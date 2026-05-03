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É domingo e já sabe que pode contar sempre com o Português Suave aqui na Rádio Observador. Eu sou o João Costa e Silva. Olá, Marco Neves, bem-vindo.

Já estamos em maio, já viste?

Já.

Está a avançar por aí fora. Estamos em maio e temos aqui notícias.

Já só quero o verão.

Está quase.

Os dias já estão maiores.

O colorzinho de maio. Já estamos quase no verão. Hoje temos notícias, como é habitual, e vamos falar aqui de uma notícia particular que todos estão ainda a recuperar.

Não sei se aqueles que estiveram na festa estão nos a ouvir neste momento.

Exato. As pessoas que estão mais interessadas nessa notícia estão ainda a dormir, mas podem depois ouvir em podcast.

Exatamente.

Vamos já avançar para a língua nas notícias e vamos falar dessa notícia. O desporto faz parte da nossa vida, não é?

Que entrada dramática.

Às vezes as pessoas perguntam quando nós falamos de futebol, já não é a primeira vez. Mas isto é sobre língua portuguesa, o desporto faz parte da língua portuguesa e a língua portuguesa faz parte do desporto.

Ainda por cima este ano vamos ter o Mundial, vamos ter de certeza muitas curiosidades relacionadas com os países que vão estar nesta edição.

E hoje temos a notícia de que o Futebol Clube do Porto é campeão nacional e por isso lembrei-me de conversar sobre algo que já falámos aqui, que é o próprio nome da cidade, do clube e do vinho. Temos aqui três elementos que em português é tudo a mesma coisa.

Porque aqui temos a cidade e a cidade dá nome ao clube.

E também dá nome ao vinho.

Exato.

Que não tem ligação direta ao clube. Aliás, é um dos clubes da cidade e há pessoas que não são desse clube e que são portistas. Há uma diferença entre ser portista e ser portuense. Portista está relacionado com o clube, portuense está relacionado com a cidade, mas em português nós temos Porto, cidade, Porto, clube, Porto, vinho. E curiosamente, noutras línguas isso não acontece. Há línguas que distinguem as três coisas, os três elementos. Por exemplo, o inglês tinha tradicionalmente o nome para a cidade do Porto, que não é igual ao nome em português, que era Oporto, que também é o nome que os espanhóis dão, não com esta pronúncia inglesa.

Já se vê às vezes portugueses, até nas redes sociais, para ser mais chique ou irreverente, colocar Oporto. Já vi.

Mas o que é curioso é que os ingleses estão a abandonar isso. Os ingleses cada vez menos usam Oporto, na maior parte dos textos já aparece Porto, até por insistência da própria Câmara Municipal do Porto. Embora não haja nenhum problema em termos aquilo que nós chamamos tecnicamente um exônimo, ou seja, o nome estrangeiro de uma cidade. Exônimo. É como Londres. Os londrinos não chamam Londres à sua cidade, chamam London. E o Porto tinha este exônimo, que ainda existe em castelhano, mas em inglês cada vez menos. Era um nome tradicional, aparecia nos livros publicados com mais cuidado. Está no nome do aeroporto, no código do aeroporto do Porto, ou seja, o código do aeroporto do Porto é OPO. De onde é que ele vem? Basicamente, da junção do artigo ao nome. Portanto, os espanhóis e os ingleses olhavam para o nosso uso: o Porto é uma bela cidade, vamos imaginar, e juntavam o Porto, ficava Oporto, tal como nós também fizemos com o Algarve. Algarve era Algarve, o ocidente em árabe. Nós juntámos os dois. Os ingleses fizeram o mesmo com o Porto. Não é nenhum drama, não é nenhum erro, é simplesmente uma forma de criar exônimos, mas é um exônimo que está a cair em desuso. Os ingleses cada vez menos usam e temos, portanto, agora uma junção entre o que é a cidade e o que é, neste caso, o clube, porque os ingleses nunca usaram Oporto para o clube, há que dizer isso. Ou seja, Porto, sem o O, sempre foi o nome do clube em inglês. Ou seja, havia uma distinção entre o nome do clube e o nome da cidade em inglês. Tal como existe uma distinção entre o nome da cidade e o vinho, porque o vinho do Porto em inglês é sempre port wine.

Port wine.

