Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Vamos desde já ao encontro de Miguel Baumgartner, especialista em Relações Internacionais, que nos acompanha muitas vezes no Gabinete de Guerra aqui da Rádio Observador. Miguel, bom dia, obrigado por se juntar a nós nesta emissão especial da Rádio Observador. Miguel, a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela já era grande. Agora com estas explosões atingimos um outro patamar, um outro nível?

Olá, bom dia. Sim, nós já tínhamos conhecimento de que existia essa tensão enorme entre a Venezuela e os Estados Unidos e nós sabíamos que os Estados Unidos estavam muito à espera de que houvesse uma reação interna na Venezuela. A ideia central de todo este processo é, acima de tudo, liquidar o governo e liquidar efetivamente aquilo que é o estado das coisas da Venezuela. E acima de tudo, esse foco da atenção é efetivamente o regime de Nicolás Maduro. Agora, como já falámos aqui várias vezes no Gabinete de Guerra, há aqui um ponto que é complicado e o porquê da dificuldade de se encontrar, de dentro pra fora, um movimento que permitisse, por exemplo, um golpe militar, um golpe de Estado, que efetivamente fizesse cair o regime de Maduro. É que Maduro tem o apoio das Forças Armadas venezuelanas, até porque Maduro provém das Forças Armadas, o mesmo acontecia com o Hugo Chávez. E portanto, a relação entre um e outro é extremamente grande e um depende intrinsecamente do outro. E durante todo este tempo em que a Venezuela passou, e passa ainda, por grave crise econômica, por fome, por uma inflação galopante e descontrolada, o exército, as Forças Armadas sempre estiveram, de alguma forma, protegidas sobre estes problemas. Quando nós tínhamos situações em que sabíamos que havia, até por aquilo que era informações que chegavam da própria comunidade portuguesa, a dificuldade de comprar coisas no supermercado porque as prateleiras estavam vazias. Houve fome mesmo na Venezuela, é uma coisa que muitas vezes não se fala, mas havia fome na Venezuela. Essa fome, esses problemas econômicos, esses problemas sociais não atingiam as Forças Armadas e, portanto, as Forças Armadas sempre tiveram protegidas pelo regime. O que Donald Trump tentou fazer? Acima de tudo, o problema não é o narcotráfico. Obviamente que existe um problema de narcotráfico. Nós sabemos também que a Venezuela é hoje um campo de treino de organizações terroristas internacionais como o Hamas e o Hezbollah, nomeadamente o Hezbollah, que também nós sabemos que hoje as duas organizações terroristas estão também envolvidas com algum narcotráfico como forma também de financiamento para aquilo que é a sua luta no Médio Oriente. E portanto, acima de tudo, a questão é política também por aquilo que na América Latina a Venezuela representa. Se formos olhar para aquilo que têm sido as últimas eleições, e a última eleição é uma eleição do Chile, em que vemos que a influência americana hoje é muito forte, a Venezuela é um ponto de presença, é quase como diz aquela expressão, uma lança em África, daquilo que é a presença da China e da Rússia. E portanto, na sua esfera de influência, e partindo daquilo que é a nova política externa americana, onde os Estados Unidos querem ter a sua presença e a sua força na América.

Miguel, deixe-me interrompê-lo, porque naturalmente temos aqui informação sempre ao minuto e vai ser importante também depois ouvi-lo sobre isto. Há nesta altura já uma declaração oficial por parte de Donald Trump, Rui Casanova, que confirma este ataque em larga escala contra a Venezuela e o líder Nicolás Maduro.

Exatamente, é a primeira reação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que confirma na rede social Truth Social que os Estados Unidos atacaram a Venezuela. O presidente norte-americano fala num grande ataque contra a Venezuela e contra o líder do país, o presidente Nicolás Maduro. E há mais detalhes. Donald Trump anuncia que Nicolás Maduro e a mulher foram capturados e que foram retirados da Venezuela. É o que acaba de publicar Donald Trump numa nota na rede social liderada pelo próprio, a Truth Social. Donald Trump anuncia que esta operação foi feita em conjunto com as autoridades de Justiça norte-americanas e adianta que vai falar em breve numa conferência de imprensa em Mar-a-Lago, na Flórida, onde tem passado os últimos dias. Donald Trump agradece ainda a atenção dos norte-americanos a este assunto. É a primeira reação do presidente dos Estados Unidos. Confirma o ataque em larga escala contra a Venezuela e adianta que Nicolás Maduro e a mulher foram capturados e retirados do país.

