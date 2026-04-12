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Seja muito bem-vindo ao "Português Suave", sempre na Rádio Observador e também em podcast. Comigo, João Costa e Silva, e com o ninja da língua portuguesa, o Marco Neves.

Hoje gostava já de começar por avisar que vamos falar de marmelada.

Ok. Eu não gosto de marmelada.

Pronto, tudo bem. Há quem goste.

Está para todos os gostes, não é?

Exatamente.

Não gosto nada de coisas como marmelada, compotas, coisas muito doces. Não sou fã.

Gostas mais do pão sem nada?

Não, uma fatia de queijo.

E de manteiga, gostas?

Manteiga.

Manteiga é uma palavra importante na nossa língua, porque a verdade é que não se sabe exatamente de onde é que vem e é provável que seja das poucas palavras que vêm de antes do latim. Há poucas, à proporção de todas as palavras. É uma palavra que existe também em espanhol, "mantequilla", e já cá estava antes de chegarem os romanos. A nossa manteiga.

Algo que não estava no menu.

Não. Já falámos de marmelada e manteiga, e mal começámos.

Mal começámos. O que é que temos mais?

Temos muita coisa. Temos um erro típico do português de Portugal e um erro típico do português do Brasil, com uma pergunta que veio de dentro do Observador, já lá vamos chegar. Vamos falar de laranja também e de um livro no final. Hoje vamos inaugurar aqui uma ideia.

Uma nova secção.

Uma nova secção.

Então vamos a isso. Começamos, como é habitual, com a língua nas notícias.

Esta vai ser curta, a língua nas notícias, porque eu queria apenas, tendo em conta a viagem à Lua que a humanidade fez agora nos últimos dias, lembrar a palavra nave.

Palavra muito curta.

Muito curta e muito visual. Nave quer dizer muita coisa. O navio.

Sabes que nós usamos muitas vezes, pelo menos eu, e acho que pessoas do meio radiofónico também usam, quando alguém está a fazer rádio, muitas vezes alguém quer saber quem é que está a comandar a nave, porque nós assumimos a rádio como uma nave, quem está a comandar a nave.

Uma nave que não pode parar.

Exatamente. E muitas vezes usamos essa metáfora para a rádio.

Mas a própria palavra nave espacial é uma metáfora, porque nave, originalmente no protoindo-europeu, vem de uma palavra que é "nehus", que queria dizer nadador, aquele que nadava na água. Depois passa a ser uma máquina de nadar. Depois passa a ser uma máquina de ir pelo espaço, indo já não há água no espaço, já não é viável. Não deixa de ser uma metáfora que depois foi aproveitada pela rádio. Se nós seguirmos as palavras, vamos ver que elas são uma espécie de correntes infindáveis de metáforas pelo tempo fora. E olha, foi engraçado.

Foi curto. Olha, foi proporcional ao número de letras que esta palavra tem.

Exato. Vamos passar pra segunda secção, que é bastante mais longa hoje.

Vamos lá.

E hoje, no Mapa da Língua, trago um erro típico do português, tanto em Portugal como no Brasil. Hoje vou falar só de Portugal e do Brasil, embora os outros países também tenham este erro. E eu até gostava de perguntar se alguém nos ouve em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Macau ou Timor-Leste. Eu presumo que ninguém nos ouça na Guiné Equatorial, porque só é um país de língua portuguesa no nome, não é na prática. Mas se alguém nos ouvir nestes países, diga-me se este erro também existe e de que forma, mais próxima da forma portuguesa ou brasileira. O que eu quero dizer com isto? A Rita Garro, aqui da Rádio Observador.

Trabalha aqui conosco no Observador.

Fez-nos um pedido para falarmos do problema do a. Porque nós temos a palavra a, dita assim, nós não sabemos como é que se escreve se não estiver no meio de uma frase. E erramos muitas vezes. Pode-se escrever com H, há, do verbo haver. Pode-se escrever com acento grave, ou seja, em que temos aquele acento que nós dizemos ao contrário, que é a contração da preposição a com o artigo a. E pode-se escrever com acento agudo, embora seja raríssimo. O a sozinho, sem H, com acento agudo, quer dizer o nome da própria letra. Ou seja, como H tem o nome H, J tem o nome J, a palavra, o A também tem o nome A, com acento agudo, mas isso nós usamos uma vez em cada 20 anos.