Port wine, com a letra minúscula, aliás, porque é um nome tão comum, aquele vinho que tem um nome comum para designar. Portanto, tínhamos Oporto, a cidade, Porto, o clube, e tínhamos port wine para o vinho, em inglês. Tínhamos três formas diferentes.

Três variações.

Três variações. Agora a cidade já está a ficar com o mesmo nome do clube. Eu até desconfio que o clube influenciou um pouco.

Estava a pensar nisso.

Ou seja, que os ingleses usam cada vez menos Oporto, precisamente porque o clube é tão visível e tornou-se muito visível, precisamente.

Até pelas competições europeias, se calhar.

Pelos europeias, por ter ganhado há poucas décadas a Liga dos Campeões, e por isso é provável que haja uma influência. Foi só uma pequena derivação linguística desta notícia da vitória.

Parabéns ao Futebol Clube do Porto.

Parabéns ao Futebol Clube do Porto.

Por esta vitória.

Os meus filhos não estão muito contentes, há que dizer.

Genuinamente, acho que tem sido equilibrado. Já foi para o Benfica, agora há dois anos para o Sporting, e agora para o Porto.

Não é como na minha adolescência. Eu, que venho de uma família de benfiquistas e sou benfiquista, posso assumir. A minha adolescência era o Futebol Clube do Porto ganhava tudo.

Eu cresci com o Futebol Clube do Porto a ganhar durante largos anos.

Eu pensava que era da natureza das coisas, que o Futebol Clube do Porto ganhava continuamente. As coisas agora estão bastante mais equilibradas, é verdade.

É verdade. E veremos como vai ser no próximo ano. Vamos avançar e vamos até ao Mapa da Língua.

Eu devo dizer que hoje tenho que ter o mapa na mão, porque daqui a pouco, mais logo, vou de viagem.

Vais para onde?

Vou até um país onde se fala português. Grandito.

Já tens as Havaianas prontas.

As Havaianas. Tenho as baianas. Vou para Salvador da Bahia, vai com as baianas para donde aparece aquela coisa.

Tu é que disseste, não fui eu.

Não é isso que eu queria dizer. Estava a imaginar um tipo de calçado próprio da Bahia. Não havaianas, mas as baianas. Eu vou até Salvador da Bahia, vou comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa por lá, a convite do Consulado-Geral. Fica aqui o meu agradecimento ao Consulado-Geral de Portugal na Bahia. E eu decidi falar disto aqui porque, na verdade, eu vou lá por causa do dia 5 de maio. Ainda falta aqui uns dias para o dia 5 de maio, por isso eu vou de viagem hoje e vou comemorar a um país onde se fala português, com características próprias, como em todos os países, há que dizer, mas um gigante. Vamos para um país que é um gigante e que tem esta característica curiosa. Nós olhamos para o mapa da América do Sul e o que nós temos é, se olharmos só para a América do Sul, nós temos vários países de língua espanhola e não só, por exemplo, o Paraguai tem outra língua também. E depois temos um só país que ocupa praticamente metade daquele continente e que é só um país, que tem consequências para a própria dinâmica de cada uma das línguas. O Brasil é só um país, é tão grande, é tão gigante, que acaba por ter um peso demográfico, que leva a que a língua portuguesa tenha uma certa inclinação internacionalmente, embora depois essa inclinação, eu deva dizer, e isto nós vamos falar se calhar no episódio especial que vamos ter.

Vamos ter um, não é? Na próxima semana.

No dia 5 de maio. Há um reequilíbrio por causa do português em África, mas falaremos disso depois. Eu queria só falar, estamos no mapa da língua. Algumas ideias curiosas que eu às vezes encontro nas redes sociais sobre o português do Brasil. Muitas vezes eu falo do português do Brasil e tenho sempre muitos brasileiros a comentar por baixo: "Mas não se esqueça que o português do Brasil tem muitos sotaques". E eu acho esta ideia engraçada, porque dá uma ideia, pelos comentários, que não há do outro lado a noção de que nós também temos muitos sotaques. Ou seja, o facto de o Brasil ter muitos sotaques é óbvio, tal como também Portugal tem muitos sotaques.

Se nós temos imensos, imagino o Brasil.