E promete então essa conferência de imprensa às 11 da manhã, hora local, serão à volta de 16h em Lisboa. Haverá então mais informações por parte do presidente norte-americano. Miguel Baumgartner, regresso à sua análise. Este desenvolvimento acaba por ser bastante importante em todo este contexto.

Em todo este contexto, este desenvolvimento traz-nos a notícia que muitos venezuelanos aguardavam, nomeadamente toda a diáspora venezuelana no estrangeiro, que se viermos a confirmar de que Maduro foi capturado e que saiu do Do país. Então nós estamos sob uma intervenção americana num país estrangeiro e estamos a ver aqui exatamente aquilo que aconteceu no Panamá, de Noriega, exatamente pela mesma razão. Nós estamos a ver aqui um copy e paste, um copiar e colar do mesmo movimento que Ronald Reagan fez nos anos 80, que utilizando o subterfúgio da questão do narcotráfico, também na altura, Noriega depois é levado para os Estados Unidos e é condenado por tráfico de droga e narcotráfico e associação criminosa e todo esse rol de acusações ligadas à questão do narcotráfico. Mas acima de tudo, nós sabíamos que o que estava a acontecer era efetivamente um movimento político, porque efetivamente o Panamá, além de ser um local extremamente estratégico, por causa da passagem do Canal do Panamá, o que em termos económicos para os Estados Unidos é muito relevante. Nós estamos a ver exatamente a passar-se hoje na Venezuela, exatamente o mesmo ponto. Agora, há aqui um ponto extremamente interessante que é: vamos ver agora como é que será o day after. Se se vier a confirmar que Maduro foi capturado, que Maduro foi extraído da Venezuela, nós vamos ver duas coisas, que é: haverá reação por parte da Venezuela ou efetivamente, decapitando a cabeça do regime que é Maduro, existe a possibilidade de termos aqui um processo de paz e olharmos pra frente até termos umas eleições. Temos que estar muito atentos exatamente àquilo que vai acontecer. O que nós sabemos é que o governo dos Estados Unidos e as várias agências, nomeadamente a CIA, estão envolvidas e estão muito próximas de Maria Corina. Inclusive foram eles que extraíram também Maria Corina da Venezuela para que ela pudesse ir a Oslo receber o Prêmio Nobel, depois ela acabou por não receber o Prêmio Nobel diretamente, foi a sua filha, mas esteve lá presente e nós sabemos que ela terá saído numa operação também organizada pela CIA. Agora, acima de tudo, isto também vem trazer um pouco de um sinal para a América Latina, nomeadamente para o Brasil, com quem Donald Trump tem também um problema ideológico com Lula da Silva, até porque durante muito tempo nós tivemos o apoio de Donald Trump a Bolsonaro e ao bolsonarismo, e agora vamos ter eleições também este ano no Brasil. Obviamente que nós não estamos à espera que os Estados Unidos vão atacar o Brasil, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que nós vamos ter uma pressão política muito forte, porque Donald Trump quer, acima de tudo, é ter um novo movimento ideológico e político na América do Sul que o acompanhe e que se afaste da China e que se afaste da Rússia. Não é politicamente, mas é economicamente. Veja-se que, por exemplo, que era a Venezuela que dependia efetivamente de todos os produtos de hidrocarbonetos que vendia, nomeadamente à China e também o pouco que vendia, por exemplo, a Cuba ou também à Rússia. Mas nós vemos, por exemplo, que o maior parceiro comercial hoje do Brasil é a China. E, portanto, nesta guerra ideológica, mas também comercial e econômica, de dominar aquilo que era até muito próximo daquilo que era a chamada Política de Monroe para a América do Sul, Donald Trump vai procurar subjugar os países da América do Sul à sua vontade. Obviamente que no Brasil, o que nós podemos assistir, por exemplo, nos próximos meses, não é uma agressão militar, longe disso, até porque não existe a justificativa do narcotráfico, mas nós vamos assistir, com certeza, a uma pressão política forte indireta de apoio a esse movimento bolsonarista ainda presente no país. Portanto, vai ser interessante ver exatamente agora qual será o próximo desenvolvimento na Venezuela. Vamos esperar esta notícia, não vou dizer que nos apanhe em choque, mas foi uma operação muito rápida e muito organizada e que nos lembra outra coisa, que é o seguinte: quer pelas ramificações que a Venezuela tem com o Irão, quer por aquilo que nós sabemos que houve telefonemas e houve conversas no princípio de dezembro entre Maduro e o líder do Irão. Nós sabemos que existia até um apoio tecnológico do Irão à Venezuela e a Venezuela também tinha, economicamente, alguma relação com o Irão. Nós podemos estar à espera, por exemplo, depois daquilo que tem acontecido nos últimos dias também no Irão, de uma operação especial também dos Estados Unidos no Irão. Portanto, vamos aguardar, vamos ver se se confirma essas informações e vamos efetivamente esperar que agora, se isso acontecer, a mim parece-me, da leitura que até eu fazia há uns dias atrás com alguns venezuelanos, em algumas conversas, é que a ideia deles era que se a cabeça do regime fosse cortada, e neste caso, se vier a confirmar que Maduro foi capturado, então existia a dificuldade de aparecer outra pessoa que conseguisse efetivamente tomar o lugar de Maduro e que as Forças Armadas o pudessem seguir. E na altura, o que se acreditava, e que é algo que se possa acreditar, era que o regime estivesse preparado para abrir e para, de alguma forma, as Forças Armadas da Venezuela darem um passo atrás e permitirem que aparecesse alguém que fizesse a transição para um processo de paz E acima de tudo, a transição para a democracia na Venezuela. E é importante dizer que nós temos uma comunidade portuguesa enorme na Venezuela e, portanto, teremos que manter a atenção sobre essa questão também.