Sim. Sabes que eu tinha um problema quando era mais novo. Ali no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, tinha uma mania que depois perdi. Eu era capaz de fazer um teste de português, de estudo meio, por exemplo, uma disciplina qualquer, e metia na cabeça que só ia pôr os acentos nas palavras quando fosse pra revisão.

Então depois esquecias-te de metade dos acentos.

Corria sempre mal. E as notas não eram assim tão boas, porque faltavam acentos.

É o problema do acento. E neste caso, temos um problema do acento, porque vamos agora deixar o H, que é o há do verbo haver, e que tem as suas questões. Normalmente está relacionado com ou ter qualquer coisa, ou ver qualquer coisa, ou existir qualquer coisa, ou então com o tempo, como nós sabemos, há três anos, há cinco dias. Isso depois também nos leva a outra questão, que já nos enviaram muitas mensagens sobre isso, que é sobre aquele traço que se põe.

Sim.

Mas sobre isso não queria falar hoje. Eu queria me concentrar no A com acento grave ou sem acento. E qual é que é o acento. As pessoas muitas vezes usam o acento mal. Então temos um erro típico do Brasil e temos um erro típico de Portugal nesta palavra.

São semelhantes?

É engraçado, vamos ver a diferença. No Brasil, o problema é: eu digo: "A cadeira". Eles pronunciam este a como â, pronunciam de uma forma aberta. Portanto, para eles dizer: "Eu vou a Lisboa" ou "Eu vou à Guarda", diz-se da mesma maneira que ela. Não quero imitar o sotaque.

Sim.

Imitar o sotaque pode ser sempre mal interpretado. Mas o que eu quero dizer é que pra eles, o problema não é qual o acento, mas se põe acento ou não, porque eles na oralidade não distinguem o a com acento, ou seja, a contração Da preposição simples. Para eles, dizer: "Vou a Lisboa" ou "Vou à Guarda" é precisamente a mesma coisa. Isto é o que eles conhecem como o problema da crase. Eles chamam àquele acento de crase. E é preciso saber a sintaxe da frase, é preciso interpretar gramaticalmente a frase, no Brasil, para se perceber se vamos pôr lá o acento ou não. Enquanto que em Portugal, é só ouvir. Se dizemos "a", não se põe acento, se dizemos "à", põe-se acento. E depois temos a questão do H, mas isso fica para outro dia. Nós não erramos nisto. Nós, em geral, pomos lá o acento quando precisa de acento. O nosso grande erro, e este é o erro típico de Portugal, é qual o acento. E, neste caso, o A, quando não leva H, em 99,9999% das vezes, tem o acento grave. Ou seja, é a contração da preposição "a" com o artigo "a". Eu vou à Guarda, eu vou à praia, eu vou à Alemanha. Mas se eu disser: "Eu vou a Lisboa" ou "Vou a Paris", qualquer outra construção em que temos só o "a", então não pomos acento e quando tem o acento, é o acento grave. Só para explicar que o acento é grave e não agudo, aquele acento ao contrário, porque aquela palavra é átona, não é uma palavra tônica e por isso não poderia levar o acento agudo, que torna sempre as sílabas tônicas. Esta é a explicação.

Eu confesso que o meu grau de confiança em pessoas baseia-se muito na-

Se usam bem isto ou não?

Se usam bem isto ou não. É um indicador.

Quando sentas um amigo à-

Já não é meu amigo.

Não, antes de saber. Sentas e agora escreve um ditado.

Olha, é o primeiro teste para uma boa amizade, quem sabe. Mas sim, eu sou muito picuinhas com estas coisas, se calhar, porque também na fase em que estava a aprender, depois também sofri um bocadinho com aquela história que eu contei.

Pois, então decidiste ser mais exigente.

Sim, agora sou muito exigente com isso.