Isto não é para criticar quem está a comentar, é só para dizer que, por vezes, nós de um lado, olhamos para o outro lado e vemos uma certa uniformidade que não existe. Nem existe uniformidade no Brasil, nem existe uniformidade em Portugal, também não existe em Angola, não existe em Moçambique. Também posso dizer que é provável que em 100 quilómetros, vamos imaginar, pegamos numa régua gigantesca de 100 quilómetros e pomos no território brasileiro e em 100 quilómetros em Portugal, até é provável que haja mais variação nos 100 quilómetros portugueses, simplesmente porque a língua já cá está há mais tempo, portanto teve mais tempo para variar. O Brasil tem muitos sotaques, principalmente sotaques, e não só variação de vocabulário sintática e social, também muita variação social, mas tem porque é enorme. E é impossível ter uma língua uniforme, até num território tão pequeno como a Galiza, um dos territórios onde a língua começou, onde há uma variedade tremenda. Todas as línguas variam e a nossa, em particular, varia também muito. A outra ideia que eu também acho muito curiosa sobre o português do Brasil e o português de Portugal, é que há sempre, e pessoas de um lado e do outro, isto são ideias que existem dos dois lados, que acham que o outro lado é mais arcaico. Já ouvi os brasileiros a dizer isso dos portugueses, também já ouvi os portugueses a dizer isto do Brasil, também já ouvi brasileiros a dizer isso do português do Brasil. "Ah, não, o nosso é mais antigo". Quando, na verdade, os dois mudaram muito. Tanto de um lado como do outro, mudamos muito.

Volta e meia, sente-se uma luta entre Portugal e Brasil.

Eu acho que o facto de estarmos num tempo em que nós podemos conversar muito é muito bom, mas depois também leva a essas pequenas lutas.

Sim, especialmente nas redes sociais, às vezes.

Exato. Eu tenho quase certeza, posso estar enganado, e depois digo se estou enganado ou não, que eu vou lá e se calhar não vamos ter nem um décimo das discussões mais acesas, porque, na verdade, todos nós discutimos até bastante bem sobre estas questões quando não estamos com um ecrã à frente.

É verdade. Bem, vamos a mitos e origens.

Já falei deste mito aqui várias vezes, ou pelo menos uma vez, lembro-me em particular, mas já que estamos a falar deste tema, vou repetir. Ainda ontem recebi um comentário neste sentido, em que eu dizia num vídeo "português de Portugal" e a pessoa dizia: "Não existe português de Portugal". E eu respondi, se calhar estava um pouquinho irritado nesse dia, eu respondi: "Então o quê? Falamos português da Tailândia?"

Tu ou a pessoa que estava irritada?

Eu é que estava irritado com esse comentário. Às vezes acontece. Isto era um português que estava a insinuar que português é só um, e se os outros querem falar português, falem como nós. As coisas não são assim, em língua nenhuma. Não faz sentido, sempre houve variação, tanto dentro do mesmo país, como em vários países. Quando eu digo português de Portugal, estou a falar de algumas características do português de Portugal, em geral. Podia falar do português do norte de Portugal, podia falar dos Açores, podia falar de Lisboa, podia falar da rua.

Até porque nós, melhor do que ninguém, sabemos que aqui, às vezes até recebemos comentários de pessoas a dizer: "Mas isso no norte não é bem assim".

Exato. Mas mesmo assim, lá está, no norte. Eu digo, o português no norte de Portugal, e alguém vai dizer: "Então, mas há ali uma zona do norte que não é assim."

Exato. Ou eu não me identifico com isso.

Nós ao falar da língua, podemos ter diferentes graus de aproximação, ou para usar um termo inglês, zoom. Temos que ter zooms linguísticos diferentes. Eu posso falar do português da minha rua, do português da minha família, do português de Portugal, do português em geral.

Às vezes da nossa casa.