De qualquer das maneiras, Miguel, deixa eu colocar aqui também esta questão: já falou do possível impacto do que se passa para o Brasil, nomeadamente, mas temos aqui, por exemplo, o ex-presidente da Bolívia a garantir que a Venezuela não está sozinha. Temos também Cuba a defender que os ataques norte-americanos são terrorismo de Estado. O presidente da Colômbia também pede uma reunião imediata das Nações Unidas. Estas reações podem fazer acreditar que os restantes países da América Latina poderão não olhar para aquilo que se passa com bons olhos? Qual é que poderá ser a reação e o impacto também noutros países da América Latina?

Temos aqui duas vertentes. Primeiro, temos a América Latina, que há muito tempo quer ter uma independência política e até geopolítica e geoestratégica por parte dos Estados Unidos. Isso é efectivamente algo que nós sabemos que para eles é quase uma condição sine qua non, mas também sabemos que se nós formos olhar para a Argentina, para o Chile, para a Bolívia, para o Equador, para outros países, nós vemos uma aproximação aos Estados Unidos que é gritante. E uma aproximação aos Estados Unidos, não ao país em si, mas uma aproximação aos Estados Unidos de Donald Trump, ao pensamento de Donald Trump, a uma vaga contra a imigração, a uma vaga contra aquilo que era o pensamento woke. Uma vaga, não vou dizer de extrema-direita, mas uma vaga muito de direita a olhar para uma quantidade de ideias, até de frases que são muito utilizadas, por exemplo, por aquilo que é o chamado grupo MAGA. E, portanto, nós tivemos na última eleição, por exemplo, do Chile, quase uma minirrepresentação de Donald Trump nas eleições chilenas. Na Colômbia, estamos numa fase de transição. O presidente da Colômbia ainda não decidiu muito bem se quer ser ou continuar a ser uma voz independente na América Latina, um pouco ao exemplo de Lula da Silva, ou se efetivamente vai alinhar pelo diapasão de Donald Trump. Obviamente que este pedido da intervenção das Nações Unidas, sabendo hoje que nós sabemos que hoje as Nações Unidas têm muito pouco poder. Veja-se o que se passou, por exemplo, ou se tem passado, na Faixa de Gaza ou mesmo na Ucrânia, em que as Nações Unidas não são tidas nem achadas, nem se fala nunca das Nações Unidas em nenhum processo de paz, nem em nenhuma negociação, nem nunca nós vimos António Guterres ser chamado ou estar na linha da frente de qualquer conversa, poderá ser simplesmente um movimento político, uma ação política para tentar dar a ideia de que há efetivamente países na América Latina que não concordam com esta agressão externa. Também temos que dizer que isto é uma agressão externa a um país estrangeiro e a partir do momento em que não existia uma situação de guerra iminente ou uma situação de luta iminente entre os Estados Unidos e a Venezuela, nós estamos a falar de uma agressão de um país estrangeiro que decide entrar dentro das fronteiras de um país terceiro e resgatar o seu presidente e capturar o seu presidente com a justificação da questão do narcotráfico. E eu volto a repetir, isto é exatamente aquilo que aconteceu no Panamá com o Noriega. E, portanto, nessa altura também, a América Latina, nomeadamente o Brasil, que estava em fase de transição para a democracia — cabe lembrar que a democracia plena só chega em 91, 92, com as primeiras eleições livres no Brasil — mas temos o início da transição para a democracia em 85, 86 no Brasil, com o último presidente militar. E, portanto, mesmo nessa altura, houve uma reação por parte da América do Sul, também através do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que efetivamente condenaram a ação americana, porque consideraram que era a ingerência de um país