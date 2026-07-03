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Jornal das sete, com o jornalista Luís Soares. Começamos por atualizar, Luís, as informações relativas ao incêndio de Vouzela, que obrigou a evacuar mais uma localidade, desta vez no Conselho de Tondela.

Localidade de Belazeima do Monte, na Serra do Caramulo. Temos em direto neste jornal Carla Borges, presidente da Câmara de Tondela. Boa tarde, obrigado por se juntar a nós em direto. Carla Borges, que ponto de situação é que pode fazer da sua frente de incêndio, se é que lhe podemos chamar assim?

Estou sim?

Sim, estamos a ouvi-la, Carla Borges.

Sim. Boa tarde!

Qual é o ponto de situação que nos pode fazer sobre a sua frente de incêndio, que está mais virada ao seu conselho?

Nós estamos a acompanhar aqui com proximidade. As frentes de incêndio estão próximas de algumas povoações. Eu queria que ficasse claro que as evacuações que foram realizadas, não evacuamos nenhumas aldeias, evacuamos pessoas de alguma idade que mereciam cuidados de saúde e de uma forma preventiva. Portanto, continua a haver pessoas, populares e residentes nas aldeias, neste caso de Mansores, Matadégua e Belazeima. Não foi feita nenhuma evacuação generalizada.

Foram apenas retiradas pessoas com maiores dificuldades.

Preventivamente, sim, pessoas com necessidades de cuidados especiais, nomeadamente cuidados de saúde, em função também da sua idade. Mas é uma matéria, obviamente, que a intensidade do fogo merece-nos preocupação, a proximidade a estas povoações também merece a nossa preocupação. E estamos a acompanhar no local a evolução do incêndio, porque efetivamente, se os ventos aumentarem de intensidade ou alterarem a sua direção, pode estar em causa aqui povoações e podemos ter que efetivamente promover a evacuação generalizada, mas não é o caso ainda neste momento. Mas é um cenário que está a ser acautelado e que está a ser estudado.

E qual é a perspectiva para as próximas horas, tendo em conta também a evolução da meteorologia, e sendo certo que com o cair da noite também, naturalmente, os meios aéreos acabarão por ter que desmobilizar, pelo menos durante a noite.

É assim, o cair da noite também traz uma diminuição da temperatura, não é, e o aumento da umidade. Isso permite que se faça um combate diferente. Claro, que depois também a visibilidade é diferente. Eu acho que as próximas horas vão ser horas decisivas e vai depender muito, e acima de tudo, da direção dos ventos. E portanto, as preocupações mantêm-se em nível máximo e com toda a atenção e com todos os meios possíveis e disponíveis no local para continuar a estar ao lado das nossas populações e defendê-las e, acima de tudo, defender as vidas humanas.

E esses meios são suficientes? Têm respondido da forma que seria de esperar?

A dimensão deste incêndio é enorme, não é? E os meios nunca são suficientes para atacar um incêndio desta natureza e as condições climatéricas são profundamente adversas. Não são suficientes, nunca são suficientes.

Carla Borges, muito obrigado por ter estado em direto conosco, presidente da Câmara de Tondela, a fazer aqui um ponto de situação deste incêndio que começou em Vouzela, já atingiu quatro conselhos