Mas pronto, ainda sem sair do mapa da língua e deixando só agora esta nossa viagem até ao Brasil, no Brasil o erro é um, em Portugal é outro, porque nós pronunciamos as palavras de maneira diferente. Vamos a uma dúvida que recebemos da Ana, de Londres.

Exatamente.

Uma dúvida muito interessante. Eu vou ler a dúvida quase toda. "Gosto de ouvir Português Suave", diz a Ana, "especialmente vivendo longe. Tenho uma questão sobre outra palavra que andou a viajar entre línguas. A palavra marmalade em inglês vem da nossa palavra marmelada, mas a marmelada propriamente dita traduz-se como", espero não pronunciar isto mal, "queen's cheese. A dita marmelada inglesa é mais uma espécie de doce de laranja ou limão. É possível confirmar a história e percurso da palavra e partilhar com os ouvintes?" Ela depois até envia aqui uns links. Mas sim, o que acontece é que a palavra marmelada, marmalade do inglês, vem da nossa marmelada, mas mudou. Mudou o produto.

O produto, exato.

Acontece às vezes.

Eu ia dizer o significado, mas é o produto.

Nós usamos marmelo como base da marmelada. Depois, esta palavra marmelo vem de melimelum, que é maçã doce em latim. Já estamos a começar a perceber que até do latim para o português, também já o próprio marmelo mudou de sentido. E este melimelum vinha de uma palavra grega que queria dizer mel e outra palavra que queria dizer maçã. O que é que acontece? Enquanto nós hoje vivemos num tempo em que nós queremos ser precisos, e ainda bem, cada espécie de fruta ou de planta ou o que for, tem um nome técnico particular, mas ao longo da história, as pessoas iam simplesmente pela proximidade visual. Era uma coisa parecida: "Olha, isso parece uma maçã. Então é uma maçã doce". É esta a forma como as pessoas iam, neste caso, usando uma espécie de ou metáfora ou metonímia. Iam, mais uma vez, usando estes recursos para criar novos nomes para novas frutas ou para novas plantas, ou para novos animais, ou para o que fosse. E é curioso pensar como as palavras têm uma história, que é a história da forma delas, e depois há a história do significado, que às vezes é diferente. Entre o português e o inglês, não me perguntem quem é que fez esta nautitaria, mas os ingleses foram buscar a palavra portuguesa e usaram-na para dar nome a uma coisa que não é a mesma.

Não é a primeira vez que isto acontece.

Não é a primeira vez.

Aliás, nós possivelmente também já fizemos o mesmo.

Já fizemos muitas coisas deste tipo, até mesmo na mesma língua. Por isso é que em regiões diferentes, às vezes há um nome que é aplicado a plantas diferentes, em regiões diferentes, porque a pessoa tinha a palavra, viu uma planta que lhe parecia alguma coisa e toca de aplicar.

Um abraço até Londres para a Ana, que nos ouve, acredito que seja em podcast, mas se for em rádio, online, também é possível.

Pode ser em rádio online.

Também agradecemos. Fica aqui o nosso agradecimento. Vamos aos mitos, Marco Neves.

Vamos. E vamos falar da laranja.

Este episódio está me a deixar com fome.

Está a deixar com fome. O que se passa aqui com a laranja é que às vezes há dias em que eu acordo e vejo que tenho não sei quantas mensagens. Normalmente, tenho muitas mensagens no Instagram.

Acredito que sim. Eu não queria ser a tua caixa de mensagens.

Infelizmente, eu não consigo responder a tudo e, mais uma vez, de vez em quando vou deixando desculpas públicas em relação a isso. Vou tentando responder dentro das possibilidades e às vezes é uma questão de sorte. Eu estou parado num sítio e recebo uma mensagem e respondo logo, outras vezes a mensagem fica e vai ficando e depois, entretanto, há aqui vários programas do Português Suave para fazer.

Sim, exato.

