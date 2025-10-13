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A nova presidente da Câmara de Setúbal está agora em direto neste jornal. Muito bom dia, Maria das Dós Meira.

Muito bom dia.

Por estas contas todas que estamos aqui a fazer, como é que vai conseguir governar o município sem uma maioria?

Já não é a primeira vez. Em 2006 eu fiz a substituição de Carlos Sousa pela CDU e tive que governar com uma maioria relativa. E todos os 15 dias eu tinha que conversar e dialogar com as outras forças políticas no sentido de fazer passar as nossas propostas, as nossas posições e chegamos ao fim com a maioria absoluta. É isso que eu pretendo fazer.

É assim que se pretende fazer.

Exatamente. Dialogar.

Mas o facto de se ter afastado o PCP, de o PCP se ter afastado de si, isso não vai dificultar o diálogo? As circunstâncias não vão ser diferentes desta vez?

Não vão ser diferentes. Eu já estou habituada a estas coisas, a estas pressões, a estas vicissitudes e dá muito trabalho. O povo de Setúbal conhece-me bem, por isso deu-me uma maioria, pese embora relativa, mas é histórica. Não havia passado em relação a algum movimento independente e de repente vai secando à volta, por exemplo, o PCP, para voltar aqui à Câmara de Setúbal. As pessoas conhecem-me, sabem da minha capacidade de trabalho, de realização, também de conversar com as outras forças políticas e vamos todos trabalhar para bem de Setúbal.

Era por isso que gostava também de entender: a quem é que atribui o maior mérito desta vitória? É de facto ao seu nome, ao trabalho que já teve na Câmara ou aos novos apoios partidários que teve?

Eu acho que é, sem dúvida, ao meu nome. Eu acho que Setúbal sabe bem o que eu concretizei. Por todo lado por onde passa, está lá uma marca deixada por mim enquanto presidente desta autarquia. Muitas marcas. As pessoas sabem desse trabalho, mas também sabem da proximidade, da compreensão, do conhecimento do território, da proximidade das populações e do afeto que eu tive sempre por eles.

E nunca viu então como um problema o apoio do PSD e do CDS?

Não. Até porque nas listas, desde que eu anunciei a minha candidatura, apareceram logo pessoas de todos os partidos, inclusive do PSD e do CDS. Apareceram pessoas que fizeram parte dessas listas e pessoas que vieram também apoiar. Foram mil e tal pessoas. Foi muita gente. O tempo foi andando e de repente, o PSD nacional decide contactar-me e perguntar se eu estaria interessada no apoio. E é evidente que sim. Por Setúbal, tudo. Vamos com calma, com responsabilidade, com idoneidade e vamos trabalhar todos juntos. E o PSD e o CDS é um partido com importância em Setúbal, muita gente boa também, porque também há nos outros partidos, como é óbvio, e foi também um prestígio, foi uma honra o apoio expresso destes dois partidos.