Da nossa casa. Estamos a falar aqui de diferentes níveis de análise. Agora, há um outro termo que também costuma irritar algumas pessoas, que é o português europeu. E aqui, eu confesso que de facto, quando foi escolhido português europeu para nome, é um pouco estranho, porque ainda por cima o português europeu é o padrão usado em África, o que é muito curioso. Mas o que eu quero dizer é que português europeu não é exatamente a mesma coisa que português de Portugal. Português de Portugal é uma designação mais genérica sobre os vários usos que temos em Portugal e por aí fora. Português europeu é um termo técnico que se dá ao que é o padrão do português, ou seja, o que foi escolhido como padrão, as características que, por exemplo, estão nos livros de português que se ensinam na escola ou que são ensinadas aos portuguesesÀs pessoas que estão a aprender português para estrangeiros na sua versão de português europeu. Do outro lado do Atlântico, temos português brasileiro. São os dois nomes dos dois padrões que a língua tem e ainda só tem dois, oficialmente, entre aspas, na prática, porque os livros para ensino são comuns entre Portugal e os outros países, com exceção do Brasil. Pode depois África vir a desenvolver um terceiro padrão ou até um padrão angolano, mas isto são os padrões, que é uma coisa diferente. Ou seja, quando eu falo português de Portugal, falo do uso do português em Portugal, quando eu falo português europeu, falo do padrão que está nos livros de ensino, por exemplo. Foi só para falar deste mito que não existe português de Portugal. Existe português de Portugal, português de Peniche.

Existe de todo lado, do que nós quisermos, o português da nossa casa. Bem, vamos-

À última secção?

Vamos ao livro da semana.

Adoro este separador.

Dá para dançar um bocadinho, dar o passinho.

Exato, a terminar em beleza o episódio. Hoje vou fazer uma declaração de interesses. Eu era amigo do autor deste livro que vou dizer hoje. Já falei muitas vezes deste livro. Nesta semana do dia 5 de maio, eu penso que é um livro que posso voltar a referir. Estou a falar de "Assim Nasceu uma Língua", de Fernando Venâncio, que morreu no ano passado. Eu já tinha falado dele aqui, certamente, já nem me lembro em que episódio, mas é um livro que tem duas características que eu acho que são muito importantes para poder recomendá-lo. É um excelente livro de linguística, com muitas ideias, algumas delas não muito conhecidas e que permitem conhecer um pouco melhor a história da língua, tanto cá em Portugal como até na Galiza, por exemplo. Foi um livro muito falado na Galiza. As pessoas não têm ideia, cá em Portugal, como foi polémico. Ou seja, houve muitas vozes contra e a favor deste livro na Galiza, por vários motivos. É um livro polémico, o que é bom.

Que abanou mentalidades.

Abanou. Eu, aliás, discuti muito com o autor, no bom sentido, e nós conversávamos muito. Há ali ponto relacionado precisamente com a Galiza, em que eu não concordo inteiramente com o que o Fernando Venâncio dizia e nós discutíamos muito sobre isso. Às vezes dizíamos a brincar que estávamos a 1 cm de distância na nossa posição, mas havia ali uma fronteira, porque basicamente é a fronteira entre considerar que o galego e o português podem ser vistos como a mesma língua ou não. Eu acho que podem, ele achava que já não. Mas estávamos muito próximos em quase tudo e foi uma discussão muito interessante e tenho saudades de ter essas discussões, na verdade. Além disso, além de ser um livro linguisticamente muito interessante, é um livro muito bem escrito, é um livro que pode ser lido mesmo enquanto obra literária.

Como é que se chama?

"Assim Nasceu uma Língua", de Fernando Venâncio. A declaração de interesse é que eu era amigo do autor e, aliás, publicávamos na mesma editora, mas não é por isso que eu estou a recomendar, é mesmo porque o livro é mesmo muito bom.

O nosso ninja da língua portuguesa vai preparar as Havaianas e o resto da mala para ir de viagem.

Vou avisar a casinha: "Amor, que baianas são essas que estás a falar?"

"Quem são as baianas, Marco Neves?" Pois, eu acho que hoje vais ter problemas em casa. Dúvidas, enviar para o e-mail portugues@observador.pt.

Eu gosto sempre da silêncio.

Está sempre a tentar apanhar-te desprevenido. E o nosso número de telefone é o 91 002 41 85 para nos enviar dúvidas para o nosso WhatsApp, áudios até 30 segundos, se possível, a discutir. Nós gostamos.

Vamos ver se conseguimos um áudio desses.

Vamos ver se já temos novidades sobre isso. Até porque vamos fazer já esse anúncio. O próximo episódio de domingo é só com dúvidas e vamos ver se concretizamos finalmente esse desejo. Um abraço, Marco Neves, e boa viagem.

Obrigado.