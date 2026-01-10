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Foi Ana Abrunhosa a receber António José Seguro na cidade de Coimbra. A autarca encontra um candidato mais magro, que mostra o que vale na rua.

E, portanto, a campanha é para correr rua, é para fazer com amor, é para fazer com o coração, porque as pessoas sentem quando estamos com vontade.

Ana Abrunhosa, antiga ministra de António Costa, diz que Seguro é acima de tudo um homem bom e moderado, capaz de ir buscar votos à esquerda e à direita.

Eu tenho muitos amigos na direita, graças a Deus. E esses amigos da direita, sabe para que servem, António? Eles hoje mandam-lhe muitos cumprimentos, porque vão votar em si, António.

E se Ana Abrunhosa virou à direita, António José Seguro guinou à esquerda, sem esquecer quem diz que está ao centro.

Sim, eu não negociei nenhum apoio. Não fui empurrado por nenhum empresário. Tive a coragem de avançar sozinho. Esta é uma candidatura que nasceu de baixo para cima, do povo trabalhador.

Críticas sem nunca mencionar o almirante Gouveia e Melo num comício com sala cheia em Coimbra, com uma novidade no discurso do socialista.

Estes meses todos ainda não tinha conseguido, com o novo Parlamento, fazer a eleição dos cinco representantes no Conselho de Estado. O mesmo em relação ao Tribunal Constitucional. As eleições foram novamente adiadas. E eu pergunto: por quê? O que está por detrás disto, deste novo campo político?

António José Seguro questiona os atrasos nas eleições das altas figuras do Estado com o dedo apontado à direita. Mais uma razão para unir as urnas.

Acreditam como eu?

Sim!

Mais alto. Acreditam como eu?

Sim!

Vamos a isso. É por amor a Portugal que aqui estamos.