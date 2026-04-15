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Temos em direto ao telefone o presidente da Junta de Freguesia de Monte Real e Cervide, Rui Pereira. Muito bom dia. Obrigada por se juntar a nós a esta hora. Há condições para os alunos da freguesia realizarem hoje as provas digitais?
Muito bom dia. Sim, neste momento temos plenas condições para os alunos realizarem as provas. Trabalhámos nessa matéria durante as últimas semanas, em conjunto com o município de Leiria, e conseguiu-se reunir todas as condições nas quatro escolas EB1 que temos para a realização dessas provas.
Qual é o estado das infraestruturas destas quatro escolas? Elas foram também muito abaladas pela tempestade. Nesta altura, onde é que os alunos estão a ter aulas? E de que forma?
Muito bem. Em três dessas escolas, na EB1 de Monte Real, na EB1 de Serra de Porto Urso e na EB1 de Outeiro da Fonte, os alunos permanecem no seu ambiente normal, na escola, e criaram-se as condições, apesar de alguma destruição nalgumas delas, para que as aulas decorressem de forma normal. Na EB1 de Cervide, o cenário era diferente. A escola apresentava uma destruição estrutural grande, mas criaram-se condições na Casa do Povo de Cervide e no salão paroquial também para que as turmas fossem distribuídas e garantissem a continuidade das aulas.
E é assim que ainda estão, estão a ter aulas na Casa do Povo?
É assim que ainda continua. A escola de Cervide vai iniciar as obras a partir de maio. Espera-se que fiquem concluídas até o final deste ano letivo para que o próximo ano letivo possa arrancar dentro da normalidade, mas até o final do ano letivo, esta situação irá manter-se.