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João Enrico Coelho. Dia 18 de janeiro, no próximo domingo.

Covas e Melo chegam ao mercado de Alvalade com elogios.

Aqui uma banca fabulosa.

A minha banca e a minha filha.

Alguns vendedores descontentes com o rumo do país até arriscam fazer perguntas.

Nomeadamente com a saúde, o que já teria feito se fosse presidente?

O que eu teria feito? Teria posto o dedo na ferida, verdadeiramente. Eu já estou a pôr como candidato.

Pôr o dedo é uma coisa, resolver é outra.

Entre bancas e mais bancas e a poucos dias das eleições, Covas e Melo tenta angariar votos nas ruas. Para isso, fala até o eleitorado do CHEGA.

Não quer ser presidente. Primeira coisa, quer ser governo. Depois, quando se manifestou sobre o que queria fazer, se fosse presidente, era uma mudança revolucionária e uma ruptura constitucional. Isso é um perigo pra democracia como nós a concebemos hoje.

Já sobre a carta enviada por Cotrim Figueiredo ao primeiro-ministro a pedir apoio, o almirante não poupa o adversário.

Não vou escrever cartas a primeiro-ministros para fingir que estou alinhado ou estou desalinhado, porque isso até, de alguma forma, mostra uma subserviência, que não é boa na presidência.

António José Seguro também não fica de fora das críticas com o almirante a atacar os candidatos de posse.

Falo pausado, não crio problemas, não digo nada que me possa criar problemas e as pessoas confundem isso, pose, com a substância.

E atira ainda ao desespero de Marques Mendes, que neste dia conta com Luís Montenegro na campanha.

Tentativa desesperada. O lugar do primeiro-ministro obriga a um conjunto de responsabilidades que não podem ser dissociadas do papel que ele tem como primeiro-ministro. Não me parece que seja uma boa ideia.

O almirante que volta a defender que o único voto útil é na mudança sem lógica partidária