Peço desculpa, é algo que eu gostava de corrigir, mas hoje recebi muitas mensagens de pessoas, particularmente sobre um mapa que está a ser partilhado por essa internet foda, um mapa que mostra vários países onde a língua principal teria o nome Portugal como laranja. E nós já falámos isto aqui. Ou seja, há muitas línguas onde a palavra laranja tem como origem o nome de Portugal. E eu queria aqui confirmar no programa Português Suave que, de facto, aquele mapa é Bastante acertado. Só que tenho de dizer duas coisas, e era esta a pergunta que as pessoas me faziam. As pessoas diziam: "Mas há várias pessoas a dizer que em várias destas línguas o nome não é exatamente igual." E o que aconteceu foi: houve um nome que partiu do mesmo ponto, mas foi mudado ao longo do tempo. Nós já falámos disto aqui, aliás, e por isso ficaram com duas palavras parecidas. Uma quer dizer Portugal, outra quer dizer laranja, mas a origem da laranja, estou a falar de romeno, de grego, de turco, de árabe, a origem do nome para laranja nessas línguas é mesmo o nome do nosso país. E também em várias línguas italianas. Devo dizer que nós usamos uma palavra árabe para designar a laranja e os árabes usam uma palavra de origem portuguesa para designar a laranja, o que é uma troca que vai na sequência daquilo que nós falámos há pouco com a marmelada. Então chegamos aqui à nova secção.

Vamos inaugurar uma nova secção. Ainda não temos um separador para isto, mas em breve vamos ter.

Um dia, não. Vamos inaugurar.

Se calhar já no próximo episódio. Nós somos muito rápidos.

No "Português Suave".

Fica aqui o desafio para a nossa sonoplastia. Fazer aqui um novo separador em que tu vais fazer sugestões.

De livros. Livros, neste caso, que tenham a ver ou com a língua portuguesa, ou que usem bem a língua portuguesa, ou até podem ser livros noutras línguas, mas que tenham a ver com a língua.

Muito bem.

Com linguagem. E o primeiro, porque este episódio foi como foi, é um livro de Paulo Moreira chamado "Do Palito à Perdiz: Sobre a Mesa Muito se Diz".

Gosto.

É um livro sobre curiosidades da gastronomia portuguesa e não fosse o autor Paulo Moreira. O Paulo Moreira escreve livros em que usa o vocabulário português de uma forma espantosa. À portuguesa. Espantosa em Espanha é outra coisa. Mas de uma forma tremenda, em que tenta alargar o nosso círculo de vocabulário, se quisermos, porque nós muitas vezes estamos fechados numa bolha de um vocabulário mais limitado e ele alarga esse círculo de forma muito interessante. E tem aqui este novo livro sobre as curiosidades do tremoço, as curiosidades da perdiz, as curiosidades de várias palavras que têm lá por trás comida e por isso fica aqui a recomendação do livro de Paulo Moreira, "Do Palito à Perdiz: Sobre a Mesa Muito se Diz. Curiosidades da Gastronomia Portuguesa". Eu acho que não podia ser um melhor livro para este episódio, porque nós fartámo-nos de falar de comida hoje. Já tivemos a marmelada, a manteiga, a laranja.

Está tudo relacionado.

E agora até não temos fome.

Ficamos com fome. Portanto, temos de ir tratar disto. Ficamos por aqui também neste episódio do "Português Suave". Estamos de regresso na quarta-feira, só com dúvidas. E Marco Neves, os nossos ouvintes podem enviar para o nosso e-mail, não é?

portuguessuave@observador.pt. Estava a dizer, eu por segundos pensei que me ias perguntar o número de telefone. Que é qual?

Não, eu já perdi a esperança. O número de telefone é o 91 002 41 85, para nos enviar mensagens de voz, mensagens de texto. Esta mensagem que recebemos hoje da Ana de Londres foi através do WhatsApp, através de uma mensagem de texto. Mas também pode deixar nos comentários no Spotify. Vi no outro dia que estávamos muito perto das 400 avaliações.

Então temos de chegar lá.

Portanto, o objetivo agora para os nossos ouvintes que nos estão a ouvir agora no Spotify ou nos estejam a ouvir na rádio, seguir em podcast para receber sempre um alerta quando há um novo episódio e para vermos se chegamos aos 500. Era bom, era um número redondo. Vamos tentar. Marco Neves, um abraço e até quarta-feira.