais, muitas vezes, porque não podem mesmo.

Como é que se distingue aquilo que é uma proteção saudável do que é uma proteção excessiva e é já até controle?

Ó Judite, uma proteção saudável tem carinho, dedicação, esta capacidade que faz com que as mães vibrem de alegria quando sentem uma gratidão sem fim por parte de um filho e ao mesmo tempo são mães chatas, como Deus me livre, de cada vez que exigem que o filho seja autónomo e que seja capaz de ser responsável e que não precise delas pra tudo e pra mais alguma coisa. Estas mães, que são estas duas coisas ao mesmo tempo, são mães mágicas. Aquelas que acham que têm que estar sempre ao dispor de um filho, são mães de uma bondade sem fim, mas nem sempre são tão educativas quando o fazem, até porque às vezes criam tantos vícios de forma, que de repente se sentem um bocadinho mais soupeiras do que mães. E meu Deus, mãe é domínio do sagrado e, portanto, não precisa de ter esta dedicação sem condições, como algumas mães, muitas vezes sem se darem por isso. Às vezes, porque estão tão apaixonadas por aquele filho que se deixam ir e quando dão conta, exageram um bocadinho, acabam por fazer. E, portanto, uma dedicação sem fim, mas uma exigência como deve ser em relação à autonomia, que é o que deve ser. A fórmula de sucesso é essa.

Ajudam a evitar a frustração, em vez de lidar com ela.

Ó Judite, é uma pergunta bonita, porque eu acho que, no fundo, a ânsia é essa mesmo, é que de alguma forma evitem a dor. Já nem é o sofrimento. Às vezes é a dor, às vezes são dorzinhas, mas a ideia é evitar, é estar lá e não deixar que se magoem. E de facto, todos os pais fazem isso um bocadinho, mas o grande segredo é o que elas fazem quando um filho se magoa, porque aí elas são mais úteis. Quando estão lá, quando fazem aquelas cenas completamente teatrais. "Mas qual foi a mesa que te bateu?" E chegam lá e barafustam com a mesa e dão uma palmada na mesa e fazem esta dimensão teatral de um simbolismo incrível, que faz com que aquelas dores, de certa forma, desapareçam. São aquelas mães que dão um beijo no doi doi e oh, que diabo. As hormonas de repente fazem com que a dor até pareça ter deixado de existir. As mães são mais importantes ainda, quando são capazes de ajudar a resolver uma frustração, do que quando estão sempre a atravessar-se na vida dos filhos pra que as frustrações não existam.

Até porque qual é a consequência disso, dos pais resolverem tudo?

O filho ficar com uma espécie de imunodeficiência adquirida em relação às frustrações. Ter a ideia de que qualquer frustraçãozinha, por mais pequena que seja, o parte de uma ponta à outra. E, portanto, é por isso que às vezes as mães, quando percebem que há um aquecedor a óleo que está ali e que não queima, mas que está quentinho, às vezes deixam que o filho lá ponha a mão só pra ele perceber que Os avisos das mães fazem sentido, mas às vezes é preciso ele pisar o risco, desafiar os avisos e às vezes pagar sobretudo nada, pra dar crédito aos avisos que elas dão. E, portanto, estar sempre a proteger fragiliza. Proteger demais faz mal ao crescimento de um filho, de facto.

Também há aqui, de alguma forma, ter de aguentar o desconforto de ver os filhos crescerem. As mães são um pouquinho egoístas aqui, não?

As mães, Tite França? Chegamos sempre àquele patamar quando nós temos um filho bebê ao colo, todos nós, os pais não são diferentes. A diferença é que os pais são, às vezes, um bocadinho plenas, porque têm vergonha de assumir isto. Mas quando nós temos um filho no colo, e é uma coisa tão mágica e nos sentimos tão deuses com ele no nosso colo, que sim, o nosso desejo secreto é que ele nunca deixe de ser bebê pra precisar assim de nós pra sempre. Mas depois nós somos bondosos e percebemos que ele precisa passar sem nós. É um orgulho pra nós quando os nossos filhos são capazes de ser autônomos, mas há um bocadinho que dói. De acordo? Porque é como se: "Como é que ele resolveu isto sem eu estar presente?" Não há direito. E, portanto, todos sentimos isso um bocadinho, sim, é verdade.

É preciso aprender a largar sem sentir que se está a falhar. Como é que isto se faz?

Por ensaio e erros, Tite. Às vezes, largando precipitadamente. E aí nós percebemos que se calhar não fomos capazes de interpretar os ritmos de crescimento de um filho e lhe demos assim um empurrãozinho pra ele se despachar a crescer e percebemos tudo mal. Às vezes, prendendo e percebendo que ele está a ficar aparentemente preguiçoso pra crescer. A password é um bocadinho esta: nós precisamos de fazer asneiras e de errar para nos tornarmos bons pais. E aquilo que às vezes eu tenho medo, é que haja uma tentação dos pais para errarem o mínimo possível. Eu não estou a dizer errem muito, estou a dizer não tenham medo é de errar, porque feitas as contas, Tite, credo, pra os erros que os pais podiam ter, erram quase nada. Agora precisam de errar, todavia.

É acreditar que eles conseguem caminhar sozinhos, mesmo que tropecem, não é?

É. E é acreditar que quando eles transformam dores em oportunidades de crescimento, eles são muito bons. Muito bons. É assim que veem mais longe, que conhecem melhor, que aprendem a ser mais hábeis.

Autônomos?

Muito mais autônomos, sem dúvidas, Tite. Sim.

Hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, já sabem, escrevam para eduardosa@observador.pt. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã.

Até amanhã, Tite. Um abraço também pra ti.