estrangeiro nas decisões políticas de um país independente. Efetivamente, não podemos dizer que a Venezuela é uma democracia, isso não podemos dizer. E também sabemos que as últimas eleições, todos os dados indicam que as últimas eleições foram uma grande fraude e que Maduro não tinha ganho mesmo as eleições. Mas tudo isto, à luz do direito internacional, e obviamente eu não sou especialista em direito internacional, mas o conhecimento que nós temos no estudo das relações internacionais nos vem dizer, efectivamente, que existe uma agressão externa a um país terceiro por parte dos Estados Unidos. E, portanto, parece-me a mim que a Colômbia, que é efetivamente o país sul-americano com a maior quantidade de narcotráfico para a América do Norte, e nós sabemos também que as grandes redes ou que as grandes rotas de entrada de estupefacientes nos Estados Unidos não é através do Mar das Caraíbas, mas que é através das rotas que vêm pelo Pacífico e que a maior parte, efetivamente dessa distribuição vem da Colômbia. Importa também dizer outra coisa, é que a Colômbia não tem aquilo que a Venezuela tem. Ou seja, se a Colômbia é o maior país que faz narcotráfico e efetivamente esse envio para os Estados Unidos, a Venezuela é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo e é o sétimo produtor de gás natural, onde curiosamente, apesar de todas as empresas terem sido nacionalizadas, há uma empresa norte-americana que continua a operar e que continua a operar a bom ritmo. Quando nós vimos Donald Trump há umas semanas atrás dizer que queria que Maduro lhe devolvesse as terras, as empresas e o dinheiro que ele teria roubado, nós temos que nos lembrar o que foram as nacionalizações, até muito antes de Hugo Chávez, mas que foram as nacionalizações de várias empresas petrolíferas, na altura também empresas internacionais, e que efetivamente fizeram uma mossa na economia dos Estados Unidos. Temos esse princípio e vamos ver o que é que o Brasil vai dizer. Nós sabemos que quer por parte do Chile, quer por parte da Venezuela, ainda não saíram informações e poderão até estar em conversas com Donald Trump ou a aguardar, efetivamente, esta informação que acabou de sair. Mas parece-me que é importante dizer o seguinte: que se este passo, se esta intervenção militar for efetivamente um passo para a abertura de um processo de transição para a democracia na Venezuela, então efetivamente é um processo importante e a Venezuela, até por a ligação que tem a Portugal através desta comunidade enorme que existe de portugueses na Venezuela, é efetivamente algo bom. Mas dito isto, também é verdade que nós não podemos permitir que agora isto sirva de exemplo. Ou seja, o que eu quero dizer? Nós também temos que entender que existiu aqui uma intervenção militar externa num país independente e que efetivamente, isso também à luz do direito internacional, nos traz imensas perguntas, que é: qual é que é o próximo país onde Donald Trump vai voltar a fazer isto? É na Colômbia? É no Irão? É noutro lado? E portanto, se nós olharmos para aquilo que é o comportamento de Donald Trump em vários palcos internacionais, ficam aqui também imensas perguntas. E ficamos aqui com esta dúvida, ou até nem temos dúvida, se calhar até temos uma certeza, que é esta intervenção militar não é por razão do narcotráfico, não é por achar que Nicolás Maduro está ligado às redes de narcotráfico e aos chamados cartéis da Venezuela, mas acima de tudo por Nicolás Maduro ter a relação próxima que tem da Rússia e da China e por nós sabermos que, efetivamente, Caracas a Miami são pouco mais de duas horas de avião e era ter esta presença no quintal de Donald Trump, o que Donald Trump sempre disse que não ia aceitar.