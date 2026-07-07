Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As minhas equipas andam a fazer um levantamento mais fino, mais rigoroso, para podermos quantificar e valorizar.

Portanto, neste momento ainda não têm valor apontado?

Não, não tenho.

E têm uma previsão de quando é que poderão ter esse valor mais concreto?

Andamos de aldeia a aldeia a fazer o levantamento, pessoa a pessoa, família a família.

Portanto, não têm ainda uma noção de quando é que poderão ter.

Não, antes do final da semana não temos.

E queria lhe perguntar também se por acaso já pediram algum tipo de ajuda financeira ao governo, algum apoio, ou se o governo já se mostrou disponível.

Só posso pedir apoio financeiro quando tiver os dados. Mas já falei com vários membros do governo, ministro, secretário de Estado, que me ligaram, muitos deles. Já falei com o senhor presidente da CCDR, que também me ligou, com a CIM, com o gabinete do senhor presidente da República, o senhor presidente da República também me ligou. Todas essas pessoas falaram comigo e disse que iria fazer o apuramento e depois voltaríamos, obviamente, a falar para ver qual o tipo de apoio e compensação poderá haver para recuperar o território e também para compensar as famílias e as empresas.

Muito bem. Depois de fazerem essa avaliação, vão então voltar a contactar, mas à espera que tenham ajuda do governo.

Já pedi o apoio, agora temos que ter valores para podermos, de alguma forma, saber do que se está a tratar.

Claro, mas a expectativa é que, de facto, depois o governo responda às vossas necessidades.

A expectativa é que haja um apoio da administração central, regional e mesmo da Câmara Municipal, a apoiar a sua comunidade. Nós, Câmara Municipal, também teremos, no âmbito do nosso orçamento, apoio à nossa comunidade